Die Konsumwirtschaft ist völlig zusammengebrochen – das Weihnachtsgeschäft zeigt überall »Geisterstädte«

„Menschenmassen? Ich sehe nichts. Ich bin überrascht“, sagte der Einzelhandelsangestellte Jeremy Pritchett gegenüber FOX 2. „Normalerweise ist es rund um das Gebäude herum voll. Today: no one.“

Das ist der typische Bericht aus Gebieten im ganzen Land. Niemand, buchstäblich fast niemand, macht Weihnachtseinkäufe, und der traditionelle Ansturm auf Angebote und Rabatte am Black Friday ist ausgeblieben. Die Finanzmedien kratzen sich an den Fingern und runzeln verwirrt die Stirn.

Interessanterweise verwenden fast alle Finanzmedien dieselbe Aussage des Einzelhandelsverbands, wonach in diesem Jahr ein Anstieg des Weihnachtsgeschäfts um 8 % erwartet wird. Offenbar muss der Schein gewahrt werden. In der Zwischenzeit haben Nachrichten- und Kamerateams verzweifelte Mühe, Weihnachtseinkäufe zu finden, die als Hintergrundmaterial für die Behauptung verwendet werden können, die Umsätze seien gut.

„Schauen Sie, da drüben. Da kauft jemand etwas. Oh, Moment, nein, das ist nur ein Angestellter, der die leere Kasse abstaubt“. Ab einem bestimmten Punkt müsste man glauben, dass die Realität kopfüber in den Massenwahn hineinlaufen würde. Vielleicht ist es in dieser Urlaubssaison so weit, vielleicht auch nicht.

Reuters – […] Nach Angaben der National Retail Federation planten etwa 166 Millionen Menschen, vom Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag bis zum kommenden „Cyber Monday“ einzukaufen, fast 8 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Wegen des sporadischen Regens in einigen Teilen des Landes waren die Geschäfte am Black Friday jedoch weniger gut besucht als sonst. „Normalerweise hat man zu dieser Zeit des Jahres Probleme, einen Parkplatz zu finden. Dieses Jahr hatte ich keine Probleme, einen Parkplatz zu finden“, sagte Marshal Cohen, leitender Industrieberater der NPD Group Inc.

„Es ist ein sehr geselliges Einkaufen, jeder will nur das bekommen, was er benötigt. Es gibt kein Gefühl der Dringlichkeit“, fügte Cohen hinzu und stützte sich dabei auf seine Kontrollen von Geschäften in New York, New Jersey, Maryland und Virginia. Im Einkaufszentrum American Dream in East Rutherford, New Jersey, gab es keine Schlangen vor den Geschäften. Ein Toys-‚R‘-Us-Mitarbeiter verteilte Handzettel mit einer Liste der Black-Friday-Aktionen, die als „Türöffner“ gelten. (Lesen Sie mehr)

Es ist fast schon kafkaesk, wie die Medien weiterhin den wirtschaftlichen Schein wahren, obwohl ihnen die Realität einer völlig zusammengebrochenen Konsumwirtschaft förmlich ins Gesicht starrt.

(Bloomberg) – Wenig los in einem Einkaufszentrum in San Francisco (16:40 Uhr) – Im Stonestown-Einkaufszentrum in San Francisco waren nur wenige Kunden anzutreffen. Die Target- und Zara-Geschäfte waren größtenteils leer, und es gab keine Schlange für den Weihnachtsmann des Einkaufszentrums. Bei Uniqlo und Apple war der Andrang am größten, aber auch dort war es nicht überfüllt. Am späten Vormittag waren die Menschenmassen im Einkaufszentrum Stamford Town Center dünn gesät. Kay Jeweler, leer. Safavieh, leer. Nur ein paar Leute warteten an der Kasse von Forever 21, und bei Barnes & Noble standen nur wenige in der Schlange, um etwas zu kaufen.