Wer ist Dr. Asish Jha (Präsident Bidens Covid Czar)?

Der oberste Gesundheitspolitiker ist ein Pandemieplaner und Propagandist

Bei einer Pressekonferenz am 22. November wiederholte der COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses, Dr. Ashish Jha, dass Gott uns zwei Arme gegeben hat, damit wir mehrere Impfstoffe und Auffrischungen erhalten können. Ich schreibe „wiederholte“, weil er dieselbe dumme Bemerkung bereits im September bei einer Pressekonferenz gemacht hatte.

Ich war nicht überrascht, als die Biden-Administration Dr. Jha zum Covid Czar ernannte. Wie wir in unserem Buch berichten, war Dr. Jha der Zeuge der Minderheit bei der Anhörung von Senator Ron Johnson am 19. November 2020 zur frühen ambulanten Behandlung. Diese Anhörung begann mit Aussagen von Dr. Peter McCullough, Harvey Risch und George Fareed über die Sicherheit und Wirksamkeit von neu entwickelten, von der FDA zugelassenen Medikamenten zur Behandlung von COVID-19 – insbesondere im Frühstadium der Krankheit – um Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern.

Im Anschluss an seiner Aussage sagte Dr. Jha aus, dass seine Beobachtungen und Erkenntnisse falsch seien. Tatsächlich, so behauptete er, gebe es keine wirksamen Frühbehandlungen für COVID-19, und unsere beste und einzige Hoffnung sei der Impfstoff, der sich damals in der Entwicklung befand.

Ein besonders dramatischer und etwas komischer Moment der Anhörung ereignete sich, als Dr. George Fareed sagte: „Ich frage mich, ob Dr. Jha tatsächlich Patienten behandelt, so wie er spricht.“ Senator Johnson nahm diese Bemerkung zum Anlass, Dr. Jha zu befragen.

„Haben Sie irgendwelche Covid-Patienten behandelt?“, fragte Senator Johnson.

„Das habe ich nicht, Sir“, antwortete Dr. Jha. Wir erzählen diese Szene in dem folgenden Auszug aus dem Buch Der Mut, COVID-19 zu begegnen: Verhinderung von Krankenhausaufenthalten und Tod im Kampf gegen den biopharmazeutischen Komplex:

Dr. Jha verfügte über hervorragende akademische Qualifikationen, die zu seinen hervorragenden Manieren passten, aber in diesem Moment verlor er viel an Glaubwürdigkeit. Es war vielleicht so, als würde ein Luftfahrtingenieur zugeben, dass er noch nie in einem Flugzeug geflogen ist, oder ein Eheberater, dass er noch nie verheiratet war.

Er deutete an, dass Professor Risch – ein angesehener Epidemiologe, der zwanzig Jahre älter ist als er – die Daten kategorisch missinterpretiert hatte. Dann deutete er an, dass Dr. Fareeds Beobachtungen als behandelnder Arzt eine Illusion seien – dass die Hochrisikopatienten, die das Zelenko-Protokoll erhalten hatten, sich ohne die Intervention auf dieselbe dramatische Weise erholt hätten.

Dies war wahrscheinlich der bemerkenswerteste Moment der Anhörung. Seit seinem Abschluss an der medizinischen Fakultät im Jahr 1970 hatte Dr. Fareed fünfzig Jahre als medizinischer Forscher und behandelnder Arzt gearbeitet. Es dürfte schwer sein, im ganzen Land einen Arzt mit mehr klinischer Erfahrung zu finden. Vor dem US-Senat sagte er aus, dass er 1.000 Hochrisikopatienten mit COVID-19 erfolgreich behandelt habe. Wenige Minuten später behauptete ein 25 Jahre jüngerer Arzt – der noch nie einen einzigen COVID-19-Patienten behandelt hatte -, dass „in der medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft inzwischen ein klarer Konsens darüber besteht“, dass ein wesentlicher Bestandteil von Dr. Fareeds Behandlungsprotokoll nicht funktioniert. Damit forderte Dr. Jha Dr. Fareed auf, die Beweise seiner eigenen Augen und Ohren zurückzuweisen.

Kurz nach der Anhörung veröffentlichte Dr. Jha in der Ausgabe der New York Times vom 24. November 2020 einen Meinungsartikel mit dem Titel „The Snake-Oil Salesman of the Senate“. Er begann damit, dass er das Ereignis mit einer Ansteckung verglich.

Vergangene Woche gab es im Senat der Vereinigten Staaten ein Ereignis, das sich wie eine Seuche ausbreitete. Es war jedoch nicht das Coronavirus, das sich ausbreitete, sondern Fehlinformationen. … Der Senatsausschuss für innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten veranstaltete eine Anhörung über die frühzeitige Behandlung von COVID-19. Doch anstelle einer soliden Diskussion über vielversprechende neue Therapien oder darüber, was der Kongress tun könnte, um solche Behandlungen zu beschleunigen, drehte sich die Unterhaltung nur um das Malariamedikament Hydroxychloroquin. … Weder Ron Johnson, der republikanische Senator aus Wisconsin, noch seine ausgewählten Zeugen – drei Ärzte, die sich für Hydroxychloroquin eingesetzt haben – zeigten mehr als nur ein flüchtiges Interesse an Beweisen. Intuition und persönliche Erfahrungen der einzelnen Ärzte wurden als Leitprinzipien gefeiert.[i]

Dr. Jha erwähnte nicht, dass er sich in seinen Ausführungen vor dem Senat auf Hydroxychloroquin konzentriert hatte und keine „vielversprechenden neuen Therapien“ außer Impfstoffen erwähnt hatte. Er nannte auch nicht die Namen oder Qualifikationen der Zeugen der Anhörung oder eine Zusammenfassung ihrer Erkenntnisse oder Erfahrungen. Er verglich sie mit den Schlangenölverkäufern aus der Vergangenheit, die für das Medikament warben, das Präsident Trump im Frühjahr angepriesen hatte, und unterstellte ihnen, dass es ihnen ebenso an medizinischem Sachverstand fehle.

„Ich wurde als rücksichtslos bezeichnet, weil ich auf Fakten hinwies, die Menschen davon abhalten könnten, die Behandlung zu erhalten“, schrieb er, ohne diese Fakten jedoch zu nennen. In der Online-Version seines Aufsatzes war das Wort „rücksichtslos“ mit einem Hyperlink zu einem ähnlichen Bericht über die Anhörung in der Washington Post verknüpft. Er behauptete, die Zeugen hätten ein Misstrauen gegenüber der Wissenschaft geäußert und sogar „angedeutet, dass Wissenschaftler Teil einer Verschwörung des ‚tiefen Staates‘ seien, um Amerikanern den Zugang zu lebensrettenden Therapien zu verwehren“. Dies sei „eine deutliche Erinnerung daran, dass nicht einmal der Kongress gegen giftige Verschwörungstheorien immun ist…“.

Die Stellungnahme von Dr. Jha in der New York Times war an sich schon ein Beweis dafür, dass die frühe Behandlung von COVID-19 Gegenstand einer gut organisierten Verleumdungskampagne war. Warum sonst sollte ein so angesehener Akademiker solch eine üble Propaganda gegen seine Kollegen und deren Arbeit schreiben? Die Tatsache, dass er persönlich von der Enthüllung betroffen war, dass er nie einen einzigen COVID-19-Patienten behandelt hat, kann nur zum Teil als Erklärung dienen.

Eine mögliche Antwort auf diese Frage lässt sich aus Dr. Jhas Ausführungen auf einer Konferenz der Georgetown University am 10. Januar 2017 mit dem Titel „Pandemic Preparedness in the Next Administration“ ableiten.

Wie die Teilnehmer der Pandemie-Simulationsübung im Oktober 2019 am Johns Hopkins sagte auch Dr. Jha voraus, dass eine verheerende Pandemie „einmal kommen wird“. Dr. Fauci, der Hauptredner, machte eine präzisere Vorhersage.

„Es steht außer Frage, dass die kommende Regierung auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten vor einer Herausforderung stehen wird“, erklärte er. „Wir sind außerordentlich zuversichtlich, dass wir dies in den nächsten Jahren erleben werden“[ii].

Wie der Psychiater und Autor Peter Breggin, MD, in seinem außergewöhnlichen Buch COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey, sprach Dr. Jha nicht in einem düsteren Ton über die kommende Verwüstung. Im Gegenteil, er betonte, dass er sich auf das ehrgeizige Projekt freue, den USA und anderen Regierungen zu helfen, und ebenso auf die vielen Veranstaltungen zur Pandemievorbereitung in Georgetown und Cambridge, die vor ihm liegen. Die Konferenz war, wie er sagte, der „Beginn einer Reise“.

Dr. Jha und seine Kollegen waren von der gleichen Aufregung beseelt, die die Angehörigen des militärisch-industriellen Komplexes bei der Aussicht auf einen bevorstehenden Krieg empfinden würden, in dem sie eine führende Rolle spielen würden. Endlich würden sie in der Lage sein, alle ihre Kräfte einzusetzen. Mit der Erkenntnis, dass der kommende Krieg unvermeidlich war, konnten sie die Regierung auffordern, weitaus mehr Mittel für neue Technologien, Waffensysteme, Stützpunkte und militärische Organisationen bereitzustellen. In einer solch aufgeregten Atmosphäre würde der Vorschlag, den kommenden Krieg durch Diplomatie zu entschärfen, nicht mit viel Begeisterung aufgenommen werden.

Die Ironie an Dr. Jhas Aufregung ist, dass er, als die von ihm vorhergesagte Pandemie drei Jahre später eintraf, nicht versuchte, Patienten zu behandeln oder Berater zu finden, um gegen die Krankheit vorzugehen, bevor sie Körper zerstörte und Menschen in Krankenhäusern gefangen hielt. Stattdessen schrieb er Propaganda gegen Hydroxychloroquin und gegen Dr. McCullough, Risch und Fareed. Warum sah sich die Redaktion der New York Times gezwungen, seinen irreführenden Bericht über die Senatsanhörung zu veröffentlichen? Haben sich die Redakteure die C-SPAN-Aufzeichnung überhaupt angesehen?

Es ist nicht plausibel, dass ihr Motiv die Sorge um die Sicherheit von Hydroxychloroquin war. Dr. Jha selbst räumte in seiner Aussage ein, dass er sich nicht besonders um die Sicherheit sorgte, warum also das endlose Gezänk darüber, ob seine Wirksamkeit bei ambulanten Patienten nachgewiesen sei? Wie Senator Johnson in der Anhörung sagte, ergibt dies keinen Sinn.

[i] Jha, Ashish, MD. The Snake Oil Salesmen of the Senate. New York Times, Nov. 24, 2020. https://www.nytimes.com/2020/11/24/opinion/hydroxychloroquine-covid.html

[ii] Georgetown University Center for Global Health Science & Security, Pandemic Preparedness in the Next Administration. January 10, 2017. https://ghss.georgetown.edu/pandemicprep2017/