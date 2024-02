Die Medizin ist völlig militarisiert worden.

Ich denke an eine bestimmte Industrie. Versuchen Sie zu erraten, welche.

Es ist eine riesige Industrie, die einen großen Teil des BIP der Nation ausmacht. Millionen von Menschen leben direkt oder indirekt davon. Die Leute an der Spitze dieser Industrie (die natürlich meistens hinter den Kulissen agieren) gehören zu den Superreichen. Die Unternehmen der Branche lobbyieren unermüdlich bei der Regierung, um sich lukrative Aufträge zu sichern und die nationale Politik zu ihren Gunsten zu beeinflussen – mit Milliarden Dollar pro Jahr. Diese Investitionen zahlen sich reichlich aus und erreichen manchmal Billionen Dollar.

Die Unternehmen, die diese Industrie beliefern, betreiben Spitzenforschung, die weit über das Verständnis des Durchschnittsbürgers hinausgeht. Die Bürger finanzieren diese Forschung mit ihren Steuergeldern. Was sie nicht wissen, ist, dass ein Großteil der Gewinne aus den mit Steuergeldern entwickelten Produkten bei den Managern und Investoren der Unternehmen verbleibt.

Diese Industrie beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen, die über Leben und Tod der Nation entscheiden. Als solche stellt sie sich unermüdlich als globale Kraft des Guten dar und behauptet, unzählige Leben zu schützen und zu retten. Aber sie tötet auch viele Menschen, und die Bilanz ist nicht immer positiv.

Die operative Seite dieser Industrie ist in ihrer Struktur und Funktion eindeutig von oben nach unten ausgerichtet. Diejenigen, die an der Basis arbeiten, müssen eine strenge Ausbildung durchlaufen, die ihre Einstellungen und ihr Verhalten standardisiert. Sie müssen sich an strenge Verhaltensregeln halten und unterliegen einer strengen beruflichen Disziplin, wenn sie von den akzeptierten Richtlinien und Verfahren abweichen oder diese sogar öffentlich infrage stellen.

Schließlich wird das Bodenpersonal in besonderer Weise behandelt. In der Öffentlichkeit werden sie oft als Helden gefeiert, vorwiegend in erklärten Krisenzeiten. Hinter vorgehaltener Hand werden sie über Entscheidungen auf höchster Ebene völlig im Unklaren gelassen und von den höheren Führungsebenen oft regelrecht belogen. Für das Privileg, in der Industrie arbeiten zu dürfen, verzichten die „Grunzer“ sogar auf grundlegende bürgerliche Freiheiten.

Von welcher Industrie spreche ich?

Wenn Sie „das Militär“ antworten würden, hätten Sie natürlich recht. Wenn Sie aber „die Medizinindustrie“ antworten würden, hätten Sie ebenso recht.

In seiner Abschiedsrede am 17. Januar 1961 sagte Präsident Eisenhower: „…in den Regierungsräten müssen wir uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex ungerechtfertigten Einfluss gewinnt, sei er erwünscht oder unerwünscht“. Dreiundsechzig Jahre später verstehen viele Amerikaner, was er meinte.

Sie sehen den endlosen Kreislauf unerklärter Kriege und jahrzehntelanger ausländischer Besatzungen, die unter nebulösen oder sogar vollkommen falschen Vorwänden geführt werden. Sie sehen die immer hungriger werdende Mega-Industrie, die superteure Hightech-Tötungsgeräte in jeder erdenklichen Form produziert, und den ständigen Strom traumatisierter Soldaten, den sie ausspuckt. Krieg (oder, wenn Sie den Orwellschen Spitznamen bevorzugen, „Verteidigung“) ist ein großes Geschäft. Und wie Eisenhower warnte, wird es nicht nur weitergehen, sondern auch weiter wachsen, solange diejenigen, die davon profitieren, die Politik und den Geldfluss bestimmen.

Andere Mega-Industrien – insbesondere die Medizinindustrie – sind in der öffentlichen Wahrnehmung im Allgemeinen besser weggekommen als der militärisch-industrielle Komplex. Dann kam Covid.

Covid hat uns unter anderem Folgendes gelehrt: Ersetzt man Raytheon und Lockheed Martin durch Pfizer und Moderna, ersetzt man NIH und CDC durch das Pentagon, so erhält man das gleiche Ergebnis. Der „medizinisch-industrielle Komplex“ ist genauso real wie sein militärisch-industrielles Gegenstück, und er ist ein genauso reales Problem.

Als Arzt ist es mir peinlich zuzugeben, dass ich bis zu Covid nur eine Ahnung davon hatte – oder genauer gesagt, ich wusste es, aber ich wusste nicht, wie schlimm es war, und ich habe mich nicht allzu sehr darum gekümmert. Sicher, dachte ich, die Pharmaindustrie hatte unlautere Praktiken, aber das wussten wir schon seit Jahrzehnten, und immerhin stellten sie einige wirksame Medikamente her. Ja, Ärzte wurden mehr und mehr zu Angestellten, und Protokolle diktierten zunehmend die Versorgung, aber der Beruf schien immer noch überschaubar. Ja, die Gesundheitsversorgung war viel zu teuer (18,3 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2021), aber die Gesundheitsversorgung ist von Natur aus teuer. Und schließlich retten wir Leben.

Bis wir es nicht mehr taten.

Anfang bis Mitte der 2020er-Jahre wurde denjenigen, die aufmerksam zuhörten, klar, dass es sich bei der „Antwort“ auf Covid als medizinische Initiative in Wirklichkeit um eine Militäroperation handelte. Um die Iden des März 2020 wurde das Kriegsrecht verhängt, nachdem Präsident Trump auf mysteriöse Weise überzeugt worden war, die Covid-Reaktion (und praktisch die Kontrolle über die Nation) an den Nationalen Sicherheitsrat abzutreten. Bürgerliche Freiheiten – Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, das Recht zu reisen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sich zu bilden und Rechtsbeistand zu erhalten – wurden für null und nichtig erklärt.

Den Ärzten wurde von oben vorgeschrieben, wie sie mit den Covid-Patienten umzugehen hatten, und diese Vorschriften wurden mit einer militaristischen Strenge durchgesetzt, wie sie die Ärzte zu ihren Lebzeiten nicht gekannt hatten. Die vorgeschriebenen Protokolle waren sinnlos. Sie ignorierten die Grundprinzipien ärztlicher Praxis und ärztlicher Ethik. Sie logen schamlos über bekannte und bewährte Medikamente, die als sicher galten und zu wirken schienen. Die Protokolle töteten Menschen.

Ärzte und andere Fachleute, die sich ihnen widersetzten, wurden praktisch vor ein Kriegsgericht gestellt. Staatliche Ärztekammern, Fachgesellschaften und große Arbeitgeber im Gesundheitswesen beeilten sich, Andersdenkenden die Approbation zu entziehen, sie aus dem Verkehr zu ziehen und zu entlassen. Echte, mutige Ärzte, die tatsächlich Patienten behandelten, wie Peter McCullough, Mary Talley Bowden, Scott Jensen, Simone Gold und andere, wurden verfolgt, während nicht praktizierende Bürokraten wie Anthony Fauci mit falschen Titeln wie „America’s Top Doctor“ gefeiert wurden. Die Propaganda war ebenso widerlich wie unverhohlen. Und dann kam der Spott.

Wie konnte das mit der Medizin passieren?

Es schien alles so plötzlich zu kommen, aber in Wirklichkeit war es jahrelang vorbereitet worden.

Covid hat uns gelehrt (Covid war übrigens eine harte Lehrerin, aber wir haben so viel von ihr gelernt!), dass der medizinisch-industrielle und der militärisch-industrielle Komplex eng miteinander verbunden sind. Sie sind nicht nur Zwillinge, nicht einmal eineiige Zwillinge. Sie sind siamesische Zwillinge, und die sogenannte „öffentliche Gesundheit“ ist ihr gemeinsames Gewebe.

Schließlich ist das SARS-CoV-2-Virus eine Biowaffe, die über Jahre hinweg mit US-Steuergeldern in einer gemeinsamen Anstrengung von Faucis NIH und dem Verteidigungsministerium entwickelt wurde, um die Übertragbarkeit und Virulenz von Coronaviren genetisch zu manipulieren (natürlich alles im Namen der „öffentlichen Gesundheit“).

Sobald die Biowaffe aus dem Labor in die Bevölkerung gelangt war, begann innerhalb des medizinisch-industriellen Komplexes ein Wettlauf um die Entwicklung und Vermarktung eines äußerst profitablen Gegenmittels gegen die Biowaffe. Das war der Startschuss für die vollständige Übernahme der Medizin durch das Militär: Verhängung des Kriegsrechts, Unterdrückung billiger und wirksamer Behandlungsmethoden, Verfolgung Andersdenkender, unaufhörliche Propaganda und Wissenschaftsfeindlichkeit und die unverschämte Jagd der meisten Krankenhaussysteme nach Geldern aus dem CARES-Gesetz.

Den Rest kennen wir. Das schlecht durchdachte, giftige Gentherapie-Gegenmittel, fälschlicherweise als „Impfstoff“ angepriesen, wurde der Bevölkerung durch Erpressung („mit dem Impfstoff beenden wir die Pandemie“), effektive Bestechung von medizinischen Behörden und Politikern und andere vom tiefen Staat gesteuerte Psyops aufgezwungen, um die Bevölkerung zu spalten und Andersdenkende zu Sündenböcken zu machen („Pandemie der Ungeimpften“).

Das Endergebnis gleicht den Nachwirkungen einer gigantischen Militäroperation. Millionen von Menschen sind tot, viele Millionen psychisch traumatisiert, die Wirtschaft liegt in Trümmern und einige wenige Kriegstreiber sind steinreich. Der Vorstandsvorsitzende von Moderna, Stephane Bancel (der übrigens vor Jahren den Bau des Instituts für Virologie in Wuhan beaufsichtigte), ist ein frisch gebackener Milliardär. Und keiner von denen, die das ganze Unheil angerichtet haben, sitzt im Gefängnis.

Zu diesem Zeitpunkt stehen praktisch alle großen Gesundheitssysteme, Fachaufsichtsbehörden, Fachverbände und medizinischen Fakultäten stramm und folgen immer noch der verbreiteten – und inzwischen eindeutig falschen – Darstellung. Ihre Finanzierung, sei es durch die Pharmaindustrie oder die Regierung, hängt letztlich von ihrem Gehorsam ab. Wenn sich nicht dramatisch etwas ändert, werden sie auch in Zukunft so reagieren, wenn Befehle von oben kommen. Die Medizin ist vollständig militarisiert.

In seiner Abschiedsrede sagte Eisenhower noch etwas, was ich hier für sehr weitsichtig halte. Er beschrieb, dass der militärisch-industrielle Komplex „die immer wiederkehrende Versuchung fördert zu glauben, dass eine spektakuläre und kostspielige Aktion die wundersame Lösung für alle gegenwärtigen Schwierigkeiten sein könnte“.

Hier kommt Krankheit X ins Spiel.

Dr. C.J. Baker ist Facharzt für Innere Medizin und seit einem Vierteljahrhundert in der klinischen Praxis tätig. Er hatte zahlreiche akademische Ämter inne und seine Arbeiten wurden in zahlreichen Fachzeitschriften veröffentlicht, darunter das Journal of the American Medical Association und das New England Journal of Medicine. Von 2012 bis 2018 war er Clinical Associate Professor für Medical Humanities and Bioethics an der University of Rochester.