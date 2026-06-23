Die Männer hinter dem Vorhang

Boris Reitschuster hat schon wieder einen von diesen „Ein-Freund-rief-mich-an-und-hat-mir-die-Augen-geöffnet“-Artikel produziert.

Wir gehen hier nicht weiter auf unsere Vermutungen darüber, inwiefern Boris, der allen andern unterstellt, sie seien ideologisch verblendet, selbst ideologisch verblendet oder sogar von interessierter Seite bezahlt sein könnte, dazu haben wir uns schon mal geäußert.

Wie auch immer, Boris berichtet, sein Freund habe ihm gesteckt, dass die USA den Iran-Krieg eigentlich gewonnen hätten, weil er ja tatsächlich nur um Öl gegangen sei und die USA nun vom Netto-Ölimporteur zum