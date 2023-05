Unternehmen zahlen für die schnelle Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen

Selbst Bill Gates hat sich zu diesem Thema geäußert, und Sie werden überrascht sein, was er zu sagen hat. Es ist sehr umstritten und stößt einigen Regulierungsbehörden sauer auf.

Von: The Vaccine Reaction

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

1992 verabschiedete der Kongress den Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), um die FDA-Zulassungen für neue Medikamente und Impfstoffe zu beschleunigen. Mehr als die Hälfte des FDA-Budgets wird heute von der Pharmaindustrie durch PDUFA-Gebühren finanziert

Der Food and Drug Administration Amendments Act von 2007 ermöglicht es Unternehmen, die eine Behandlung für vernachlässigte oder seltene pädiatrische Krankheiten entwickeln, bei der FDA einen Priority Review Voucher (PRV) zu beantragen, um die Zulassung des Medikaments oder Impfstoffs zu beschleunigen

Der PRV hat sich für Unternehmen, die Impfstoffe herstellen, als Glücksfall erwiesen. Ein PRV sichert die beschleunigte Zulassung in der Regel in sechs statt in 10 Monaten

Im Rahmen des Gesetzes können Arzneimittelhersteller, die Behandlungen für vernachlässigte und seltene Kinderkrankheiten entwickeln, ihre PRVs für Millionen von Dollar an andere Unternehmen, einschließlich Impfstoffhersteller, verkaufen, um die Zulassung völlig anderer, profitabler Arzneimittel und Impfstoffe, einschließlich des HPV-Impfstoffs, zu beschleunigen

Die Bundesregierung unterstützt die Pharmaindustrie bei der Vermarktung von mehr Impfstoffen. Ein Zuschuss an die Emory University in Höhe von 767.107 Dollar für das Steuerjahr 2017 zielt auf schwangere Frauen und ihre Kinder ab, die mit ausgeklügelten Verkaufs- und Marketingtechniken geimpft werden sollen

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 28. September 2018 veröffentlicht.

Wenn es um kuschelige Geschäftsbeziehungen zwischen Regierung und Industrie geht, gibt es nichts Vergleichbares zu den lukrativen Beziehungen, zu denen der Kongress die Bundesgesundheitsbehörden mit der Arzneimittel- und Impfstoffindustrie ermutigt hat. Eine Hand wäscht die andere.

Haben Sie sich jemals gefragt, wie einige neue Medikamente und Impfstoffe im Schnellverfahren an die Spitze des Zulassungsverfahrens der FDA gelangen? Eine Möglichkeit ist ein Bundesgesetz, das Food and Drug Administration Amendments Act, das 2007 vom Kongress verabschiedet wurde und es einem Unternehmen, das eine Behandlung für eine vernachlässigte oder seltene pädiatrische Krankheit entwickelt, ermöglicht, die FDA für einen Priority Review Voucher (PRV) zu bezahlen.

Obwohl die Zulassung durch die FDA nicht garantiert ist, sichert ein PRV in den meisten Fällen eine beschleunigte Zulassung in sechs statt in 10 Monaten. Nach Angaben der FDA muss ein pharmazeutisches Produkt, um den Status einer vorrangigen Prüfung zu erhalten, im Vergleich zu Standardanwendungen „signifikante Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit oder Wirksamkeit bei der Behandlung, Diagnose oder Vorbeugung von schweren Erkrankungen“ aufweisen.

Das Unternehmen, das die Zulassung beantragt, muss außerdem „Nachweise für die Sicherheit und Wirksamkeit bei einer neuen Teilpopulation“ erbringen. Das PRV wurde geschaffen und in das Gesetz von 2007 aufgenommen, um einen Anreiz für Unternehmen zu schaffen, die unrentable Medikamente für seltene pädiatrische Krankheiten entwickeln, hat sich jedoch als Glücksfall für Unternehmen erwiesen, die Impfstoffe herstellen.

Verkauf von PRVs zur Sicherung von Marktanteilen

Nach dem Gesetz können Arzneimittelhersteller, die Behandlungen für vernachlässigte und seltene Kinderkrankheiten entwickeln, die PRVs, die sie von der FDA erworben haben, für Millionen von Dollar an andere Unternehmen, einschließlich Impfstoffhersteller, verkaufen, um die Zulassung völlig anderer, profitabler Arzneimittel und Impfstoffe zu beschleunigen.

Wenn sie verkauft werden, können die PRVs, die kleinen Unternehmen helfen sollen, ihre Entwicklung unrentabler Krankheitsbehandlungen zu finanzieren, multinationalen Konzernen, die andere hochpreisige Medikamente und Impfstoffe entwickeln und verkaufen, extreme Vorteile verschaffen.

„Wenn Sie ein neues Medikament gegen Malaria entwickeln, könnte Ihr profitables Cholesterinsenkungsmedikament ein Jahr früher auf den Markt kommen“, sagte Bill Gates 2008 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

Mit Blick auf das Gesetz von 2007 zur Schaffung von PRVs wies Gates darauf hin, dass „diese vorrangige Prüfung Hunderte von Millionen Dollar wert sein könnte“. Die Bill and Melinda Gates Foundation hat Hunderte von Millionen Dollar in die Impfstoffindustrie investiert.

Eine frühzeitige PRV-Zulassung durch die FDA verschafft den Arzneimittelherstellern mehrere Monate lang zusätzliche Umsätze, da das zuerst zugelassene Medikament oder der zuerst zugelassene Impfstoff in einer Kategorie oft zum Spitzenreiter wird und die Konkurrenten in den Schatten stellt.

So kauften Regeneron und Sanofi eine PRV in der Hoffnung, dass ihr Cholesterinpräparat Praluent vor Amgens Repatha auf den Markt kommen würde. Gilead zahlte 125 Millionen Dollar für eine PRV und AbbVie 350 Millionen Dollar, zusätzlich zu den 2,7 Millionen Dollar, die an die FDA für die verkürzte Prüfung gezahlt wurden.

Wie Gates betonte, können Unternehmen, die PRVs kaufen, Millionen mit pharmazeutischen Produkten verdienen, die die FDA im Schnellverfahren auf den Markt bringt. PRVs scheinen also in erster Linie Geld für Pharmaunternehmen zu bringen, anstatt Patienten mit seltenen und vernachlässigten Krankheiten wirklich zu helfen.

Der Kongress gibt der Pharmaindustrie einen Vorteil gegenüber den FDA-Behörden

Die FDA hat die gesetzliche Aufgabe, die Lebensmittel- und Pharmaindustrie zu regulieren, um sicherzustellen, dass verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und andere biologische Produkte, medizinische Geräte und bestimmte Arten von Lebensmitteln sicher, ordnungsgemäß gekennzeichnet und wirksam sind, bevor sie für die Öffentlichkeit freigegeben werden.

Berichten zufolge haben FDA-Beamte Einwände gegen das Prioritätsprüfungsprogramm erhoben, das in das 2007 vom Kongress verabschiedete Gesetz aufgenommen wurde, ohne die Mitarbeiter der FDA um Stellungnahme zu bitten. Laut einer ungenannten FDA-Quelle „erhält die FDA während des Gesetzgebungsverfahrens keinen wirklichen Sitz am Tisch“, so dass „wohlmeinende Akademiker, Befürworter und Gesetzgeber die FDA bei der Einrichtung dieses Programms an den Meistbietenden ‚verkauft‘ haben“.

Kritiker des PRV-Programms weisen darauf hin, dass es die Entwicklung von Medikamenten für seltene Krankheiten nicht wirklich fördert. Da die medizinischen Gutachter in der FDA nicht ohne weiteres von einer Prüfabteilung in eine andere versetzt werden können, um PRVs zu bearbeiten, führt dies zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung für eine überlastete und unterbesetzte Behörde.

Das Programm macht es auch leichter, dass pharmazeutische Produkte, für die es bereits Behandlungen gibt, wie z. B. für Diabetes oder Cholesterin, auf Kosten anderer, wichtigerer Produkte, für die es keine Behandlungen gibt, an die Spitze der Zulassungslinie rücken.

So nutzte Janssen beispielsweise ein PRV, um die Zulassung von Tremfya (Guselkumab) zur Behandlung von Plaque-Psoriasis zu beschleunigen, einer lukrativen Arzneimittelkategorie, die mit dem meistverkauften Psoriasis-Medikament Humira konkurriert. Die Pharmariesen Gilead Sciences und Jazz Pharmaceuticals haben ebenfalls PRVs gekauft.

Gesetz über die Nutzungsgebühren für verschreibungspflichtige Arzneimittel ebnet den Weg für PRVs

Natürlich handelt es sich bei den beschleunigten FDA-Prüfungen, von denen große Pharmaunternehmen profitieren, nicht immer um Priority Review Vouchers, die im Rahmen des Gesetzes von 2007 eingeführt wurden. 1992 verabschiedete der Kongress den Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), um die FDA-Zulassungsgenehmigungen für neue Medikamente und Impfstoffe zu beschleunigen.

Es war das erste Gesetz, das es Pharmaunternehmen ermöglichte, die FDA dafür zu bezahlen, dass sie die normalen Genehmigungsverfahren umgehen und neue Produkte schneller auf den Markt bringen konnten. Das Gesetz wurde vom Kongress als PDUFA VI im Food and Drug Administration Reauthorization Act of 2017 (PL 115-52) erneut genehmigt.

Mehr als die Hälfte des FDA-Budgets wird nun von der Pharmaindustrie durch PDUFA-Gebühren finanziert. Dies wirft ernste Fragen über die Integrität des FDA-Zulassungsverfahrens auf, wenn der Kongress den Pharmaunternehmen erlaubt hat, die FDA zu bestechen, um die Zulassungsstandards zu senken, damit bestimmte Medikamente und Impfstoffe im Schnellverfahren zugelassen werden können.

Schnellzulassung des Gardasil-Impfstoffs im Rahmen des PDUFA

Kürzlich gewährte die FDA dem neuen ergänzenden Biologika-Lizenzantrag (sBLA) von Merck für den Impfstoff Gardasil 9 im Rahmen der PDUFA eine vorrangige Prüfung.

In einer Pressemitteilung vom 13. Juni 2018 erklärte Merck, dass die FDA den 6. Oktober 2018 als PDUFA-Termin (target action) für eine Entscheidung darüber festgelegt hat, ob Merck „eine erweiterte Altersindikation für Gardasil 9 zur Verwendung bei Frauen und Männern im Alter von 27 bis 45 Jahren zur Vorbeugung bestimmter Krebsarten und Krankheiten, die durch die neun von dem Impfstoff abgedeckten humanen Papillomavirus-Typen (HPV) verursacht werden“, gewährt wird. Dr. Alain Luxembourg, ein Mitarbeiter von Merck, sagte:

„Frauen und Männer im Alter von 27 bis 45 Jahren sind nach wie vor dem Risiko ausgesetzt, sich mit HPV zu infizieren, was zu Gebärmutterhalskrebs und bestimmten anderen HPV-bedingten Krebsarten und Krankheiten führen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der FDA bei der Prüfung dieses Antrags für GARDASIL 9, der, wenn er zugelassen wird, mehr Menschen den Zugang zu dem Impfstoff ermöglichen würde.“

Schwerwiegende Reaktionen auf Gardasil (und Cervarix, einen anderen HPV-Impfstoff), einschließlich Autoimmunität, Hirnfunktionsstörungen und Unfruchtbarkeit, wurden in den USA und in anderen Ländern der Welt gemeldet und sind in der medizinischen Fachliteratur dokumentiert.

Bis Juli 2018 wurden dem bundesweiten Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) seit 2006 mehr als 57.000 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit HPV-Impfstoffen gemeldet, darunter mehr als 15.000 Besuche in Notaufnahmen, 5.600 Krankenhausaufenthalte und 358 Todesfälle.

Zu den gemeldeten Reaktionen gehören Synkopen (plötzlicher Bewusstseinsverlust), das Guillain-Barre-Syndrom (GBS), Krampfanfälle, akute disseminierte Enzephalomyelitis (ADEM), rheumatoide Arthritis, Lupus, Schilddrüsenstörungen, tiefe Venenthrombosen und Blutgerinnsel, Bauchspeicheldrüsenentzündung, posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS), behindernde Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Gedächtnisverlust und Sprachprobleme.

Im Juni 2006 kritisierte das National Vaccine Information Center (NVIC) öffentlich die FDA, weil sie die Zulassung von Gardasil beschleunigt hatte, bevor es vollständig auf schwerwiegende Nebenwirkungen untersucht und von den Centers for Disease Control (CDC) für alle 11- bis 12-jährigen Mädchen empfohlen worden war.

Bei den klinischen Versuchen von Merck vor der Zulassung wurde ein aluminiumhaltiges „Placebo“ verwendet, obwohl Aluminium ein Bestandteil von Gardasil ist und Entzündungen und den Tod von Nervenzellen verursachen kann. Im darauffolgenden Jahr verabschiedete der Kongress die PRV-Gesetzgebung, mit der das beschleunigte Zulassungsverfahren verstärkt und erweitert wurde.

Ausweitung des Marktes für Gardasil mit Steuergeldern

Merck ist heute der einzige Hersteller von HPV-Impfstoffen in den USA, obwohl die bekannte Reaktivität des HPV-Impfstoffs zusammen mit seiner fragwürdigen Wirksamkeit dazu geführt hat, dass die Zahl der geimpften Kinder gering ist, weil die Eltern zögern, ihren Kindern den Impfstoff zu verabreichen.

In Japan und Frankreich gab es Klagen wegen Verletzungen durch den Gardasil-Impfstoff. Im Jahr 2016 verlangten die Richter am Obersten Gerichtshof Indiens Antworten, nachdem Kinder während einer Studie mit den Impfstoffen Gardasil und Cervarix gestorben waren.

Im Juli 2018 veröffentlichte das British Medical Journal eine Anklageschrift gegen eine im Mai 2018 von der Cochrane Collaboration durchgeführte Überprüfung klinischer Studien zu HPV-Impfstoffen, die zu dem Schluss kam, dass HPV-Impfstoffe „das Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, Fehlgeburten oder Schwangerschaftsabbrüche nicht erhöhen“.

Ein Trio renommierter Epidemiologen verfasste die BMJ-Kritik, in der sie darlegten, wie die mit der Überprüfung beauftragte Cochrane-Gruppe 26 randomisierte klinische Studien – die alle von Impfstoffherstellern finanziert wurden – auswählte, um sie in die Überprüfung aufzunehmen.

Sie klagten an, dass die Cochrane-Studie nicht als „vertrauenswürdige Evidenz“ angesehen werden könne, da sie durch eine voreingenommene Berichterstattung und voreingenommene Studiendesigns beeinflusst sei, und wiesen darauf hin, dass Cochrane die voreingenommene Studie nutzte, um öffentlich zu verkünden, dass der HPV-Impfstoff „keine schwerwiegenden Nebenwirkungen verursacht“, obwohl die veröffentlichte Studie schwerwiegende und systemische HPV-Impfstoff-Nebenwirkungen unvollständig bewertete und es versäumte, impfstoffbezogene Sicherheitssignale zu bewerten.

Die trübe Bilanz der HPV-Impfstoffsicherheit und des elterlichen Widerstands ist eindeutig, und Bundesgesundheitsbeamte planen, mit Steuergeldern eine verstärkte landesweite HPV-Impfkampagne in den USA zu starten. Gleichzeitig ist Merck nach wie vor entschlossen, durch den Verkauf von Gardasil in anderen Ländern, wie Australien und China, auf seine Kosten zu kommen.

Der jüngste Antrag an die FDA auf eine beschleunigte Zulassung von Gardasil ist nicht der erste Versuch von Merck, den Patientenpool und den Markt für seinen lukrativen HPV-Impfstoff zu erweitern. Nach einer vorrangigen Prüfung im Jahr 2008 lehnte die FDA den Antrag des Unternehmens auf Zulassung von Gardasil für Frauen im Alter von 27 bis 45 Jahren ab. Doch Merck ist hartnäckig.

Eine Dosis Gardasil kostet in den USA zwischen 168 und 205 Dollar. Wie bei vielen anderen Medikamenten, an denen sich die Pharmaindustrie durch hohe Preise bereichert, wurde die Entwicklung von Gardasil zu einem großen Teil von der US-Regierung und den Steuerzahlern finanziert, und der Impfstoff wird auch weiterhin vom Steuerzahler finanziert.

Im Jahr 2013 gab das NIH eine halbe Million Dollar an das University of Texas SW Medical Center Dallas, um zu versuchen, „eine optimale und durchführbare Interventionsstrategie zur Förderung der HPV-Impfung von Jugendlichen in Sicherheitsnetz-Kliniken zu identifizieren“, auch bekannt als „mehr Impfstoffe verkaufen“. Dies war auch nicht der einzige Marketingzuschuss.

Die University of Texas El Paso erhielt 422.716 US-Dollar von den NIH, um ein ähnliches kostenloses Marketing zu betreiben und „eine künftige Intervention zur Förderung der Akzeptanz des HPV-Impfstoffs in der Latino-Gemeinschaft zu testen“, wobei „kulturelle Faktoren“ berücksichtigt wurden.

In den Steuerjahren 2013/2014 erhielt die Yale University 390.389 US-Dollar von den NIH, um „Hindernisse für die Durchführung der HPV-Impfung unter einkommensschwachen rassischen und ethnischen Minderheiten zu ermitteln und zu beschreiben“ und „Ideen für künftige Interventionen zu entwickeln, die kulturell relevant sind und das größte Wirkungspotenzial haben.“

2017 und 2018 gewährte das NIH (National Cancer Institute) dem Vanderbilt University Medical Center 1.173.628 US-Dollar zur Finanzierung eines Studienprojekts mit dem Titel „Increasing HPV Vaccine Uptake in Community-Based Pediatric Practices“ (Erhöhung der HPV-Impfstoffaufnahme in gemeindebasierten pädiatrischen Praxen) mit dem Ziel, „den optimalen Ansatz zur Umsetzung einer evidenzbasierten Intervention für die Aufnahme und den Abschluss der HPV-Impfung bei Jugendlichen, die in der Gemeinde betreut werden, unter Berücksichtigung der Theorie der Implementierungswissenschaft zu ermitteln.“

Im Klartext bedeutet dies, dass das NIH-Stipendium einem Forscher aus Vanderbilt gewährt wird, um Strategien zu entwickeln, mit denen mehr Gardasil-Impfstoff verkauft werden kann. Das Problem, so heißt es in dem Zuschuss, ist, dass „trotz des eindeutigen und unbestreitbaren Nutzens für die Krebsprävention die Akzeptanz und der Abschluss der HPV-Impfserie weit hinter dem Ziel von 80 % zurückgeblieben ist.“

NIH-Zuschüsse für Universitäten schaffen Möglichkeiten, mehr Impfstoffe zu verkaufen

Die Bundesregierung unterstützt die Pharmaindustrie nicht nur bei der Vermarktung von Gardasil- und HPV-Impfstoffen, sondern auch bei der Vermarktung weiterer Impfstoffe. Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 767.107 USD für das Steuerjahr 2017 geht an die Emory University, die mit Hilfe ausgeklügelter Verkaufs- und Marketingtechniken gezielt schwangere Frauen und ihre Kinder impfen lässt.

In der Emory-Bewilligung heißt es: „Insgesamt steigt der Anteil der Kinder, die nicht alle empfohlenen Impfstoffe erhalten oder deren Eltern die Verabreichung von Impfstoffen auf Besuchsebene konsequent einschränken … Darüber hinaus sind die Impfquoten von Müttern nach wie vor niedrig, obwohl es Belege dafür gibt, dass die Impfung von Schwangeren Krankheiten bei Säuglingen reduziert, die noch zu jung sind, um vollständig geimpft zu werden.“

Die Stipendiaten in Emory werden erforschen, wie man mehr Impfstoffe verkaufen kann, indem man „Impf-Champions, erweiterte Erinnerungs- und Rückrufsysteme“, „standardisierte Gesprächsinhalte“ und „interaktive Aufklärungsanwendungen für schwangere Frauen auf Tablet-Computern (iPad), die sie während des Wartens auf die Behandlung ansehen können“ einsetzt.

Mit einem fünfjährigen NIH-Zuschuss in Höhe von 1,7 Millionen Dollar für Forscher der Georgetown University, die mit Forschern der University of Georgia, der Pennsylvania State und der Emory University zusammenarbeiten, soll die Impfverweigerung in den Regionen des Landes untersucht werden, in denen sie auf dem Vormarsch ist.

In einer Pressemitteilung der Georgetown University, in der die NIH-Förderung im November 2017 angekündigt wurde, hieß es: „Da die Zahl und der Einfluss von Impfgegnern in den letzten Jahren zugenommen hat, sind Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens zunehmend daran interessiert, herauszufinden, wo und warum Menschen Impfungen verweigern und wie dieses Verhalten die Ausbreitung von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten fördert.“

Obwohl die CDC die Rate der Impfverweigerung auf bundesstaatlicher Ebene verfolgt, soll der Zuschuss dazu verwendet werden, Datensätze zu nutzen, die die Impfverweigerung auf Postleitzahlenebene verfolgen können.

Der leitende Forscher der Georgetown University kommentierte: „Es gibt zwar bereits Arbeiten darüber, was Menschen dazu bewegt, Impfungen zu verweigern, aber wir wissen nicht viel über die Bevölkerungsgruppen, in denen dieses Verhalten häufiger vorkommt. Die Gesundheitspolitik wird jedoch auf der Ebene der Bevölkerung gemacht. Unsere Arbeit wird uns helfen zu verstehen, wie wir wirksame Maßnahmen auf Bevölkerungsebene konzipieren und ausrichten können.

NIH-Stipendium zur Untersuchung der Sicherheit von Kinderimpfstoffen

Schließlich deutet zumindest ein NIH-Zuschuss darauf hin, dass die Bundesbehörde sich mit den Wissenslücken im Zusammenhang mit dem Impfplan für Kinder befassen wird, über die Impfstoffsicherheitsbefürworter seit Jahren sprechen.

Diese großen Lücken in der Forschung zur Impfstoffsicherheit wurden vom Institute of Medicine in einem Bericht aus dem Jahr 2013 hervorgehoben: „Childhood Immunization Schedule and Safety: Stakeholder Concerns, Scientific Evidence and Future Studies“.

In Anerkennung der Tatsache, dass „einige der vorhandenen Studien zeigen, dass es Fälle gibt, in denen das Risiko unerwünschter Ereignisse vom verwendeten Impfschema abhängt“, hat das NIH einen Zuschuss in Höhe von 392.999 US-Dollar an Harvard Pilgrim Health Care Inc. vergeben, um die Sicherheit des vom Bund empfohlenen Impfschemas für Kinder und alternativer Schemata zu untersuchen.

Die Forscher werden „den Zeitpunkt der einzelnen Impfungen, den zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Dosen desselben Impfstoffs, die Wechselwirkungen zwischen Impfstoffen und gleichzeitigen Gesundheitszuständen oder pharmazeutischen Medikamenten, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Impfstoffen, die am selben Tag verabreicht werden, die Reihenfolge der verschiedenen Impfstoffe und die Auswirkungen kumulativer zusammenfassender Kennzahlen wie die Gesamtzahl der Impfstoffe oder die Gesamtmenge eines Impfstoffbestandteils“ untersuchen47.

Das von den NIH finanzierte Projekt wird auch „Studiendesigns für die vergleichende Bewertung des von der CDC empfohlenen Zeitplans, beliebter alternativer Zeitpläne und völlig ungeimpfter Kinder“ umfassen. Es werden Methoden sowohl für unerwünschte Ereignisse mit frühem Beginn, die am einfachsten zu untersuchen sind, als auch für unerwünschte Ereignisse mit spätem Beginn, einschließlich schwerer chronischer Erkrankungen, entwickelt.

Während man also grünes Licht für schnelle Impfstoffzulassungen gibt und aggressiv Impfstoffe vermarktet, die den Pharmakonzernen große Gewinne einbringen, wissen die Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens, dass es noch offene Fragen darüber gibt, wie sicher die von der Regierung empfohlenen Impfstoffe für Säuglinge und Kinder, die per Gesetz dazu verpflichtet sind, wirklich sind.

Es wird interessant sein zu sehen, ob das Design der von den NIH finanzierten Studie, die von Harvard Pilgrim Health Care Inc. entworfen und durchgeführt wurde, einem Unternehmenspartner der CDC, wirklich als gute Wissenschaft gilt, der die Öffentlichkeit vertrauen kann, oder ob sie sich nur als ein weiteres durchsichtiges Verkaufsargument erweisen wird, das das Geld der Steuerzahler verschwendet.

Artikel als PDF

Quellen: