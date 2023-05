Die Krebsbombe von Lockdown könnte bald schlimmer sein als Covid selbst

In meinen 40 Jahren im NHS (öffentlich finanzierte Gesundheitssystem in England und eines der vier National Health Service-Systeme im Vereinigten Königreich) kann ich ehrlich sagen, dass ich ihn noch nie in einem so schlechten Zustand gesehen habe

Die Umwandlung des NHS in einen Covid-Dienst während der Pandemie hätte immer in einer Katastrophe geendet. Die Behandlung eines Krebses im ersten Stadium ist unendlich viel einfacher und verbraucht viel weniger Ressourcen als ein Tumor, der über seinen ursprünglichen Standort hinaus in das dritte oder vierte Stadium gewandert ist. Das gesamte System ist nun mit fortgeschritteneren Erkrankungen – nicht nur Krebs – überlastet, die im Rahmen der Pandemie übersehen wurden, was zu weiteren Verzögerungen und noch mehr Leid führt. Dies führt zu noch mehr Druck und noch längeren Wartezeiten für alle.

Offen gesagt, sollten die britischen Krebsdienste unter besondere Maßnahmen gestellt werden. Wartezeiten von Monaten und sogar Jahren auf Diagnose und Behandlung hätten in einem Land der Dritten Welt nicht unangebracht ausgesehen, als ich noch Krebsdirektor der Weltgesundheitsorganisation war. Viele gefährdete Patienten werden von einem System im Stich gelassen, das genau die Menschen im Stich lässt, die es eigentlich schützen sollte.

Den Mitarbeitern des NHS-Krebsdienstes – die zu den besten der Welt gehören – sind die Hände gebunden, und Kritik ist nicht erwünscht. Die NHS-Leitung sollte morgen vor das Parlament gezerrt werden, um sich zu erklären. Denn wenn ich Erklärungen von verschiedenen Politikern und Quellen des NHS England lese, bin ich entsetzt über den Spin und die schiere Weigerung zu akzeptieren, wie schlimm die Situation ist. Bedeutungsloser Wortsalat, kreiert von hoch bezahlten PR-Managern, wird auf Kosten der Steuerzahler verbreitet, nur um den Ruf zu schützen, anstatt den Patienten zu nützen.

Die Politiker können nicht sagen, dass sie nicht gewarnt wurden. Es ist alles ein verzweifelt vorhersehbares Ergebnis einer Pandemie-Reaktion, die von Meinungsumfragen und inkompetenter Modellierung geleitet wird. Die große unausgesprochene Wahrheit in der britischen Politik ist, dass das fast zwei Jahre dauernde Abriegelungsexperiment der größte politische Fehler meines Lebens war. Die fragwürdigen Vorteile, die sich aus dem „Schutz“ der älteren Menschen ergeben, wurden durch den unermesslichen Schaden für die jüngeren Generationen sicherlich aufgewogen. Tatsächlich könnte die explosionsartige Zunahme schwerer Krebserkrankungen langfristig schwerwiegendere Folgen haben als das Virus selbst.

Wer an den Auswirkungen auf Krebspatienten zweifelt, sollte sich meinen Posteingang mit der Sperrung ansehen. Die Unterbrechung der Krebsvorsorge bei jungen, ansonsten gesunden Menschen war ein Skandal. Aber wird das jemals von einem Establishment akzeptiert, das sein unvergleichliches Gewicht hinter die Maßnahmen geworfen hat? Keine Chance, und die Diskussion wird auch nicht stattfinden. Stattdessen werden Krebspatienten von allen Parteien als politischer Spielball benutzt werden, um ihre eigenen Ambitionen zu fördern.

Ich habe über 40 Jahre im NHS gearbeitet, die meisten davon im Bereich Krebs. Ich kann ehrlich sagen, dass die Situation so deprimierend ist wie nie zuvor. In der Diagnostik, in der Behandlung, sogar in der Forschung – und das alles wird noch verschlimmert durch Verzögerungen und eine deprimierende Kapitulation von Westminster. Wir brauchen eine nationale Versammlung mit Onkologen, Politikern und Logistikern, um die grundlegende Reform, die Krebspatienten so dringend brauchen, zu diskutieren und umzusetzen. Keine Presseerklärungen, nur Taten.

Die Masse der NHS-Spin-Doktoren kann zu Hause bleiben und die Arbeit denjenigen überlassen, die einen medizinischen oder strategischen Hintergrund haben. Lassen wir die am besten Qualifizierten debattieren und künftige Optionen ausarbeiten. Es sollte eine breite Gemeinde sein, mit erfahrenen Stimmen innerhalb und außerhalb des öffentlichen Sektors. Ich sehe einfach keinen anderen Weg.

Ohne ein nationales Eingeständnis, dass es ein grundsätzliches Problem mit der Art und Weise gibt, wie die Krebsbehandlung erbracht wird, wird sie weiter vor sich hin dümpeln und nicht in der Lage sein, die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Jede Reform wird, sicherlich kurzfristig, finanzielle Mittel erfordern, um die Funktionsweise des Systems zu ändern. Wenn jedoch eine Form von Konsens erreicht werden kann, könnten durch Effizienzeinsparungen in den kommenden Jahrzehnten Milliardenbeträge eingespart werden. Durch den Wegfall der NHS-Bürokratie und der Zeit und des Geldes, die für lächerliche politische Korrektheit aufgewendet werden, würden Ressourcen für eine direktere Patientenversorgung frei.

Das ist natürlich alles nur ein Wunschtraum. Mit dem sich zuspitzenden Streit zwischen Rishi Sunak und Keir Starmer vor den für 2024 erwarteten Wahlen sind die Chancen auf einen echten Kompromiss und eine Debatte bestenfalls gering.

Krebs ist mein Leben, seit mein Vater an Lungenkrebs starb, als ich 16 war. Wir haben so viel getan, um die Krankheit zu bekämpfen und sie von einem Todesurteil in ein kontrollierbares Leiden für viele zu verwandeln. Es erfüllt mich mit Wut und Traurigkeit, wenn ich mit ansehen muss, wie ein Großteil dieses Fortschritts aufgrund von Verzögerungen und systembedingter Inkompetenz zunichte gemacht wird. Länder mit ähnlichem Wohlstand bieten weitaus effizientere und effektivere Krebsbehandlungen an als wir. Sollten wir nicht lernen und uns weiterentwickeln? Oder sollten wir einfach mit der gleichen mangelhaften Versorgung weitermachen, die leider zu unnötigen Todesfällen führt?

Denken Sie daran: Der NHS ist nicht kostenlos. Wir alle zahlen immer mehr Steuern, um ihn zu finanzieren, und es gibt kaum Belege dafür, dass das Geld gut angelegt ist.