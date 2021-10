SPD verspricht Freiheit in Deutschland

armstrongeconomics.com: Olaf Scholz, der der nächste deutsche Bundeskanzler werden könnte, gewann die Wahl mit knapp 27 % der Stimmen. Er hat erklärt, dass er eine Rückkehr zur Schließung der Schulen ausschließen wird, da die Regierung darum kämpft, ihren erlahmenden Impfbemühungen inmitten eines katastrophalen wirtschaftlichen Niedergangs neues Leben einzuhauchen. Scholz hat versprochen, dass die Schulen trotz einer zu erwartenden Infektionswelle im Herbst geöffnet bleiben. „Wir werden dafür sorgen, dass die Schüler zur Schule gehen können und der Unterricht in den Klassenzimmern stattfindet“, sagte er auf einer Parteikundgebung in Nürnberg, Nordbayern.

Die gesamte Agenda dieses Weltwirtschaftsforums, das den feudalistischen Marxismus vorantreibt, stößt auf Widerstand. Die Wahlen in Kanada und Deutschland zeigen, dass diese Agenda nicht so populär ist wie erwartet. Unsere Polizeibehörden haben sich viel zu oft gegen das Volk gewandt und den Aufstieg der Tyrannei unterstützt. Insbesondere die Brutalität in Australien hat die Grenzen des Machbaren gesprengt.