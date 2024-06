Afrika entwickelt sich zu einem wichtigen “Tummelplatz” für die Weltmächte, die versuchen, Einfluss zu gewinnen oder zu behalten, und es ist keine Überraschung, dass die USA beschlossen haben, ihr Engagement zu verstärken.

Das Weiße Haus unter Biden weiß sehr gut, wie viel politischer und anderer Einfluss unter dem Deckmantel der Bekämpfung von “Desinformation” “eingeschmuggelt” werden kann, und so wurde dies als bevorzugte Methode gewählt, zumindest für eine bestimmte Operation, bei der amerikanische Steuergelder im Ausland ausgegeben werden.

Insgesamt wurde eine halbe Million Dollar für Journalisten (von Print-, Rundfunk- und digitalen Medien) bereitgestellt, um sie darin zu “schulen”, wie man das verbreitet, was Washington für wahre Informationen hält – und wie man “Fehlinformationen” eindämmt. Zyniker könnten sagen, hier geht es um Authentizität und Glaubwürdigkeit – und um nichts anderes.

Schwerpunktregionen sind – und diese Aufzählung überrascht angesichts der internationalen Lage nicht – Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Burkina Faso, Zentralafrika, Sierra Leone, Guinea Conakry, Tschad, Kamerun, Togo und Benin.

Das bevorstehende Programm wurde vom US-Außenministerium vorgestellt, das einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, um die Organisationen auszuwählen, die das Geld erhalten, um die Ziele zu erreichen.

Eine halbe Million Dollar wird nach Angaben des Außenministeriums benötigt, um afrikanischen Journalisten, aber auch jungen Menschen zu helfen, Desinformation zu verstehen und zu bekämpfen. Das bedeutet, dass die speziellen Fähigkeiten, die die Biden-Administration fördern will, nicht an Journalistenschulen gelehrt werden.

Aber sobald dieses Wissen vermittelt ist, wird von den Journalisten in diesen afrikanischen Ländern, die an einer Reihe von (virtuellen) Workshops teilnehmen werden, erwartet, dass sie “akkurat und verantwortungsvoll” berichten.

Die in der Ausschreibung des Wettbewerbs genannten Ziele klingen vertraut: Fehlinformationen identifizieren, Fakten verifizieren, “rote Fahnen und Manipulation” erkennen, Strategien erlernen, um dem entgegenzuwirken, was als unethisch und/oder falsch gebrandmarkt wird, und dann ist da noch die obligatorische Erwähnung der Bedrohung durch KI.

Da Französisch und Englisch in diesen ehemaligen europäischen Kolonien weitverbreitet sind, werden die für sechs Monate finanzierten Workshops in diesen Sprachen abgehalten, wobei alle “Experten” (d.h. die Trainer) US-Bürger sein müssen.

Den Grund für die Notwendigkeit einer solchen Investition beschreibt das State Department mit viel Herzensgüte: Die afrikanischen Länder, so heißt es in der Mitteilung, seien durch Fehlinformationen bedroht, und zwar sowohl ihre Stabilität als auch ihren Wohlstand, und das müsse ein Ende haben.

Und dies ist nach Ansicht der US-Behörden ein Weg, dem Einhalt zu gebieten. Das Projekt soll zu einer besseren Qualität der Nachrichten in Afrika führen, und zwar durch den “Aufbau von Kapazitäten” zur Bekämpfung von Fehlinformationen.

Es bleibt abzuwarten, wie die afrikanischen Journalisten auf diesen Versuch, sie “besser zu machen”, reagieren werden, aber schon jetzt ist klar, dass nicht jeder zu Hause mit dieser, wie Kritiker sagen, Verschwendung öffentlicher Gelder zufrieden sein wird. In diesem Fall werden 250.000 Dollar in den Mediensektor fließen.

Die gleiche Summe, die das gleiche Programm auf eine halbe Million Dollar anwachsen lässt, ist für afrikanische Lehrer, Kinder, Jugendliche im Allgemeinen und Gemeindeführer bestimmt, die in der “Bekämpfung von Fehlinformationen” geschult werden sollen. Diese Art der Ausbildung wird als Förderung der “Medienkompetenz” bezeichnet – ein beliebter Begriff, hinter dem sich oft Bemühungen verbergen, die Öffentlichkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken, indem man den Menschen “beibringt”, wie sie authentische Informationen von Fake News unterscheiden können.

Und dies ist bei Weitem nicht die einzige Initiative dieser Art. In der Vergangenheit hat die Biden-Administration, vorwiegend durch das Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS), das ebenfalls eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit “Desinformation” in den USA spielt oder zu spielen versucht, etwas geschaffen, das von manchen als künstliche Krise angesehen wird.

Ob künstlich oder nicht, die “Desinformationswelle” breitet sich weltweit aus, wann immer ein Problem der Informationskontrolle auftaucht, sei es in der Politik, der Geopolitik, bei Pandemien, Impfstoffen usw. Afrika ist nicht der einzige Ort, an dem eine solche Krise auftritt.

Afrika ist unter anderem nicht der einzige Ort, an dem Washington derzeit Steuergelder “versenkt”, um lokale Journalisten dazu zu bringen, politischen Lügen zu folgen: Ein anderer Ort ist Pakistan, wo wieder einmal ein Projekt von “US-Experten” durchgeführt wird, die daran arbeiten, das zu fördern, was das Außenministerium sein Programm für Vielfalt, Gleichheit, Einbeziehung und Zugänglichkeit (DEIA) nennt.

Zuvor hatte das Weiße Haus unter Biden davor gewarnt, dass der Kreml Journalisten und Blogger in Afrika “rekrutiere”, um das Image Russlands zu verbessern und das Image anderer zu “verunglimpfen”. Und nun scheint die derzeitige US-Regierung dasselbe tun zu wollen, nur dieses Mal in umgekehrter Richtung.

Die Wirksamkeit dieser Programme ist ein weiterer wichtiger Streitpunkt. Desinformation ist ein komplexes Thema, das tief in lokalen Gegebenheiten und Kulturen verwurzelt ist. US-Initiativen, die oft ohne ausreichendes Verständnis dieser Nuancen entwickelt werden, laufen Gefahr, ineffektiv oder sogar kontraproduktiv zu sein. Kritiker weisen darauf hin, dass ein aus Washington importierter Einheitsansatz kaum geeignet ist, die spezifischen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen die verschiedenen afrikanischen Gesellschaften konfrontiert sind.

Die kostspielige und umstrittene Initiative der Biden-Administration zur Bekämpfung von Desinformation hat sich jetzt auf den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) ausgeweitet, mit einem neuen, von der Regierung finanzierten Programm, das auf KI-generierte Desinformation im Irak abzielt. Im Rahmen des Programms werden US-Steuerzahler Zehntausende Dollar für die Schulung von Social-Media-Influencern, Journalisten und Journalismusstudenten in der Region Kurdistan-Irak (IKR) und im Gouvernement Kirkuk ausgeben, um KI-gesteuerte Desinformation zu erkennen. In der Ankündigung der Regierung heißt es: “Die Zunahme von KI-gesteuerter Desinformation stellt ein großes Problem für die Öffentlichkeit und die Medien dar, wenn es darum geht, fair und akkurat über aktuelle Ereignisse zu berichten, da Bots in der Lage sind, Informationen zu verbreiten und Deepfakes es extrem schwierig machen, Wahrheit von Fiktion zu unterscheiden – und die Demokratie selbst in Gefahr bringen.

Die alarmierende Rhetorik der Regierung war eine ständige Rechtfertigung dafür, große Summen für etwas auszugeben, das viele als eine inszenierte Krise zur Kontrolle der Informationen betrachten. Dieser Kreuzzug begann auf nationaler Ebene mit dem umstrittenen Disinformation Governance Board des Department of Homeland Security (DHS) und hat sich seitdem zu einer globalen Anstrengung entwickelt. Von den USA finanzierte Programme schulen ausländische Journalisten und Beamte im Kampf gegen das, was die Regierung als ungünstige Information ansieht. Erst vor wenigen Wochen stellten die USA 500.000 Dollar bereit, um afrikanischen Journalisten und Jugendlichen zu helfen, die Wahrheit in den Nachrichten zu finden, und Anfang dieses Jahres wurden 50.000 Dollar für die Ausbildung von Journalisten in Pakistan ausgegeben, wobei der Schwerpunkt auf Vielfalt, Gleichberechtigung, Einbeziehung und Zugänglichkeit (DEIA) lag.

Dieser jüngste Versuch, KI-generierte Desinformation zu bekämpfen, beinhaltet auch ein DEIA-Mandat, das verlangt, dass Zuschussanträge detailliert darlegen, wie das Programm Chancengleichheit unter verschiedenen demografischen Gesichtspunkten fördert, einschließlich Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Einkommen, Geografie und Behinderung. In der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wird darauf hingewiesen, dass in den Vorschlägen auch dargelegt werden sollte, wie das Programm unterrepräsentierte Gemeinschaften einbeziehen wird. Die Initiative zielt darauf ab, 15 Social-Media-Influencer und 100 Journalisten darin zu schulen, wie sie KI-gesteuerte Desinformation erkennen und erklären können, und zwar auf eine klare, nicht alarmierende Art und Weise, die die Öffentlichkeit stärkt. Das Förderdokument sieht vor, dass die Influencer mindestens zwei einzigartige Inhalte zum Thema Desinformation erstellen und die Journalisten mindestens zwei Artikel zum Thema veröffentlichen.

Angesichts der großen Reichweite der zuvor finanzierten Programme ist es nicht überraschend, dass die kostspielige Anti-Desinformationskampagne der Regierung auf KI ausgeweitet wurde. Anfang dieses Jahres hat das Justizministerium einer öffentlichen Universität in South Carolina fast eine Million Dollar zur Verfügung gestellt, um die Verbreitung von “Falsch-, Des- und Fehlinformationen” im Internet zu verfolgen und einen Echtzeit-MDM-Tracker zu entwickeln. Die Biden-Administration behauptet, dieses Projekt sei entscheidend für die Verhinderung von “gewalttätigem Extremismus”, da nationale politische Ereignisse oft zu Brennpunkten für MDM werden, die dann für Desinformationskampagnen ausgenutzt werden.

Im vergangenen Sommer deckte eine Untersuchung des Kongresses ein beunruhigendes Desinformationsprogramm der Regierung auf. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) führte in Zusammenarbeit mit einem kompromittierten ukrainischen Geheimdienst Zensurmaßnahmen durch, die sich gegen Amerikaner richteten. Das FBI arbeitete mit dem ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) zusammen, von dem angenommen wird, dass er von mit Russland verbündeten Kräften infiltriert ist, um echte Social-Media-Konten zu sperren, darunter die von US-Journalisten und sogar ein verifiziertes Profil des US-Außenministeriums.

Die jüngste Initiative der Biden-Administration zur Beeinflussung der Medien im Ausland wird oft übersehen. Kritiker prangern die Verschwendung von Steuergeldern und versteckte Zensur an und bezeichnen das Programm als fehlgeleitetes Unterfangen, das die Grundlagen der Meinungsfreiheit und der journalistischen Unabhängigkeit bedroht.

Falscher Fokus?

Im Zentrum der Kritik steht die Behauptung, die Regierung gebe öffentliche Gelder für ein übertriebenes Problem aus. Die Ausbildung von Journalisten in weit entfernten Regionen wie dem Irak, Afrika und Pakistan sei eine Fehlallokation von Ressourcen, zumal die Probleme im eigenen Land nach Aufmerksamkeit verlangten. Die Konzentration auf das Ausland zeige eine eklatante Fehlausrichtung der Regierungsprioritäten, so die Kritiker.

Das Rätsel der Zensur

Abgesehen von den fiskalischen Bedenken gibt es die weitverbreitete Befürchtung, dass sich hinter diesen Initiativen eine heimtückische Zensuragenda verbirgt. Das Disinformation Governance Board und ähnliche Initiativen werden als kaum verhüllte Versuche gesehen, die Berichterstattung zu kontrollieren. Kritiker befürchten, dass diese Programme unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Fehlinformationen abweichende Stimmen unterdrücken und den freien Austausch von Ideen ersticken könnten.

Eine besonders lautstarke Gruppe von Skeptikern bezweifelt die Wirksamkeit solcher Trainingsprogramme, wenn es darum geht, die Ursachen von Fehlinformationen durch KI zu bekämpfen. Sie vermuten, dass es bei diesen Bemühungen eher darum geht, ein positives Bild in der Öffentlichkeit zu schaffen, als konkrete Ergebnisse zu erzielen. “Es handelt sich um eine Vernebelungsstrategie”, so ein Kritiker, “die darauf abzielt, die Öffentlichkeit zu beruhigen, anstatt das Problem zu lösen.

Politische Manöver

Ein weiterer Streitpunkt ist die politische Motivation der Initiative. Kritiker meinen, die Regierung wolle die öffentliche Wahrnehmung durch Panikmache manipulieren, um eine für sie ungünstige Berichterstattung zu kontrollieren.

Angst um Privatsphäre und Überwachung

Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre und der bürgerlichen Freiheiten werden durch die Überwachungsaspekte dieser Initiativen noch verstärkt. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten wie dem ukrainischen Geheimdienst SBU schürt die Angst vor einer zu weitgehenden Überwachung. Kritiker warnen vor der Gefahr, dass der Kampf gegen Desinformation zum Vorwand für eine umfassende Überwachung wird.

Auch die mangelnde Transparenz sorgt für Unbehagen. Die undurchsichtigen Verfahren zur Auswahl der Förderempfänger und zur Bewertung des Programmerfolgs werden als Nährboden für Günstlingswirtschaft und Voreingenommenheit gesehen. Die Auswahl “handverlesener US-Experten” lässt den Verdacht aufkommen, dass es sich um ein ausgrenzendes System handelt, das andere Sichtweisen ausschließt.

Journalistische Unabhängigkeit bedroht

Durch die Finanzierung und Ausbildung von Journalisten läuft die Regierung Gefahr, die Unabhängigkeit und Objektivität der Medien zu untergraben. Die Teilnehmer solcher Programme können als Handlanger der Regierung wahrgenommen werden, was das Vertrauen der Öffentlichkeit in ihre Berichterstattung untergräbt. Diese vermeintliche Kooptation stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Grundpfeiler einer freien Presse dar.

Ein weiterer umstrittener Punkt ist die Aufnahme von DEIA-Mandaten (Diversity, Equality, Inclusion and Accessibility) in das Programm. Kritiker argumentieren, dass dieser Schwerpunkt das Hauptziel der Bekämpfung von Desinformation verwässere. Sie sehen darin eine politisch korrekte Ablenkung, die die Wirksamkeit des Programms beeinträchtigt.

Ein Präzedenzfall für Repression?

Die größte Sorge ist jedoch der mögliche Missbrauch dieser Initiativen zur Bekämpfung legitimer Dissidenten. Kritiker befürchten, dass die Regierung unter dem Vorwand, Fehlinformationen zu bekämpfen, die politische Opposition unterdrücken könnte. Solche Maßnahmen, so argumentieren sie, schaffen einen gefährlichen Präzedenzfall für künftige Regierungen, die ähnliche Taktiken zu parteipolitischen Zwecken einsetzen.

Während die Biden-Administration ihre Bemühungen fortsetzt, bleibt die Debatte über die Notwendigkeit, die Wirksamkeit und die Auswirkungen dieser Programme heftig umstritten.