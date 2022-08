Die Natur ist nicht zu verkaufen“, sagt Vandana Shiva im Interview zu RFK Jr.

Die Agrarökologie – eine nachhaltige Landwirtschaft, die mit der Natur arbeitet, anstatt sie auszubeuten – ist die Lösung für den weltweiten Hunger, die Armut und den Klimawandel, sagte Dr. Vandana Shiva in einer kürzlichen Folge des „RFK Jr. The Defender Podcast“ zu Robert F. Kennedy, Jr.

Shiva sagte Robert F. Kennedy Jr. in einer kürzlich erschienenen Folge des „RFK Jr. The Defender Podcast“:

„Vermögensverwaltungsgesellschaften gehen zu einem verschuldeten Unternehmen und sagen: ‚Gebt uns euren Wald und eure Berge, und hier ist das Geld, um eure Schulden zu bezahlen.‘

„Da wir uns in einer Schuldenkrise befinden, wird diese Art von neuer Versklavung zunehmen, wenn wir uns nicht erheben und sagen: ‚Die Natur ist nicht käuflich‘.“

Shivas neuestes Buch, „Agrarökologie und regenerative Landwirtschaft: Sustainable Solutions for Hunger, Poverty, and Climate Change“ (Nachhaltige Lösungen für Hunger, Armut und Klimawandel) bietet evidenzbasierte Lösungen für drängende Krisen in der globalen Ökologie, Landwirtschaft und öffentlichen Gesundheit.

Sie erzählte Kennedy, dass sie Umweltschützerin wurde, als sie erkannte, dass Konzerne, die Chemikalien und „Gifte“ verkauften, Saatgut besitzen wollten und GVO (genetisch veränderte Organismen) förderten, um das Saatgut zu patentieren.

„Ich war zufällig bei einem Treffen, bei dem über dieses Jahr 1987 gesprochen wurde“, sagte sie. „Da habe ich gesagt: ‚Nein, das Saatgut muss gerettet werden. Wir können nicht zulassen, dass das Giftkartell Eigentümer des Lebens wird und den Landwirten Lizenzgebühren abknöpft.'“

Shiva und Kennedy diskutierten darüber, wie die Rockefeller Foundation und die Bill & Melinda Gates Foundation den indischen Bauern die industrielle Landwirtschaft im Rahmen der sogenannten ‚grünen Revolution‘ aufzwangen, was in Wirklichkeit ‚chemische Landwirtschaft‘ bedeutet“, so Shiva.

Kennedy wies darauf hin, dass die grüne Revolution „ein Geistesprodukt der Rockefeller-Stiftung war und ein Weg, um die lokale Subsistenz, die traditionelle Landwirtschaft durch chemisch basierte Landwirtschaft, Hochleistungspestizide, Hochleistungsdünger auf Kohlenstoffbasis, große Maschinen usw. zu verdrängen, mit der Behauptung, dass ‚wir die Welt ernähren werden.'“

„[Die Landwirtschaft] wurde … von der Gates-Stiftung übernommen“, sagte Kennedy, „die die Menschen mit diesen Methoden in den Hunger getrieben hat, indem sie Kraft Food und McDonald’s und Cargill und diese großen Unternehmen, in die er investiert hat – und natürlich Monsanto, wo er einer der größten Investoren ist – dazu gebracht hat, Versorgungsketten zu schaffen und diese Regierungen zu zwingen, ihrer Bevölkerung eine chemisch basierte Landwirtschaft aufzuzwingen, die die Unternehmen bereichert, in die er persönlich investiert ist.“

„Bill Gates hat Gates Ag One ins Leben gerufen“, sagte Shiva, das „eine Landwirtschaft für die Welt“ fördert und als Plattform für die Manifestation von zwei von Gates „bevorzugten dystopischen Visionen“ dient: „Landwirtschaft ohne Bauern“ – durch die Roboterisierung der Landwirtschaft – und „Lebensmittel ohne Bauernhöfe“ durch die Herstellung von „gefälschten Lebensmitteln“.

„Man kann die ‚eine Landwirtschaft für die Welt‘ nicht durch Artenvielfalt und unterschiedliche Klimazonen erreichen. Man kann es nur durch die totale Industrialisierung und Mechanisierung erreichen“, sagte sie.

Shiva zufolge würde die totale Industrialisierung und Mechanisierung das Überleben aller Lebensformen – Menschen, Pflanzen, Tiere, Insekten, Mikroorganismen – und der Erde selbst bedrohen.

Dagegen müssten sich die Menschen wehren, sagte sie.

„Wir brauchen Partner überall, in jedem Bereich – auch die konventionellen Bauern“, sagte sie.

Sie fügte hinzu:

„Ökologische Landwirte, regenerative Landwirte müssen sich mit jedem zusammentun, der auf dem Land ist, denn jeder, der auf dem Land ist, kann anfangen, sich um das Land zu kümmern und sich nicht an den zerstörerischen kriegerischen Aktivitäten zu beteiligen.“

Shiva sagte Kennedy: „In einer bröckelnden Welt, in der es überall ‚Lebenshaltungskostenmärsche‘ gibt“, in der die Menschen nicht mehr in der Lage sind, Lebensmittel und Miete zu bezahlen, versuchen die „BlackRocks und die Vanguards und die Vermögensverwaltungsgesellschaften“, Finanzanlagen im Wert von 4 Billionen Dollar zu kontrollieren.

Die Menschen müssen die Botschaft aussenden, dass „unsere Welt nicht zum Verkauf steht“, sagte sie.

Shiva und Kennedy erörterten auch, wie die Agrarökologie nährstoffreichere Lebensmittel hervorbringt als ein „One Ag“-Monokulturkonzept.

„Unsere Arbeit zeigt, dass je mehr man die Artenvielfalt anreichert, man die Artenvielfalt intensiviert, anstatt Giftstoffe und Chemikalien einzusetzen. Man hat tatsächlich mehr Nährstoffe“, sagte sie.

