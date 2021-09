Die langfristigen Gefahren von experimentellen mRNA-Spritzen

mercola.com

COVID-Spritzen auf mRNA-Basis haben die Codon-Optimierung genutzt, um die Proteinproduktion zu verbessern. Ein Codon besteht aus drei Nukleotiden, und Nukleotide sind die Bausteine der DNA. Der Einsatz der Codon-Optimierung garantiert praktisch unerwartete Ergebnisse

Das Ersetzen seltener Codons muss mit Bedacht erfolgen, da seltenere Codons eine langsamere Übersetzungsrate haben können und eine verlangsamte Rate eigentlich notwendig ist, um eine Proteinfehlfaltung zu verhindern.

Stoppcodons, die am Ende einer mRNA-Kodierungssequenz stehen, signalisieren den Abbruch der Proteinsynthese. Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge haben sowohl Pfizer als auch Moderna suboptimale Stoppcodons ausgewählt

Die COVID-Impfung induziert das Spike-Protein in einem in der Natur nicht gekannten Ausmaß, und das Spike-Protein ist der toxische Teil des Virus, der für die eindeutigsten Auswirkungen des Virus verantwortlich ist, wie z. B. Blutgerinnungsstörungen, neurologische Probleme und Herzschäden. Zu erwarten, dass die COVID-Spritze keine derartigen Wirkungen hat, wäre ziemlich naiv.

Zu den weiteren erheblichen Gefahren gehören Immunstörungen und das Aufflammen latenter Virusinfektionen wie Herpes und Gürtelrose. Koinfektionen wiederum könnten andere Krankheiten beschleunigen. Herpesviren wurden beispielsweise als Ursache für AIDS und das chronische Müdigkeitssyndrom in Betracht gezogen.

„Lassen Sie uns mit einem Gedankenexperiment beginnen: Wenn ein Konstruktionsfehler existiert und niemand ihn misst, kann er dann wirklich Menschen verletzen oder töten?“, schreibt ein Twitter-Nutzer namens Ehden. Er fährt fort, einen übersehenen Aspekt der COVID-mRNA-Aufnahmen zu erörtern, die sogenannte „Codon-Optimierung“, die unerwartete Ergebnisse praktisch garantiert. Ehden erklärt:

Der Versuch, dem Körper zu sagen, dass er Proteine erzeugen soll, ist aus vielen Gründen schwierig. Einer davon ist die Tatsache, dass der Versuch, die Proteininformation über die Ribosomen laufen zu lassen, die diesen Code verarbeiten und das Protein erzeugen, sehr langsam sein kann oder während des Prozesses stecken bleibt. Glücklicherweise haben Wissenschaftler einen Weg gefunden, dieses Problem zu überwinden, indem sie eine Code-Substitution vorgenommen haben: Anstatt den ursprünglichen genetischen Code zu verwenden, um das Protein zu erzeugen, haben sie die Buchstaben des Codes geändert, um den Code zu optimieren. Dies wird als Codon-Optimierung bezeichnet.

COVID-Aufnahmen verwenden Codon-Optimierung

Ein Codon besteht aus drei Nukleotiden, und Nukleotide sind die Bausteine der DNA. In einem Artikel in Nature Reviews Drug Discovery vom August 2021 wird die Codon-Optimierung wie folgt beschrieben:

Der offene Leserahmen des mRNA-Impfstoffs ist die wichtigste Komponente, da er die kodierende Sequenz enthält, die in Protein übersetzt wird. Obwohl der offene Leserahmen nicht so formbar ist wie die nicht-kodierenden Regionen, kann er optimiert werden, um die Translation zu erhöhen, ohne die Proteinsequenz zu verändern, indem selten verwendete Codons durch häufiger vorkommende Codons ersetzt werden, die für denselben Aminosäurerest kodieren.

So entdeckte das biopharmazeutische Unternehmen CureVac AG, dass menschliche mRNA-Codons selten A oder U an der dritten Position haben, und patentierte eine Strategie, die A oder U an der dritten Position im offenen Leserahmen durch G oder C ersetzt. CureVac verwendete diese Optimierungsstrategie für seinen SARS-CoV-2-Kandidaten CVnCoV … Obwohl der Ersatz seltener Codons eine attraktive Optimierungsstrategie ist, muss sie mit Bedacht eingesetzt werden. Denn bei einigen Proteinen ist die langsamere Translationsrate der seltenen Codons für die richtige Proteinfaltung notwendig.

Um die Translation zu maximieren, enthält die mRNA-Sequenz in der Regel modifizierte Nukleoside wie Pseudouridin, N1-Methylpseudouridin oder andere Nukleosidanaloga. Da alle nativen mRNAs modifizierte Nukleoside enthalten, hat sich das Immunsystem so entwickelt, dass es unmodifizierte einzelsträngige RNA erkennt, was ein Markenzeichen der Virusinfektion ist. Insbesondere wird unmodifizierte mRNA von Mustererkennungsrezeptoren wie dem Toll-like-Rezeptor 3 (TLR3), TLR7 und TLR8 sowie dem Rezeptor für das Retinsäure-induzierbare Gen I (RIGI) erkannt. TLR7- und TLR8-Rezeptoren binden an guanosin- oder uridinreiche Regionen in der mRNA und lösen die Produktion von Interferonen des Typs I, wie IFNα, aus, die die mRNA-Translation blockieren können.

Die Verwendung modifizierter Nukleoside, insbesondere von modifiziertem Uridin, verhindert die Erkennung durch die Mustererkennungsrezeptoren und ermöglicht eine ausreichende Translation, um prophylaktische Mengen an Protein zu produzieren.

Sowohl die Moderna- als auch die Pfizer-BioNTech-SARS-CoV-2-Impfstoffe … enthalten Nukleosid-modifizierte mRNAs. Eine andere Strategie zur Vermeidung der Erkennung durch Mustererkennungsrezeptoren, bei der CureVac Pionierarbeit geleistet hat, nutzt Sequenztechnik und Codon-Optimierung, um Uridine durch Erhöhung des GC-Gehalts der Impfstoff-mRNA zu vermindern.

Viele dieser Informationen wurden bereits in meinem Interview mit Stephanie Seneff, Ph.D., und Judy Mikovits, Ph.D., besprochen. Sie können den Artikel nicht sehen, aber das Video ist oben eingebettet. Diese Studie wurde lange nach unserem Interview veröffentlicht und bestätigt lediglich, was Seneff und Mikovits in ihren Untersuchungen herausgefunden haben.

Laut Ehden wurden 60,9 % der Codons in COVID-Aufnahmen optimiert, was 22,5 % der Nukleotide entspricht, aber er gibt nicht an, von welcher Aufnahme er spricht, oder woher die Daten genau stammen.

Es ist jedoch klar, dass bei allen mRNA-COVID-Aufnahmen die Codon-Optimierung in dem einen oder anderen Maße eingesetzt wird. In einem Artikel in der Zeitschrift Vaccines vom Juli 2021 werden die mRNA-Impfungen von Pfizer/BioNTech und Moderna speziell bewertet und kommentiert, und es wird festgestellt:

Das Design der mRNA-Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna umfasst viele verschiedene Arten von Optimierungen … Die mRNA-Komponenten des Impfstoffs müssen eine 5′-UTR aufweisen, um die Ribosomen für die Translationsinitiierung effizient auf die mRNA zu laden, eine optimierte Codon-Nutzung für eine effiziente Translationsdehnung und ein optimales Stoppcodon für eine effiziente Translationstermination. Sowohl die 5′-UTR als auch die nachgeschaltete 3′-UTR sollten für die Stabilität der mRNA optimiert werden. Der Ersatz von Uridin durch N1-Methylpseudourinin (Ψ) verkompliziert einige dieser Optimierungsprozesse, da Ψ vielseitiger wobbelt als U. Verschiedene Optimierungen können miteinander in Konflikt geraten, und es müssen Kompromisse geschlossen werden.

Ich hebe die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den mRNA-Impfstoffen von Pfizer/BioNTech und Moderna hervor und erörtere die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren, um künftige Impfstoffverbesserungen zu erleichtern. Insbesondere weise ich auf einige Optimierungen im Design der beiden mRNA-Impfstoffe hin, die nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Was kann schiefgehen?

Eine wichtige Erkenntnis aus dem oben zitierten Artikel in Nature Reviews Drug Discovery ist, dass das Ersetzen seltener Codons „mit Bedacht eingesetzt werden muss“, da seltenere Codons eine langsamere Translationsrate haben können und eine verlangsamte Rate eigentlich notwendig ist, um eine Proteinfehlfaltung zu verhindern.

Das Spike-Protein ist der toxische Teil des Virus, der für die eindeutigsten Auswirkungen des Virus verantwortlich ist, wie etwa Blutgerinnungsstörungen, neurologische Probleme und Herzschäden. Zu erwarten, dass die COVID-Spritze keine derartigen Wirkungen hat, wäre ziemlich naiv.

A (Adenin) und U (Uracil) an der dritten Position sind selten, und die COVID-Spritzen ersetzen diese A’s und U’s durch G’s (Guanin) oder C’s (Cytosin). Laut Seneff führt dieser Austausch zu einer 1.000-fach höheren Menge an Spike-Protein als bei einer Infektion mit dem eigentlichen Virus.

Was kann da schief gehen? Nun, so ziemlich alles. Auch hier gilt, dass die Spritze Spike-Proteine in einer Menge induziert, die in der Natur nicht vorkommt (selbst wenn SARS-CoV-2 ein „aufgemotztes“ künstliches Gebräu ist), und das Spike-Protein ist der toxische Teil des Virus, der für die wichtigsten Auswirkungen des Virus verantwortlich ist, wie Blutgerinnungsstörungen, neurologische Probleme und Herzschäden.

Es wäre also ziemlich naiv zu erwarten, dass die COVID-Spritze keine derartigen Auswirkungen hat. Die Codon-Switches könnten auch zu einer Fehlfaltung von Proteinen führen, was ebenfalls eine schlechte Nachricht ist. Wie Seneff in unserem früheren Interview erklärte:

Die Spike-Proteine, die diese mRNA-Impfstoffe produzieren, können nicht in die Membran eindringen, was meiner Meinung nach dazu führt, dass sie zu einem problematischen Prionprotein werden. Wenn dann eine Entzündung auftritt, wird Alpha-Synuclein [ein neuronales Protein, das den synaptischen Verkehr und die Freisetzung von Neurotransmittern reguliert] hochreguliert. Alpha-Synuclein wird also in fehlgefaltete Spike-Proteine gezogen, die sich in den dendritischen Zellen in den Keimzentren der Milz zu einem Chaos entwickeln. Und sie verpacken diesen ganzen Dreck in Exosomen und setzen sie frei. Diese wandern dann entlang des Vagusnervs zum Hirnstamm und verursachen Dinge wie die Parkinsonsche Krankheit.

Ich glaube also, dass dies ein komplettes Set-up für die Parkinson-Krankheit ist … Es wird den Zeitpunkt vorverlegen, an dem jemand, der eine Neigung zu Parkinson hat, daran erkranken wird. Und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass Menschen an Parkinson erkranken, die es von vornherein nicht bekommen hätten – vor allem, wenn sie sich jedes Jahr impfen lassen. Mit jeder Auffrischungsimpfung rückt das Datum, an dem man an Parkinson erkranken wird, immer näher.

Immunschwäche und Aufflackern von Viren

Zu den weiteren großen Gefahren gehören Immunstörungen und das Aufflackern latenter Virusinfektionen, vor denen Mikovits bereits gewarnt hat. In unserem früheren Interview sagte sie:

Wir verwenden Poly(I:C) [einen Agonisten des Toll-like-Rezeptors 3], um der Zelle zu signalisieren, den Typ-I-Interferon-Signalweg einzuschalten, und weil [das Spike-Protein, das Ihr Körper als Reaktion auf die COVID-Spritze produziert] eine unnatürliche synthetische Hülle ist, sehen Sie kein Poly(I:C), und Sie [aktivieren] nicht den Typ-I-Interferon-Signalweg. Sie haben die plasmazytoide dendritische Zelle umgangen, die in Verbindung mit IL-10 durch Gespräche mit den regulatorischen B-Zellen entscheidet, welche Unterklassen von Antikörpern produziert werden sollen. Sie haben also die Kommunikation zwischen der angeborenen und der adaptiven Immunantwort umgangen. Jetzt fehlt die Signalübertragung der Endocannabinoid-Rezeptoren …

Ein großer Teil der Arbeit von Dr. [Francis] Ruscetti und mir in den letzten 30 Jahren bestand darin, zu zeigen, dass man kein infektiöses, übertragbares Virus braucht – nur Stücke und Teile dieser Viren sind schlimmer, weil sie auch Gefahrensignale auslösen. Sie wirken wie Gefahrensignale und pathogen-assoziierte molekulare Muster. Das bedeutet, dass sie synergistisch diese entzündliche Zytokinsignatur auslösen, die die angeborene Immunantwort außer Kontrolle geraten lässt. Sie kann einfach nicht mit der Myelopoese [der Produktion von Zellen in Ihrem Knochenmark] mithalten. Daher kommt es zu einer Verschiebung weg von den mesenchymalen Stammzellen hin zu TGF-beta-regulierten hämatopoetischen Stammzellen.

Das bedeutet, dass es auf beiden Seiten zu Blutungsstörungen kommen kann. Man kann nicht genug Feuerwehrautos herstellen, um sie ins Feuer zu schicken. Die angeborene Immunreaktion kann nicht dorthin gelangen, und dann hat man ein totales Wrack des Immunsystems.

Inzwischen gibt es Berichte über Herpes- und Gürtelrose-Infektionen nach einer COVID-19-Injektion, und das ist genau das, was zu erwarten ist, wenn der Typ-I-Interferon-Signalweg ausgeschaltet ist. Das ist jedoch nicht das Ende der möglichen Probleme, denn diese Koinfektionen könnten auch andere Krankheiten beschleunigen.

So wurden Herpesviren beispielsweise als Auslöser von AIDS und myalgischer Enzephalomyelitis (chronisches Müdigkeitssyndrom oder ME-CFS) in Betracht gezogen. Mikovits zufolge treten diese Krankheiten erst dann auf, wenn sich Viren aus verschiedenen Familien zusammentun und Retroviren den Interferon-Signalweg vom Typ 1 ausschalten. Langfristig könnte die COVID-Masseninjektionskampagne den Grundstein für eine schnell herannahende Lawine einer breiten Palette schwächender chronischer Krankheiten legen.

Sind die COVID-Impfungen angemessen optimiert?

Wie in dem bereits zitierten Artikel über Impfstoffe erwähnt, könnte die Codon-Optimierung bei den Impfungen von Pfizer und Moderna problematisch sein:

Da Säugetier-Wirtszellen unmodifizierte exogene RNA angreifen, wurden alle U-Nukleotide durch N1-Methylpseudouridin (Ψ) ersetzt. Ψ wackelt jedoch bei der Basenpaarung stärker als U und kann sich nicht nur mit A und G, sondern in geringerem Maße auch mit C und U paaren. Dies dürfte die Fehllesung eines Codons durch eine nahezu kognitive tRNA erhöhen. Als das Nukleotid U in Stoppcodons durch Ψ ersetzt wurde, erhöhte sich die Rate der Fehllesungen eines Stoppcodons durch eine nahe kognitive tRNA.

Solche Durchleseereignisse würden nicht nur die Zahl der immunogenen Proteine verringern, sondern auch ein längeres Protein mit unbekanntem Schicksal und potenziell schädlichen Auswirkungen erzeugen … Die Entwickler beider Impfstoffe betrachteten CGG als das optimale Codon in der CGN-Codon-Familie und kodierten fast alle CGN-Codons in CGG um … [M]ehrere Hinweise deuten darauf hin, dass CGC ein besseres Codon ist als CGG. Die Entwickler der mRNA-Impfstoffe (insbesondere mRNA-1273) haben ein falsches Codon als optimales Codon gewählt.

In dem Papier wird auch darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass die mRNA eines Impfstoffs genau und nicht nur effektiv übersetzt wird, denn wenn die falschen Aminosäuren eingebaut werden, kann dies das Immunsystem verwirren und es daran hindern, die richtigen Ziele zu identifizieren.

Genauigkeit ist auch beim Abbruch der Übersetzung wichtig, und hier kommt es auf die Auswahl der richtigen Stoppcodons an. Stoppcodons (UAA, UAG oder UGA), die am Ende einer mRNA-Kodierungssequenz stehen, signalisieren den Abbruch der Proteinsynthese.

Nach Angaben des Autors haben sowohl Pfizer als auch Moderna nicht optimale Stoppcodons gewählt. „UGA ist eine schlechte Wahl für ein Stoppcodon, und UGAU in den mRNA-Impfstoffen von Pfizer/BioNTech und Moderna könnte sogar noch schlechter sein“, sagt sie.

Mit welchen Gesundheitsproblemen ist zu rechnen?

Es gibt zwar unzählige Krankheiten, die infolge dieser Impfkampagne zunehmen könnten, doch lassen sich einige allgemeine Vorhersagen treffen. Wir haben bereits einen massiven Anstieg von Blutgerinnungsstörungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen sowie Herzentzündungen festgestellt.

Langfristig rechnet Seneff mit einem deutlichen Anstieg von Krebs, beschleunigten Parkinson-ähnlichen Erkrankungen, Chorea Huntington und allen Arten von Autoimmunkrankheiten und neurodegenerativen Störungen.

Mikovits vermutet auch, dass viele chronische und schwächende Krankheiten entwickeln und vorzeitig sterben werden. Das höchste Risiko sieht sie bei denjenigen, die asymptomatisch mit XMRVs und Gammaretroviren aus kontaminierten herkömmlichen Impfstoffen infiziert sind. Die COVID-Impfung wird ihren Tod effektiv beschleunigen, indem sie ihre Immunfunktion lähmt. „Die Kinder, die hoch geimpft sind, sind tickende Zeitbomben“, sagte Mikovits in meinem Interview vom Mai 2021.

Was sind die Optionen?

Obwohl all dies höchst problematisch ist, gibt es Hoffnung. Meiner Meinung nach ist das Beste, was man tun kann, sein angeborenes Immunsystem zu stärken. Dazu müssen Sie Ihren Stoffwechsel flexibel gestalten und Ihre Ernährung optimieren. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Ihr Vitamin-D-Spiegel auf einen Wert zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml (100 nmol/L bis 150 nmol/L) optimiert wird.

Ich empfehle außerdem eine zeitlich begrenzte Ernährung, bei der Sie alle Mahlzeiten des Tages innerhalb eines Zeitfensters von sechs bis acht Stunden zu sich nehmen. Eine zeitlich begrenzte Ernährung regt auch die Autophagie an, die die Verdauung und den Abbau von Spike-Protein unterstützen kann. Vermeiden Sie alle pflanzlichen Öle und verarbeiteten Lebensmittel. Konzentrieren Sie sich auf Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau, um die Glyphosatbelastung zu minimieren.

Eine Saunatherapie kann ebenfalls hilfreich sein. Sie regt Hitzeschockproteine an, die bei der Rückfaltung fehlgefalteter Proteine helfen können. Außerdem markieren sie geschädigte Proteine und entfernen sie gezielt.

Quelle: