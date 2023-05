Die ganze Welt schreit nach einem globalen Pandemie-Vertrag

Die Weltgesundheitsorganisation und ihre Schwesterorganisationen haben eine globale Wahnvorstellung eingeführt, die alle 194 Nationen, einschließlich der USA, umfasst. Wahnvorstellungen werden definiert als „eine Überzeugung oder eine veränderte Realität, die trotz gegenteiliger Beweise oder Vereinbarungen hartnäckig aufrechterhalten wird, im Allgemeinen in Bezug auf eine psychische Störung“. Kurz gesagt, die Welt ist verrückt geworden.

Wer geglaubt hat, dass die „Massenbildung“ (von Dr. Mattias Desmet vorgeschlagen) mit der Zeit vergehen würde, hat sich getäuscht. COVID und die „Große Panik von 2020“ stellen nur die anfängliche Konditionierung der Menschheit dar, um immer tiefer in verhärtete Verblendung zu fallen. Je schlimmer es wird, desto anfälliger sind die Menschen für Manipulationen in Richtung selbstzerstörerisches oder schädliches Verhalten. ⁃ TN-Redakteur

Die ehemalige Kongressabgeordnete Michele Bachmann aus Minnesota ist diese Woche in Genf und gehört zu einem kleinen Team von Gebetskämpfern, die für die sehr ernste Situation, in der sich die Welt befindet, Fürbitte halten. Wir stehen am Rande eines großen historischen Ereignisses, bei dem sich die Macht von den Nationalstaaten auf internationale Gremien verlagert, die den Vereinten Nationen angeschlossen sind. Dieser Prozess und die Frage, wie er zu bewerkstelligen ist, wird derzeit auf der 76. jährlichen Weltgesundheitsversammlung in Genf (Schweiz) diskutiert.

Weltgesundheitsversammlung in Genf diskutiert wird. Bachmann wird die Beratungen über wichtige Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (die zuletzt 2005 geändert wurden) sowie über ein völlig neues Pandemieabkommen verfolgen, mit dem massive Machtbefugnisse von den nationalen Regierungen auf die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen und ihren Generaldirektor übertragen werden sollen.

Heute hat sie mir einen Zeitplan vorgelegt, nach dem die Nationen der Welt diesem globalen Pakt beitreten und ihre Souveränität über „Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ an die WHO abtreten sollen.

Bachmann erklärte in einer Textnachricht, dass die 194 Mitgliedsstaaten der WHO in einem Jahr, auf der 77. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024, endgültig darüber abstimmen werden, ob sie ihre Souveränität an die WHO abgeben.

„Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 endgültig über die Abgabe der Souveränität an die WHO abstimmen. „Die Delegierten werden auch über den globalen Pandemie-Gesundheitsvertrag bzw. das Abkommen abstimmen.

Diese beiden Dokumente werden zusammengefasst und koordiniert und im Mai 2024 bei der gleichen Veranstaltung in Genf zur Abstimmung gestellt, erklärte Bachmann.

„Bislang hat kein einziges Land auf der Weltgesundheitsversammlung 2023 Widerspruch gegen die vorgeschlagenen 300 Änderungsanträge oder gegen den globalen Pandemievertrag eingelegt“, sagte sie. „Es ist eine einheitliche Stimme der Unterstützung für die Verabschiedung der Änderungen und des vorgeschlagenen Pandemievertrages.“

Sie erklärte weiter, dass ein US-Delegierter der Versammlung (es sind viele Stellvertreter aufgelistet) sich heute, am 23. Mai, für die Verabschiedung des Pakets der vorgeschlagenen internationalen Gesundheitsänderungen und des globalen Pandemieabkommens aussprach.

Wenn nichts dazwischen kommt, sind der Zeitplan und die Tagesordnung für die Verabschiedung im Mai 2024 festgelegt.

„Die Nationen werden verhandeln und die vorgeschlagenen 300 Änderungen und das Pandemieabkommen in New York City bei der UN-Generalversammlung im September 2023 diskutieren“, sagte Bachmann. „Das endgültige Änderungspaket wird der UNO im Januar 2024 vorgelegt, was bedeutet, dass die Änderungen und der Vertrag nach diesem Datum nicht mehr geändert werden.“

Sie erklärte weiter: „Die Delegierten planen, im Februar 2024 nach Genf zurückzukehren, um ihre Pläne vor der Schlussabstimmung in einem Jahr auf der 77. Weltgesundheitsversammlung der Vereinten Nationen in Genf, Schweiz, im Mai 2024 zu besprechen und abzuschließen.“

Ein weiterer Experte für die Pläne der Globalisten, die Weltherrschaft über den Weg der „öffentlichen Gesundheit“ zu erlangen, ist James Roguski, ein in Kalifornien ansässiger Forscher und Autor. Roguski betreibt die Website Worldwide.ExitTheWHO.com.

Er sagte, dass die Entwürfe der Dokumente in fast völliger Geheimhaltung ausgearbeitet wurden und dennoch als inklusiv dargestellt werden und ein breites Spektrum von Interessengruppen widerspiegeln.

Er sagte, dass in den frühen 1970er-Jahren US-Pässe mit einem Pockenimpfstoff-Zertifikat ausgestellt wurden. Damit konnte man bei der Einreise in ein anderes Land nachweisen, dass man gegen Pocken geimpft worden war. Er sagte, seine Freundin habe noch einen alten Reisepass aus dem Jahr 1972, in dem das Impfzertifikat eingetragen sei.

„In Anhang 6 der Internationalen Gesundheitsvorschriften gibt es ein Formular, das mit dem Reisepass meiner Freundin von 1972 identisch ist. Es ist bereits vorhanden, aber sie wollen es digitalisieren, was es viel erleichtern würde, es auf andere Anforderungen oder Vorschriften zu erweitern. Die Digitalisierung würde die Möglichkeit eröffnen, alle möglichen anderen Konformitätsbescheinigungen über einen QR-Code zu erstellen.

Roguski sagte, dass jedes Land im Rahmen dieser vorgeschlagenen Änderungen das Recht hat, ausländischen Reisenden zu sagen, dass sie diese Impfungen erhalten müssen oder nicht in unser Land einreisen dürfen.“

Die Frage ist nur, wie man das macht.

Dieser eine Punkt, die digitalen Gesundheitszeugnisse, ist in den vorgeschlagenen Änderungen der IHR enthalten. Dies ist auch der Punkt, auf den sich die G-20-Staaten auf ihrem Gipfel in Indonesien im November letzten Jahres geeinigt haben und der von allen Ländern akzeptiert und umgesetzt werden soll.

„Jede Nation soll gezwungen werden, nicht unbedingt die Freiheiten ihrer eigenen Bürger zu missbrauchen, sondern die der Bürger aller anderen Nationen, aber wenn jeder zustimmt, die Bürger anderer Nationen zu missbrauchen, dann werden am Ende alle missbraucht“, sagte Roguski. „Die Ironie und die Heuchelei sind unglaublich. Das ist das, was sie meiner Meinung nach durchsetzen könnten. Es ist nur eine digitale Erweiterung dessen, was jeder bereits akzeptiert, und dann hat man wirklich ein weltweites (digitales) Ausweissystem, das leicht zum Bestiensystem wird.“

„Und niemand spricht darüber“, sagte Roguski. „Sie könnten das im Stillen durchsetzen.“

„Sie haben diese Systeme bereits eingerichtet“, fügte er hinzu. „Sie müssen es nur noch unter dem Deckmantel eines anderen Themas einführen.

Was könnte dieses „andere“ Thema sein? Die Notwendigkeit eines Wählerausweises vielleicht?

„Ich weiß einen geschickt ausgeklügelten bösen Plan zu schätzen, und das ist es, was ich hier sehe. Es wird eine Menge Leute geben, von denen man nicht erwarten würde, dass sie darauf hereinfallen würden. Sie würden sagen: ‚Oh, man muss sich nicht impfen lassen. Sie müssen nur einen Test machen und dann lassen Sie uns einfach Ihre digitale ID überprüfen.“

Bingo. Während des Covid-Programms haben wir gesehen, wie viele Menschen die Impfung verweigerten, aber zustimmten, sich testen zu lassen, um bestimmte Dinge tun und bestimmte Orte besuchen zu können. Sie werden es wieder tun, weil sie denken, dass sie die Impfung vermieden haben, nur werden sie eine globale digitale ID akzeptieren. Sie werden nun mit einem digitalen Ausweis gekennzeichnet, der nach den von der WHO festgelegten globalen Standards anerkannt und zertifiziert ist. Sie sind jetzt ein zertifizierter, gehorsamer „Weltbürger“, der ohne Probleme international reisen kann.

Wenn die U.N. und ihre Unterstützungsstruktur innerhalb der globalen Konzerne und Regierungen der Welt in der Lage sind, dies bei uns durchzuziehen, dann haben wir alle Unterdrückung verdient, die auf uns zukommt. Es ist ja nicht so, dass wir nicht gut gewarnt worden wären. Die Lehren aus der letzten Pandemie waren eindeutig. Jede Macht oder Autorität, die Sie diesen Monstern über Ihr Leben geben, sei es Ihr örtlicher Gesundheitsdirektor oder die dämonischen Entitäten in hohen Positionen bei den Vereinten Nationen, sie werden diese Macht über Sie dauerhaft beanspruchen und Ihren Gehorsam/ Ihre Unterwerfung unter sie voraussetzen. Wenn Sie Ihre Unterwerfung verweigern, werden Sie „zurückgelassen“, unfähig zu kaufen oder zu verkaufen, sich frei zu bewegen, einer Arbeit nachzugehen oder irgendwelche staatlichen Leistungen zu erhalten. Darauf, meine Freunde, läuft es hinaus, ob Sie es glauben wollen oder nicht. Die überwältigende Mehrheit wird der Bestie ihre Loyalität schenken.

Was auch immer sie auf der Weltgesundheitsversammlung in diesem Jahr oder in einem Jahr, 2024, beschließen, wird für die 194 Mitgliedsstaaten verbindlich sein.

„Und die WHO wird die Macht haben, zu sagen, was Desinformation oder Fehlinformation ist“, sagte Roguski. „Die WHO wird der Schiedsrichter darüber sein, was die Wissenschaft ist. Das ist ein massiver Machtzugriff“.

Die WHO und ihre Befürworter führen auch ein Konzept ein, das sie One Health nennen. Darin werden die Interessen aller Lebewesen auf dem Planeten Erde – Tiere, Menschen und Pflanzen – zusammengeführt. Alle Gesundheitsentscheidungen werden durch die Linse eines One-Health-Ansatzes getroffen. Sie können sich vorstellen, wie brenzlig das werden kann.

„Dies ermöglicht dem Generaldirektor, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen, der Abriegelungen, Maskierungen, Zwangsimpfungen usw. auslöst“, so Roguski. „Es muss sich nicht einmal um einen echten Notfall handeln. Es könnte auch nur das Risiko eines internationalen Notfalls sein.

„Sie melden uns für die digitale Sklaverei an. Die WHO ist der globale Hegemon, wenn es um Zwangsimpfungen geht, die durch digitale Impfpässe überwacht werden. Aber wenn das Gesetz verabschiedet wird, wird es über Pandemien hinaus auf jeden von der WHO erklärten GESUNDHEITSNOTFALL ausgedehnt.“

Dazu könnte alles gehören, vom Klimawandel bis zu Waffengewalt oder den sogenannten „Angriffen“ auf Transgender-Personen.

„Alles könnte die massiven neuen Befugnisse auslösen, die sie der WHO geben wollen“, sagte Roguski.

Die vorgeschlagenen Änderungen beseitigen Schutzmaßnahmen. In Artikel 3 wird unter anderem die Forderung, dass die Menschenrechte und die Menschenwürde zu achten sind, durch „Gleichheit“ ersetzt.

„Dies gibt der WHO eine Monopolmacht über die Standards der Gesundheitsversorgung in sogenannten Notfällen. Das bedeutet, dass wir Bill Gates und China ermächtigen, die Politik zu lenken und Rechte und Freiheiten mit einem Freibrief zu unterzeichnen.“

Roguski wies darauf hin, dass die Empfehlung, Kinder bis zum Alter von 6 Monaten zu impfen, von der WHO kam. Die meisten Länder haben sich nicht an diese Empfehlung gehalten. Die USA schon.

Jeder, der die Meinung vertrat, dass Covid-Impfstoffe für Erwachsene, schwangere Mütter, Kinder oder Babys gefährlich seien, wurde als Verbreiter von Fehlinformationen gebrandmarkt und von den Medien/Social Media-Plattformen, die mit Big Pharma und der Regierung zusammenarbeiten, zum Schweigen gebracht.

„Es wird nur eine Version der Wahrheit geben“, sagte Roguski. „Das hört sich für mich nicht nach Wissenschaft oder wissenschaftlicher Methode an … Die Souveränität in einer demokratischen Republik gehört rechtmäßig dem Volk. Es ist nicht Bidens oder irgendjemandes Sache, sie zu verschenken.“