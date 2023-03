Warum die NATO nicht das starke Bündnis ist, für das Sie sie hielten…

Ungarn arbeitet aktiv daran, seine Energie unabhängig von der EU/NATO zu machen.

Einem Reuters-Artikel zufolge,

Ungarn wird sein Veto gegen jegliche Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland einlegen, die die Kernenergie betreffen, sagte Ministerpräsident Viktor Orban am Freitag im staatlichen Radio. Die Ukraine hat die 27 Nationen umfassende EU aufgefordert, das staatliche russische Kernenergieunternehmen Rosatom in die Sanktionen einzubeziehen, doch Ungarn, das ein in Russland gebautes Kernkraftwerk besitzt, das es gemeinsam mit Rosatom ausbauen will, hat dies blockiert.

Was ist also zu erwarten?

Nun, wir werden wahrscheinlich eine Flut von „Hilfen“ für NROs in Ungarn sehen. USAID, zum Beispiel, das ein bekanntes Gesicht der CIA ist, wird versuchen, alles von „Medienfreiheit“ bis zu „Demokratieinitiativen“ und was sonst noch an Doppeldeutigkeiten erforderlich ist, zu bringen. Ich vermute, dass es innerhalb von 6 bis 8 Monaten zu Unruhen in Budapest kommen wird. Lassen Sie sich nicht in die Irre führen, ich sage es Ihnen jetzt schon, bevor es so weit ist. Sie werden von der oben genannten Gruppe oder den oben genannten Gruppen angezettelt werden, mit dem Ziel, Orban, einen demokratisch gewählten und äußerst populären Führer, oder die Regierungspartei zu stürzen.

Der Unterschied ist, dass dieses Mal viele diese bewährte und wiederholte Strategie zu erkennen scheinen. Deshalb hat Orban bereits im Vorfeld Präventivmaßnahmen ergriffen. Wird er damit Erfolg haben oder wird es in Ungarn eine „farbige Revolution“ geben? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es einen Krieg gibt, der nicht im Fernsehen übertragen wird – zumindest nicht das, was wirklich vor sich geht. Interessante Zeiten, meine Freunde.

Machen Sie sich klar, womit Orban es hier zu tun hat. Ungarn ist wirtschaftlich an die EU gebunden und in hohem Maße vom Handel mit ihr abhängig. Jede Trennung wird schmerzhaft sein, egal wie. Daher ist es nur natürlich und naheliegend, alternative Bündnisse zu schmieden, um den unvermeidlichen Schmerz zu mildern, falls – oder wenn – die Ungarn beschließen, dass ein Austritt, so schmerzhaft er auch sein mag, stattfinden muss.

Das ist der Grund, warum er die Schritte unternimmt, die er unternommen hat (militärisch und beim Aufbau engerer Beziehungen zu Serbien und der Türkei).

Die Folgen?

Aus unserer Sicht beobachten wir die Währung dieses Klustafuks, der als Europäische Union bekannt ist.

Der Euro hat sich von seinen jüngsten Tiefstständen im Oktober letzten Jahres erholt, aber lassen Sie sich nicht täuschen, diese Währung hat allen Grund zum Scheitern. Wir gehen davon aus, dass er gegenüber den westlichen Alternativen und sicherlich auch gegenüber Energie und Edelmetallen weiter an Wert verlieren wird.

Was noch? Nun, ich habe festgestellt, dass die Ungarn einige Freundschaften mit den Türken geschlossen haben.

Ungarn ist entschlossen, die wirtschaftlichen Beziehungen mit der Türkei weiter zu stärken, und arbeitet daran, das Handelsvolumen auf jährlich 6 Milliarden Dollar zu erhöhen, zitierte Bertalan Havasi Orbán. Die Stabilität und Sicherheit der Türkei seien der Schlüssel zu Europas Stabilität und Sicherheit, sagte Orbán bei dem Treffen in seinem Büro in Budapest. Er forderte die Europäische Union auf, das Land bei der Bewältigung der Herausforderungen im Kontext der Migration zu unterstützen.

Dann sagte der Innenminister Ankaras den USA unmissverständlich, sie sollten in den Sand treten.

Laut dem Middle East Eye Nachrichtenartikel sagt Ankaras Innenminister dem US-Gesandten:

Ich bin sehr deutlich. Ich weiß sehr wohl, wie Sie in der Türkei Unfrieden stiften wollen. Nehmen Sie Ihr grinsendes Gesicht aus der Türkei

In Bezug auf den von den USA angeführten Putschversuch im Jahr 2016 äußerte er sich wie folgt:

Jeder US-Botschafter, der in der Türkei eintrifft, beeilt sich herauszufinden, wie man einen Putsch in der Türkei möglich machen kann,

Er hält nichts zurück, damit jeder zwischen den Zeilen lesen kann…

Ich spreche von hier aus mit dem US-Botschafter. Ich kenne die Journalisten, die Sie dazu gebracht haben, Artikel zu schreiben“, fügte er hinzu. Nehmen Sie Ihre schmutzigen Hände von der Türkei. Ich bin sehr deutlich. Ich weiß sehr wohl, wie Sie in der Türkei Unfrieden stiften wollen. Nehmen Sie Ihr grinsendes Gesicht aus der Türkei.

Vergessen Sie nicht, dass dies der „vertrauenswürdige NATO-Verbündete“ der USA im Nahen Osten ist. Hör auf, du bringst mich noch um.

Die Türkei und Ungarn haben nun also viele gemeinsame Anreize, zusammenzuarbeiten und ihre handelspolitischen, militärischen und politischen Allianzen zu stärken. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Türkei hier aus einer Reihe von Gründen in der stärkeren Position ist.

Kommen wir nun zu den Erdbeben in der Südtürkei und in Syrien, die inzwischen über 28.000 Menschenleben gefordert haben – die Zahl wird wahrscheinlich noch höher sein, wenn Sie dies lesen.

Ich habe festgestellt, dass Ungarn schnell Hilfe geleistet hat, während die EU, der NATO-Partner“ der Türkei, beschuldigt wurde, nur langsam Unterstützung zu leisten. Seltsam, nicht wahr?

Bemerkenswert ist, dass das türkische Fernsehen Berichte ausgestrahlt hat, in denen die US-geführte NATO beschuldigt wird, die HAARP-Waffe (High Frequency Active Auroral Research Program) zur Erzeugung der Erdbeben einzusetzen. Wenn Sie nicht wissen, was HAARP ist, schlagen Sie es nach. Lesen Sie ruhig mehr darüber, aber geben Sie mir nicht die Schuld für schlaflose Nächte. Es ist schon ziemlich verrückt. Diese Anschuldigung stammt von einem örtlichen Bürgermeister in der Türkei.

IB Times schrieb kürzlich einen Artikel darüber. Erdbeben in der Türkei durch HAARP-Angriff mit US-Unterstützung verursacht? Verschwörungstheorien: Seltsame blaue Blitze wurden Sekunden vor dem ersten Erdbeben am Himmel gesehen

Um das klarzustellen: Wir wissen nicht, wie ich meinen kalten Kaffee in meiner Mikrowelle in kochenden Kaffee verwandeln kann, und darum geht es auch gar nicht. DIES ist der Punkt. Wenn die Türken und ihre Verbündeten glauben, dass HAARP eingesetzt wurde, dann ist es DAS, was zählt. Mit anderen Worten, ihre Reaktion, die USA für diese Tragödie verantwortlich zu machen, zeigt, welch unglaublich fragiler „Verbündeter“ die Türkei für den Westen ist. Es sei daran erinnert, dass die politisch stets vielversprechende Türkei nach den USA das zweitgrößte Militär im NATO-Bündnis hat. Ihr endgültiger Austritt aus der NATO (der so sicher kommt wie die Nacht auf den Tag) wird ein schwerer Schlag für den Hegemon sein. Gegenwärtig sind die Risiken erheblich, denn der Westen weiß das und ist sich bewusst, dass ein Verlust der Türkei von unglaublicher Bedeutung ist. Es ist schwer vorstellbar, dass sie im Moment nicht in Panik geraten, und DAS ist sehr beunruhigend. Ich vermute, das ist der Grund, warum sie mehr Druck ausüben, anstatt zu versuchen, die Spannungen zu verringern.

Eine Sache, die mir bei der Betrachtung dieses Fiaskos auffällt, ist, dass die wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges nicht nur Russland betreffen (Putin selbst hat dies vor der Militäroperation mehrfach betont), sondern auch die Türkei und ihre Nachbarländer. Dies scheint in krassem Gegensatz zu der von den USA geführten NATO-Politik zu stehen, bei der die wirtschaftlichen Kosten bisher nicht nur ignoriert wurden, sondern die Öffentlichkeit durch eine aktive Gaslighting-Kampagne überzeugt wurde, dass die Inflation entweder vorübergehend, gut oder kein Problem sei. Haltet den Mund und seid dankbar, ihr Leibeigenen!