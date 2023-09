Die neue politische Erklärung der UN zu Pandemien

Von David Bell

Am 20. September werden unsere bei den Vereinten Nationen (UN) versammelten Vertreter eine „Erklärung“ mit dem Titel „Politische Erklärung der hochrangigen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“ unterzeichnen.

Dies wurde als „Schweigeverfahren“ angekündigt, was bedeutet, dass Staaten, die nicht antworten, als Unterstützer des Textes gelten. In dem Dokument wird ein neuer politischer Weg für den Umgang mit der Bevölkerung beschrieben, wenn die Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Gesundheitszweig der Vereinten Nationen, eine künftige Virusvariante zu einem „gesundheitlichen Notfall von internationaler Tragweite“ erklärt.

Die WHO stellte 2019 fest, dass Pandemien selten sind und in Bezug auf die Gesamtsterblichkeit im letzten Jahrhundert unbedeutend waren. Seitdem hat sie entschieden, dass die 2019 alt gewordene Normalbevölkerung die drohende Ausrottung einfach nicht bemerkt hat. Die WHO und das gesamte UN-System betrachten Pandemien nun als eine existenzielle und unmittelbare Bedrohung. Das ist wichtig, denn:

Sie verlangen weit mehr Geld als für jedes andere internationale Gesundheitsprogramm ausgegeben wird (Ihr Geld), Dies wird einigen Leuten, die jetzt eng mit der WHO und der UNO zusammenarbeiten, zu großem Reichtum verhelfen, Die Befugnisse, um die Ihre Regierung ersucht wird, werden genau die Maßnahmen wieder einführen, die gerade den größten Anstieg von Armut und Krankheit in unserem Leben verursacht haben, und Logischerweise werden Pandemien nur dann häufiger, wenn jemand die Absicht hat, sie zu verursachen (wir sollten uns also fragen, was hier vor sich geht).

Die Mitarbeiter, die diese Erklärung verfasst haben, haben dies getan, weil es ihr Job ist. Sie wurden dafür bezahlt, einen Text zu verfassen, der eindeutig widersprüchlich, manchmal irreführend und oft ziemlich sinnlos ist. Sie sind Teil einer schnell wachsenden Industrie, und die Erklärung soll dieses Wachstum und die damit einhergehende Zentralisierung der Macht rechtfertigen. Das Dokument wird mit ziemlicher Sicherheit von Ihren Regierungen gebilligt werden, denn, offen gesagt, dort sind der Schwung und das Geld zu finden.

Auch wenn die dreizehn Seiten der Erklärung in Bezug auf Realität und Farce völlig durcheinander sind, so sind sie doch nicht untypisch für die jüngsten UN-Ergebnisse. Die Menschen sind darauf trainiert, Schlagworte, Slogans und Propagandathemen (z. B. „Gleichberechtigung“, „Ermächtigung aller Frauen und Mädchen“, „Zugang zu Bildung“, „Technologietransferzentren“) zu verwenden, denen niemand widersprechen kann, ohne zu riskieren, als Leugner, Rechtsextremist oder Kolonialist abgestempelt zu werden.

Die Erklärung sollte im Kontext dessen gelesen werden, was diese Institutionen und ihre Mitarbeiter gerade getan haben. Es ist schwierig, ein solches Kompendium an rechtem Gerede, das die Realität verschleiern soll, zusammenzufassen, aber wir hoffen, dass diese kurze Zusammenfassung zum Nachdenken anregt. Bösartigkeit ist kein Fehler, sondern eine absichtliche Täuschung, die wir klar unterscheiden müssen.

Dunkelheit hinter einem Schleier aus Licht

Die beiden folgenden Auszüge fassen die inneren Widersprüche der Agenda der Erklärung, ihre Schamlosigkeit und ihren Mangel an Empathie zusammen:

„Diesbezüglich, wir: PP3: erkennen auch die Notwendigkeit an, gesundheitliche Ungleichheiten und Ungleichheiten innerhalb und zwischen Ländern zu bekämpfen,… PP5: „Erkennen an, dass die Krankheit, der Tod, die sozioökonomische Störung und die Verwüstung, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden,…“

Das „Erkennen“ von Verheerungen ist wichtig. SARS-COV-2 wurde vor allem in wohlhabenden Ländern mit einer hohen Sterblichkeit in Verbindung gebracht, wo das Durchschnittsalter der Covid-assoziierten Todesfälle zwischen 75 und 85 Jahren lag. Fast alle diese Menschen hatten erhebliche Begleiterkrankungen wie Fettleibigkeit und Diabetes, so dass ihre Lebenserwartung bereits eingeschränkt war. Menschen, die wesentlich zur wirtschaftlichen Gesundheit beitragen, hatten ein sehr geringes Risiko, ein Profil, das Anfang 2020 bekannt war.

Diese drei Jahre der sozioökonomischen Verwüstung sind also in erster Linie auf die Reaktion zurückzuführen. Das Virus hat die Menschen nicht verhungern lassen, wie uns die Verfasser der Erklärung glauben machen wollen. Eine Verschlechterung der Seuchenbekämpfung wurde von der WHO und anderen Anfang 2020 vorausgesagt, wobei eine Zunahme von Malaria, Tuberkulose, HIV/AIDS und Unterernährung erwartet wurde. Der wirtschaftliche Zusammenbruch in Ländern mit niedrigem Einkommen führt insbesondere zu mehr Todesfällen bei Säuglingen und Kindern.

In den westlichen Ländern ist die Erwachsenensterblichkeit erwartungsgemäß angestiegen, wenn die Vorsorgeuntersuchungen für Krebs und Herzkrankheiten reduziert werden und Armut und Stress zunehmen. In diesem Wissen riet die WHO Ende 2019 dazu, „unter keinen Umständen“ die Lockdown-ähnlichen Maßnahmen für eine Influenzapandemie zu verhängen. Anfang 2020 plädierte sie unter dem Einfluss ihrer Sponsoren für diese Maßnahmen für Covid-19. Die Erklärung enthält jedoch keinen Hinweis auf Zerknirschung oder Reue.

Unbeeindruckt von dieser Ungereimtheit fährt die Erklärung fort, Covid-19 als „eine der größten Herausforderungen“ in der Geschichte der Vereinten Nationen zu bezeichnen (PP6) und stellt fest, dass dieser Ausbruch in irgendeiner Weise zu einer „Verschlimmerung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der extremen Armut“ geführt hat. In der Tat räumt sie ein, dass dies verursacht wurde:

„…(eine) negative Auswirkung auf die Gerechtigkeit, die menschliche und wirtschaftliche Entwicklung in allen Bereichen der Gesellschaft sowie auf die globalen humanitären Bedürfnisse, die Gleichstellung der Geschlechter und die Befähigung aller Frauen und Mädchen, die Wahrnehmung der Menschenrechte, den Lebensunterhalt, die Ernährungssicherheit und die Ernährung, die Bildung, die Störung der Wirtschaft, der Versorgungsketten, des Handels, der Gesellschaft und der Umwelt in und zwischen den Ländern, die hart erkämpfte Entwicklungserfolge zunichte macht und den Fortschritt behindert…“ (PP6)

Um das Offensichtliche noch einmal zu betonen: Dies geschieht nicht aufgrund eines Virus, der kranke ältere Menschen befällt. Es geschieht, wenn Kinder und produktive Erwachsene von der Schule, der Arbeit, der Gesundheitsversorgung und der Teilnahme an den Märkten für Waren und Dienstleistungen ausgeschlossen werden. Dies führt unweigerlich zu einer wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Katastrophe, von der ärmere Menschen und Länder mit niedrigem Einkommen unverhältnismäßig stark betroffen sind, und zwar weit weg von den Hallen in Genf und New York.

Nein, wir sitzen nicht alle im selben Boot.

Nicht alle wurden von dieser Katastrophe negativ beeinflusst. Menschen und Unternehmen, die einen Großteil der gesundheitlichen Nothilfe der WHO und ihrer Schwesterorganisationen wie CEPI, Gavi und Unitaid finanzieren, haben von der Politik, für die sie sich so stark eingesetzt haben, sehr profitiert. Software- und Pharmafirmen machten beispiellos hohe Gewinne, während sich diese Massenverarmung abspielte. Auch die internationalen Agenturen haben profitiert; in Genf wird fleißig gebaut und rekrutiert. Philanthro-Kapitalismus ist gut für einige.

Das Hauptziel der Erklärung besteht darin, die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und des Vertrags (PP26) der WHO zu unterstützen, die dafür sorgen, dass Virusausbrüche, die so geringe Auswirkungen haben, hochprofitabel bleiben können. Um dies zu unterstützen, werden zusätzliche 10 Milliarden Dollar pro Jahr an neuen Finanzmitteln gefordert (PP29). Es gibt einen Grund, warum die meisten Länder Gesetze gegen Betrug haben. Die Vereinten Nationen und ihre Organisationen sind – zum Glück für ihre Mitarbeiter – nicht der nationalen Gerichtsbarkeit unterworfen.

Nach Einschätzung ihrer Geldgeber machen die Mitarbeiter dieser Organisationen ihre Arbeit gut. Für den Rest der Menschheit ist ihre Arbeit ein einziges Desaster. Im Jahr 2019 sagten sie, dass sie niemals abriegeln würden, und verbrachten dann das Jahr 2020 damit, von oben verordnete Abriegelungen und Mandate zu verteidigen. Drei Jahre lang haben sie theatralisch so getan, als gäbe es jahrzehntelange Erkenntnisse über Immunität, Krankheitslast und den Zusammenhang zwischen Armut und Sterblichkeit nicht.

Jetzt schreiben sie diese UN-Erklärung, um ihre Industrie weiter über die Steuerzahler zu finanzieren, die sie vor kurzem noch verarmt haben. Die UN-Vision, die einst den Auftrag hatte, der großen Weltbevölkerung, insbesondere den Armen und Schwachen, zu dienen, ist von öffentlich-privaten Partnerschaften, den Verlockungen von Davos und der Faszination für vermögende Privatpersonen aufgezehrt worden.

Wenn Worte benutzt werden, um Taten zu verschleiern

Während die Erklärung die Bedeutung der Bildung von Kindern während Pandemien unterstreicht (PP23), haben dieselben Organisationen die Schließung von Schulen für Hunderte von Millionen von Kindern unterstützt, die durch Covid-19 nur minimal gefährdet sind. Unter ihnen befinden sich mehrere Millionen Mädchen, die als Kinderbräute für nächtliche Vergewaltigungen gezüchtet werden, andere für Kinderarbeit. Frauen und Mädchen wurden überproportional häufig aus dem Bildungs- und Arbeitsleben ausgeschlossen. Sie wurden nicht gefragt, ob sie diese Politik unterstützen!

Die Mädchen werden vergewaltigt, weil die Leute, die für die Umsetzung dieser Politiken bezahlt werden, dies getan haben. Sie wissen um die Widersprüche und den Schaden. Aber dies ist ein Job wie viele andere. Das einzig Ungewöhnliche aus geschäftlicher Sicht sind die schiere Amoralität und der Mangel an Empathie, die man an den Tag legen muss, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein.

Um die Zerstörung des Lebens afrikanischer Kinder zu rechtfertigen, behauptet die UNO, dass es auf dem Kontinent „jährlich über 100 größere Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ gibt (OP4). Afrika hat eine steigende Belastung durch endemische Krankheiten, die die Sterblichkeit durch solche Ausbrüche in den Schatten stellt – mehr als eine halbe Million Kinder sterben jedes Jahr an Malaria (die durch die Covid-19-Sperren erhöht wurde) und eine ähnliche Belastung durch Tuberkulose und HIV. Im Gegensatz dazu beläuft sich die Gesamtzahl der in den letzten drei Jahren in Afrika verzeichneten Covid-19-Todesfälle auf nur 256.000. Beim Ebola-Ausbruch 2015 in Westafrika, dem größten derartigen Notfall vor Covid, starben 11 300 Menschen. MERS und SARS1 forderten weltweit jeweils weniger als 1.000 Todesopfer. Allerdings verursacht die induzierte Armut Hungersnöte, erhöht die Kindersterblichkeit und zerstört die Gesundheitssysteme – ist das der Gesundheitsnotstand, auf den sich die UNO bezieht? Oder denken sie sich das einfach aus?

Durch die IHR-Änderungen werden diese Agenturen die Abriegelung, die Schließung der Grenzen, die vorgeschriebenen medizinischen Untersuchungen und die Impfung von Ihnen und Ihrer Familie koordinieren. Ihre Pharmasponsoren erwarten berechtigterweise, dass sie mit diesen Maßnahmen mehrere hundert Milliarden Dollar mehr einnehmen werden, so dass wir sicher sein können, dass der Notstand ausgerufen wird. Mit der Behauptung, dass allein in Afrika jährlich 100 derartige Ereignisse eintreten, signalisieren sie, wie diese neuen Befugnisse genutzt werden sollen. Wir sollen glauben, dass die Welt so beschaffen ist, dass nur die Aufgabe unserer Rechte und unserer Souveränität zugunsten der Bereicherung anderer uns retten kann.

Die UN und die WHO sind sich bewusst, dass einige diese Unlogik in Frage stellen werden. In PP35 bezeichnen sie eine solche Skepsis als:

„gesundheitsbezogene Fehlinformationen, Desinformation, Hassreden und Stigmatisierung“.

Die WHO hat vor kurzem Menschen, die über die negativen Auswirkungen der Covid-Impfstoffe diskutieren und die WHO-Politik in Frage stellen, öffentlich als „rechtsextrem“, „wissenschaftsfeindliche Aggressoren“ und „eine tödliche Kraft“ bezeichnet. Das ist nicht nachvollziehbar. Es ist die Verunglimpfung und Hassrede, die faschistische Regime verwenden. Der Leser muss entscheiden, ob eine solche Organisation die freie Meinungsäußerung kontrollieren und entscheiden sollte, was die Wahrheit ist.

Es ist hier nicht hilfreich, alle 13 Seiten mit rechtem Geschwätz, Widersprüchen und Irrtümern im Detail aufzuführen. Eine ähnliche Rhetorik finden Sie auch in anderen UN- und WHO-Dokumenten, insbesondere zur Pandemievorsorge. Geradliniges Reden steht im Widerspruch zu geschäftlichen Anforderungen. Der erste Absatz des „Aufrufs zum Handeln“ in der Erklärung gibt jedoch den Ton an:

„Wir verpflichten uns daher, unsere Anstrengungen zur Stärkung der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion zu verstärken und die folgenden Maßnahmen weiter umzusetzen, und bringen unsere feste Entschlossenheit zum Ausdruck: OP1. Stärkung der regionalen und internationalen Zusammenarbeit, des Multilateralismus, der globalen Solidarität, der Koordinierung und des Regierens auf höchster politischer Ebene und in allen relevanten Sektoren, mit der Entschlossenheit, Ungleichheiten zu überwinden und einen nachhaltigen, erschwinglichen, fairen, gerechten, wirksamen, effizienten und rechtzeitigen Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen, einschließlich Impfstoffen, Diagnostika, Therapeutika und anderen Gesundheitsprodukten, zu gewährleisten, um durch einen sektorübergreifenden Ansatz zur Verhütung von, zur Vorbereitung auf und zur Reaktion auf Pandemien und andere gesundheitliche Notfälle, insbesondere in Entwicklungsländern, Aufmerksamkeit auf hohem Niveau zu gewährleisten;“

Es gibt noch 48 weitere. Sie haben Steuern gezahlt, damit jemand das schreiben kann!

Die Millionen von Mädchen, die nachts leiden, die Hunderte von Millionen von Kindern, denen die Zukunft gestohlen wurde, die Mütter der an Malaria gestorbenen Kinder und alle, die unter der zunehmenden Last von Armut und Ungleichheit leiden, die durch diese Farce ausgelöst wurde, schauen zu. Die Erklärung, wie auch die IHR der WHO und der von ihr unterstützte Vertrag, warten auf die Unterschriften der Regierungen, die vorgeben, uns zu vertreten.