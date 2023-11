Escobar: Der Räumungsbescheid wird derzeit verfasst und wird in vier Sprachen vorliegen

Pepe Escobar

Das orthodoxe Christentum, der gemäßigte Islam und verschiedene Strömungen des Taoismus/Konfuzianismus könnten die drei großen Zivilisationen einer gereinigten Menschheit werden.

Der Reinigungsbefehl ist in Arbeit. Und er wird in vier Sprachen erscheinen. Russisch. Farsi. Mandarin. Und nicht zuletzt auf Englisch.

Eine der größten Freuden im professionellen Schreiben ist die Bereicherung, die man immer wieder durch informierte Leser erfährt. Die Einsicht über „Vertreibung“, die mehr Wert hat als tausend geopolitische Abhandlungen, wurde von einem meiner engagiertesten Leser in einem Kommentar zu einer meiner Kolumnen eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht.

Kurz gesagt, was hier geschrieben steht, drückt einen tief empfundenen Konsens aus, nicht nur in Westasien, sondern auch in den meisten Breitengraden des Globalen Südens/der Globalen Mehrheit.

Das Undenkbare in Form eines Völkermordes, der im dritten Jahrzehnt des Jahrtausends – das ich in einem früheren Buch als die „wilden Zwanziger“ bezeichnet habe – live und in Echtzeit auf jedem Smartphone stattfand, wirkte wie ein Teilchenbeschleuniger und konzentrierte die Herzen und Köpfe.

Diejenigen, die sich entschieden haben, Westasien in Brand zu setzen, sehen sich bereits mit bösen Rückschlägen konfrontiert. Und das geht weit über die Diplomatie der Führer des globalen Südens hinaus.

Mit Präsident Xi Jinping hat sich China zum ersten Mal seit Langem nicht nur geopolitisch geäußert (ein wahrer Souverän kann sich nicht zurückhalten, wenn es um Völkermord geht). Chinas unmissverständliche Position zu Palästina geht weit über die geoökonomische Routine der Förderung der BRI-Handels- und Transportkorridore hinaus.

Und all dies, während Präsident Putin die Entsendung humanitärer Hilfe nach Gaza als „heilige Pflicht“ bezeichnete, was im russischen Kodex vorwiegend das militärische Spektrum einschließt.

Trotz aller Manöver und gelegentlicher Posen weiß praktisch jeder, dass die derzeitige UNO nicht mehr zu reparieren und völlig unfähig ist, sinnvolle Friedensverhandlungen, Sanktionen oder die Aufklärung von Massenkriegsverbrechen durchzusetzen.

Die neue UNO, die sich herausbildet, ist BRICS 11 – eigentlich BRICS 10, denn das neue trojanische Pferd Argentinien könnte in der Praxis nur eine marginale Rolle spielen, wenn es am 1. Januar 2024 beitritt.

Die BRICS 10, angeführt von Russland und China, die beide von einem starken moralischen Kompass geleitet werden, haben ein offenes Ohr für die arabische Welt und die Länder des Islam. Vor allem für deren Bevölkerung, weit mehr als für deren Eliten. Das wird 2024 während der russischen BRICS-Präsidentschaft ein wichtiges Element sein.

Auch wenn man nicht gehen kann, muss man gehen

Auf der Tagesordnung des New Great Game steht derzeit die Vertreibung des Hegemons aus Westasien – eine technische und zivilisatorische Herausforderung.

Es scheint, dass das Kontinuum Washington-Tel Aviv bereits ein Gefangener seines eigenen Apparats ist. Es ist kein Hotel Kalifornien; man kann nicht auschecken, wann man will, sondern man wird gezwungen sein zu gehen.

Das kann auf relativ sanfte Weise geschehen – man stelle sich Kabul als Saigon-Remix vor – oder, wenn es hart auf hart kommt, als Apocalypse Now auf See, mit teuren eisernen Badewannen, die sich in unterseeische Korallenriffe verwandeln, und dem Untergang des CENTCOM und seines AFRICOM-Projekts.

Der entscheidende Vektor ist die Art und Weise, wie der Iran – und Russland – Jahr für Jahr mit unendlicher Geduld die von General Soleimani erdachte Meisterstrategie gespielt haben, dessen Ermordung die „wilden Zwanziger“ auslöste.

Ein waffenloser Hegemon kann die „neue Achse des Bösen“ Russland-Iran-China nicht nur in Westasien, sondern in ganz Eurasien, im asiatisch-pazifischen Raum und in ganz Afrika nicht besiegen. Die direkte Verwicklung/Normalisierung des Völkermordes hat nur dazu beigetragen, den fortschreitenden, unvermeidlichen Ausschluss des Hegemons aus den meisten Ländern des globalen Südens zu beschleunigen.

Und all das, während Russland akribisch an der Integration des Schwarzen Meeres, des Kaspischen Meeres, der Ostsee (ungeachtet der finnischen Hysterie), der Arktis und des Nordwestpazifiks arbeitet und China die Integration des Südchinesischen Meeres vorantreibt.

Xi und Putin sind begnadete Schach- und Go-Spieler – und profitieren von hervorragenden Beratern vom Kaliber eines Patruschew und Wang Yi. Wenn China geopolitisches Go spielt, ist das eine Übung in Nichtkonfrontation: Man muss nur die Zugmöglichkeiten des Gegners blockieren.

Schach und Go, das diplomatische Tandem, ist ein Spiel, bei dem man den Gegner nicht unterbricht, wenn er sich wiederholt selbst ins Knie schießt. Außerdem wird der Gegner zum Feind von über 90 % der Weltbevölkerung.

All das führt dazu, dass die Wirtschaft des Hegemons einmal zusammenbricht. Und dann kann er besiegt werden.

Westliche Werte“ unter Trümmern begraben

Während Russland, vorwiegend durch die Bemühungen Lawrows, dem globalen Süden/der globalen Mehrheit ein zivilisatorisches Projekt anbietet, das sich auf eine gegenseitig respektierende Multipolarität konzentriert, bietet China durch Xi Jinping das Konzept einer „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft“ und eine Reihe von Initiativen an, die im Oktober auf dem Forum der Belt & Road Initiative (BRI) in Peking, bei dem Russland nicht zufällig Ehrengast war, ausführlich diskutiert wurden.

Eine Gruppe chinesischer Wissenschaftler fasste den Ansatz kurz als „Schaffung/Förderung globaler Knotenpunkte für Beziehungen/Kommunikation und Plattformen für konkrete Zusammenarbeit/praktischen Austausch“ zusammen. Die Teilnehmer behalten ihre Souveränität, leisten einen Beitrag zum gemeinsamen Projekt (oder auch nur zu bestimmten Projekten) und erhalten Vorteile, die sie zum Weitermachen bewegen“.

Es ist, als ob Peking als eine Art leuchtender Stern und Leitstern fungiert.

Im deutlichen Gegensatz hierzu findet sich das, was von der westlichen Zivilisation noch übrig ist – weit entfernt von den Idealen Montaignes, Pico della Mirandolas oder Schopenhauers. Es driftet zunehmend in ein selbst geschaffenes Herz der Finsternis ab, das allerdings ohne die literarische Brillanz Conrads auskommt. Hierbei wird es mit dem wahren, unauslöschlichen Schrecken eines konformistischen, unterwürfigen Individualismus konfrontiert.

Willkommen im neuen Mittelalter, das durch die „Killer-Apps“ des westlichen Rassismus ausgelöst wurde, wie der Wissenschaftler Shuchen Xiang, Professor für Philosophie an der Xidan-Universität, in seinem brillanten Buch „Chinese Cosmopolitanism“ darlegt.

Die „Killerapplikationen“ des westlichen Rassismus, schreibt Professor Xiang, sind die Angst vor Veränderung, die Ontologie des zweiwertigen Dualismus, die Erfindung des „Barbaren“ als rassisch Anderen, die Metaphysik des Kolonialismus und die unersättliche Natur dieser rassistischen Psychologie. All diese „Anwendungen“ explodieren jetzt in Westasien in Echtzeit. Die wichtigste Konsequenz ist, dass das westliche „Werte“-Konstrukt bereits unter den Trümmern von Gaza begraben liegt.

Nun zu einem Hoffnungsschimmer: Man könnte argumentieren – und wir werden darauf zurückkommen -, dass das orthodoxe Christentum, der gemäßigte Islam und verschiedene Strömungen des Taoismus/Konfuzianismus die drei wichtigsten Zivilisationen einer geläuterten Menschheit sein könnten.