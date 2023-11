Estland teilt der WHO seine Ablehnung des Pandemievertrags und der Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften mit

Am 22. November haben 11 Abgeordnete des estnischen Parlaments einen Brief an die Weltgesundheitsorganisation (WHO“) geschrieben, in dem sie das vorgeschlagene internationale Abkommen zur Pandemievorsorge und -bekämpfung – auch bekannt als Pandemievertrag“ oder Pandemievereinbarung“ – ablehnen. In dem Brief werden auch die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) („IHR“) abgelehnt.

Vergangenen Monat haben wir einen Artikel veröffentlicht, in dem wir erklärten, dass die Weltgesundheitsversammlung („WHA“) im Mai 2022 stillschweigend zugestimmt hat, den Zeitraum zu verkürzen, in dem Länder von zukünftigen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften zurücktreten können. Um die längere Frist von 18 Monaten, die ihnen bisher für ein Opt-out zugestanden wurde, beibehalten zu können, müssen die Länder vor dem 1. Dezember 2023 ein kurzes Schreiben an die WHO richten, in dem sie ihre Absicht mitteilen, von den von der WHA im Jahr 2022 beschlossenen Änderungen zurückzutreten.

Das Schreiben der estnischen Abgeordneten ist auf den 22. November 2023 datiert, 8 Tage vor dem 1. Dezember. Die Abgeordneten haben sich nicht nur von den von der WHA im Jahr 2022 beschlossenen Änderungen zurückgezogen, sondern sind noch viel weiter gegangen und haben sowohl den vorgeschlagenen Pandemievertrag als auch die IHR-Änderungen insgesamt sowie die zusätzliche Finanzierung der WHO abgelehnt.

Kalle Grünthal, einer der Abgeordneten, die den Brief unterzeichnet haben, teilte die Nachricht auf Facebook. Der Brief beginnt:

Hiermit erklärt die Republik Estland auf der Grundlage von Artikel 22 der Satzung der Weltgesundheitsorganisation, dass sie das Internationale Übereinkommen über die Verhütung, Vorbereitung und Reaktion auf eine Pandemie, die ergänzenden Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) und die Verbesserung der Nachhaltigkeit der WHO-Finanzierung ablehnt und ihnen nicht zustimmt. Quelle

Der vollständige Brief kann in der Abbildung am Ende dieses Artikels nachgelesen werden.

Wie die alternative estnische Medienseite Telegram.ee feststellte, steht dies im Widerspruch zu einer Entscheidung, die Anfang letzten Jahres getroffen wurde. Am 4. März 2022 hielt der estnische Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union (EUAC) eine Sitzung ab, um darüber abzustimmen, ob die Europäische Kommission befugt ist, die beiden WTO-Instrumente im Namen Estlands zu verhandeln.

Der EUAC ist ein ständiger Ausschuss des estnischen Parlaments (Riigikogu) und hat eine Entscheidungs- und Koordinierungsfunktion in Angelegenheiten, die die Europäische Union betreffen. Die estnische Regierung ist an die Beschlüsse des EUAC gebunden und nutzt diese in ihren Diskussionen in Europa. Wenn die Regierung den Beschlüssen des EUAC nicht folgt, muss sie dem EUAC die Gründe dafür mitteilen.

Bei der Sitzung im März 2022 stimmten drei EUAC-Mitglieder dagegen und neun dafür, die Europäische Kommission zu ermächtigen, im Namen der Republik Estland Verhandlungen über einen Pandemievertrag, Änderungen der IHR und die Verbesserung der Nachhaltigkeit der WHO-Finanzierung aufzunehmen.

Das estnische Parlament hat nun Stellung genommen. Nachstehend finden Sie eine Kopie des Schreibens der Parlamentarier an die WHO, in dem sie den Pandemievertrag und die Änderungen der IHR ablehnen.