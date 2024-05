Die NATO prüft alle Systeme für einen Konflikt mit Russland: Tausende Fallschirmjäger werden im Baltikum und in Rumänien abgeworfen!

Von Evangelos L.

Deutschland mobilisiert 47.000 Soldaten – Die größte militärische Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg

Die größte militärische Mobilisierung der NATO seit dem Zweiten Weltkrieg wird mit dem massiven Abwurf von Tausenden von Fallschirmjägern in den baltischen Ländern und Rumänien Realität.

Insgesamt mobilisiert die NATO 90.000 Soldaten für die Übung Steadfast Defender 24, während Deutschland 35.000 Soldaten mobilisiert, die in den “Ausnahmezustand” versetzt werden, sowie 12.000 Soldaten, um alle Schutzsysteme zu testen.

NATO troops perform what is claimed to be the largest parachute drop since World War II #nato #parachute #troops pic.twitter.com/3Tv1Cuk1kJ — Military Times (@MilitaryTimes) May 22, 2024

Get ready to jump into #SwiftResponse, part of #SteadfastDefender24.

2,000 troops from 🇩🇪🇷🇴🇪🇸🇺🇸🇳🇱🇫🇷 jump over Romania in exercise #SwiftResponse.

13,000 @NATO airborne forces from 17 nation are participating in the month long exercise from the Baltics to the Balkans. pic.twitter.com/SrkFy7hoWS — The 🇫🇷 Joint Staff – Military operations (@FrenchForces) May 14, 2024

Tausende NATO-fallschirmjäger werden im Baltikum und in Rumänien abgeworfen

Bis zu 2.000 Fallschirmjäger aus sechs Bündnisstaaten nahmen an der Übung in Rumänien teil: USA, Rumänien, Niederlande, Spanien, Deutschland, Frankreich und Spanien.

Das Übungsszenario sah den Abwurf von Fallschirmjägern aus 14 Transportflugzeugen wie US C-17, französischen und deutschen A400M sowie die Besetzung von Flugplätzen in den Regionen Turda und Chinku vor.

Die Hauptphase der Übung fand am 12. Mai auf dem Gelände des 71. Luftwaffenstützpunkts “General Emmanuel Ionescu” in Campia Turzii statt.

Ziel der Übung war der schnelle und massive Einsatz von Kräften zum Schutz des östlichen NATO-Gebiets. Das Szenario sah massive Fallschirmabwürfe in den Rücken des Feindes vor, um Verteidigungsoperationen wirksam vorzubereiten und zu unterstützen.

Insgesamt nehmen 13.000 NATO-Fallschirmjäger an der einmonatigen Übung teil, die im Baltikum und auf dem Balkan durchgeführt wird.

Bei der Übung Swift Response 24 handelt es sich um eine von den Vereinigten Staaten geleitete Übung, mit der die Fähigkeiten der Vereinigten Staaten und die Zusammenarbeit mit den NATO-Verbündeten demonstriert werden sollen. Diese Übung ist Teil der NATO-Übung Steadfast Defender, mit der die Entschlossenheit und die Fähigkeit des Bündnisses zur Umsetzung und Durchführung von Abschreckung und Verteidigung im gesamten euro-atlantischen Raum deutlich unter Beweis gestellt wird.

Darüber hinaus werden in Kürze ähnliche Übungen in anderen NATO-Staaten und -Partnerländern, einschließlich der Republik Moldau, stattfinden.

Gleichzeitig haben die Vereinigten Staaten im Rahmen des Programms Astral Knight 2024 Übungen zur Flugabwehr und Raketenabwehr in Europa eingeleitet. Mehr als 5.000 Militärangehörige werden an den Übungen teilnehmen.

✔️ 🇲🇩🇺🇸 Минобороны Молдовы опубликовало кадры с совместных учений ВС США и Молдовы



парашютно-десантные учения проходят 13-14 мая с.г. в рамках программы учений Swift Response в Молдове



в учениях принимают участие армейский спецназ Fulger (Молдова) и 82-я воздушно-десантная… pic.twitter.com/PVuLeYxGeT — Румынская сотня 🇷🇴🇪🇺 (@latiniano) May 14, 2024

Angriff in der Dunkelheit: #Luftlandeübung bei #SwiftResponse. Hubschrauber transportieren multinationale Soldatinnen & Soldaten, darunter auch #Fallschirmjäger der #DivisionSchnelleKräfte, nach Cincu 🇷🇴. Dort kämpfen sie sich zum feindbesetzten Objekt vor. Für ein starkes #Heer. pic.twitter.com/6rzp3deJ51 — Heer (@Deutsches_Heer) May 18, 2024

47.000 Soldaten von Deutschland mobilisiert – Test des Überwachungssystems

Rund 35.000 deutsche Soldaten stehen bereit, um den Verbündeten im “Ernstfall” zu helfen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Besuch in Lettland.

Die Sicherheitslage in den baltischen Ländern sei nach wie vor angespannt.

“Deshalb haben Deutschland und andere Verbündete vor zwei Jahren beschlossen, zusätzliche Einheiten in die baltischen Staaten zu verlegen, um den östlichen Flügel der NATO deutlich zu stärken“, sagte der deutsche Bundeskanzler laut dem Pressedienst der Bundesregierung in diesem Zusammenhang.

Es wird darauf hingewiesen, dass Deutschland den Schutz des Luftraums von Estland und ab 2024 von Lettland übernehmen wird. Scholz betonte, dass sich die Bundeswehr auf den Schutz Nordost- und Mitteleuropas konzentrieren werde.

Im Oktober 2023 hatte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, dass Deutschland 35.000 Soldaten in Alarmbereitschaft halten werde, um die neue Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der NATO umzusetzen.

Ab 2025 würden sie im Rahmen der 25. Division eingesetzt und dann auf verschiedenen Ebenen der NATO-Einsatzbereitschaft verfügbar sein.

Das deutsche Engagement ist Teil der Planungen der NATO für ein neues Militärmodell. Dieses sieht vor, 300.000 Soldaten für mögliche künftige NATO-Einsätze in hoher Bereitschaft zu halten.

Gleichzeitig beteiligt sich die Bundeswehr an den NATO-Übungen Quadriga 2024. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Übungen, bei denen die Fähigkeit zum Truppentransport an die Ostseiten des Bündnisses getestet wird.

12.000 deutsche Soldaten üben den Transport von Bodentruppen auf die Ostseite der NATO.

Hauptzweck der Übung ist es, die militärischen Überwachungsfähigkeiten der Bündnisstaaten und ihre Fähigkeit zum Umgang mit Russland zu testen.

Der Leiter der Übungsabteilung des deutschen Heeresführungskommandos, Oberst Dirk Hamann, betonte, dass die Verlegung von Truppen im gesamten NATO-Gebiet sichergestellt werden muss.

Insbesondere werden militärische Einheiten aus den nördlichen Teilen Norwegens nach Polen, Litauen, Ungarn und Rumänien verlegt. Damit wird die gesamte Ostseite der NATO von Norden nach Süden abgedeckt.

Die Durchführung dieser NATO-Übungen ist für einen Zeitraum von zwei Jahren geplant.

Der deutsche Offizier wies auch darauf hin, dass die Bundeswehr bei den jüngsten Übungen am Polarkreis ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, Truppen unter schwierigen Wetter- und Klimabedingungen über strategische Entfernungen zu verlegen.

Die USA entsenden die 10. Gebirgsdivision nach Osteuropa

Mehrere tausend Soldaten der 3. Brigade der 10. US-Gebirgsdivision, die in Fort Johnson, Louisiana, stationiert ist, werden nach Osteuropa verlegt.

US-Quellen zufolge werden sie die 101. Luftlandedivision ersetzen, aber das wird von der weiteren Entwicklung abhängen.

Die 3. Brigade der 10. Gebirgsdivision wird in Rumänien und einigen anderen osteuropäischen Ländern stationiert. Sie umfasst ein Hauptquartier, drei Infanterieregimenter sowie ein Artillerie-, Pionier- und Kavallerieregiment.

Im September hat die US-Armee 3.400 Soldaten der 101. und 82. Luftlandedivisionen nach Südosteuropa und Skandinavien entsandt.

Kürzlich operierten Truppen der 3. Brigade der 10. Gebirgsinfanteriebrigade in Nordeuropa, insbesondere in Norwegen, Schweden und Finnland.