Die magische Mystery-Tour, die keine war

Von Philip Giraldi

Trump hat sowohl im Nahen Osten als auch in Bezug auf Russland und die Ukraine gemischte Ergebnisse erzielt.

Es waren interessante Tage, in denen die Vereinigten Staaten den Golf von Mexiko und den Persischen Golf umbenannt und gleichzeitig ihre Spionageaktivitäten gegen Grönland verstärkt haben, in der Erwartung, dass es bald als US-Territorium annektiert wird. Unterdessen untersuchen einige von uns, die die Entwicklungen im Rahmen der als „Friedensinitiative“ bezeichneten Reise Donald Trumps in den Nahen Osten verfolgt haben, die möglicherweise auch einen Zwischenstopp in Istanbul mit einem Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj beinhaltete, nun die Vor- und Nachteile dieser Reise, nachdem sie beendet ist. Meiner Meinung nach sollte die Reise in zweierlei Hinsicht hoch bewertet werden. Der erste ist das, was er getan hat, nämlich in seiner Rede vor den Staatschefs Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Katars vernünftig und anständig zu sprechen, als er einen von „Neocons“ inspirierten hegemonialen Ansatz in der US-Außenpolitik ausdrücklich ablehnte und erklärte, dass unabhängige Länder im Nahen Osten und anderswo durchaus in der Lage seien, ihre Wirtschaft und Gesellschaft so zu entwickeln, dass sie prosperieren und ihren Bürgern grundlegende Freiheiten gewähren können.

Trump drückte es in einer viel beachteten und von seinem Publikum gut aufgenommenen Rede so aus: „Aber letztendlich haben die sogenannten Nation Builder weit mehr zerstört als aufgebaut, und die Interventionisten haben sich in komplexe Gesellschaften eingemischt, die sie selbst nicht einmal verstanden haben. Nein, die glänzenden Wunderwerke von Riad und Abu Dhabi wurden nicht von den sogenannten „Nation Buildern“, Neocons oder liberalen Non-Profit-Organisationen geschaffen, die Billionen und Aberbillionen Dollar ausgegeben haben, um Bagdad und so viele andere Städte nicht zu entwickeln. Die Geburt eines modernen Nahen Ostens wurde von den Menschen der Region selbst herbeigeführt – den Menschen, die hier leben, die ihr ganzes Leben hier verbracht haben, die ihre eigenen souveränen Länder aufgebaut haben, ihre eigenen einzigartigen Visionen verfolgen und ihr Schicksal auf ihre eigene Weise gestalten.„ Trump führte auch an, dass die von ihm als “große Transformation„ bezeichnete Entwicklung Saudi-Arabiens und des Nahen Ostens “nicht von westlichen Interventionisten herbeigeführt wurde, die Ihnen Vorträge darüber halten, wie Sie zu leben und Ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln haben“.

Der zweite Lichtblick war etwas, das Trump nicht getan hat. Er hat nicht in Israel Halt gemacht, um Benjamin Netanjahu die Füße zu küssen, obwohl er in der Nähe war und es weithin berichtet wird, dass er nicht einmal mehr direkt mit dem israelischen Regierungschef spricht. Trump führte die Distanzierung Netanjahus angeblich auf „Manipulation“ zurück, aber es wird immer deutlicher, dass es sich dabei um gute alte Spionage handelte, bei der Mitglieder des Trump-Kabinetts, darunter möglicherweise auch Tom Waltz, der nationale Sicherheitsberater, heimlich abgehört wurden, um Informationen über Sicherheitsentwicklungen und Pläne und/oder Optionen im Zusammenhang mit dem Nahen Osten und möglicherweise auch der Ukraine zu liefern. Der Chefredakteur von The Atlantic, Jeffrey Goldberg, könnte an diesem Prozess während eines berüchtigten streng geheimen Telefonats einer nationalen Sicherheitsgruppe unter Verwendung des Signal-Systems Mitte März beteiligt gewesen sein. Waltz wurde anschließend degradiert und zum Botschafter bei den Vereinten Nationen ernannt, wo er in Bezug auf seine Äußerungen sorgfältig instruiert und in Bezug auf seine Treffen kontrolliert werden wird. Es gibt auch Berichte über weitere Entlassungen neben Waltz wegen sogenannter „Lecks“ und „Politisierung“. Tulsi Gabbard, Direktorin des Office of National Intelligence, entließ am Dienstag zwei hochrangige Beamte, einen Top-Analysten und den Leiter ihres National Intelligence Council, möglicherweise im Zusammenhang mit den Spionagevorwürfen oder einfach weil sie mit einigen politischen Maßnahmen Trumps, darunter seiner Haltung gegenüber China, nicht einverstanden waren.

Das waren also die positiven Aspekte. Irgendwo dazwischen liegen die transaktionalen Aspekte der Reise. Saudi-Arabien war aufgrund eines 142-Milliarden-Dollar-Waffenpakets und anderer Energieabkommen eng mit Washington verbunden. Katar schenkte Trump in einer mittlerweile berüchtigten Geste ein Boeing 747-Flugzeug, das die derzeitige, veraltete Präsidentenmaschine Air Force One ersetzen soll, die für Reisen des Präsidenten vorgesehen ist. Da die neue Boeing in Bezug auf ihre Ausstattung als fliegender „Palast“ gilt und einen Wert von 400 Millionen Dollar haben soll, ist dies eine bedeutende Geste, die die beiden Nationen miteinander verbindet. Dennoch gab es eine Welle der Kritik darüber, wohin das Flugzeug nach 2028 gehen soll, wenn es ohne eine „dritte Amtszeit“ Trumps einen neuen Präsidenten geben könnte. Trump geht davon aus, dass das Flugzeug ein „Geschenk“ ist, das er dankbar annimmt, bevor er es seiner Präsidentenbibliothek, einer seiner Unternehmenstochter, übergibt. Für viele in der Politik und in den Medien, darunter auch eine Reihe prominenter Republikaner, riecht diese Maßnahme nach Korruption. Trump scheint das nicht zu kümmern.

Da die Erwartungen zu Beginn der Reise von Präsident Trump hoch waren, ist es unvermeidlich, dass es Bedauern über mögliche Initiativen gibt, die nicht verfolgt wurden. Vor seiner Abreise aus Washington wurde viel darüber spekuliert, dass Trump seinem arabischen Publikum wahrscheinlich mitteilen würde, dass die Vereinigten Staaten den palästinensischen Staat als ersten Schritt zur tatsächlichen Schaffung einer physischen Einheit mit echter Unabhängigkeit von Israel und tatsächlicher Souveränität anerkennen würden. Das wäre sicherlich ein Volltreffer für sein Publikum und auch für die Mehrheit der Amerikaner gewesen, von denen mittlerweile 70 % Israel nicht unterstützen. International hätte dies auch sehr gut bei dem weltweiten Publikum angekommen, das live im Fernsehen mitverfolgt hat, wie Palästinenser abgeschlachtet wurden. Dieses Publikum weiß ganz genau, dass Israel und Netanjahu nur aufgrund der Komplizenschaft der Vereinigten Staaten – sowohl unter Joe Biden als auch unter Donald Trump – mit ihren Taten davonkommen. Die USA sind Partner bei diesem Völkermord und bieten den politischen Schutz, der das Abschlachten ermöglicht, ganz zu schweigen von dem stetigen Fluss von Waffen „Made in USA“, mit denen der jüdische Staat die Morde verübt.

Die zweite „Unterlassungssünde“ hängt mit der ersten zusammen, da erwartet wurde, dass Trump den Israelis ein Ultimatum stellen würde, die Blockade des Gazastreifens sofort zu beenden und einen Waffenstillstand ohne pro-israelische Schlupflöcher zu vereinbaren, der zu einem Friedensabkommen zur Beendigung des Blutvergießens führen würde. Trumps einziger Kommentar zu diesem Thema kam, als er am Freitag auf die Nahrungsmittelknappheit in Gaza einging und sagte, dass „viele Menschen hungern“, aber die USA „sich darum kümmern werden“… Sein Vermittler Steve Witkoff ging sogar so weit zu sagen, dass die USA sich nicht in Israels Massaker an den Bewohnern Gazas einmischen werden.

Soweit bekannt ist, wurden die Wiederaufnahme der Hilfe oder ein Waffenstillstand mit den Arabern nicht diskutiert, möglicherweise aufgrund der Unnachgiebigkeit Israels in beiden Fragen, was bedeutet, dass Palästina auf der Reise des Präsidenten eine weiße Fleck auf der Landkarte war. Während Trump herumflog und gefeiert wurde, rief Netanjahu die Armee-Reservisten ein und bestand darauf, dass sein Plan, die Hamas auszulöschen und eine Endlösung für Gaza durchzusetzen, eingehalten werde.

Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht erwähnen würde, dass einige sehr sachkundige Beobachter Betrug in der gesamten Erzählung über eine Spaltung zwischen Trump und Netanjahu vermuten. Während die großen arabischen Staaten mit den Verhandlungen mit einem entgegenkommenden Trump beschäftigt waren, wurden die Palästinenser völlig allein gelassen und hatten niemanden, der sich wirklich für ihre Sache einsetzte. Das bedeutet, dass die USA einen „Bruch“ mit Netanjahu vortäuschten, um eine Einigung mit allen führenden arabischen Ländern des Nahen Ostens zu erreichen und so die Sicherheit Israels zu gewährleisten, während Netanjahu die Palästinenser vollständig von der Landkarte tilgt. Trump hat tatsächlich gesagt, dass seine Politik und seine Nahost-Reise „sehr gut für Israel“ seien, eine Behauptung, die durch die energischen Bemühungen seiner Regierung, alle pro-palästinensischen Proteste in den Vereinigten Staaten zu unterbinden, Glaubwürdigkeit erhält.

Bei seiner Rückkehr am Freitag erklärte der Präsident nicht zum ersten Mal: „Ich habe Konzepte für Gaza, die ich für sehr gut halte: Macht es zu einer Freizone. Lasst die Vereinigten Staaten sich einmischen und macht es einfach zu einer Freizone. Ich wäre stolz darauf, wenn die Vereinigten Staaten es übernehmen, es zu einer Freizone machen und etwas Gutes geschehen lassen würden. Bringt die Menschen in Häuser, wo sie sicher sind, und mit der Hamas muss man sich auseinandersetzen.“ Washington verhandelt Berichten zufolge auch mit libyschen Fraktionen über die Aufnahme von einer Million palästinensischer Flüchtlinge, die vermutlich von der israelischen Armee gewaltsam aus seiner „Freiheitszone“ entfernt würden. Es ist immer wichtig, darauf zu achten, was Trump tatsächlich tut, und nicht darauf, was er sagt, da seine Äußerungen in der Regel in erster Linie darauf abzielen, sich selbst gut und mächtig darzustellen.

Diese beiden nicht eingeschlagenen Wege stellten sicher, dass Trump keinen großen Sieg für sich verbuchen konnte, indem er seine „Abraham-Abkommen“ auf die Saudis, die Emirate und Katar ausweitete, um sie in die diplomatischen Beziehungen zu Israel einzubeziehen. Es ist bekannt, dass die Saudis keine diplomatische Vereinbarung mit Israel akzeptieren werden, die nicht die palästinensische Staatlichkeit innerhalb der 1948 von den Vereinten Nationen festgelegten Grenzen beinhaltet. Dazu gehören auch der „internationale Status“ für Jerusalem und die Rückgabe des größten Teils des historischen Palästinas an die Palästinenser.

Trump ist alles andere als berechenbar, und es kam zu einer Initiative, mit der niemand gerechnet hatte, nämlich der Aufhebung der seit 2019 bestehenden Sanktionen gegen Syrien und dem 37-minütigen Treffen mit dem neuen syrischen Interimsstaatschef Ahmed al-Sharaa, einem ehemaligen Terroristen der Al-Qaida (Hayat Tahrir al-Sham), im Königspalast in Riad. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten das Treffen arrangiert und den Präsidenten ermutigt, Syrien beim Wiederaufbau zu helfen und gleichzeitig die Entwicklung seiner republikanischen Institutionen zu fördern, die durch die Korruption der Regierung lahmgelegt wurden. Trumps Gegenleistung für al-Sharaa wird darin bestehen, den USA die Tür für Investitionen in den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes zu öffnen, das Schäden in Höhe von 200 bis 400 Millionen Dollar erlitten hat. Dazu gehören die Erschließung und Vermarktung von Öl und anderen Ressourcen sowie der Aufbau einer neuen Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur durch Unternehmen wie AT&T.

Die Normalisierung der Beziehungen zu Syrien scheint in keiner Weise mit Netanjahu abgestimmt worden zu sein und schafft eine heikle Situation, da Israel einen beträchtlichen Teil des Südwestens Syriens in der Nähe von Damaskus besetzt hält und keine Anzeichen für einen baldigen Abzug zu erkennen sind. Trump hat al-Sharaa offenbar suggeriert, dass er von der Aufnahme normaler Beziehungen zu Israel profitieren würde, obwohl Israel regelmäßig Ziele in Syrien angreift. Auch die Türkei hält durch ihre turkmenischen Verbündeten Gebiete im Norden Syriens besetzt. Dass die Vereinigten Staaten in gewisser Weise in die Entwicklungen involviert sind, deutet die jüngste Entscheidung der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) an, ihren seit über 50 Jahren andauernden „Krieg“ gegen die Türkei zu beenden. Es sind die USA, die die überwiegend kurdischen Milizen in ihrem Krieg gegen die inzwischen gestürzte Assad-Regierung in Syrien bewaffnet haben und die den Hebel in der Hand hätten, um eine solche Vereinbarung zu erreichen.

Und schließlich gibt es noch das Treffen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul und die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über dessen Atomprogramm. Selenskyj war in Albanien zu einem Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs, und Putin erschien trotz der Erwartungen, dass beide anwesend sein würden, nicht in Istanbul. Es wurde davon ausgegangen, dass Trump zu einem Besuch vorbeischauen würde, um dem Friedensprozess, für den er sich viel Lob einheimste, seinen Segen zu geben, aber ohne die russischen und ukrainischen Staatschefs kam es nicht dazu, und die Gespräche verliefen im Sande, obwohl beide Seiten sich positivenweise darauf einigten, die Gespräche fortzusetzen. Und gibt es irgendwelche Fortschritte beim Atomprogramm Teherans? Trump hat erklärt, er habe den Iranern einen schriftlichen Vorschlag unterbreitet, aber Teheran bestreitet dies. Wir werden es bald erfahren, und der von den Zionisten kontrollierte US-Kongress droht bereits, jedes Abkommen zu blockieren, das Iran nicht jegliche Fähigkeit zur Urananreicherung verbietet. Auch diese Verhandlungen werden wahrscheinlich zu keinem Ergebnis führen.