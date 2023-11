Während der ursprüngliche Schengen-Raum verschwindet und die Freizügigkeit der Zivilbevölkerung zunehmend eingeschränkt wird, will die NATO stattdessen ein Schengen, in dem sich Soldaten und Waffen ungehindert bewegen können.

Die Freizügigkeit der Zivilbevölkerung wird immer mehr behindert. Der Schengen-Raum selbst ist auf dem Weg in die Vergangenheit.

Es scheint die Zeit der Stiefel zu sein, die sich frei bewegen können, wohin sie wollen. Und Panzer, die ohne Sondergenehmigung jede Grenze niedertrampeln, die ihnen in die Quere kommt.

Generalleutnant Alexander Sollfrank, Chef der NATO-Logistik in Europa, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Lage sei ernst. Offensichtlich wegen der Bedrohung durch Russland.

Deshalb muss dringend gehandelt werden.

Wie wir seit dem 11. September 2000 und insbesondere seit Covid wissen, führt jede Krise zum Abbau der Bürgerrechte und zu ihrer Ersetzung durch eine neue Gesellschaftsordnung, in der die Zivilbevölkerung kein Recht hat, sich an der Frontlinie zu bewegen.

Wir müssen nicht auf einen Krieg mit Russland warten, um zu handeln“, sagt Sollfrank.

„Die Zeit drängt. Was wir im Frieden nicht tun, können wir im Krieg nicht tun.

Was muss dringend getan werden? Ein „militärisches Schengen“, sagt der NATO-General.

Merkwürdigerweise, sagt er, habe die Ausdehnung der NATO um mehr als 1000 Kilometer nach Osten viele Probleme geschaffen. Nicht für Russland, aber für das Bündnis selbst.

Sollfrank erklärt:

„Die räumliche Ausdehnung, die Tatsache, dass nicht alle Truppen im Vorfeld stationiert sind – all das bedeutet, dass das Bündnis seine Truppen schnell von ihren Stützpunkten an die richtigen Stellen an der Ostflanke verlegen muss.“

Leider ist die NATO derzeit gezwungen, eine Reihe von nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten zu befolgen, von der Vorankündigung von Munitionstransporten bis zu Sondergenehmigungen für Militärkonvois.

Das ist unhaltbar, sagt der NATO-General. Das muss aufhören, weil es sehr gefährlich ist.

Was wir benötigen, ist ein „militärisches Schengen“, eine Freizügigkeitszone, in der sich Soldaten, Waffen und Munition unkontrolliert durch Europa bewegen können.

Ohne Rücksicht auf Länder und Grenzen.

Wenn diese Idee erst einmal in der Öffentlichkeit steht, wird hoffentlich niemand daran zweifeln, dass sie bald Wirklichkeit wird.

Dank des neuen „militärischen Schengen-Abkommens“ kann er seinen Stuhl auf die Straße stellen und die Parade britischer Panzer, deutscher Soldaten, französischer Haubitzen und amerikanischer Raketen bewundern.

Wenn der Rumäne nicht in den Westen geht, kommt der Westen zu ihm. Mit allen Waffen, die er hat.

Natürlich könnte man sagen, das riecht nach militärischer Besatzung.

Aber das ist doch alles nur gegen den eklige Putin.