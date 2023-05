Die NATO – besiegt von einem Koch und einer Gruppe von Verurteilten?

In Bakhmut/Artyomovsk wurde die gesamte NATO, alle 31 Mitgliedsstaaten, von einem Restaurantbesitzer und einem Haufen Verurteilter besiegt, so habe ich es von jemandem beschrieben gesehen. Das ist natürlich eine gewisse Karikatur der Situation (Wagner ist gut organisiert), aber so weit hergeholt ist es nicht. Und das bedeutet ein ernstes Problem für die NATO. All diese 31 Mitglieder mögen ihre Medien weitgehend unter Kontrolle haben, aber letztlich kann man nicht endlos leugnen, dass man besiegt wurde.

Was wird die NATO also jetzt tun? Sie wird sich verdoppeln, und dann noch einmal. Und am Ende des Weges der „Verdoppelung“ stehen Atomwaffen. Keine russischen Atomwaffen, denn wie mein Freund Wayne neulich schrieb, lassen ihre hochpräzisen Hyperschallraketen Atomwaffen grob und primitiv aussehen, wie aus dem Mittelalter. Aber die NATO/USA haben solche Waffen nie entwickelt. Sie haben mehr als zehnmal so viel Geld für Waffen ausgegeben, tun es immer noch, und sind – im Vergleich – bei Pfeil und Bogen gelandet.

Atombomben sind nur gut, um weitverbreitete Panik und Zerstörung zu verursachen. Aber das schließt die eigene Zerstörung mit ein, weil die Protokolle zur gegenseitigen Zerstörungssicherheit gelten. Und die reichen fast so weit zurück wie Pfeil und Bogen. Wenn Sie eine Atomrakete abfeuern, wird ein paar Minuten später eine ähnliche Rakete auf Ihrem Kopf landen. Ende der Geschichte, Ende von allem.

US/NATO, der „kollektive Westen“, der Hegemon, hat verloren. Und hat den Moment verpasst, als dies geschah. Denn Hegemon ist gleich Hybris. Wenn man sich anschaut, was sie alle immer noch sagen, merkt man, dass sie nicht sehen und nicht anerkennen können, dass -und wie- sich die Welt verändert hat. Nicht nur dieses Wochenende und die 9 Monate davor in Artjomowsk. Es geht um die gesamte Geschichte der Ukraine: Sie zeigt, wie der Westen „verloren“ hat.

Die USA haben einen Staatsstreich geplant und die NATO-Grenzen nach Osten verschoben, und Russland hat genau so reagiert, wie sie es angekündigt haben. Keine Atomwaffen, keine Nazis, keine NATO. Sie haben die letzten beiden Punkte bekommen und wissen, dass sie auch den Ersten erwarten können. Dennoch behauptet der Westen, Russlands Sondereinsatz sei völlig unprovoziert gewesen. Sehen Sie, sie hören nicht einmal mehr zu. Sie würden gerne verhandeln und das Ganze beenden, aber worüber verhandeln? AZOV wieder an die Grenzen des Donbass zu bringen, damit sie dort noch mehr Russen töten können? Das wird nicht passieren.

Es geht nicht nur um Waffen, auch wenn das eine große Rolle spielt: Der Hegemon kann seine Forderungen nicht mehr auf der Grundlage militärischer Macht stellen. Er wurde überholt. Er kann auch keine Forderungen mehr stellen, die auf dem Status des Dollars als Reservewährung beruhen, und das hat er selbst verursacht. Die Bewaffnung der Währung ist so weit nach hinten losgegangen, dass die Entdollarisierung zu einem Prozess geworden ist, der nicht mehr aufgehalten werden kann.

Der Moment, in dem sich der saudische Prinz MbS von „Joe Biden“ abwandte, ist ein Meilenstein. Denn als er das tat, war es offensichtlich, dass viele ihm folgen würden. Wenn man in Zentralasien Kasachstan oder Usbekistan ist, warum in aller Welt sollte man sich dann für die G7/US/NATO statt für die BRICS entscheiden? Warum sollten Sie sich für die Macht entscheiden, die im Schwinden begriffen ist, und nicht für die, die sich im Aufschwung befindet? Russland ist Ihr größter Nachbar, der eng mit China verbunden ist, das sein BRI-Netzwerk in Ihrer Region aufbaut, und die nahe gelegenen arabischen Staaten sind dabei, sich diesem Netzwerk anzuschließen. Warum sollten Sie sich mit der G7 verbinden? Wenn Sie wissen, dass alle Ihre Nachbarn dies nicht tun?

Es gibt auch diejenigen, die behaupten, dass die USA in Richtung eines größeren und umfassenderen Krieges drängen könnten, möglicherweise mit der Beteiligung amerikanischer Truppen. Der Grund dafür wäre einerseits, dass die NATO an Einfluss verliert, und andererseits, weil die Präsenz amerikanischer Truppen vor Ort dazu führen könnte, dass Präsidenten keine Wahlen in Zeiten des Krieges verlieren. Wie ich bereits sagte, würde ich erwarten, dass sie zuerst mit polnischen Truppen vorgehen, möglicherweise auch auf polnischem Gebiet. Aber die Polen scheinen nicht mehr ganz so erpicht darauf zu sein. Und auch kein anderes europäisches NATO-Land. Die deutschen, französischen und niederländischen Truppen sind nicht in der Lage, einen Krieg zu führen, und in den USA sind über 70 % der potenziellen Truppen stark übergewichtig und/oder anderweitig behindert.

Die Ukraine verfügte über die vielleicht besten Bodentruppen in Europa, die seit 2014 von der NATO finanziert und ausgebildet werden, und hat gegen einen Caterer und eine lose Gruppe von Handlangern verloren. So etwas kann man nicht gewinnen. Ihre einzige Option sind Langstreckenwaffen, Raketen, Flugzeuge und so weiter. Aber darin hat die NATO keinen Vorteil gegenüber Russland. Um es gelinde auszudrücken.

Das Einzige, was für Sie spricht, ist, dass Russland nicht versucht, Sie zu vernichten. Sie wollen in Frieden leben und mit euch Handel treiben. Das Gleiche gilt für China. Die NATO ist gleichbedeutend mit unipolar. Aber die Welt hat sich in Richtung multipolar entwickelt. Ergo ist die NATO überholt. Die Ukraine wird ihre „verlorenen“ Gebiete nie wieder zurückerobern, und Zelensky wird sich auf einem Anwesen in Italien oder Florida niederlassen und nie wieder von sich hören lassen, außer vielleicht in seinem Nachruf. Er wird den Tod von etwa 300.000 seiner Landsleute auf dem Gewissen haben.

Aber auch auf dem der „Führer“, die ihre gebrauchten Waffen nach Kiew geschickt haben. Sie sind für all diese Todesfälle ebenso verantwortlich. Die Welt hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert, und Unwissenheit ist keine Entschuldigung, wenn man ein „Führer“ oder ein „Joe Biden“ ist. Auch nicht, wenn man „nur“ ein Wähler oder Leser ist. Diese Todesfälle werden auf Ihrem Kopf lasten, wenn Sie den heiligen Petrus an der Pforte besuchen.

PS: Seien Sie nicht überrascht, wenn „Joe Biden“ trotzdem US-Stiefel auf den Boden schickt. Kein Hegemon hat jemals leichtfertig seine Macht aufgegeben. Dieser Teil des Weges gehört euch, den Wählern der USA und der EU. Vielleicht müssen Sie die Straßen so voll machen, wie Sie es noch nie gesehen haben. Der Rest, die Mehrheit der Welt, wird abwarten, ob Sie das tun oder nicht. Sie sind auf eine der beiden Möglichkeiten vorbereitet.