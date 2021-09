Eltern, bereiten Sie sich vor, wenn Sie Ihr Kind vor der Nadel des Staates schützen wollen

Während die ungerechtfertigte Impfung aller Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren unmittelbar bevorsteht, fehlen die entscheidenden Details darüber, wie die Regierung diese besondere Phase der Vergiftung der Bevölkerung durchführen will. Abgesehen von der durchgesickerten Information, dass Hausärzte für jedes Kind, das sie impfen, 22 Pfund erhalten sollen, und dem Hinweis, dass die schriftliche Zustimmung der Eltern erforderlich sein wird, ist wenig bekannt.

Berichte, wonach die Regierung entgegen dem Rat des JCVI schnell vorankommt, bedeuten, dass ein beträchtliches Risiko besteht, dass die Feinheiten der Impfprotokolle für Kinder – auf denen die Verweigerung der elterlichen Zustimmung korrekt beruhen würde – besorgten Eltern entweder im allerletzten Moment oder überhaupt nicht mitgeteilt werden, so dass sie unvorbereitet getroffen werden und sich nicht wehren können.

Obwohl ihr Recht, diese Zustimmung zu verweigern, gesetzlich verankert ist – die „Gillick-Kompetenz“, die die elterliche Zustimmung zu medizinischen Eingriffen an minderjährigen Kindern nur in Ausnahmefällen vorschreibt (die genaueren Einzelheiten dazu finden Sie in Kathy Gyngells Bericht hier und an anderer Stelle auf diesen Seiten) -, haben wir aus dieser Scheindemokratie eines gelernt: dass die Rechtsstaatlichkeit selbst – ganz zu schweigen von gesundem Menschenverstand und Menschlichkeit – nun ungestraft missbraucht werden kann.

Genau aus diesem Grund ist es von größter Bedeutung, dass Eltern alle Grundlagen abdecken und mit der unglücklichen Annahme arbeiten, dass die rechtmäßige Anwendung der „Gillick-Kompetenz“ von der Regierung nicht als Ausnahme, sondern als Regel ausgelegt oder einfach nicht befolgt werden könnte. Es ist ratsam, mit einer gewissen Anzahl von „Gillick-Unfällen“ zu rechnen, die entweder auf Fehlverhalten oder schlichte Unkenntnis des Gesetzes und der allgemeinen Impfempfehlungen der Regierung zurückzuführen sind, zumal diese ihre irrationale Impfreise offenbar noch nicht abgeschlossen und bei ihrem Versuch, dieses Pseudo-Neuheitsvirus auszurotten, genügend Leben riskiert hat.

Um sich vorzubereiten, müssen sich die Eltern erstens mit der Gillick-Kompetenz in ihrer ursprünglichen Form vertraut machen und verlangen, dass sie genau befolgt wird – und nicht je nach den Launen von Whitty oder Johnson locker ausgelegt wird. Zweitens müssen sie das „Green Book“ von Public Health England [2], das „die neuesten Informationen über Impfstoffe und Impfverfahren für durch Impfung vermeidbare Infektionskrankheiten im Vereinigten Königreich“ enthält, genau prüfen, um nichts unversucht zu lassen, damit die Fachkräfte des Gesundheitswesens und diese neue Art von Menschen, die „Immunisierungspraktiker“, Informationen erhalten, die angeblich für „durch Impfung vermeidbare Infektionskrankheiten“ gelten.

Obwohl wir wissen, dass die Covid-19-„Impfstoffe“ weder die Infektion noch die Übertragung noch den Ausbruch der Krankheit verhindern, hat dies die offizielle Verwendung des Wortes „Impfstoff“ in Bezug auf die experimentelle MHRA-Intervention nicht gestoppt, so dass wir davon ausgehen können, dass alles, was im Grünbuch enthalten ist, auch für das SARS-CoV-2-Immunisierungsprogramm gilt.

Kapitel 2 (aktualisiert am 18. Juni 2021) befasst sich mit der kritischen Frage der Einwilligung. Wir haben die bedrohlichsten und zweideutigsten Wörter der ausgewählten Zitate großgeschrieben – die potenziellen Ausstiegsklauseln, die naive Eltern entwaffnen und außer Kraft setzen und letztlich Impfschäden bei Kindern entschuldigen könnten, die dem Netz des rechtmäßigen, medizinischen Verfahrens entgehen:

Die Informationen sollten in einer für den Einzelnen verständlichen Form bereitgestellt werden, und zwar IMMER vor dem Impftermin.

Wo es möglich ist, sollten Angehörige der Gesundheitsberufe, die eine Einwilligung einholen, herausfinden, was für den Einzelnen wichtig ist, damit sie RELEVANTe Informationen über die Vorteile und Risiken von Impfungen weitergeben können.

Idealerweise“ sollte nicht als Ausstiegsklausel verstanden werden. Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist die „Durchführbarkeit“ zwingend vorgeschrieben, nicht ein optionales Extra. Der „Ratschlag“ nennt keine Umstände, unter denen es nicht durchführbar ist, herauszufinden, was für Personen, die eine Impfung mit einem experimentellen Produkt mit völlig unbekannten langfristigen Risiken und mit dokumentierten erheblichen unmittelbaren Gesundheitsrisiken in Erwägung ziehen, wichtig ist.

Was die erwähnten „relevanten“ Informationen anbelangt, so müssen die Eltern wissen, dass die Daten über die Nebenwirkungen und Todesfälle der Gelben Karte der MHRA sehr wohl „wichtig“ sind und in der gegenwärtigen Situation unmittelbar relevant sind. Ebenfalls von Bedeutung ist die wachsende Zahl von Daten aus den USA und anderen Ländern über Nebenwirkungen und Todesfälle bei Kindern. So wurden beispielsweise im ergänzenden Anhang zu den Sicherheitsdaten der Pfizer/BioNTech-Kinderstudie sieben nicht spezifizierte „schwere“ Ereignisse und ein „lebensbedrohliches“ Ereignis bei den 1 134 teilnehmenden Kindern festgestellt, was fast 1 % der Kinder entspricht. Der vollständige Bericht des Health Advisory and Recovery Team (HART), einer Gruppe hochqualifizierter britischer Ärzte, Wissenschaftler, Ökonomen und Psychologen, ist hier zu finden.

Junge Menschen (unter 16 Jahren), die vollständig verstehen, worum es geht (Gillick-kompetent), können ebenfalls ihre Zustimmung geben, obwohl idealerweise ihre Eltern einbezogen werden.

Dies scheint das Gillick-Urteil über die Zuständigkeit umzukehren, demzufolge die Umgehung der elterlichen Zustimmung zu medizinischen Verfahren bei Kindern unter 16 Jahren nur unter ganz bestimmten Umständen rechtmäßig sein kann; außerdem kann ein Kind unter 16 Jahren a priori die Auswirkungen eines experimentellen Impfstoffs nicht vollständig verstehen.

Das dehnbare Wort „idealerweise“ ist in diesem Zusammenhang fadenscheinig und irreführend. Es sieht so aus, als wolle man mit dieser Auslegung erreichen, dass alle Kinder unabhängig von den Wünschen ihrer Eltern ihre Zustimmung geben können.

Das Recht der Eltern, in den Prozess der Einwilligung einbezogen zu werden und diese im besten Interesse ihres Kindes zu verweigern, unabhängig von der Meinung oder dem Wunsch ihres Kindes, ist besonders wichtig angesichts des Drucks, dem sie und ihre Kinder im schulischen Umfeld ausgesetzt sein werden, sich anzupassen.

Wenn ein Gillick-kompetentes Kind eine Behandlung ablehnt, sollte diese Ablehnung akzeptiert werden.

Obwohl dies auf den ersten Blick recht und billig klingt, deutet ein zweiter Blick darauf hin, dass die Kompetenz bei Kindern, die der Behandlung zustimmen, generell angenommen und nur dann in Frage gestellt wird, wenn ein Kind sie verweigert. Warum wird die Kompetenz des Kindes, das eine Impfung ohne elterliche Zustimmung akzeptiert/wünscht, nicht ausdrücklich festgestellt?

Dies ist das Minenfeld, in dem sich Kinder und Eltern möglicherweise bewegen müssen, und zwar zusätzlich zu dem unvermeidlich einseitigen Werbematerial für Impfungen, das in den Schulen zirkuliert, dem Druck durch Gleichaltrige und dem Gefühl der Entfremdung, das durch das Zögern der Impfung entsteht. Sie werden möglicherweise Anwälte brauchen, um gegen die offenbar vorsätzliche Fehlinterpretation ihrer Rechte und der ihrer Kinder durch die Regierung vorzugehen.

Die Impfverweigerer unter den Eltern werden sich auch mit einer Phalanx von uninformierten Eltern, staatlich zensierten Medien und Ärzten auseinandersetzen müssen, die mit einer Prämie von 22,55 £ für jedes geimpfte Kind bestochen werden. Wie viele Kinder werden allein unter dem Druck von Gleichaltrigen zusammenbrechen und sich den gefährlichen Sticheleien des Establishments beugen, nur um einen halben Tag lang von ihren Freunden nicht als Angsthase verspottet zu werden; erfolgreich des hart erkämpften Mutes beraubt, den sie aufgebracht hatten, um „Nein“ zu sagen?

Wir raten ihnen, sich an das Kapitel 14a des Grünen Buches (aktualisiert am 3. September 2021) zu wenden, das besorgten Eltern hilft, den Impfdruck zu bekämpfen und ihre Kinder zu schützen. Darin heißt es speziell zu Covid:

Kinder sind nicht nur weniger anfällig für eine SARS-CoV-2-Infektion, sondern sie sind wahrscheinlich auch nicht die Hauptakteure bei der Übertragung.

Kinder unter 16 Jahren haben, auch wenn sie klinisch extrem gefährdet sind, ein geringes Risiko für schwere Morbidität und Mortalität und werden angesichts der fehlenden Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs nicht für eine Impfung empfohlen“.

Um zu betonen, dass dies ab Freitag, dem 3. September 2021, gilt.

Wir empfehlen den Eltern, dieses Dokument auszudrucken, zu laminieren, in die Schultasche ihrer Kinder zu stecken und Kopien an ihre Lehrer, Schulleiter, Hausärzte oder andere eilig eingerichtete Impfstellen zu schicken. Diese Schlussfolgerung wird auch von führenden US-amerikanischen Ärzten unterstützt.

Noch besser ist es, wenn Sie – wie Dr. Mike Yeadon vorschlägt – dafür sorgen, dass Ihr Kind an diesem Tag nicht geimpft wird, falls die Impfungen in Schulen stattfinden.

Warum sollten Sie das Risiko eingehen? Machen Sie sich keine Illusionen darüber, wozu die Regierung fähig ist: Kinder zu impfen, die durch die Ritzen des praktischen Protokolls ihres ohnehin schon unverzeihlichen Impfprogramms rutschen. Die Handschuhe wurden im März 2020 ausgezogen. Seitdem hat das Establishment in Handschellen geboxt. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie in diesem Schuljahr mit bloßen Fäusten kämpfen – gegen Kinder.

Eltern, bereitet euch auf alle Eventualitäten vor.

Dieser neue kurze, aber aussagekräftige Film des Irish Council for Human Rights mit dem Titel The Doctors Are Speaking Out, der von der irischen Anwältin Tracey O’Mahoney vorgestellt wird und in dem prominente irische Ärzte zu Wort kommen, ist ein weiterer Beitrag für Eltern, die sich gegen die Impfung ihres Kindes wehren wollen.

Sie sind Dr. Michael McConville, Allgemeinmediziner, Dr. Gerry Waters, Allgemeinmediziner, Dr. Pat Morrissey, Allgemeinmediziner, Dr. Martin Feeley, Gefäßchirurg, Dr. Bill Ralph, Allgemeinmediziner, Dr. Vincent Carroll, Allgemeinmediziner, Dr. Ann McCloskey, Allgemeinmedizinerin, und Dr. Marcus LeBrun, Allgemeinmediziner, dessen letzte Worte lauten: Ich würde meinen Kindern diese neuartige Gentherapie unter keinen Umständen verabreichen“.

Jeder von ihnen bringt seine besonderen Bedenken gegen die Verabreichung dieses experimentellen Impfstoffs an Kinder zum Ausdruck. Es werden alle Punkte angesprochen, die Eltern wissen müssen. Bitte sehen und hören Sie aufmerksam zu.