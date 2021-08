Die USA haben Südostasien wenig zu bieten

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Bei seinem jüngsten Besuch in Südostasien – auf den Philippinen, in Vietnam und Singapur – skizzierte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sozusagen die Blaupause für die Wiederaufnahme des Engagements der USA in der Region nach einer mehrjährigen Flaute. Dabei wird deutlich, dass die USA China brauchen, um in Südostasien zu überleben. Allerdings brauchen die USA China nicht als Freund und Unterstützer, sondern als Feind, den Washington dämonisieren kann, um für seinen militärischen Nutzen in der Region zu werben. In seiner ersten Rede, die ein US-Verteidigungsminister seit etwa 20 Jahren vor der Fullerton Lecture Series in Singapur hielt, nahm Austin China ins Visier, um zu begründen, warum die Region die USA braucht und die USA diese Region brauchen, um ihren globalen Konkurrenten zu bekämpfen. An die Zuhörer gewandt sagte Austin: „Ich bin nach Südostasien gekommen, um Amerikas Bande mit den Verbündeten und Partnern zu vertiefen, von denen unsere gemeinsame Sicherheit abhängt.“ Und wie Austin später erklärte, kommt die einzige Bedrohung für die angebliche „gemeinsame Sicherheit“ aus Peking. Um ihn zu zitieren:

„Pekings Anspruch auf den größten Teil des Südchinesischen Meeres hat keine völkerrechtliche Grundlage. Diese Behauptung verletzt die Souveränität der Staaten in der Region….. Pekings mangelnde Bereitschaft, Streitigkeiten friedlich zu lösen und die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren, zeigt sich nicht nur auf dem Wasser. Wir haben auch Aggressionen gegen Indien, destabilisierende militärische Aktivitäten und andere Formen der Nötigung gegen die Bevölkerung Taiwans sowie Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an uigurischen Muslimen in Xinjiang erlebt.

Obwohl Austin den ASEAN-Staaten Schutz vor China versprochen hat, bleibt es dabei, dass die Region diesen Schutz nicht braucht. Die politischen Entscheidungsträger in Washington scheinen sich von der Annahme leiten zu lassen, dass die Region dringend die Hilfe der USA benötigt, um China loszuwerden. Dies ist jedoch nicht wirklich der Fall. Für die meisten Länder Südostasiens ist China ein unvermeidlicher Partner, den sie nicht unnötig verärgern wollen. Auch wenn es in der Region territoriale Probleme gibt, hat die ASEAN keine Lust, Peking mit Hilfe der USA militärisch zu konfrontieren. Die betroffenen Länder in Südostasien bevorzugen jedoch direkte bilaterale Verhandlungen mit China (was China vorzieht) oder die Inanspruchnahme eines Schiedsgerichts (was China nicht wirklich stört), um die Probleme zu lösen. Diese Optionen erklären, warum kein Land in der ASEAN China als feindlichen Staat bezeichnet, auch nicht in ihren offiziellen Veröffentlichungen und Erklärungen.

Dies stellt die USA vor ein großes Dilemma: Die USA sind bestrebt, Ländern militärische Unterstützung zu gewähren, die sie wahrscheinlich nicht gegen China einsetzen werden. Zwar ist unbestritten, dass die südostasiatischen Länder ein wirtschaftliches Engagement mit den USA wünschen, doch werden die Möglichkeiten Washingtons durch das Fehlen einer klaren wirtschaftlichen Strategie weiter eingeschränkt. Austin hat, wie zu erwarten war, keine glaubwürdige, greifbare und realisierbare Vision für ein vertieftes wirtschaftliches Engagement in der Region vorgelegt. Stattdessen lag das Hauptaugenmerk seiner Reise darauf, den so genannten Verbündeten der USA die Unterstützung Washingtons gegen China zuzusichern, unter anderem durch die Wiederbelebung und möglicherweise sogar Ausweitung des QUAD. Austin sagte: „Während die ASEAN ihre zentrale Rolle spielt, konzentrieren wir uns auch auf ergänzende Mechanismen in der Region. Ich weiß, wie sehr sich Präsident Biden darüber gefreut hat, dass er im März Gastgeber des ersten Gipfeltreffens der vier führenden Politiker war. Und Strukturen wie die Quad machen die Sicherheitsarchitektur der Region noch stabiler.

Auffallend ist das Fehlen eines Programms, das ein tieferes wirtschaftliches Engagement in der Region vorsieht. Die USA verstehen nach wie vor nicht, dass die stärkste Anziehungskraft Chinas in der Region nicht sein vermeintlicher „Autoritarismus“ ist, sondern sein wirtschaftliches Engagement, was ein entscheidender Grund dafür ist, warum die ASEAN China weder militärisch konfrontieren noch ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Peking aufkündigen will. Während Washingtons Fähigkeit, an der Wirtschaftsfront effektiver zu konkurrieren, durch den Rückzug des ehemaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Handelsabkommen der Transpazifischen Partnerschaft beeinträchtigt wurde, hat die Regierung Biden kein langfristiges und multilaterales Handels- und Wirtschaftsverbindungsregime angekündigt oder auch nur in Erwägung gezogen. Stattdessen haben sich die USA, im Gegensatz zu China, auch aus dem weltweit größten, von Südostasien vorgeschlagenen Handelspakt, der Regional Comprehensive Partnership, zurückgezogen.

Washington, das von einem militärischen Wettbewerb besessen ist, der seine Wurzeln in der Mentalität des Kalten Krieges hat, ist nicht in der Lage, eine Art von Handelsgeographie anzubieten, die China in der Region bereits ausreichend entwickelt hat. Die Angebote und Zusicherungen der USA haben daher wenig bis gar keine Chance, die ASEAN erfolgreich von China abzubringen. So wurde die ASEAN trotz der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 zum größten Handelspartner Chinas, mit einem Handelsvolumen von 731,9 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2019 beliefen sich die US-Exporte in die ASEAN-Staaten dagegen nur auf 86,1 Milliarden US-Dollar.

Die Tatsache, dass die Länder der Region Handel und Wirtschaft der Konfrontation vorziehen, erklärt, warum die führenden Politiker der Region China nicht kritisieren. So bezeichnete sich der philippinische Präsident Rodrigo Duterte in seiner jüngsten Rede zur Lage der Nation als „guter Freund von Präsident Xi“. „Als die Pandemie ausbrach, war das erste Land, das ich um Hilfe bat, China“, sagte Duterte. Er erinnerte sich daran, wie er Xi gesagt hatte, dass die Philippinen keinen Impfstoff hätten und nicht in der Lage seien, einen zu entwickeln. Xi reagierte und schickte sofort 1,5 Millionen Dosen.

Im Gegensatz zu den politischen Entscheidungsträgern in Washington ist es den ASEAN-Ländern gelungen, Beziehungen zu Peking aufzubauen, die Differenzen und Streitigkeiten ausgleichen können, ohne die Bereiche der Zusammenarbeit zu gefährden oder zu destabilisieren. Austin sagte zwar, dass die USA nicht wollen, dass die ASEAN-Länder zwischen den USA und China wählen, doch diese Haltung beweist nur, dass die USA der Region keine glaubwürdige Alternative anbieten können, um sie dazu zu bringen, das Ausmaß und die Tiefe ihres Engagements mit China zu überdenken. Wie Austin abschließend feststellte: „Wir wollen sicherstellen, dass wir in jedem Fall und bei jeder Gelegenheit einen Konflikt verhindern.“ Das bedeutet, dass die USA selbst keine potenziellen Möglichkeiten in der Region sehen, um wirtschaftlich in die Region vorzudringen und sie zu durchdringen. Alles, was sie tun können und tun, ist, die „chinesische Bedrohung“ aufzublasen, um ihre militärischen Ressourcen an die ASEAN zu verkaufen und ihren eigenen militärisch-industriellen Komplex zu unterstützen.