Die Lügen hinter der „Pandemie der Ungeimpften“ – Grob irreführende Datenmanipulation

mercola.com

Watch the latest video at <a href=“https://www.foxnews.com“>foxnews.com</a>

Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dem Weißen Haus und den meisten Mainstream-Medien haben wir es mit einer „Pandemie der Ungeimpften“ zu tun, wobei 95 % bis 99 % der COVID-bedingten Krankenhauseinweisungen und Todesfälle den Ungeimpften zugeschrieben werden

Um zu dieser Statistik zu gelangen, hat die CDC Krankenhauseinweisungen und Sterbefälle von Januar bis Juni 2021 berücksichtigt. Die große Mehrheit der US-Bevölkerung war in diesem Zeitraum nicht geimpft

Am 1. Januar 2021 hatten nur 0,5 % der US-Bevölkerung eine COVID-Impfung erhalten. Bis Mitte April hatten schätzungsweise 31 % eine oder mehrere Impfungen erhalten, und am 15. Juni waren 48,7 % vollständig geimpft.

Die natürliche Immunität bietet einen soliden Schutz gegen alle Varianten, während die durch Impfung erzeugte Immunität dies nicht kann. Der Grund dafür ist, dass man, wenn man sich von der natürlichen Infektion erholt, sowohl Antikörper als auch T-Zellen gegen alle Teile des Virus hat, nicht nur gegen das Spike-Protein.

Laut Dr. Anthony Fauci ist die Delta-Variante sowohl übertragbarer als auch gefährlicher als das ursprüngliche Virus und frühere Varianten, aber Daten aus der Praxis zeigen, dass sie schwächer und weit weniger gefährlich ist, auch wenn sie sich leichter verbreitet

Laut den Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention, dem Weißen Haus und den meisten Mainstream-Medien handelt es sich um eine „Pandemie der Ungeimpften.

Der offiziellen Darstellung zufolge sind 99 % der COVID-19-Todesfälle und 95 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte unter den Ungeimpften zu verzeichnen. In einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 16. Juli 20212 behauptete CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky, dass „über 97 % der Menschen, die jetzt ins Krankenhaus kommen, nicht geimpft sind“.

Doch wie die Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham in „The Ingraham Angle“ berichtete, „ist diese Statistik grob irreführend, und in einer Videoerklärung vom 5. August 2021 enthüllte Walensky versehentlich, wie diese Statistik von 95 bis 99 % zustande kam.

Grob irreführende Datenmanipulation

Wie sich herausstellte, hat die CDC zur Erstellung dieser Statistiken Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeitsdaten von Januar bis Juni 2021 berücksichtigt. Neuere Daten oder Daten über die Delta-Variante, die derzeit am häufigsten im Umlauf ist, wurden nicht berücksichtigt. Das Problem ist, dass die große Mehrheit der US-Bevölkerung in diesem Zeitraum nicht geimpft war.

Am 1. Januar 2021 hatten nur 0,5 % der US-Bevölkerung eine COVID-Impfung erhalten. Mitte April hatten schätzungsweise 31 % eine oder mehrere Impfungen erhalten4 , und am 15. Juni waren 48,7 % vollständig „geimpft“. Beachten Sie, dass Sie erst zwei Wochen nach der zweiten Dosis (im Falle von Pfizer oder Moderna) „vollständig geimpft“ sind, die sechs Wochen nach der ersten Impfung verabreicht wird. Dies geht aus den Angaben der CDC hervor.

Wer also beispielsweise im Juni eine erste Dosis erhält, ist erst acht Wochen später, irgendwann im Juli oder August, „vollständig geimpft“.

Unter Verwendung von Statistiken aus einem Zeitraum, in dem die USA insgesamt weitgehend ungeimpft waren, behauptet die CDC nun, wir befänden uns in einer „Pandemie der Ungeimpften“, um diejenigen zu verteufeln, die noch immer nicht zugestimmt haben, diese experimentelle Genveränderungsspritze zu erhalten.

Selektiver Druck fördert das Entstehen neuer Varianten

Der kanadische Virusimmunologe und Impfstoffforscher Dr. Byram Bridle äußerte sich gegenüber Ingraham zu der Behauptung, dass wir uns in einer Pandemie der Ungeimpften befinden und dass die Ungeimpften eine Brutstätte für gefährliche Varianten sind:

Es ist absolut unwahr, dies als eine Pandemie der Ungeimpften zu bezeichnen. Und es ist sicherlich unwahr … dass die Ungeimpften in irgendeiner Weise das Auftreten der neuen Varianten vorantreiben. Das widerspricht jedem wissenschaftlichen Prinzip, das wir verstehen. Tatsache ist, dass die Art der Impfstoffe, die wir derzeit verwenden, und die Art und Weise, wie wir sie verteilen, einen selektiven Druck auf das Virus ausüben, der die Entstehung neuer Varianten fördert. Auch dies beruht auf soliden Grundsätzen.

Wir brauchen nur einen Blick auf die Entstehung von Antibiotikaresistenzen zu werfen … Das Prinzip ist Folgendes: Wenn man eine biologische Einheit hat, die anfällig für Mutationen ist – und SARS-CoV-2 ist wie alle Coronaviren anfällig für Mutationen – und man wendet einen eng fokussierten Selektionsdruck an, der nicht tödlich ist, und man tut dies über einen langen Zeitraum – das ist das Rezept für die Entstehung neuer Varianten. Das ist genau das, was wir tun. Unsere Impfstoffe konzentrieren sich auf ein einziges Protein des Virus, sodass das Virus nur ein Protein verändern muss, und die Impfstoffe bieten nicht annähernd eine sterilisierende Immunität.

Menschen, die geimpft sind, werden immer noch infiziert, es scheint nur besonders gut zu sein, die Krankheit abzuschwächen, und das sagt uns, dass diese Impfstoffe bei der großen Mehrheit der Menschen einen nicht tödlichen Druck ausüben, der sich auf ein einziges Protein konzentriert, und dass die Einführung des Impfstoffs über einen langen Zeitraum erfolgt. Das ist das Rezept für treibende Varianten.

Natürliche Immunität bietet weitaus besseren Schutz

Bridle erklärt auch, warum die natürliche Immunität einen robusten Schutz gegen alle Varianten bietet, während dies bei der durch Impfung erzeugten Immunität nicht der Fall ist. Wenn man sich auf natürlichem Wege infiziert, entwickelt der Körper Antikörper gegen ALLE viralen Proteine, während die COVID-Impfung nur Antikörper gegen eines, nämlich das Spike-Protein, auslöst.

Wie bereits erwähnt, muss das Virus, wenn Sie Antikörper gegen nur eines der viralen Proteine haben, nur dieses eine Protein mutieren, um Ihrem Immunsystem zu entgehen. Wenn Sie dagegen eine natürliche Immunität haben, erkennen Ihre Antikörper alle Teile des Virus. Selbst wenn das Spike-Protein mutiert ist, erkennt Ihr Körper also andere Teile des Virus und greift diese an.

Dass SARS-CoV-2 auf die gleiche Weise wie andere Viren funktioniert, wurde in einer im Oktober 2020 veröffentlichten Studie7 von Alessandro Sette und Shane Crotty in Nature Reviews Immunology gezeigt. In der Studie „Cross-Reactive Memory T Cells and Herd Immunity to SARS-CoV-2“ wird argumentiert, dass die natürlich erworbene Immunität gegen SARS-CoV-2 stark, lang anhaltend und sehr breit angelegt ist, da sowohl Antikörper als auch T-Zellen entwickelt werden, die sich gegen mehrere Komponenten des Virus richten und nicht nur gegen eine.

Wenn wir uns auf eine durch Impfung erzeugte Immunität verlassen, wie es die Gesundheitsbehörden fordern, werden wir in einer endlosen Auffrischungsschleife enden. Auffrischungsimpfungen werden unbedingt notwendig sein, da die Impfung nur einen so geringen Schutz gegen ein einziges Protein des Virus bietet. Schon jetzt zeigen Daten aus der ganzen Welt, dass der Impfschutz angesichts neuer Varianten rapide abnimmt, und Moderna hat öffentlich erklärt, dass weitere Auffrischungsimpfungen erforderlich sein werden.

Wie gefährlich ist die Delta-Variante?

Nach Ansicht von Dr. Anthony Fauci ist die Delta-Variante sowohl übertragbarer als auch gefährlicher als das ursprüngliche Virus und frühere Varianten. Am 4. Juli 2021 sagte er gegenüber NBC News:

Es ist effektiver und effizienter in seiner Fähigkeit, von Mensch zu Mensch zu übertragen. Und Studien, die wir gesehen haben, in denen die Variante, die in anderen Ländern dominiert hat, ist es klar, dass es scheint, tödlicher im Sinne von ernster zu sein – können Sie mehr schwere Krankheit zu bekommen, die zu Krankenhausaufenthalten führen, und in einigen Fällen zu Todesfällen führen.

In einem Interview vom 29. Juni 202110 bezeichnete Fauci die Delta-Variante als „Game-Changer“ für ungeimpfte Menschen und warnte davor, dass sie die ungeimpfte Bevölkerung vernichten werde, während geimpfte Personen dagegen geschützt seien.

Das Delta-Virus ist ansteckender, aber weit weniger tödlich, weit weniger besorgniserregend. In der Tat ist es ein viel schwächeres Virus als die britische [Alpha] und die südafrikanische [Beta] Variante. ~ Dr. Peter McCullough

Zur Erinnerung: Fauci ist kein Kliniker und hat noch nie jemanden behandelt, der mit SARS-CoV-2 infiziert war. Andere Gesundheitsexperten und praktizierende Ärzte, die COVID-19-Patienten behandeln, widersprechen Faucis Behauptungen und argumentieren, dass die Delta-Variante nicht nur nicht gefährlicher ist, sondern für Ungeimpfte auch nicht gefährlicher ist.

Wie Ingraham im Juni 2021 berichtete (Video oben), gibt es eine evolutionär-genetische Theorie, die sogenannte „Muller’s Ratchet“, die besagt, dass das Virus, wenn ein Ausbruch abebbt, dazu neigt, zu einer über tragbareren Form zu mutieren, aber gleichzeitig schwächer wird und weit weniger schwere Infektionen verursacht. Nach Ansicht des Epidemiologen und Kardiologen Dr. Peter McCullough ist dies genau das, was wir derzeit beobachten. Er sagte zu Ingraham:

„Die gute Nachricht ist, dass das Vereinigte Königreich am 18. Juni seinen 16. Bericht über die Mutationen vorgelegt hat – und sie leisten großartige Arbeit, viel besser als unsere CDC – und was sie gezeigt haben, ist, dass das Delta zwar ansteckender ist, aber weit weniger tödlich, weit weniger beunruhigend. In der Tat ist es ein viel schwächeres Virus als die britische [Alpha] und die südafrikanische [Beta] Variante.“

Spike-Mutationen machen Geimpfte anfällig für Delta

Wichtig ist, dass die Delta-Variante drei verschiedene Mutationen enthält, alle im Spike-Protein. Dadurch, so erklärt McCullough, kann diese Variante die Immunreaktionen derjenigen umgehen, die die COVID-Impfung erhalten haben – nicht aber derjenigen, die über eine natürliche Immunität verfügen, die wiederum viel breiter ist. In einem Auftritt bei Fox News am 30. Juni 2021 (Video hier zu finden) erklärte McCullough:

Aus dem technischen Briefing des Vereinigten Königreichs, das am 18. Juni veröffentlicht wurde, geht eindeutig hervor, dass der Impfstoff keinen Schutz gegen die Delta-Variante bietet. Es ist eine sehr milde Variante. Unabhängig davon, ob man sich impfen lässt oder nicht, werden die Patienten einige sehr milde Symptome wie eine Erkältung bekommen, die sich leicht behandeln lassen … Bei Patienten mit schweren Symptomen oder hohem Risiko können wir einfache Medikamentenkombinationen zu Hause anwenden und sie durch die Krankheit bringen. Es gibt also keinen Grund mehr, Impfungen zu forcieren.

Der wissenschaftliche Leiter von Children’s Health Defense, Brian Hooker, Ph.D., hat McCulloughs Ansichten aufgegriffen. Der Defender zitiert Hooker:

Was wir hier sehen, ist das Einmaleins der Virenentwicklung. Viren wollen überleben, daher ist das Töten des Wirts (d. h. des infizierten Menschen) nicht zielführend, da das Töten des Wirts auch das Virus tötet. Aus diesem Grund neigen neue Varianten von Viren, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind, dazu, übertragbarer zu werden, aber weniger pathogen zu sein. Mit anderen Worten: Sie verbreiten sich leichter von Mensch zu Mensch, richten aber beim Wirt weniger Schaden an. Der Impfstoff konzentriert sich auf das Spike-Protein, während sich die natürliche Immunität auf das gesamte Virus konzentriert.

Die natürliche Immunität – mit einem vielfältigeren Spektrum an Antikörpern und T-Zell-Rezeptoren – bietet insgesamt einen besseren Schutz, da sie mehr Angriffspunkte für das Virus hat, während sich die aus dem Impfstoff abgeleitete Immunität nur auf einen Teil des Virus konzentriert, in diesem Fall auf das Spike-Protein. Sobald dieser Teil des Virus ausreichend mutiert ist, ist der Impfstoff nicht mehr wirksam.

Daten aus der realen Welt zeigen, dass die meisten Infizierten vollständig ‚geimpft‘ sind

Reale Daten aus Gebieten mit hohen COVID-Impfraten zeigen das genaue Gegenteil von dem, was uns die Medien, die CDC und die Beamten des Weißen Hauses erzählen. Zusätzlich zu dem oben zitierten britischen Technical Briefing Nr. 16,15, haben wir zusätzliche Daten aus Israel, Schottland, Massachusetts und Gibraltar:

Am 1. August 2021 gab die Direktorin der israelischen Gesundheitsbehörde, Dr. Sharon Alroy-Preis, bekannt, dass die Hälfte aller COVID-19-Infektionen unter den vollständig Geimpften auftrat.16 Auch bei den vollständig Geimpften gebe es Anzeichen für schwerere Erkrankungen, insbesondere bei den über 60-Jährigen.

Einige Tage später, am 5. August, trat Dr. Kobi Haviv, Direktor des Herzog-Krankenhauses in Jerusalem, in den Channel 13 News auf und berichtete, dass 95 % der schwer erkrankten COVID-19-Patienten vollständig geimpft sind und dass sie 85 % bis 90 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte insgesamt ausmachen.17 Bis zum 2. August 2021 hatten 66,9 % der Israelis mindestens eine Dosis der ausschließlich in Israel verwendeten Injektion von Pfizer erhalten; 62,2 % hatten zwei Dosen erhalten.

In Schottland zeigen die offiziellen Daten über Krankenhauseinweisungen und Todesfälle, dass 87 % der Personen, die in der dritten Welle, die Anfang Juli begann, an COVID-19 gestorben sind, geimpft waren.

Eine CDC-Untersuchung eines Ausbruchs in Barnstable County, Massachusetts, zwischen dem 6. und 25. Juli 2021 ergab, dass 74 % der Personen, bei denen eine COVID-19-Diagnose gestellt wurde, und 80 % der Krankenhauseinweisungen zu den vollständig Geimpften gehörten.20,21 Die meisten, aber nicht alle, hatten die Delta-Variante des Virus.

Die CDC stellte außerdem fest, dass vollständig geimpfte Personen, die sich infizieren, eine ebenso hohe Viruslast in ihren Nasengängen haben wie ungeimpfte Personen, die sich anstecken.22 Das bedeutet, dass die Geimpften genauso ansteckend sind wie die Ungeimpften.

In Gibraltar, wo die Durchimpfungsrate der COVID-Impfung bei 99 % liegt, sind die COVID-Fälle seit dem 1. Juni 2021 um 2 500 % gestiegen.

Diejenigen, die von der Aufrechterhaltung der Pandemie profitieren, möchten zwar, dass Sie beim Gedanken an die Delta-Variante in Angst und Schrecken verfallen, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass sie schlimmer ist als das Original. Sie ist zwar ansteckender, aber weit weniger gefährlich, da ihre Hauptsymptome die einer normalen Erkältung sind.

Nach Angaben von Harvard- und Stanford-Professoren ist die Zahl der Amerikaner, die an COVID-19 sterben, so niedrig wie nie zuvor, sodass Panikmache unangebracht ist.

Und was die viralen Social-Media-Posts von Ärzten und Krankenschwestern angeht, die behaupten, die Krankenhäuser seien überfüllt mit ungeimpften COVID-Patienten, so sollten Sie ihnen keinen Glauben schenken. Die meisten sind Bots. Wir haben wiederholt Beweise dafür gesehen, dass die Angstmacherei nicht von echten Menschen, sondern von gefälschten Konten, die von künstlicher Intelligenz betrieben werden, verbreitet wird. Dazu gehören auch die Konten der Blauen Prüfer. Hier eine Auswahl aktueller Tweets von Bot-Farmen, die versuchen, allen Angst zu machen:

Nicht fürchten, nur behandeln

Abschließend möchten wir Sie daran erinnern, dass es verschiedene Behandlungsprotokolle für COVID-19 gibt, die für die Varianten ebenso wirksam zu sein scheinen wie für das ursprüngliche Virus, darunter die folgenden:

Das I-MASS-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance zur Prävention und Behandlung zu Hause

I-MASK+ Protokoll der FLCCC zur Prävention und frühen ambulanten Behandlung

I-RECOVER-Protokoll der FLCCC zur Behandlung des COVID-19-Syndroms bei Langstreckenflügen

Vernebeltes Wasserstoffperoxid zur Vorbeugung und Behandlung des COVID-19-Syndroms, wie in der Fallstudie von Dr. David Brownstein und dem kostenlosen E-Book „Rapid Virus Recovery“ von Dr. Thomas Levy beschrieben. Levy ist der Ansicht, dass vernebeltes Wasserstoffperoxid auch eine unschätzbare Strategie zur Bekämpfung der Spike-Protein-Toxizität sein kann, da es nicht nur ein starkes Virostatikum ist, sondern auch die zelluläre Heilung fördert und beschleunigt, unter anderem durch die Verbesserung der Sauerstoffversorgung

Quellen: