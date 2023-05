Nächsten Monat wird das Weltwirtschaftsforum sein „Sommer-Davos“ in Tianjin, China, abhalten.

Diese Veranstaltung, die als „Jahrestreffen der neuen Champions“ bezeichnet wird, ist seit 2010 eine wichtige jährliche WEF-Veranstaltung, die immer in China stattfindet.

Mit den Worten von Klaus Schwab:

Das Jahrestreffen der neuen Champions schafft eine einzigartige Plattform, um Innovationen zu fördern und die Zusammenarbeit auf globaler Ebene zu stärken.

Hier ist die frohe Botschaft für 2023:

Die Weltwirtschaft befindet sich in einer entscheidenden Phase des Wandels. Etablierte Geschäfts- und Industriemodelle sind nicht nur durch die COVID-19-Pandemie infrage gestellt worden, sondern werden nun auch durch ein wettbewerbsintensiveres geopolitisches und geoökonomisches Umfeld auf die Probe gestellt.

Die Frage, wie diese Entwicklungen bewältigt und gleichzeitig Fortschritte bei wichtigen gemeinsamen Zielen – von der Energiewende bis hin zum Natur- und Klimaschutz – beschleunigt werden können, steht für Entscheidungsträger weltweit an erster Stelle.

Um auf diese sich verändernde Landschaft zu reagieren, kehrt das Weltwirtschaftsforum zur Tradition seines „Sommer-Davos“ zurück und veranstaltet das 14. Jahrestreffen der New Champions in Tianjin, Volksrepublik China, ein. Das Treffen wird mehr als 1.500 globale Führungskräfte aus Wirtschaft, Regierung, Zivilgesellschaft, internationalen Organisationen sowie aus dem Kreis der Innovatoren und Akademiker versammeln, und das zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die globale wirtschaftliche Erholung.

Das Thema der 14. Jahrestagung der New Champions 2023 lautet „Unternehmertum: Die treibende Kraft der globalen Wirtschaft“.

Im Januar dieses Jahres berichtete TASS unter Berufung auf Bloomberg, dass keine „Wirtschaftsvertreter aus Russland und China“ am WEF-Jahrestreffen in Davos teilnehmen würden, was von einigen als weiterer Beweis für die angebliche Spaltung zwischen dem westlichen Finanzwesen und den BRICS-Staaten angeführt wurde. In einer Gegenerzählung in den alternativen Medien wird dies als Beweis für die zunehmende Bedeutungslosigkeit des WEF in einer neuen „multipolaren“ Welt dargestellt.

Es ist jedoch anzumerken, dass Chinas „Vizepremier“ Liu He tatsächlich in Davos war und am 17. Januar eine „Sonderrede“ über die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und die Bekämpfung des Klimawandels hielt.

Wir denken, dass die Gegenerzählung diesen Teil übergangen hat, aber zusammen mit der Tatsache, dass China weiterhin Gastgeber des jährlichen WEF-Sommerevents ist, deutet dies darauf hin, dass die Kluft vielleicht nicht so tief oder breit ist, wie viele behaupten.

Bei der diesjährigen „New Champions“-Veranstaltung werden „über 1500 globale Führungskräfte“ in Tianjin, Nordchina, zusammenkommen, um über „Unternehmertum: Die treibende Kraft der globalen Wirtschaft“ zu diskutieren. Die Veranstaltung hat „sechs Kernthemen“:

Wachstum neu verdrahten

China im globalen Kontext

Energiewende und Werkstoffe

Schutz von Natur und Klima

Verbraucher nach der Pandemie

Einsatz von Innovationen.

Einer der Co-Vorsitzenden ist Carrie Chan Kai Yi, Mitbegründerin und CEO von Avant Meats, einem Hersteller von im Labor gezüchteten „Lebensmitteln“.

Weitere Co-Vorsitzende sind…

Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin, Welthandelsorganisation

Robin Zeng, Gründer, Vorsitzender und CEO von Contemporary Amperex Technology, Hersteller von Lithiumbatterien

Benedikt Sobotka, Vorstandsvorsitzender der Eurasian Resources Group, die sich zum Ziel gesetzt hat, „den globalen Wandel voranzutreiben und dabei unseren Werten treu zu bleiben“, was immer das auch heißen mag.

Es gibt noch mehr, aber Sie haben das Bild vor Augen.

Wie sollten wir die Tatsache betrachten, dass China weiterhin Gastgeber dieses vom WEF gesponserten, rein globalistischen „Jahrestreffens der neuen Champions“ ist, und das in einer Zeit, in der angeblich eine monumentale neue Ost-West-Kluft herrscht?

Werden die Zäune geflickt oder waren sie nie so zerbrochen, wie viele behaupten?

Hat das WEF wirklich Mühe, mit dieser neuen „Multipolarität“ Schritt zu halten, von der es angeblich überrascht wurde, oder ist das nur eine sorgfältig kuratierte Irreführung?

Werden russische Vertreter in diesem Jahr anwesend sein?

Wir warten die Entwicklungen ab…