Die Lügenpandemie

Von Gordon Duff

Übersetzung©: Andreas Ungerer

24. November 2021, New Eastern Outlook

Die Vereinigten Staaten und Europa treten nun in einen vierten oder bereits fünften COVID-Zyklus mit neuen Infektionen, neuen Höchstständen der Todeszahlen und einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit ein, was die Zeit der jüdisch-christlichen Feiertage verfinstert.

Angetrieben wird dies durch einen von manchen wohlwollend bezeichneten „Impfwiderstand.“ Ohne die Bewegung der Impfgegner, wäre COVID in den vielen Teilen der Welt, in denen es an sicheren Impfstoffen nicht mangelt, bereits vorbei.

Sind die Impfstoffe tatsächlich sicher? Die Antwort ist ein klares Ja, wobei Nebenwirkungen bei Hunderten von Millionen Geimpften selten sind, und die derzeitige Rate an schweren Infektionen und Todesfällen zwischen Ungeimpften und Geimpften bei etwa 20 zu eins liegt. Ungeimpfte sterben sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten „wie die Fliegen“, aber ihre Todesfälle, die sich Monat für