Pfizer verklagt Polen wegen des Verzichts auf den Covid-Impfstoff aufgrund eines fragwürdigen EU-Megadeals

Im April 2021 erfuhr die Welt, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, mit dem CEO von Pfizer, Albert Bourla, per SMS über den größten jemals abgeschlossenen Vertrag über 1,1 Milliarden Dosen des Impfstoffs COVID-19 verhandelt hatte.

Und während diese Texte „irgendwie“ verloren gegangen sind, verklagt Pfizer nun Polen – das im Rahmen des zwischen von der Leyen und Bourla ausgehandelten EU-Vertrages die polnische Regierung verpflichtet hatte, 60 Millionen Dosen mehr abzunehmen, als es tatsächlich getan hat.

„Pfizer und BioNTech versuchen, Polen dazu zu bringen, seine Verpflichtungen für die COVID-19-Impfstoffbestellungen zu erfüllen, die die polnische Regierung als Teil ihres im Mai 2021 unterzeichneten Liefervertrags mit der Europäischen Union eingegangen ist“, sagte ein Pfizer-Sprecher gegenüber Politico und fügte hinzu, dass BioNTech sich der Klage anschließe.

Laut der polnischen Zeitung Gazeta Prawa hat Pfizer den Zivilprozess vor einem Brüsseler Gericht angestrengt, weil die Impfdosen im Rahmen von EU-Verträgen zur gemeinsamen Beschaffung gekauft wurden, die nach belgischem Recht abgeschlossen wurden. –Politico

Unter der Führung des damaligen Gesundheitsministers Adam Niedzielski und der populistischen PiS-Partei unternahm Polen im April 2022 einen mutigen Schritt und stoppte die Impfstofflieferungen unter Berufung auf höhere Gewalt. Diese Entscheidung, die sowohl von finanziellen als auch von epidemiologischen Faktoren beeinflusst wurde, fand in ganz Ost- und Mitteleuropa Widerhall und löste eine Welle von Protesten gegen die Vereinbarung zwischen der Kommission und Pfizer aus.

Die Bemühungen um eine Neuverhandlung des Abkommens, die durch einen kollektiven Aufschrei mehrerer EU-Länder ausgelöst wurden, konnten die Unzufriedenheit nur teilweise besänftigen. Die Forderungen nach Transparenz und einem gerechteren Abkommen wurden lauter und veranlassten die Kommission, das Abkommen zu überarbeiten. Die Weigerung Polens, das überarbeitete Abkommen zu unterzeichnen, verdeutlichte jedoch die wachsende Kluft zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der Verhandlungstaktik der Kommission.

Nach den Wahlen in Polen im Oktober gewann die Opposition genügend Sitze, um Donald Tusk, einen Vertreter der Mitte, an die Macht zu bringen. Die Klage von Pfizer, die sich auf 1,2 Milliarden Euro belaufen könnte, stellt eine große Herausforderung für Tusks Regierung dar. Es geht Pfizer nicht nur darum, Verluste auszugleichen, sondern auch darum, eine klare Botschaft an andere Länder zu senden, die Vertragsverletzungen in Erwägung ziehen.

Die Kommission konnte Pfizer zwar dazu bewegen, einige Lieferungen zu verschieben, aber das reichte nicht aus, um die Hauptstädte zu beruhigen. Als die Impfraten stagnierten, schlossen sich auch Länder außerhalb der mittel- und osteuropäischen Gruppe der Forderung nach Neuverhandlungen an. Einmal forderten die Hauptstädte sogar mehr Transparenz über die ursprünglichen Verhandlungen zwischen Pfizer und der Kommission. „Was wurde versprochen? Das würden wir wirklich gerne wissen“, sagte der belgische Botschafter Pierre Cartuyvels im Dezember 2022.

Im Mai dieses Jahres kündigte die Kommission in aller Stille eine umfassende Neuverhandlung der umstrittenen Vereinbarung an. Sie reduzierte die Zahl der ausstehenden Dosen um einen nicht genannten Betrag und streckte die Lieferungen bis 2026. Polen weigerte sich jedoch, das überarbeitete Abkommen zu unterzeichnen. -Politico

Die polnische Gesundheitsministerin Katarzyna Sójka sagte gegenüber Rynek Zdrowia, dass es sich um eine schwierige Angelegenheit handele, aber es bestehe die Möglichkeit, dass sie „positiv“ enden werde.