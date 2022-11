Vergleich von Satellitenbilder zeigen weitreichende Zerstörung des ukrainischen Stromnetzes

Es war nur eine Frage der Zeit. Der jüngste russische Truppenrückzug deutete eindeutig auf eine weitreichende Änderung der Taktik hin, und das, was der Kreml mehrere Monate lang vermieden hatte, schien der nächste logische Schritt zu sein – Volltreffer auf die ukrainische Infrastruktur.

Zunächst behaupteten die ukrainischen Medien, die Präzisionsschläge seien „unwirksam“ gewesen, und westliche Nachrichtenagenturen zeigten nur eine Handvoll Bilder von Kratern in Straßen und einigen beschädigten Wohngebäuden. Es wurden begrenzte Schäden an den Strom- und Wasserversorgungsnetzen eingeräumt, aber die Ukraine behauptete, dass diese Systeme innerhalb von Tagen wieder funktionieren würden. Dies geschah jedoch nicht.

Es überrascht nicht, dass die Ukraine weitaus größere Schäden an ihren Versorgungseinrichtungen erlitten hat, als von der Regierung und den Medien zugegeben wurde. Spätere Schätzungen gehen davon aus, dass 60 % bis 80 % des ukrainischen Stromnetzes zerstört oder unbrauchbar sind, und die neuesten Satellitenfotos von aktiven Lichtern bei Nacht bestätigen dies. Unten sehen wir die Lichter in der gesamten Ukraine am 24. Februar, zu Beginn des Krieges.

Als Nächstes haben wir ein Bild vom 24. November.

Mehr als die Hälfte des Landes liegt in völliger Dunkelheit, und der Vergleich mit den Nachbarländern ist bemerkenswert. Während des größten Teils des Krieges konnte die Ukraine ihr Stromnetz, das Internet, Wasser, Gas und andere Annehmlichkeiten nahezu uneingeschränkt nutzen, was während einer Invasion höchst ungewöhnlich ist. Die Gründe für Wladimir Putins Bestreben, Schäden an der Infrastruktur zu vermeiden, sind nicht bekannt, aber die öffentliche Optik ist die wahrscheinlichste Erklärung. Da die Energieversorgung fast vollständig zerstört ist, steht den Bürgern der Ukraine ein langer, kalter Winter bevor, in dem wenig bis gar keine Abhilfe in Sicht ist.

Zweifellos werden die Medien dies als Kälte-Holocaust darstellen, doch ist die Beseitigung der Infrastruktur in der Regel die erste Maßnahme bei einem Großangriff. Für das US-Militär zum Beispiel ist dies eine Standardmaßnahme. Zu diesem Zeitpunkt haben die kältesten Temperaturen die Ukraine noch nicht erreicht, mit durchschnittlichen Tiefstwerten von -6 °C im Dezember. Diese Art von Wetter ist kein Problem, wenn die Infrastruktur intakt ist, aber wenn das Stromnetz ausfällt, wird es ein Chaos geben.

In den großen Ballungszentren werden Wasserleitungen einfrieren und platzen, sodass nur noch Brunnenwasser zur Verfügung steht. Die Auswirkungen der Kälte werden kumulativ sein, und ohne Heizung und Strom werden die meisten anderen Vorgänge, einschließlich der Wirtschaft, zum Stillstand kommen. Die ukrainische Bevölkerung wird innerhalb weniger Monate vom relativen Komfort zum brutalen Überleben übergegangen sein.

Die nächste offensichtliche Folge ist eine Flüchtlingskrise mit Millionen von Menschen, die in den Nachbarländern Schutz suchen, um der Kälte zu entkommen. Obwohl Mainstream-Analysten endlich das Netzproblem zugeben, wird immer noch kaum über die tatsächlichen Folgen berichtet, die wir erleben werden. Die Behauptungen, dass die Ukraine den Krieg „gewinnt“, sind schwieriger zu verkaufen, wenn man gleichzeitig die massive wirtschaftliche und humanitäre Katastrophe anerkennt, die sich im Gefolge des vermeintlichen Sieges abspielt.