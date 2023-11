Pazifische Verschiebung: Die USA wollen eine „Raketenmauer“ gegen China errichten

US-General bestätigt provokativen Plan zur Stationierung von Lang- und Mittelstreckenraketen im Pazifik im Jahr 2024

Die USA stehen kurz davor, landgestützte Langstreckenraketen zu stationieren, um eine mögliche chinesische Invasion Taiwans abzuschrecken – eine Provokation, die ein destabilisierendes Wettrüsten mit konventionellen Raketen im Pazifik auslösen könnte.

General Charles Flynn, Kommandeur der US-Streitkräfte im Pazifik, erklärte auf dem Halifax International Security Forum in Nova Scotia, dass die USA bis 2024 neue Mittelstreckenraketen, darunter Tomahawks und SM-6, im Pazifik stationieren werden, wie Defense One berichtete.

Die Stationierung wird durch den Rückzug der USA aus dem INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) im Jahr 2019 ermöglicht, da Russland diesen angeblich nicht einhält. Dem Bericht von Defense One zufolge könnte auch die Precision Strike Missile (PrSM) der US-Armee, die Ziele in mehr als 500 Kilometern Entfernung treffen kann, in der Region stationiert werden.

Flynn wies in seiner Rede auf die rasante Entwicklung der militärischen Fähigkeiten Chinas hin, die seiner Meinung nach die regionale und globale Stabilität gefährde. Der General vermied zwar Spekulationen über eine chinesische Invasion Taiwans, erläuterte aber eine Reihe von Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie die strategischen Entscheidungen des chinesischen Staatschefs Xi Jinping beeinflussen.

Dazu gehören die Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen, die Bemühungen, die US-Allianzen in der Region zu schwächen, die Einschätzung der Bereitschaft des chinesischen Militärs für eine mögliche Invasion und die Wirksamkeit der chinesischen Informations- und Einflussoperationen.

Defense One stellt fest, dass die Stationierung neuer Raketen durch die US-Armee eine strategische Verschiebung im pazifischen Raum darstellt, die die wachsende Besorgnis über Chinas militärische Expansion und sein selbstbewusstes Auftreten in der Region widerspiegelt. Sie deutet auch auf eine umfassendere geopolitische Strategie zur Aufrechterhaltung der Stabilität und zur Abschreckung potenzieller Konflikte im indopazifischen Raum hin.

Die US-Pläne für Langstreckenraketen im Pazifik sind Teil einer Strategie zur Errichtung einer „Raketenmauer“ in der ersten Inselkette, die Japan, Taiwan und die Philippinen umfasst, um China abzuschrecken.

Im Juli 2023 berichtete die Asia Times, dass das US Marine Corps (USMC) seinen Long-Range Fires Launcher vorgestellt hat, ein unbemanntes 4×4-Startfahrzeug, das auf der Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary-Fires (ROGUE-Fires) für den landgestützten Marschflugkörper Tomahawk basiert.

Der Long-Range Fires Launcher könnte die Mobilitätslücke schließen, die durch den Transport von OpFires und Typhon auf Lastwagen entsteht, die nicht in ein C-130-Frachtflugzeug passen.

Im Dezember 2022 berichtete die Asia Times über die Beschaffung des ersten landgestützten Typhon-Raketenwerfers durch die US-Armee, der die Lücke zwischen der PrSM der US-Armee und der Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) schließen soll, indem er Standard-SM-6- oder Tomahawk-Raketen über eine Entfernung von 500 bis 1.800 Kilometern abfeuert.

Ferner berichtete die Asia Times im Juli 2022, dass das USMC landgestützte Tomahawk-Raketen im Rahmen seines Long-Range Fires-Programms beschaffe, das integrierte bodengestützte Anti-Schiffs- und Landangriffswaffensysteme bereitstellen soll. Die Beschaffung ist Teil der USMC-Doktrin für verteilte Operationen, bei der kleine, verstreute Land- und Seestreitkräfte eingesetzt werden, um die Konzentration feindlicher Streitkräfte zu bedrohen.

Die Asia Times hat jedoch bereits darauf hingewiesen, dass US-Verbündete wie Thailand, die Philippinen, Südkorea, Australien und Japan zögern könnten, sich an Amerikas „Raketenmauer“-Strategie zu beteiligen.

Thailands politische Eliten suchen engere Beziehungen zu China und sind bekannt dafür, Peking strategisch nicht zu verärgern. Die Philippinen sind anfällig für eine chinesische Seeblockade, die den Nachschub und die Verstärkung der USA aus Guam verhindert, und verfügen nur über minimale Luft- und Raketenabwehrkapazitäten.

Südkorea ist anfällig für chinesischen Druck, da es Chinas Märkte und Einfluss am Verhandlungstisch mit Nordkorea benötigt. Australiens Distanz zu China und seine Abneigung, in einen amerikanisch-chinesischen Konflikt um Taiwan hineingezogen zu werden, könnte es als Basis für landgestützte US-Raketen ausschließen.

Japan ist daher der wahrscheinlichste Partner für die Stationierung landgestützter US-Raketen, da es nicht die Verwundbarkeiten und Schwächen anderer US-Partner aufweist, abgesehen von seiner langjährigen Abneigung gegen offensive Waffensysteme als Teil seiner pazifistischen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg.

Diese Politik ändert sich jedoch, da Japan langsam ein Arsenal von Langstreckenraketen aufbaut, um China und Nordkorea mit Gegenschlägen abschrecken zu können.

Trotz beschleunigter Bemühungen, diese Fähigkeiten zu entwickeln, steht Japan vor erheblichen Herausforderungen, wie z.B. begrenzten Zielfähigkeiten für Langstreckenraketen, hohen Produktionskosten, veralteter Technologie und einer schlechten Bilanz bei der Lagerung von Munition. Japan könnte daher versuchen, diese Fähigkeitslücken mit landgestützten Raketen aus den USA zu schließen, während es sein eigenes Arsenal modernisiert.

Gleichzeitig baut China sein konventionelles Raketenarsenal aus, um der vermeintlichen Eindämmung durch die USA zu begegnen. China Power stellt fest, dass die Volksbefreiungsarmee (PLA) ihre Raketenstreitkräfte seit dem Jahr 2000 von bescheidenen Kurzstreckenraketen auf das weltweit größte und vielfältigste Arsenal bodengestützter ballistischer Raketen und Marschflugkörper umgestellt hat.

Laut China Power umfasst dieses Arsenal ballistische Mittelstreckenraketen (IRBMs) wie die Dong Feng-26 (DF-26) mit einer Reichweite von bis zu 4.000 Kilometern, die wichtige US-Militärstützpunkte in Guam und Schiffe auf See treffen können, sowie ballistische Mittelstreckenraketen (MRBMs) wie die DF-21D, bekannt als „Carrier Killer“, mit einer Reichweite von 1.550 Kilometern.

Der China Power Report stellt fest, dass sich Chinas Strategie auf den Einsatz dieser Raketen zur Abschreckung und Kriegsführung verlagert hat, wobei der Schwerpunkt auf Präzisionsschlägen und Anti-Access-/Area-Denial-Fähigkeiten (A2/AD) entlang seiner maritimen Peripherie liegt.

Dazu gehören auch Anti-Schiffsraketen, um militärische Interventionen der USA zu verhindern, und konventionelle Raketen, um wichtige gegnerische Einrichtungen anzugreifen.