“Der Versuch des Westens, Russland mithilfe der Ukraine eine strategische Niederlage beizubringen, ist gescheitert”.

Der Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates und ehemalige Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte, die NATO bereite sich auf eine Invasion Russlands und anderer OVKS-Länder wie Belarus und Kasachstan vor!

Er äußerte sich während seines Besuchs in Kasachstan, wo derzeit ein Treffen der OVKS-Mitglieder stattfindet.

#Russland's #Shoigu kommt in #Kasachstan für OVKS-Treffen



Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Sergej Schoigu ist in Kasachstan eingetroffen, wo er an einem Treffen des Ausschusses der Sekretäre der OVKS-Sicherheitsräte teilnehmen wird. pic.twitter.com/plcWi6kvOg