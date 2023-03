Die Kinder von Pornhub: Die verborgene Geschichte hinter der weltweit größten Pornoseite

Pornhub ist die Nummer eins unter den Pornoseiten der Welt. Sie wird täglich 130 Millionen Mal besucht, und ihre Werbung bringt jedes Jahr Milliarden ein.

Ein Dokumentarfilm hat sich mit der Geschichte von Pornhub befasst, die ein New Yorker Journalist im Jahr 2020 aufzudecken begann und die weniger Licht als Schatten bietet.

Die Geschichte von Pornhub versammelt die Aussagen verschiedener Web-Mitarbeiter und hebt einen Wendepunkt in der Entwicklung des Webs hervor: die Einführung des ModelHub-Geschäfts.

Dieser Plan beseitigte die Verpflichtung, ein verifiziertes Konto zu haben, um pornografische Inhalte auf die Website hochzuladen und zu monetarisieren, und eröffnete die Möglichkeit, dass jeder anonym pornografische Videos auf die Plattform hochladen konnte, mit der Begründung, dass er nach dem Gesetz nicht für das verantwortlich sein muss, was andere hochladen.

Wie später bekannt wurde, wurden seit dem Wegfall der Überprüfungspflicht Hunderte von Videos mit sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung oder sogar von Minderjährigen in das Netzwerk hochgeladen.

Pornhub schaute weg.

Im Jahr 2020 deckte der Journalist Nicholas Kristof von der New York Times in einem Meinungsartikel den Skandal auf.

Pornhub hostete Tausende von pädophilen Videos, die von anonymen Nutzern hochgeladen wurden, und verdiente damit Geld.

In dem Artikel verwies Kristof auf konkrete Fälle, wie den eines 16-jährigen Mädchens in Florida, das, nachdem es von zu Hause weggelaufen und fast ein Jahr lang verschwunden war, von seiner Mutter in Pornhub-Videos gefunden wurde.

Oder den eines anderen Jungen aus Kalifornien, der von einem Familienmitglied sexuell missbraucht und wiederholt angegriffen wurde, das das Missbrauchsvideo auf Pornhub hochlud, bis ein Mitschüler des Opfers es im Internet sah.

„In jedem Fall wurden die Täter für die Übergriffe verhaftet, aber Pornhub drückte sich vor der Verantwortung, die Videos zu verbreiten und davon zu profitieren“, klagte Kristof seinerzeit an.

„Im Gegensatz zu YouTube erlaubt Pornhub das Herunterladen von Videos direkt von seiner Website“.

„Selbst wenn ein Vergewaltigungsvideo auf Verlangen der Behörden entfernt wird, kann es daher schon zu spät sein: Das Video lebt weiter, da es mit anderen geteilt oder wiederholt hochgeladen wird“, führte er aus.

Der Skandal und die viralen Proteste von Gruppen, die sich gegen den Sexhandel einsetzen, veranlassten MasterCard und Visa, sich unter Druck aus Pornhub zurückzuziehen, und brachten das Abonnement- und Zahlungsmodell ins Wanken.

Die Seite beschloss außerdem, 80 % ihrer Inhalte bis 2021 zu entfernen – insgesamt 10 Millionen Videos – und änderte ihr Geschäftsmodell.

Der Skandal löste auch die Gründung von Petitionen aus, die die endgültige Schließung der Website anstreben, wie z. B. Traffickinghub.

„Es handelt sich um eine dezentralisierte globale Bewegung von Einzelpersonen, Überlebenden, Organisationen und Befürwortern aus einem breiten Spektrum politischer, religiöser und nicht-religiöser, wirtschaftlicher und ideologischer Hintergründe“.

„Alle haben sich zu dem einzigen Zweck zusammengeschlossen, Pornhub zu schließen und seine Führungskräfte dafür zur Rechenschaft zu ziehen, dass sie Vergewaltigungen, Kindesmissbrauch, Sexhandel und kriminellen bildbasierten sexuellen Missbrauch ermöglichen, verbreiten und davon profitieren“, erklärt die Gründerin Laila Mickelwait.

Mickelwait sagt, dass Pornhub trotz Milliarden von Dollar kein Altersverifizierungs- oder Einwilligungssystem eingeführt hat.

„Mit 42 Milliarden Aufrufen und 6 Millionen hochgeladenen Videos pro Jahr generiert Pornhub Millionen an Werbe- und Mitgliedereinnahmen.“

„Es hat jedoch kein System, um das Alter oder die Einwilligung der Personen, die in den pornografischen Inhalten erscheinen, die es hostet und von denen es profitiert, zuverlässig zu überprüfen.“

Einer der meistgesuchten Begriffe auf Pornhub ist „Teenie“-Pornografie; er gehört seit sechs Jahren in Folge zu den zehn häufigsten Suchbegriffen auf der Website.

„Die Suche führt zu Videos, die schneller hinzugefügt werden, als man sie sich ansehen kann.“

„Viele zeigen Mädchen, die bestenfalls wie 13 aussehen: Mädchen mit Zahnspangen, Zöpfen, flachen Brüsten, ohne Make-up, mit extrem jungen Gesichtern, die Teddybären halten und Lutscher lecken, während sie aggressiv penetriert werden“, sagt Mickelwait.

Im Jahr 2020 bestätigte die Internet Watch Foundation, was Traffickinghub und andere zuvor berichtet hatten, und stellte fest, dass sie zwischen Januar 2017 und Oktober 2019 118 Videos mit sexuellem Kindesmissbrauch auf Pornhub gefunden hatten.

„Das bedeutet, dass es in diesem Moment Hunderte, wenn nicht Tausende von Videos mit Opfern von Kindersexhandel auf Pornhub geben könnte.

„Wir haben bereits Beweise, und das ist nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Mickelwait auf seiner offiziellen Website, auf der er eine offizielle Petition zur Schließung der Pornoseite eröffnet hat, die von mehr als zwei Millionen Menschen unterzeichnet wurde.

Zeitgleich mit der Premiere des Dokumentarfilms auf Netflix wurde MindGeek, gegen das sieben große Klagen anhängig sind und gegen das wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, Sexhandel und anderen illegalen Aktivitäten ermittelt wird, von der kanadischen Risikokapitalfirma Ethical Capital Partners für einen nicht genannten Betrag übernommen.

Die Zukunft des Unternehmens ist nun in der Schwebe, obwohl es laut SimilarWeb im Februar 2023 immer noch die 12. meistbesuchte Website weltweit sein wird.

Journalist. Redakteur bei La Gaceta de la Iberosfera. Mitarbeiterin von Estado de Alarma TV, El Toro TV und Decisión Radio. Twitter: @rebecacrespo