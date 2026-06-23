Warum Deutschland den Zweiten Weltkrieg verlor

Hans-Jürgen Geese

Der Untergang Roms hatte auch den Untergang seiner Kolonien zur Folge. Im Jahre 408 fielen die Sachsen in Britannien ein. Die Schotten und andere sahen ihre Chance. Chaos brach aus. Das Paradies der Römer im Norden Europas zerfiel. Die verbliebenen noblen Herren kamen auf die Idee, diese Sachsen als Schutztruppe anzuheuern. Sie galten als die besten Krieger. Und so kam es.

Das Wort Angelsachsen drückt klar aus, von welchen Völkern diese Briten vor allem abstammen. Die Angeln kamen aus der Gegend, die wir heute Schleswig Holstein nennen. Die Sachsen aus Gebieten zwischen Weser und Elbe. Nachdem es sich in im Land der Sachsen und Angeln herumgesprochen hatte, wie angenehm es sich in Britannien leben ließ, kamen immer