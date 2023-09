UN-Generalversammlung erörtert Möglichkeiten zur besseren „Kontrolle der Welt“

Die Charta der Vereinten Nationen beschreibt eine großartige Mission mit wohlwollenden Zielen, wobei die Hauptaufgabe der Vereinten Nationen darin bestehen soll, Frieden und Sicherheit in der Welt zu gewährleisten. Es ist daher ironisch, dass die Institution auf eine Vielzahl von künstlichen Krisenereignissen und andauernden Konflikten angewiesen ist, um relevant zu bleiben. Wie UN-Sekretär António Guterres sagt: „Die UNO ist kein Jahrmarkt der Eitelkeiten, sie ist ein politisches Organ“. Und genau das ist das Problem. Die UNO kann nur als Deckmantel für die Einführung einer gesichts- und verantwortungslosen Weltregierung dienen.

Die Organisation wird, solange sie existiert, immer nach mehr Zentralisierung streben; es geht ihr nicht um Frieden, sondern um Macht. Deshalb wird jede neue Krise als Chance für diese Leute gesehen und nicht als Bedrohung, die es zu lösen gilt.

Um die Ursachen für die meisten der heutigen politischen und sozialen Unruhen zu finden, muss man nur die Geschichte der UN-Interventionen studieren. Die Existenz von ESG-Kreditprogrammen, mit denen Unternehmen dazu gebracht werden sollen, die Bevölkerung mit Propaganda und Kohlenstoffkontrollen zu erpressen, hat beispielsweise in den Hallen der UN ihren Anfang genommen. Wenn Sie wissen wollen, woher das Streben nach „nachhaltigen Entwicklungszielen“ und das Konzept der „15-Minuten-Stadt“ kommen, brauchen Sie nur die UN-Weißbücher zu lesen. Wer wissen will, wer einen Großteil der weltweiten Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration finanziert, sollte die UN im Auge behalten.

Während Denkfabriken wie das WEF und Gipfeltreffen wie Davos dazu dienen, die politischen und finanziellen Eliten über die anstehende globale Agenda zu informieren, sind die Vereinten Nationen eher ein Instrument des öffentlichen Engagements und der Umsetzung. Sie sind das „Lenkungsorgan“, das der globalistischen Besessenheit von einer Weltregierung Legitimität verleihen soll. Sie sind das freundliche Gesicht der Bestie und kommen mit vielen Geschenken und Versprechungen von Gerechtigkeit und Gleichheit.

Natürlich glauben nicht alle daran. Tatsächlich scheint sich die Generalversammlung in dieser Woche um genau dieses Thema zu drehen – die UN-Beamten sind frustriert, dass ihre Ziele auf Eis gelegt wurden und die Öffentlichkeit sie nicht ernst nimmt. Diesen Eindruck vermittelt António Guterres im folgenden UN-Interview, in dem er die wichtigsten Themen der Generalversammlung zusammenfasst.

Die wichtigsten Ergebnisse sind

Die Nichtteilnahme von vier der fünf ständigen Sicherheitsmitglieder mit Vetorecht, darunter Großbritannien, Frankreich, Russland und China. Nur Joe Biden wird anwesend sein, und angesichts seiner schwindenden kognitiven Fähigkeiten müssen wir uns fragen, wie viel das ausmachen wird.

Die Hysterie um den Klimawandel wird wieder einmal im Mittelpunkt der UN-Gespräche stehen. Die UN hat immer wieder falsche Behauptungen über Rekordtemperaturen aufgestellt (die Aufzeichnungen, die sie verwendet, reichen nur 140 Jahre zurück, und die Temperaturen auf der Erde waren in der Vergangenheit viel höher). Auch die Behauptungen über die Zunahme von Wetterkatastrophen sind falsch (es gibt keinen Beweis dafür, dass die heutigen Wetterereignisse gefährlicher sind als die des letzten Jahrhunderts, und es gibt keinen Beweis dafür, dass der vom Menschen verursachte Kohlenstoff einen Einfluss auf das Wetter hat).

Die UN will aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, aber das ist unmöglich, ohne dass die Produktion und die Bevölkerung stark zurückgehen. Es gibt keine grüne Energiealternative, die die Lücke füllen könnte, die die fossilen Brennstoffe hinterlassen werden. Das wäre eine riesige Katastrophe.

Die UNO will das internationale Finanzsystem „reformieren“. Das bedeutet, dass CBDCs höchstwahrscheinlich ein wichtiges Thema auf der Konferenz sein werden, ebenso Konzepte wie „Inclusive Capitalism“. Wenn man zwischen den Zeilen liest, wird jede Spur von freien Märkten beseitigt und durch einen vollständig sozialistischen Rahmen ersetzt, alles im Namen der „finanziellen Gerechtigkeit“. Die UNO hat immer wieder betont, dass die Wirtschaft gerecht sein muss, aber es gibt keine wirtschaftliche Gerechtigkeit. Im Sozialismus ist es unmöglich, alle Menschen gleich wohlhabend zu machen, weil Regierungen keinen Wohlstand schaffen können. Sie können nur den Reichtum stehlen und alle gleich arm machen.

Die Haltung der UNO zur Covidpandemie deckt sich mit den Aussagen des WEF und der WHO, die sichtlich besorgt sind, dass ihre Bemühungen um einen universellen medizinischen Autoritarismus gescheitert sind. Wir haben es immer wieder gesehen – die Globalisten sind empört über die mangelnde Einhaltung der Verbote, Mandate und Impfpässe durch zahlreiche Länder und lokale Regierungen.

Besonders verärgert sind sie darüber, dass die Öffentlichkeit trotz der weitverbreiteten Zensur durch Big Tech in Zusammenarbeit mit den politischen Führern in der Lage war, Gegeninformationen über Covid zu verbreiten. Es gefällt ihnen nicht, dass so viele ihrer Covid-Behauptungen entlarvt wurden. Die UN will eine stärkere Weltgesundheitsorganisation mit mehr Einfluss auf nationale Entscheidungen zur Bekämpfung von Pandemien und mehr Kontrolle darüber, welche Informationen online verbreitet werden dürfen.

Der Krieg in der Ukraine wird als Sündenbock dargestellt. Die UNO macht den Krieg dafür verantwortlich, dass viele ihrer Klimaprogramme unterbrochen wurden (wen interessiert schon die Klimahysterie, wenn die Gefahr eines dritten Weltkriegs besteht? Im Gegenteil, es scheint, dass sie es vorziehen, dass der Krieg weitergeht (Zelensky wird da sein und um noch mehr Geld betteln, damit die Geißelung weitergeht).

Guterres deutet an, dass er keine Chance für Frieden „gemäß der UN-Charta und dem Völkerrecht“ sieht. Mit anderen Worten: Die UNO verfolgt dieselbe harte Linie wie die NATO, verweigert Zugeständnisse und vermeidet Friedensverhandlungen, es sei denn, Russland zieht sich vollständig aus der Ostukraine und von der Krim zurück, was nicht geschehen wird. Die Vereinten Nationen wissen, dass dies bedeutet, dass der Krieg weitergehen wird, solange die NATO-Länder weiterhin Waffen an die Ukraine liefern, es sei denn, Russland entfernt jede Facette der bestehenden ukrainischen Regierung.

Schließlich werden die Vereinten Nationen viel über KI sprechen, aber eher als Regulierungsbehörde denn als Autorität. Die UNO versucht seit Jahren, die globale Regulierungsbehörde für KI zu werden, da sie immer wieder betont, dass die Macht, die KI hat, nicht einzelnen Nationalstaaten anvertraut werden kann. Warum sollte man den Vereinten Nationen im Hinblick auf KI mehr zutrauen als irgendjemandem sonst? Diese Frage bleibt unbeantwortet.