Die letzte unserer menschlichen Freiheiten – Covid-1984 trifft auf die Brave New Normal

Eine große Mehrheit der Bevölkerung sieht mit völliger Gleichgültigkeit zu, wie das medizinische Papsttum immer größere Ausmaße annimmt und sich in die verschiedensten Bereiche einmischt, z.B. in die Kindererziehung, in das Schulleben, und hier eine bestimmte Therapieform für sich beansprucht. Rudolf Steiner, 1924 Die letzte der menschlichen Freiheiten [ist], seine Haltung zu wählen. Viktor Frankl, 1974

In einem Zeitalter der Angst, der Feindseligkeit und der Anomie wütet die „Kontroverse“ immer noch über alles, was mit Covid zu tun hat. Doch viele Wissenschaftler, Forscher, Gesundheitsdienstleister und medizinische Fachkräfte – sogar ehemalige Führungskräfte und leitende Angestellte der Pharmaindustrie – stellen sich mutig gegen die giftige Flut dieser neuen Tyrannei.

Dies allein ist ein klarer Beweis dafür, dass mit der offiziellen Darstellung etwas entschieden falsch läuft. Mein ausführlicher Aufsatz zu diesem Thema Anfang des Jahres – „Die psychischen Gefahren infizierter Köpfe (bei einer so großen Lüge)“ – vertrat in der Tat die Auffassung, dass der wahre „Virus“ von einer anderen, weniger greifbaren, aber weitaus heimtückischeren, vielleicht sogar unheilbaren Art ist.

Seit der Veröffentlichung sind die „Köpfe“ immer stärker infiziert, unsere Reaktionen pawlowscher, die Lügen größer, häufiger, widersprüchlicher und absurder geworden. Und sie werden immer weiter verbreitet. Die Wahrheit wird immer mehr verzerrt, zerstückelt und zensiert. Und bald vielleicht sogar strafbar sein wird – eine Aussage, die keineswegs übertrieben ist. Ach, wenn das der Fall wäre.

Dennoch werden einige der Einheimischen unruhig. Hier ist ein aktueller Bericht über die beunruhigende „anerkannte“ Wissenschaft des „BigPharmafia-Medical“-Papsttums. Anziehen, sichern und laden, jetzt die Grenzen sichern. Bereiten Sie sich darauf vor, den Feind anzugreifen!

Die Pandoras der Pandemie (unsere böswilligen Malthusianer)

Im Januar 2020 wurde ich zu einer kleinen Konferenz in der Nähe von Edinburgh eingeladen, an der unabhängige politische Schriftsteller, Aktivisten, Historiker und Schreiber der Andersdenkenden teilnahmen. Dort hatte ich das einmalige Privileg, ein breites Spektrum von Menschen zu treffen und zu begrüßen.

Engagierte Wahrheitspilger und unzählige politische „Verweigerer“ – wenn es eine einzige Gemeinsamkeit zwischen uns allen gab, dann war es eine der folgenden: Ein Gespür für offizielle Doppelzüngigkeit, Schwindel und Perfidie; eine untrügliche Verachtung für Propaganda und Hype; ein spürbares Gefühl der schleichenden demokratischen Entfremdung; und ein anhaltender Widerstand gegen die manipulativen, heimtückischen Pläne, die uns von den oberen Rängen der globalen herrschenden Klasseneliten aufgezwungen werden.

Solche „Agenden“ werden natürlich nur allzu gern von den „nützlichen Idioten“ der Eliten und ihren feigen Kommissaren unterstützt, die zumindest im Moment eine privilegierte, ja sogar geschützte Spezies sind. Im Gegensatz zum Rest von uns, wie wir sehen werden!

Die Ereignisse der letzten achtzehn Monate haben für diejenigen unter uns, die zumindest genau hinschauen, offenbart, wer diese Leute sind und worum es bei dieser übergreifenden Agenda geht. Für unsere Zwecke ist hier eine solche Konferenzteilnehmerin hervorzuheben.

Helen Buyniski, eine junge, gebürtige New Yorkerin, ist so rechtschaffen, wie man es erwarten kann. Frau Buyniski bloggt unter dem aufrührerischen Namen „Helen of Destroy“ und hat eine oder drei Meinungen zu dem, was in der anglo-amerikanisch-zionistischen Welt im Allgemeinen offensichtlich falsch läuft, und sie scheut sich nicht, „die Liebe zu verbreiten“.

Kurzum, sie ist eine politische Aktivistin par excellence – die sich dankenswerterweise von den nominell unterschiedlichen, aber ausgesprochen langweiligen Dogmen und Slogans fernhält, die den politischen Diskurs zwischen links und rechts kennzeichnen – und die wenig Sinn darin sieht, „Gefangene zu machen“.

Wenn Sie jedoch jemand sind, der mit ungeschminkten Enthüllungen über die Machenschaften der Eliten umgehen kann und das Chaos und Unheil, das die Großen Umsiedler uns allen auferlegen wollen, in den Griff bekommen möchte, dann ist Buyniski Ihr Ansprechpartner! Wir sollten für immer dankbar sein, dass sie auf unserer Seite steht und nicht auf ihrer, und mehr als nur ein bisschen enttäuscht, dass wir sie nicht klonen können!

Nach ihrem 28-minütigen Vortrag verließ sie die Bühne und machte uns allen Lust auf mehr. Das ist nicht dasselbe wie zu sagen, dass das, was sie zu sagen hatte, unsere Herzen erwärmt hat. Vom Grassy Knoll aus gesehen bei weitem nicht!

Nachdem ich mir ihren Vortrag gerade noch einmal angesehen habe, wird mir jetzt, nach achtzehn Monaten Covid, die ganze Tragweite ihrer „Hetzrede“ bewusst, und die viel gepriesenen Vorteile der Rückschau können kaum überbewertet werden, wenn alle Dinge gleich sind (was sicherlich selten der Fall ist).

Aus Platzgründen kann ich hier nicht alle wichtigen Punkte aufzählen, die sie zu sagen hatte, da sie sehr viel Raum einnahm. Im Folgenden finden Sie jedoch eine Art „Miniaturansicht“ – im Wesentlichen eine Darstellung der komplizierten Synergien der globalen systemischen Propaganda-, Zensur-, Macht- und Kontrolldynamik, wie sie damals bestand – alles Themen, die ich in dieser Abhandlung aus dem Jahr 2019 untersucht habe. Und alle Themen, die ich in den meisten meiner anderen Veröffentlichungen angesprochen habe, und zwar aus dem einfachen Grund, dass diese Themen der Schlüssel zum Verständnis von so ziemlich allem sind, was um uns herum passiert, und so ziemlich alles, was uns an diesen Punkt geführt hat.

Wir werden bald auf Buyniskis Vortrag zurückkommen, aber zunächst dies. Ob wir es wissen oder nicht, ob wir es mögen oder nicht, egal wie klug wir uns halten oder wie sehr wir uns der schädlichen Auswirkungen von Propaganda und Zensur bewusst sind – und uns daher bewusst dagegen wehren -, wir sind alle anfällig für die entnervenden Kräfte, die sie freisetzen, wobei Selbstgefälligkeit, Ignoranz und Hybris nur einige davon sind.

Wie der Rest der Edinburgher Konklave ist sich Buyniski dieser Realität zweifellos bewusst. Bei dem Regime, unter dem wir alle unser Leben nach dem Diktat des fatalerweise als „new normal“ bezeichneten Regimes leben sollen, geht es nicht um die öffentliche Gesundheit oder unser Wohlergehen und unsere Wohlfahrt: Das ist ganz sicher nicht der Fall.

Worum geht es dann?

Es geht um „altmodische“ Macht und Kontrolle, rein, einfach, absolut.

Diesmal in einem Ausmaß, das man sich zwar vorstellen kann – vielleicht von James-Bond-Filmschurken -, das aber noch nie versucht wurde. Der einzige Unterschied besteht darin, dass 007 es immer nur mit einem einzigen „Bösewicht“ zu tun hatte. Wir haben eine lange „Conga-Line“ von ihnen, die alle im Gleichschritt tanzen. Und sie sind beide real und gefährlich! Und übermenschlich böse.

Für diejenigen, die der offiziellen Erzählung von Covid Glauben schenken, ist das Folgende nicht geeignet. Um es kurz zu machen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, dieses Geschwätz zu glauben, ist ein Check-up vom Nacken aus sehr zu empfehlen. Die Reha winkt!

Unsere Knechtschaft lieben lernen (Das Endzeitparadigma)

Frau Buyniski begann ihre Konferenzsitzung mit der Erwähnung des geschätzten Edward („More Doctors Smoke Camels“) Bernays, Neffe von niemand Geringerem als Sigmund Freud und Autor des bahnbrechenden Buches Propaganda.

Von diesem Zeitpunkt an hatte sie unsere „vollständige und ungeteilte“ Aufmerksamkeit. Bernays ist wohl einer der einflussreichsten Menschen des vergangenen Jahrhunderts, von dem die meisten Menschen noch nie etwas gehört haben, was angesichts der Art seiner Arbeit vielleicht ein passendes Vermächtnis ist. Es ist aufschlussreich, dass Adolf Hitlers Meister des Schreckens, Joseph Goebbels, ein großer Fan war!

Dennoch gibt es keinen Zweifel an der stellvertretenden Wirkung dieses Mannes auf unsere jüngste Geschichte, unsere politische Wirtschaft, unsere Gesellschaft, unsere Bildung, unsere Kultur, unsere Gemeinschaften, unser Leben; sie ist da, aber nur für die am schlechtesten Informierten, Kurzsichtigen oder Egozentriker zu erkennen. Sein Einfluss ist ebenso beständig und unberechenbar wie er ungerecht und allgegenwärtig ist. Das oben erwähnte Propaganda-Buch wurde zum Standardwerk für die entstehende Werbe-, PR- und Wahrnehmungsmanagement-Branche, während er die Rolle des regierenden Gurus übernahm, eine Rolle, die er jahrzehntelang innehatte.

Hier ist, was HB zur Einführung zu sagen hatte [Meine Hervorhebung].

Es ist ein Jahrhundert her, dass Edward Bernays sein Buch Propaganda schrieb, das eine PR-Industrie enthüllte, die bis dahin nur hinter den Kulissen operierte, und ihr Wachstum zu einem industriellen Giganten auslöste, der heute bis in den letzten Winkel der Erde reicht. Kriege werden auf der Ebene der „Herzen und Köpfe“ ebenso geführt wie mit Bomben und Gewehren, und große Teile der Bevölkerung werden nichts unternehmen, wenn sie nicht glauben, dass die öffentliche Meinung dies billigt.

In den letzten Jahrzehnten hat es die Technologie der PR ermöglicht, ihren Einfluss auf den menschlichen Verstand in einer Weise zu festigen, wie es früher nicht möglich war… Das Ziel ist es, uns von allem zu trennen, was uns zu Menschen macht, und ausgehöhlte Automaten zu schaffen, die darauf warten, ihre Marschbefehle zu erhalten.

Wir sind weit von den Tagen entfernt, in denen die Werbung noch als störend empfunden wurde. Heute stehen wir über Nacht Schlange, um unsere persönlichen Propaganda-Lieferanten zu empfangen, und für zu viele von uns hat die empfangene Propaganda die Entwicklung eines individuellen Selbst verdrängt.

Am Ende ihres Vortrags fragte Buyniski: Wohin führt das, und kann es aufgehalten werden? Sie lässt die Fragen – und uns – nicht hängen! Die Leser werden nachdrücklich ermutigt, ihre Botschaft zu verinnerlichen, noch bevor sie fortfahren. Aber das Wesentliche ist folgendes: Ungefähr bei der 20-Meter-Marke ihrer fesselnden, jetzt unheimlich vorausschauenden Abhandlung legte Frau Buyniski auf subtile Weise eine „Claymore“, die etwa vier Wochen, nachdem wir alle ins Basislager zurückgekehrt waren, explodierte. Wir sprechen hier natürlich von der Pandemie du jour, Covid-19.

Kurz gesagt, Buyniski hat nur einige wenige Beispiele für die vielen möglichen globalen Katastrophen – reale, eingebildete, natürliche oder erfundene – vorgeschlagen, durch die die Machthaber das oben beschriebene „Endziel“ erleichtern könnten. Wir alle können uns zahlreiche solcher katastrophalen Ereignisse und die Aussicht auf ihr Auftreten vorstellen: Von einer Finanzkrise, einer großen Sonneneruption, einem Supervulkanausbruch, einem Dinosaurier zerstörenden Meteoriteneinschlag, einem Cyber-Terroranschlag, einem Wirtschaftskollaps und – Sie ahnen es – einer weltweiten Pandemie!

Auch wenn Buyniski das Wort „Covid“ nicht verwendet hat und auch nicht andeutet, dass die besagte „Pandemie“ unmittelbar bevorsteht, so war sie doch auf jeden Fall an etwas dran!

Wie ich schon früher bemerkt habe, wird angesichts der Ereignisse, die sich kurz darauf ereigneten und die auch jetzt noch andauern, immer deutlicher, dass der Satz „Eine gute Krise darf man nicht vergeuden“ selten treffender war. Schon gar nicht seit 9/11!

Da krasser Opportunismus, ungezügelte Gier und blutiger Zynismus kaum Begriffe sind, die der politischen Intelligenz fremd sind, hat sich diese Phrase nicht zufällig im Gefolge dieses denkwürdigen Ereignisses in das politische Lexikon eingebürgert. Obwohl wir in beiden Fällen vielleicht hinzufügen sollten, dass der Subtext des Mems damals wie heute lautet: Wenn wir es leid sind, darauf zu warten, dass eine Krise aus dem blauen Äther auftaucht, sollten wir die Extrameile gehen und eine maßgeschneiderte, sozusagen zweckdienliche, Krise haben…“.

Der große Schweinegrippe-Schwindel von 2009 (und verschiedene Panik-Kampagnen)

Um etwas von dem ungeheuerlichen Betrug zu vermitteln, der uns in den letzten achtzehn Monaten angetan wurde, ist die folgende Reise in das Gedächtnisloch ein guter Anfang.

In einem Bericht des britischen Senders Channel Four aus dem Jahr 2010 beschuldigte Wolfgang Wodarg, der damalige Gesundheitschef des Europarats, Big Pharma, „die Entscheidungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in unzulässiger Weise zu beeinflussen“ und eine globale „Panikkampagne“ als Reaktion auf den Ausbruch der sogenannten Schweinegrippe (H1N1) zu planen, die etwa zwölf Monate zuvor ihr unheilvolles Debüt gegeben hatte.

Als der Groschen fiel, dass diese viel gepriesene existenzielle Bedrohung für die Menschheit weit weniger war als die Summe ihrer aufgeblasenen Teile, waren die großen europäischen Länder (Großbritannien, Frankreich, Deutschland usw.) mit zig Millionen Dosen nutzloser Impfstoffe „belastet“, für die sie „Hunderte von Millionen Dollar“ der hart verdienten Steuerzahler ausgegeben hatten. Ein ähnliches Fiasko und ein ähnlicher Aufruhr ereigneten sich in den USA.

Diejenigen, die noch immer in den Fängen der offiziellen Covid-Erzählung gefangen sind, sollten allein aufgrund der obigen Ausführungen erhebliche Zweifel an deren Wahrheitsgehalt und Integrität haben.

Ob durch erzwungene Isolation, soziale Distanzierung und Abriegelungsmüdigkeit, Reise-, Arbeits- und soziale Einschränkungen, durch die von den Medien geschürte Polarisierung zwischen „Impfskeptiker“ und „Impfbefürworter“, durch Zwang und Mobbing am Arbeitsplatz, durch eine verkürzte und unterbrochene Schulbildung für unsere Kinder, durch stasistaatliche Erlasse von oben, durch Führer, die mit ihrem inneren Tyrannen in Berührung kommen, durch den Verlust von Einkommen und Geschäftseinnahmen; oder die Angst vor Zwangsinjektionen mit Substanzen, die bestenfalls experimentell sind – oder andere berechtigte Sorgen, die im Laufe der Entwicklung dieser maßgeschneiderten Krise aufgekommen sind und deren Wendungen von selbstsüchtigen Politikern und Gesundheitsbürokraten zunehmend improvisiert werden – für diejenigen, die geneigt sind, einen aufgeklärteren Einblick in die Agenda der „Great Resetters“ zu erhalten, bietet der Rest hoffentlich so etwas wie eine zusätzliche Realitätsprüfung unserer kollektiven Zwangslage und der sich abzeichnenden Gefahren, die durch diese „Pandora“ der Pandemie auf uns losgelassen werden.

All die „düsteren Vorhersagen“ über die Schweinegrippe von den händeringenden Horden in Big Pharma – dem Kartell aus der Hölle – zusätzlich zu ihren Komplizen im medizinischen und wissenschaftlichen Establishment selbst und den stets zuverlässigen Wolfsschreiern in den Konzernmedien – erwiesen sich als ein riesiger „Fizzler“. Auch wenn es damals vielleicht nicht so gesehen wurde, könnte man es heute, was die Förderung der längerfristigen Agenda und die Vorbereitung des Bodens für das, was kommen wird, angeht, als einen brüllenden Erfolg betrachten. Das ist wieder diese „Rückschau“, die Überstunden macht.

Im Übrigen ist es bemerkenswert, dass über 70 % der Werbeeinnahmen der Konzernmedien von der Pharmaindustrie stammen, obwohl es hier vielleicht nicht viel zu sehen gibt.

Und es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass viel zu viele unserer Mediziner und Gesundheitsdienstleister sich in ihren Pfründen viel sicherer und bequemer gemacht haben, als sie es sonst vielleicht gewesen wären, wenn sie nicht auf der Tanzkarte von Big Pharma gestanden hätten. (Mein eigener Arzt hat sich abrupt „eingeschlossen“, als ich versuchte, meine Bedenken in Bezug auf Covid zu besprechen. Und ein alter Freund – ein inzwischen pensionierter Facharzt von nicht geringem Ruf – weigert sich, noch etwas mit mir zu tun zu haben, nachdem ich das Evangelium in Frage gestellt hatte).

Vor diesem Hintergrund könnte man den Verdacht hegen, dass die „Schweinegrippe“, wie bereits angedeutet, eine Art Generalprobe waren, um uns für einen ehrgeizigeren Schachzug weich zu machen.

Um dies als reale Möglichkeit zu begreifen (im Unterschied zu Verschwörungstheorien, die von kognitiv beeinträchtigten Eidechsenhirnen und Verrückten mit zu viel Zeit ausgeheckt wurden), sollte das Folgende als weiterer wichtiger Realitätscheck dienen. (Siehe diesen Link für eine Analyse der 30 Fakten, die Sie wissen müssen: Ihr Covid-Spickzettel).

Das stand nicht in der Broschüre!

In einem kürzlich auf RT ausgestrahlten Interview äußerte sich der bekannte US-Prozessanwalt Mike Papantonio, Moderator der Sendung America’s Lawyer, über Johnson & Johnson (J&J). J&J ist natürlich der größte Gesundheits- und Pharmakonzern, von dessen selbsternannter (wenn auch ironischerweise) „Produktfamilie“ mindestens eines in jedem Haushalt der Welt zu finden sein dürfte. Sie sind auch eines von vielen Unternehmen in der Branche, die mit Covid Geld verdienen wollen.

Bevor wir fortfahren, lohnt es sich vielleicht, einen Blick auf die Behauptungen zu werfen, die J&J in ihrer „Broschüre“ (d. h. auf ihrer Website) aufstellt [meine Hervorhebung].

Bei Johnson & Johnson sind wir bestrebt, die persönliche Gesundheit von Menschen überall zu verbessern. Wir bieten Produkte an, die wissenschaftlich fundiert sind und von Fachleuten befürwortet werden. Unser differenziertes Portfolio ikonischer Marken … bietet lebensverbessernde Innovationen, die als erste auf den Markt kommen. Indem wir die Kraft der Wissenschaft mit aussagekräftigen menschlichen Erkenntnissen und digitalem Denken kombinieren, helfen wir mehr als 1,2 Milliarden Menschen, jeden Tag gesünder zu leben – vom ersten Tag an.

Das ist nicht viel, außer der Tatsache, dass die selbsternannte Wohltätigkeit der Unternehmen immer wieder mit der Realität der Verbraucher kollidiert, was wir nur allzu oft vergessen oder ignorieren wollen. Das scheinen jetzt viele Leute zu tun, indem sie das Evangelium der Covid-Impfung annehmen.

Und obwohl J&J den Markt in vielen Produktkategorien innerhalb der Branche beherrscht, sind ihre vermeintlichen „Konkurrenten“ ebenso geschickt darin, uns mit demselben unterwürfigen, kleinmütigen, gefühlsduseligen „Wir haben nur Ihr Bestes im Sinn“-Hype zu überschwemmen.

Was Sie auf deren Website nicht finden werden, ist etwas, das mit den folgenden Punkten zu tun hat. Wie ihre Konkurrenten ist auch J&J nicht zimperlich, wenn es um „Schadensbegrenzung“ geht, wofür es in dieser Branche unzählige Fallstudien gibt. Dabei handelt es sich um den wirklichen „Schaden“, der den Verbrauchern durch ihre Produkte zugefügt wurde und dessen Ausmaß, Kriminalität und Tragik von der kritischen Masse nur allzu oft erst erkannt wird, nachdem der besagte „Schaden“ angerichtet und dann öffentlich bekannt wurde. Danach machen sich die leitenden „Anzugträger“ auf den Weg zum Ausgang, während ihre Anwälte lauthals schreien: „Hier gibt es nichts zu sehen, Leute!“

Bei solchen „Schadensbegrenzungsmaßnahmen“ geht es immer darum, das Risiko einzugrenzen, um das Markenimage des Unternehmens zu schützen und negative Auswirkungen auf seine Einnahmen und Gewinnspannen zu minimieren. Selten werden die Sorgen oder das Wohlergehen derjenigen, die am meisten von der giftigen Kost betroffen sind, in die Risikominimierung einbezogen. Es geht nur darum, die nächste Pille an den Mann zu bringen, die Stückzahlen zu verlagern und den schnöden Profit zu kassieren! Und um die Unterdrückung jeglicher negativer Publicity.

Natürlich könnten viele Leute sagen, dass dies das Offensichtliche ist! Vielleicht! Aber kann jemand erklären, warum so viele normale Menschen dies im Zeitalter von Covid vergessen zu haben scheinen?

Selbst für diejenigen, die solchen verschwörerischen Überlegungen nicht abgeneigt sind, müsste man sich zumindest fragen, ob die Schweinegrippe nicht ein verflixtes Hütchenspiel, kurz gesagt, ein Schwindel war. Es ist schade, dass so viele Menschen die traurigen Episoden früherer Virenskandale in das kommunale Gedächtnisloch verdrängt haben. Eine solche Anamnese hätte uns allen helfen können, unsere gegenwärtige Misere zu verstehen.

Das heißt, klingelt da nicht irgendetwas? Das sollte es aber! Erleben wir hier nicht ein spürbares Déjà-vu-Gefühl? Das sollten wir aber! Leider scheint die Devise „einmal gebissen, zweimal gescheut“ für eine wachsende Zahl von Menschen nicht mehr zu gelten! Wir haben uns fast schon eine „Pfennigfuchserei“ angewöhnt, wenn es darum geht, uns den existenziellen Herausforderungen zu stellen, mit denen wir konfrontiert sind.

[Anmerkung des Autors: Um dieses Rätsel zu verdeutlichen, ist das Folgende erwähnenswert: Ich habe kürzlich eine einfache Umfrage auf Twitter gepostet, in der ich von den Menschen wissen wollte, wie viel Vertrauen sie in BigPharma setzen. Das Ergebnis von über 16.500 Befragten? Zweiundneunzig Prozent gaben an, dass sie diesen Unternehmen „überhaupt kein Vertrauen“ entgegenbringen, wobei viele Kommentare einen vernichtenden Tenor hatten! Wenn wir doch nur 92 % unserer Mitbürger dazu bringen könnten, gegen diese medizinische Tyrannei auf die Straße zu gehen… Wenn nur! Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht dieses „Geplauder“].

Ein Teil dieses Indoktrinationsprozesses besteht darin, uns alles, was wir wissen müssen, so lange wie möglich vorzuenthalten und uns mit Informationen zu überhäufen, die wir nicht brauchen. Das nennt man natürlich „shaping the narrative“, eine altehrwürdige Praxis in der Öffentlichkeitsarbeit, um die öffentliche Meinung zu formen und von dort aus die Zustimmung zu erreichen. Um Marshall McLuhan zu paraphrasieren, geht es darum, die Botschaft über jedes mögliche Medium, das ihnen zur Verfügung steht, zu „massieren“. BigPharma ist darin ein Meister!

Darüber hinaus hat nach bestem Wissen dieses Verfassers kein Pharmaunternehmen jemals freiwillig und bedingungslos die schädlichen Auswirkungen eines seiner Produkte zugegeben, wenn es mit unwiderlegbaren Beweisen dafür konfrontiert wurde, und alles getan, um diesen Schaden wiedergutzumachen und zu beheben, d. h. die Betroffenen oder Geschädigten angemessen zu entschädigen – und zwar rechtzeitig, auf ethische, verantwortungsvolle und zufriedenstellende Weise.

Andererseits gibt es meines Wissens nur wenige Unternehmen, die nicht von den schädlichen Auswirkungen ihrer Produkte wussten und alles daran setzten, diese Informationen so lange unter Verschluss zu halten, wie es rechtlich und praktisch möglich war.

Risiken eingrenzen, Gewinne maximieren (Unsere Art, Geschäfte zu machen)

Im Juni dieses Jahres wurde das erwähnte Unternehmen J&J zu einer Geldstrafe von 5 Milliarden Dollar verurteilt, weil es an der Opioid-Pandemie beteiligt war und die Forschungsergebnisse über die Auswirkungen dieser „Killerdrogen“ auf die Menschen unter Verschluss hielt. In demselben Beitrag sprach der temperamentvolle Papantonio das nicht unbedeutende Verhalten von J&J in Bezug auf die krebserregenden Auswirkungen des allgegenwärtigen J&J Baby Powder® an. Wie sein „Stallgefährte“ BandAid® ist dieses Produkt eine der berühmtesten und beständigsten Marken der Welt, der Inbegriff eines Haushaltsnamens.

Solche Produkte haben ein entscheidendes Merkmal: Sie sind eine Lizenz zum Gelddrucken! Im Gegensatz zu BandAid® (von dem wir für diese Diskussion annehmen, dass es nichts Giftiges enthält, was bisher noch nicht öffentlich bekannt ist) ist es alles andere als harmlos. Wie bei den Opioid-Produkten, die J&J anpries, wusste das Unternehmen – im Falle des Babypuders mehrere Jahrzehnte lang -, dass es sich bei seinem ikonischen „Kassenschlager“ um ein gefährliches Produkt handelte (es enthielt ausgerechnet Asbest, eine hochgiftige Substanz, falls es je eine gab), und hielt diese Informationen stets aus den öffentlichen Unterlagen heraus.

Man fragt sich zum Beispiel, wie die Frauen (und ihre Familien), die infolge der jahrzehntelangen Verwendung dieses Produkts an Eierstockkrebs erkrankt sind, auf das fade, einschmeichelnde Firmengeschwafel von J&J reagieren würden, wie es oben dargestellt wurde.

Ganz zu schweigen davon, dass das Unternehmen seine Kunden wissentlich und fahrlässig solch schwächenden, lebensbedrohlichen Produkten aussetzt. Papantonio bezeichnete diese Leute als kriminelle Soziopathen. Das ist sicher keine Übertreibung! Sie sind DSM-5-zertifiziert.

Angesichts von mehr als 33.000 Klagen, die allein in den USA gegen J&J anhängig sind – und von denen noch viele weitere erwartet werden – berichtete Papantonio, dass das Unternehmen eine neue Strategie prüft, um seine Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Baby Powder® in ein neues Unternehmen (praktisch eine Briefkastenfirma) auszulagern, das dann „berechtigt“ wäre, Insolvenz nach Artikel 11 zu beantragen.

Dieses obskure, aber sehr reale unternehmerische/juristische Umgehungsmanöver wird als „divisive merger“ bezeichnet. Der „texanische Zweischritt“, wie Papantonio die „spaltende Fusion“ (die ihren Ursprung im Bundesstaat Lone Star hat) bissig beschreibt, ist das Äquivalent der „Get out of Jail Free Card“.

Das heißt, sie wäre es, wenn die Aussicht auf eine Gefängnisstrafe für einen dieser Monopoly®-spielenden Misanthropen im wirklichen Leben die Regel und nicht die Ausnahme wäre. Papantonios spürbares Gefühl der Ungerechtigkeit und Empörung ging sogar so weit, dass er Folgendes sagte „Es wird sich erst etwas ändern, wenn wir ein paar von diesen Leuten ins Gefängnis werfen“.

Wenn wir an die Bewohner der Wall Street nach dem GFC denken (von denen viele heute noch lachend den Heimweg von der Bank antreten), ist es schwer, dieser Logik zu widersprechen!

Der Zweck der DM besteht jedoch darin, J&J eine finanzielle (im Gegensatz zu einer strafrechtlichen) „Fluchtkapsel“ für die Haftung zu bieten, um das Risiko dieser Klagen erheblich zu minimieren oder vorzugsweise überhaupt keine Entschädigung zu zahlen. Diese jüngste Enthüllung von Unternehmensdelikten und wirtschaftskrimineller Fahrlässigkeit warf von Anfang an eine Reihe von Fragen und Bedenken auf.

Auch für uns alle ergeben sich daraus eine Reihe von Konsequenzen für unsere eigene individuelle und kollektive Rolle als Verbraucher. Dabei geht es nicht zuletzt um die Entscheidungen, die wir treffen, und zwar weniger aus eigenem Antrieb und ohne eine gewisse Sorgfalt, sondern vielmehr auf der Grundlage der Qualität, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit der Informationen, die uns von diesen Unternehmen vorgelegt werden. Und die sie – theoretisch – aufgrund zivil- und strafrechtlicher Vorschriften und grundlegender ethischer Standards – Stichwort gute Unternehmensführung – zur Verfügung stellen müssen. Das Covid-Phänomen eröffnet uns allen, wenn wir bereit sind, es zu sehen, enorme Möglichkeiten für die Zukunft.

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die allen diesen Fällen von Unternehmen gemeinsam sind, die sich letztendlich des Fehlverhaltens, der Fahrlässigkeit und/oder des kriminellen Verhaltens schuldig gemacht haben. Um es zu betonen: Diese Gemeinsamkeiten sind umso bemerkenswerter, als die Covid-Krise und die damit einhergehende Kontroverse um die Verwendung experimenteller (Pseudo-)Impfstoffe, die von Big Pharma als Allheilmittel angepriesen werden, und um all jene, die sich dazu entschlossen haben, den „Shill“ in Bezug auf ihre Wirksamkeit, Sicherheit und sogar Notwendigkeit zu akzeptieren, aufgetaucht sind.

Es kann Jahre, ja sogar Jahrzehnte dauern, bis Fragen zu den Gefahren von Produkten ans Licht kommen, wobei sich oft herausstellt, dass die Täter die Veröffentlichung schädlicher Ergebnisse verheimlicht, verzerrt oder auf andere Weise verhindert haben;

Es kann Jahre – und oft sogar Jahrzehnte – dauern, bis diejenigen, die eine Entschädigung beantragen, diese auch erhalten, wobei häufig das Leben der Betroffenen und ihrer Familien auf dem Spiel steht;

Unternehmen wenden alle juristischen – und nicht so juristischen – Tricks an, um die Übernahme der moralischen, ethischen, finanziellen und/oder rechtlichen Verantwortung für ihre Handlungen und Entscheidungen zu vermeiden oder zu verschieben;

Selten sind die großen Medienorganisationen aus vielen Gründen proaktiv, wenn es darum geht, den Kampf mit den großen Unternehmen aufzunehmen, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich weigern, die Werbeeinnahmen zu riskieren, von denen sie abhängig sind;

Selten setzen sich nennenswerte Politiker, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, für die Opfer ein, da ihre eigenen Parteien so sehr von der Finanzierung durch die Unternehmen abhängig sind, dass sie nicht bereit sind, ihre künftigen Berufsaussichten zu riskieren, wenn sie nicht mehr im Amt sind;

Selten tun die zuständigen Regulierungsbehörden dasselbe, da viele von ihnen kastriert, korrumpiert oder zumindest durch „regulatorische Vereinnahmung“ und das Drehtürsyndrom beeinträchtigt sind;

Selten werden die Einzelheiten der endgültigen – wie erwähnt, stets verspäteten – ausgehandelten Vergleiche veröffentlicht, da die Vereinbarungen die erfolgreichen Prozessparteien häufig zur Geheimhaltung verpflichten;

Selten geben die Unternehmen oder ihre leitenden Angestellten jemals eine ernsthafte Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen zu, entschuldigen sich oder zeigen echte Reue für ihre früheren Handlungen und Entscheidungen;

Selten wird jemand – ob früher oder heute -, der für solche Entscheidungen in den betreffenden Unternehmen verantwortlich ist, persönlich zur Rechenschaft gezogen oder gar für seine Handlungen und deren Folgen belangt;

Und fast niemand, weder in den USA noch anderswo – auch nicht hier in Down Under -, wird jemals ernsthaft für seine kriminelle Rücksichtslosigkeit, seine Doppelzüngigkeit oder sein betrügerisches Verhalten und Verhalten bestraft.

Einige Schlussfolgerungen

Es ist vielleicht bemerkenswert, dass die Schweinegrippe-„Pandemie“, die keine war, im Gefolge der globalen Finanzkrise (GFC) auftrat und mehr oder weniger während der Höhen und Tiefen ihrer Nachwirkungen herrschte.

War dies nur ein weiterer Zufall? Oder war die Angst vor der Schweinegrippe nur eine Ablenkung vom eigentlichen Spiel? Oder waren es die Vorgänger der Covid-Kommissare, die die Sache an die große Glocke hängten, während wir anderen uns mehr um die Stabilität der Weltwirtschaft und unser tägliches Leben kümmerten?

Um diese Fragen zu beantworten, ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, was in dieser Zeit geschah: Es handelte sich um nichts Geringeres als den größten Transfer von Reichtum und Eigentum in der Geschichte von der Unter- und Mittelschicht zu den ohnehin schon Superreichen und zu den großen multinationalen Banken, Finanzinstituten und Konzernen. Die ihrerseits mehr oder weniger vollständig im Besitz oder unter der Kontrolle von drei bis vier Megakonzernen sind, deren verwaltetes Vermögen nur etwas weniger als den Gesamtwert der US-Wirtschaft (20 Billionen Dollar) ausmacht.

Dazu gehören Big Media, Big Tech, BigFood, BigAg und zahlreiche andere „Bigs“ der Weltwirtschaft. (Um zu sehen, wie ein einziger „Triller“ tatsächlich aussieht, klicken Sie hier. Es ist ein Augenschmaus!)

Es sollte daher keine große Überraschung sein, dass die jüngste Krise ebenfalls heimlich einen noch größeren Vermögenstransfer an dieselben Gruppen ermöglicht hat, wodurch der Raub von 2009 im Vergleich dazu verblasst.

Wie ich zu sagen pflege: „Wir brauchen nicht die Testergebnisse aus dem Labor, um zu wissen, dass Ratten in der Soße sind! Bill Gates selbst, der auf eine lange Geschichte der Entwicklung und des Verkaufs von Viren zurückblicken kann und dann Lösungen für diese Viren anbot, die zwar nur sporadisch funktionierten, aber dennoch viel Geld mit diesen Versprechungen verdienten, besitzt jetzt Berichten zufolge bis zu 65 % des besten Ackerlandes in Amerika.

Als einer der Hauptakteure in unserem sich entfaltenden Drama könnte man einen „Türstopper“ über den geschätzten Gates und seine Rolle darin schreiben, ohne seinen Beitrag zum Schreiben des Drehbuchs zu erwähnen. (Ganz zu schweigen von seiner Verwicklung mit dem abscheulichen, verstorbenen Jeffrey Epstein). Dies scheint jedoch nur eines der sichtbaren, fragwürdigen Anzeichen dafür zu sein, dass mit der Covid-Agenda etwas weitaus Größeres und Heimtückischeres im Gange ist, als die meisten von uns glauben möchten; genauer gesagt, „etwas ist faul im Staate Dänemark“.

Wie dem auch sei, all das oben Gesagte ist jetzt eher akademisch, da Big Pharma eine rechtliche Freistellung von der Strafverfolgung erreicht hat (was sie im Wesentlichen „klagefest“ macht), und zwar für alle negativen Auswirkungen, die sich aus der Verwendung dieser Covid-Impfstoffe ergeben.

Der springende Punkt ist jedoch, dass wir weiterhin auf ihre ernsthaften Erklärungen vertrauen, dass die Heilung nicht schlimmer sein wird als die Krankheit. Dass sie ordnungsgemäß getestet worden sind. Dass sie sicher sind und keinen Schaden oder nur minimale Nebenwirkungen verursachen werden. Wenn die zweifelhafte Erfolgsbilanz von Big Pharma ein Hinweis darauf ist, dann ist die Grundlage für ein solches Vertrauen in der Tat wackelig.

Um dies zu unterstreichen, sollte man sich Folgendes vor Augen führen. Das Verbot, Hydroxychloroquin oder Ivermectin für COVID-19 als geeignete Alternativen zu den experimentellen Lösungen von Big Pharma zu verschreiben, sollte Anlass zu großer Sorge geben. Weit über 120 wissenschaftliche Studien mit Peer-Reviews haben gezeigt, dass beide Medikamente bei der Behandlung und Prävention der Krankheit wirksam sind.

Doch hier in Australien – wo, während ich diese Zeilen schreibe, fast die Hälfte der Bevölkerung (von 26 Millionen) unter strengen Sicherheitsvorkehrungen steht und die Armee zeitweise in den Straßen unserer größten Städte (Sydney und Melbourne) patrouilliert, wo es landesweit zu massiven, noch nie dagewesenen Unruhen kommt und kein Ende in Sicht ist – hat die Bundesregierung einen Vertrag mit AstraZeneca geschlossen, und uns wird gesagt, dass wir „nicht erwarten können, zur Normalität zurückzukehren, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht“.

Währenddessen tauchen auf mysteriöse Weise neue Varianten auf, die zweifelsohne immer mehr Tests, Abriegelungen und Nachimpfungen erforderlich machen und die zu mehr sozialer Uneinigkeit, wirtschaftlichem Chaos, psychologischen Störungen, finanziellen Nachteilen (wenn auch nicht für die politische, bürokratische, finanzielle und unternehmerische Klasse) sowie zu wachsender Unsicherheit – und kollektiver Angst – unter den einfachen Menschen über ihre Zukunft und die ihrer Familien führen werden.

Was wir in den Unternehmensmedien nicht hören, ist dies: Wie J&J hat auch AstraZeneca ein langes Vorstrafenregister von Unternehmensvergehen, Korruption und Kriminalität. AstraZeneca wurde für schuldig befunden, Straftaten im Zusammenhang mit der Werbung für nicht zugelassene oder nicht zugelassene medizinische Produkte begangen zu haben, falsche Behauptungen aufgestellt zu haben, Schmiergelder und Bestechung gezahlt zu haben, gegen den Verbraucherschutz verstoßen zu haben, verschiedene Straftaten im Gesundheitswesen begangen zu haben, gegen die Vergabe von Regierungsaufträgen verstoßen zu haben, und vieles mehr.

Seit dem Jahr 2000 wurden sie Berichten zufolge wegen dieser Vergehen und Verstöße mit Geldstrafen in Höhe von über 1,1 Milliarden US-Dollar belegt. All dies wird als Geschäftskosten betrachtet, die in die Betriebskosten einfließen, aber durch exzessive Profitmacherei wieder hereingeholt werden.

Und um den Kreis zu schließen, dürfen wir die Medienkonzerne selbst nicht außen vor lassen. Ihr eigenes Fehlverhalten ist von mir, Helen Buyniski und zahllosen anderen gut dokumentiert, und zwar nicht nur darin, dass sie willkürlich ihre eigene Art von Wahrheit verbreiten und aufrechterhalten oder ihre eigene maßgeschneiderte, eigennützige Realität zu allen möglichen Themen und Anliegen schaffen.

Dies gilt umso mehr, als genaue, unvoreingenommene und rechtzeitige Informationen, die im öffentlichen Interesse liegen, für eine geordnete, stabile, funktionierende, florierende politische Wirtschaft und die Demokratie und Freiheit, die angeblich ein wesentlicher Bestandteil des Milieus einer modernen, gesunden Nation sind, von entscheidender Bedeutung sind.

Sie wissen, wovon ich hier spreche, Leute: Eine Welt, in der unsere Kinder und deren Kinder besser leben können als in der Welt, in der wir gelebt haben! Lassen Sie mich die Frage noch einmal stellen. Warum vertrauen wir diesen Leuten weiterhin? Alle diesbezüglichen „Spenden“ werden dankbar angenommen. Aber es sollten besser große Spenden sein! Wenn Sie verstehen, worauf ich hinaus will.