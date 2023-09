Eine apokalyptische Katastrophe steht bevor

Durchgesickerte Pfizer-Daten und Todesraten untermauern Deagels erschreckende Entvölkerungsprognose für 2025

Eine umstrittene Prognose von Deagel, einem weltweit tätigen Nachrichtendienst- und Beratungsunternehmen, erregte vor kurzem Aufsehen, weil sie eine erhebliche Entvölkerung bis zum Jahr 2025 vorhersagte. Während sie zunächst als spekulative Schätzung abgetan wurde, haben aktuelle Ereignisse und sich abzeichnende Trends viele dazu veranlasst, sich zu fragen, ob an Deagels Vorhersage möglicherweise mehr dran ist, als es den Anschein hat.

Jüngste Berichte der Regierungen der USA, Kanadas, Australiens, Neuseelands, des Vereinigten Königreichs und verschiedener europäischer Länder haben beunruhigende Enthüllungen zutage gefördert, darunter die Bestätigung einer schwindelerregenden Zahl von überzähligen Todesfällen, die seit der massenhaften Einführung der Covid-19-Injektionen mehr als zwei Millionen beträgt.

Auch in den USA wurden bis zur 40. Woche des Jahres 2022 beunruhigende 120.000 überzählige Todesfälle bei Säuglingen, Kindern und jungen Erwachsenen verzeichnet, und in ganz Europa ist ein merkwürdiger Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern zu verzeichnen, seit die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) Mitte 2021 die Notfallzulassung (EUA) für die Covid-19-Injektion von Pfizer auf Kinder ausgeweitet hat.

Weitere Zahlen der Regierung, die bestätigen, dass die Sterblichkeitsraten unter den Geimpften in jeder einzelnen Altersgruppe pro 100.000 Einwohner am höchsten sind, werfen nun ernsthafte Fragen über die Genauigkeit und den möglichen Wahrheitsgehalt von Deagels apokalyptischen Entvölkerungsprognosen auf.

Was ist Deagel?

Die Deagel Corporation ist ein kleinerer Zweig des US-Militärgeheimdienstes, eine der vielen geheimen Organisationen, die Daten für hochrangige Entscheidungsfindungszwecke sammeln und vertrauliche Briefing-Dokumente für Behörden wie die National Security Agency, die Vereinten Nationen und die Weltbank erstellen.

Es ist bekannt, dass sie zu einem Stratfor-Bericht über Nordkorea beigetragen hat. Mit dieser Art von Stammbaum sollte Deagel als legitimer Akteur in der Geheimdienstgemeinschaft und nicht nur als Desinformationsquelle angesehen werden.

Das bedeutet, dass seine Bevölkerungsprognosen für 2025 sowie seine Vorhersagen zur Industrieproduktion für jede einzelne Nation keine reine Fantasie sind, sondern auf strategischen Annahmen beruhen, die von anderen Akteuren in der Geheimdienstgemeinschaft geteilt und gut verstanden werden.

Was hat Deagel vorhergesagt?

Die [berüchtigte] 2025-Prognose von Deagel.com wurde irgendwann im Jahr 2020 von der Website entfernt. Dank der Wayback Machine / Internet Archive können wir jedoch die ursprünglichen Vorhersagen einsehen, bevor sie von kritischen Denkern entdeckt wurden.

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs bis zum Jahr 2025 um 77,1 % zurückgehen würde.

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten bis zum Jahr 2025 um 68,5 % zurückgehen wird.

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung in Deutschland bis zum Jahr 2025 um 65,1 % zurückgehen wird.

Deagel sagte im Jahr 2020 voraus, dass die Bevölkerung Australiens bis zum Jahr 2025 um 34,6 % zurückgehen wird.

Auch in vielen anderen westlichen Ländern wird ein massiver Rückgang vorhergesagt.

Eine vollständige Liste von Deagels ursprünglichen apokalyptischen Entvölkerungsprognosen kann hier eingesehen werden.

Leider deuten die aktuellen Ereignisse darauf hin, dass die Entvölkerungszahlen nicht nur Schätzungen waren.

Berichte der Regierung: Enthüllung der überschüssigen Todesfälle

Offizielle Berichte mehrerer Regierungen auf der ganzen Welt haben die Alarmglocken läuten lassen, indem sie eine noch nie dagewesene Anzahl von Todesfällen seit der weit verbreiteten Verabreichung von Covid-19-Injektionen dokumentieren.

Offizielle Zahlen, die EuroMOMO von der britischen Regierung und 26 anderen Regierungen von Ländern in ganz Europa zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass der größte Teil des Kontinents im Jahr 2021 375.253 Todesfälle und im Jahr 2022 404.6000 Todesfälle zu beklagen hatte.

Dies entspricht 779.853 überzähligen Todesfällen in den beiden Jahren. In den Zahlen ist die Ukraine nicht enthalten, so dass sie nicht auf den anhaltenden Krieg zurückgeführt werden kann.

Im Jahr 2021 gab es in Australien 11.068 überzählige Todesfälle und in der 38. Woche des Jahres 2022 schockierende 22.730 überzählige Todesfälle. Dies steht in krassem Gegensatz zu 2020, als auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie und vor der Einführung der Covid-Injektionen nur 1.306 überzählige Todesfälle verzeichnet wurden.

Dies bedeutet, dass Australien in nur 39 Wochen im Jahr 2022 einen schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 1.640 % zu verzeichnen hatte, verglichen mit 53 Wochen im Jahr 2020.

In Neuseeland gab es im Jahr 2021 2.169 überzählige Todesfälle und in der 49. Woche des Jahres 2022 schockierende 5.286 überzählige Todesfälle. Dies sind schockierende Zahlen für die kleine Insel mit einer geschätzten Bevölkerung von 5 Millionen Menschen.

Vor allem, wenn man sie mit dem Jahr 2020 vergleicht, in dem es keine überzähligen Todesfälle gab und 160 Todesfälle weniger zu verzeichnen waren als auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie und vor der Einführung der Covid-Injektionen erwartet.

Dies bedeutet, dass Neuseeland in 49 Wochen im Jahr 2022 einen schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 3.404 % zu verzeichnen hatte, verglichen mit 53 Wochen im Jahr 2020.

Ähnlich besorgniserregend ist die Situation in Kanada.

Das Land verzeichnete 35 318 überzählige Todesfälle im Jahr 2021 und 25 333 überzählige Todesfälle in der 34. Woche des Jahres 2022. Im Vergleich dazu waren es 2020 bis zur 53. Woche 31 042 überzählige Todesfälle.

Betrachtet man jedoch die Zahlen bis zur 34. Woche in den Jahren 2020 und 2021, so wird deutlich, dass das Jahr 2022 das bei weitem schlimmste Jahr für überzählige Sterbefälle war.

In der 34. Woche des Jahres 2020 hatte Kanada 17 888 überzählige Todesfälle zu verzeichnen. In der 34. Woche des Jahres 2021 hatte Kanada 18.498 überzählige Todesfälle zu verzeichnen. In der 34. Woche des Jahres 2022 verzeichnete Kanada jedoch 25 333 überzählige Todesfälle, was einem Anstieg von 42 % gegenüber der Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2020 entspricht, also vor der Einführung der Covid-19-Injektionen.

Dieser dramatische Anstieg der überzähligen Todesfälle wirft ernste Fragen zur Sicherheit der Covid-19-Impfstoffe auf und wirft die Frage auf, ob sie möglicherweise zu dem Anstieg der überzähligen Todesfälle beigetragen haben.

In den USA gab es im Jahr 2021 674.954 überzählige Todesfälle und in der 49. Woche des Jahres 2022 434.520 überzählige Todesfälle. Dies entspricht über 1,1 Millionen überzähligen Todesfällen in fast zwei Jahren.

In den USA kam es im Jahr 2021 zu 674.954 überzähligen Todesfällen, einem Jahr, in dem das Land gezwungen wurde, sich im Zuge der Masseneinführung der Covid-19-Impfstoffe mehrfach impfen zu lassen. Diese Zahlen stellen einen erheblichen Anstieg der Todesfälle im Vergleich zu den Vorjahren dar und haben sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Alarmglocken läuten lassen.

Die Situation hat sich im Jahr 2022 nicht gebessert: Bis zur 49. Woche wurden 434 520 überzählige Todesfälle verzeichnet, womit sich die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle in fast zwei Jahren auf über 1,1 Millionen erhöht hat.

Diese erschütternde Zahl wirft Fragen über die Wirksamkeit des Impfstoffs und die Reaktion der Regierung auf die angebliche Pandemie auf.

Die offizielle Darstellung der Regierungen und Gesundheitsorganisationen lautete, dass die Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 aufgrund des Ausbruchs der angeblichen Covid-19-Pandemie gestiegen sei und dass die Reaktion darauf Millionen von Menschen weltweit beeinträchtigt habe.

Mit dem Fortschreiten der Pandemie und der Entwicklung und Verbreitung eines Impfstoffs verlagerte sich der Schwerpunkt der Darstellung jedoch auf die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-19-Injektion als Mittel zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus und zur Verringerung der Zahl der Todesfälle.

Dieses Narrativ wurde durch verschiedene Propagandakampagnen, öffentliche Erklärungen und offizielle Stellungnahmen verstärkt, mit der Botschaft, dass der Impfstoff „sicher und wirksam“ sei und „der Schlüssel zur Beendigung der Pandemie“ sein würde.

Die von den Regierungen der USA, Kanadas, Australiens, Neuseelands, des Vereinigten Königreichs und der meisten europäischen Länder veröffentlichten Zahlen und offiziellen Berichte haben jedoch gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist und seit der massenhaften Einführung der Covid-19-Injektionen Millionen von Todesfällen zu verzeichnen sind.

Dies hat zu vielen Fragen über die Sicherheit des Impfstoffs, die Fakten der offiziellen Darstellung und die Integrität der Regierungen und Gesundheitsämter in aller Welt geführt.

Die Zahlen wurden sowohl der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als auch EuroMOMO von den Regierungsorganisationen der einzelnen Länder zur Verfügung gestellt. Die Daten für die USA wurden von den Centers for Disease Control zur Verfügung gestellt. Die Daten für das Vereinigte Königreich wurden vom Office for National Statistics zur Verfügung gestellt. Und die australischen Daten wurden vom Australian Bureau of Statistics zur Verfügung gestellt.

Es handelt sich also nicht um unabhängige Schätzungen. Es handelt sich um offizielle, von der Regierung autorisierte Zahlen.

Und sie zeigen, dass die „Five Eyes“-Länder und 26 weitere Länder in ganz Europa bis zur Woche 34/49 des Jahres 2022 nach der Notfallzulassung der Covid-19-Injektionen 1,99 Millionen zusätzliche Todesfälle zu verzeichnen hatten.

Diese Zahlen werfen einen beunruhigenden Schatten auf die Darstellung der Pandemie und geben Anlass zur Sorge über die tatsächliche Wirkung der Impfbemühungen. Vor allem, wenn man die Sterblichkeitsraten pro 100.000 Einwohner betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei den Ungeimpften am niedrigsten

Offizielle, von der britischen Regierung veröffentlichte Zahlen deuten darauf hin, dass die Covid-19-Impfstoffe den größten Beitrag zu den Millionen von Todesfällen in den „Five Eyes“ und in den meisten Teilen Europas geleistet haben könnten.

Die Zahlen sind in einem Bericht mit dem Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ (Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022) zu finden, der auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden kann.

Tabelle 2 des Berichts enthält die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus und Altersgruppe für Todesfälle pro 100.000 Personenjahre in England bis Mai 2022.

Wir haben die vom ONS zur Verfügung gestellten Zahlen für Januar bis Mai 2022 genommen und die folgenden Diagramme erstellt, die die schrecklichen Folgen der Massenimpfkampagne gegen Covid-19 aufzeigen.

18- bis 39-Jährige

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei 18- bis 39-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022.

In jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 war die Sterblichkeitsrate bei teilgeimpften und doppelt geimpften 18- bis 39-Jährigen höher als bei ungeimpften 18- bis 39-Jährigen. Bei den dreifach geimpften 18- bis 39-Jährigen hat sich die Sterblichkeitsrate nach der massiven Booster-Kampagne, die im Dezember 2021 im Vereinigten Königreich stattfand, jedoch von Monat zu Monat verschlechtert.

Im Januar hatten dreifach geimpfte 18- bis 39-Jährige ein geringfügig niedrigeres Sterberisiko als ungeimpfte 18- bis 39-Jährige, mit einer Sterblichkeitsrate von 29,8 pro 100.000 bei den Ungeimpften und 28,1 pro 100.000 bei den dreifach Geimpften.

Dies änderte sich jedoch ab Februar. Im Februar hatten die dreifach geimpften 18- bis 39-Jährigen ein um 27 % höheres Sterberisiko als die ungeimpften 18- bis 39-Jährigen, mit einer Sterblichkeitsrate von 26,7 pro 100 000 bei den dreifach Geimpften und 21 pro 100 000 bei den Ungeimpften.

Leider hat sich die Situation für die Dreifachgeimpften bis Mai 2022 noch verschlechtert. Die Daten zeigen, dass dreifach geimpfte 18- bis 39-Jährige im Mai ein 52 % höheres Sterberisiko hatten als ungeimpfte 18- bis 39-Jährige, mit einer Sterblichkeitsrate von 21,4 pro 100k bei den dreifach Geimpften und 14,1 bei den Ungeimpften.

Die schlechtesten Zahlen im Jahr 2022 waren jedoch bei den Teilgeimpften zu verzeichnen: Im Mai war die Sterblichkeitsrate bei den teilweise geimpften 18- bis 39-Jährigen 202 % höher als bei den ungeimpften 18- bis 39-Jährigen.

40- bis 49-Jährige

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei den 40- bis 49-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022.

Bei den 40- bis 49-Jährigen sieht es nicht viel anders aus. In jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 ist die Wahrscheinlichkeit, dass teilweise geimpfte und doppelt geimpfte 40- bis 49-Jährige sterben, höher als bei ungeimpften 40- bis 49-Jährigen.

Der schlechteste Monat für die Sterblichkeitsraten bei den Teil- und Doppelgeimpften im Vergleich zu den Ungeimpften war der Februar. In diesem Monat war das Sterberisiko bei teilweise geimpften 40- bis 49-Jährigen um 264 % höher als bei ungeimpften 40- bis 49-Jährigen. Bei doppelt geimpften 40-49-Jährigen war die Wahrscheinlichkeit, zu sterben, um 61 % höher als bei ungeimpften 40-49-Jährigen.

Im Mai 2022, fünf Monate nach der massiven Booster-Kampagne, war die Sterblichkeitsrate bei den dreifach geimpften 40-49-Jährigen um 40 % höher als bei den ungeimpften 40-49-Jährigen, wobei die Sterblichkeitsrate bei den dreifach Geimpften bei 81,8 pro 100 000 lag und bei den ungeimpften bei 58,4.

Es ist in jeder einzelnen Altersgruppe die gleiche Geschichte, wie Sie aus den beiden folgenden Diagrammen ersehen können.

Eine vollständige Aufschlüsselung der Zahlen nach Altersgruppen kann hier eingesehen werden.

Angesichts dieser überraschenden Ergebnisse müssen Transparenz und fundierte Entscheidungen im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen einen offenen Dialog, ehrliche Diskussionen und kontinuierliche Forschung, um die in diesem Bericht aufgeworfenen Fragen zu beantworten

Deagels Vorhersage und aktuelle Ereignisse

Der Zusammenhang zwischen den von den Regierungen gemeldeten alarmierenden Sterbezahlen und der apokalyptischen Entvölkerungsprognose von Deagel für das Jahr 2025 ist ein Thema, das einer näheren Untersuchung bedarf.

Ursprünglich als spekulativ betrachtet, gewinnt Deagels Vorhersage an Glaubwürdigkeit, wenn sich die realen Ereignisse entwickeln und eine beunruhigende Übereinstimmung mit den von der Organisation aufgestellten Prognosen offenbaren. Der drastische Anstieg der überzähligen Todesfälle, insbesondere angesichts des prognostizierten Entvölkerungsszenarios, veranlasst zu einer kritischen Bewertung der Gültigkeit der Vorhersage und der zugrunde liegenden Faktoren, die zu diesen beunruhigenden Trends beitragen.

Regierungsberichte aus mehreren Ländern haben einen deutlichen Anstieg der überzähligen Sterbefälle aufgezeigt, der über das hinausgeht, was unter normalen Umständen zu erwarten wäre. Die Zahl der überzähligen Todesfälle hätte nach der Einführung der Covid-19-Injektionen zurückgehen müssen, wenn wir uns wirklich inmitten einer Pandemie befänden, die Hunderttausende von Menschen tötet.

Aber diese Zahlen liefern konkrete Beweise für das Gegenteil, und das kann man nicht einfach abtun. Wenn man sie der Prognose von Deagel gegenüberstellt, die einen erheblichen Bevölkerungsrückgang vorhersagt, wirft die Überschneidung berechtigte Fragen über die mögliche Genauigkeit der Prognose und die Kräfte auf, die diese erschreckenden Ergebnisse antreiben.

Die Korrelation zwischen den Regierungsberichten und Deagels apokalyptischer Entvölkerungsprognose für 2025 kann einfach nicht ignoriert werden. Vor allem, wenn wir uns ansehen, was in Bezug auf die übermäßige Sterblichkeit von Kindern geschehen ist.

In den USA wurden bis zur 40. Woche des Jahres 2022 beunruhigende 120.000 überzählige Todesfälle bei Säuglingen, Kindern und jungen Erwachsenen verzeichnet, und in Europa wurde ein merkwürdiger Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern registriert, sobald die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) Mitte 2021 die Notfallzulassung (EUA) für die Covid-19-Injektion von Pfizer auf Kinder ausweitete.

Die folgende Grafik zeigt die offiziellen CDC-Zahlen für alle Todesfälle und überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen in den USA vor der Einführung des Covid-19-Impfstoffs und nach der Einführung des Covid-19-Impfstoffs am 14. Dezember 2020. Die Zahlen wurden der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von den U.S. Centers for Disease Control (CDC) zur Verfügung gestellt.

Aus den obigen Zahlen geht hervor, dass es im Jahr 2022 bis zur 40. Woche nur 1.352 weniger Todesfälle bei den 0-44-Jährigen gab als in der 51. Woche des Jahres 2022, obwohl das Jahr 2020 der angebliche Höhepunkt der COVID-Pandemie war und auch 11 zusätzliche Wochen mit Todesfällen einschloss.

Die besorgniserregendsten Zahlen, die aus dem obigen Diagramm hervorgehen, sind jedoch die Gesamtzahl der Todesfälle und der überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen seit der Einführung der Covid-19-Injektionen.

Fast eine halbe Million Menschen im Alter von 0 bis 44 Jahren sind leider seit der 51. Woche des Jahres 2020 gestorben, was zu einer erstaunlichen Zahl von 117.719 zusätzlichen Todesfällen im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 2015-2019 geführt hat.

Das folgende Diagramm wurde auf der Grundlage von Zahlen aus der OECD-Datenbank erstellt. Die Zahlen wurden der OEC von den US-amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) zur Verfügung gestellt. Sie zeigt die überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von 0 bis 44 Jahren in den USA nach Wochen in den Jahren 2020 und 2021.

Aus den offiziellen Zahlen geht hervor, dass es einen leichten Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen gab, als die angebliche Covid-19-Pandemie Anfang 2020 in den USA ausbrach.

Mit der Einführung einer Covid-19-Injektion hätte man jedoch erwartet, dass die Todesfälle in dieser Altersgruppe im Jahr 2021 deutlich zurückgehen würden. Doch das Gegenteil war der Fall.

Und die offiziellen Zahlen der CDC zeigen leider, dass sich dieser Trend im Jahr 2022 fortgesetzt hat.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA lag im Jahr 2020 bei 77,28 Jahren. Wenn wir der offiziellen Darstellung Glauben schenken, dass Covid-19 eine tödliche Krankheit ist, dann könnten wir vielleicht zustimmen, dass 231 987 Kinder und junge Erwachsene bis zum Alter von 44 Jahren, die im Jahr 2020 sterben, was 40 365 zusätzliche Todesfälle bedeutet, eine bedauerliche Folge dieser Krankheit sind.

Aber wenn wir der offiziellen Darstellung Glauben schenken, dass Covid-19-Injektionen sicher und wirksam sind, wie lässt sich dann der weitere Anstieg der Todesfälle bei Kindern und jungen Erwachsenen in den Jahren 2021 und 2022 erklären?

Weil wir wissen, dass Millionen von Amerikanern gezwungen wurden, sich die Injektionen geben zu lassen, und wir wissen, dass Millionen von Eltern gezwungen wurden, auch ihre Kinder zu denselben Injektionen zu zwingen.

Die Antwort liegt in der Tatsache, dass das offizielle Narrativ eine glatte Lüge ist. Die Covid-19-Impfstoffe sind weder das eine noch das andere. Und dies wird durch offizielle Regierungsdaten aus Europa bestätigt.

Mehrere Analysen von Daten aus ganz Europa haben leider einen besorgniserregenden Zusammenhang zwischen der Zulassung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer für Kinder und einem Anstieg der Sterblichkeitsrate bei Kindern festgestellt. Die jüngste Untersuchung ergab einen Anstieg der Sterbefälle um 760 %.

Die Daten wurden einer Organisation namens EuroMOMO von den zuständigen offiziellen statistischen Ämtern der einzelnen europäischen Länder zur Verfügung gestellt. Die von uns analysierten Daten beziehen sich auf den Zeitraum bis zur 12. Woche 2023 und wurden von 27 teilnehmenden europäischen Ländern erhoben.

Zum Vergleich: In Europa gibt es 44 Länder, und in den neuesten Daten sind die Todesfälle in der Ukraine nicht enthalten. Daher kann der anhaltende Krieg nicht für die von uns gefundenen Ergebnisse verantwortlich gemacht werden.

In der 21. Kalenderwoche 2021 verlängerte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Notfallzulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren, und einige Monate später wurde sie auf 5 bis 11-Jährige erweitert.

Doch in den Wochen nach der Zulassung wurde ein schockierender Anstieg der Sterblichkeitsrate bei Kindern gemeldet. Und der Anstieg der überzähligen Todesfälle hat sich seither fortgesetzt.

Zwischen der 22. Woche des Jahres 2021 und der 52. Woche des Jahres 2021 gab es 754 überzählige Todesfälle bei 0- bis 14-jährigen Kindern.

Im Gegensatz dazu gab es zwischen Woche 1 und Woche 21 des Jahres 2021 309 weniger Todesfälle als erwartet. Der Anstieg der überzähligen Todesfälle korreliert genau mit der Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren durch die EMA.

Und bis zur 12. Woche des Jahres 2023 gab es 336 überzählige Todesfälle, womit sich die Gesamtzahl der überzähligen Todesfälle in den 95 Wochen nach der Notfallzulassung des Impfstoffs Covid-19 für Kinder durch die EMA auf 2 448 erhöht hat.

Dies ist sehr besorgniserregend, denn in den vorangegangenen 95 Wochen von der 30. Woche 2019 bis zur 21. Woche 2021 gab es 371 weniger Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren als erwartet. Zwischen der 30. und 52. Woche des Jahres 2019 gab es 360 Todesfälle mehr.

Minus 422 überzählige Todesfälle im gesamten Jahr 2020.

Und dann minus 309 überzählige Todesfälle zwischen Woche 1 und Woche 21 des Jahres 2021.

Das bedeutet, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in 27 europäischen Ländern, darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien, Italien und der größte Teil Deutschlands, ab der 12. Woche 2023 um 760 % gestiegen ist, seit die Europäische Arzneimittelagentur die Notfallzulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren ausgeweitet hat.

Ein Impfstoff, der sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befand.

Eine Art von „Impfstoff“, der aufgrund des Risikos der Antikörper-abhängigen Verstärkung (ADE) und der impfstoffassoziierten verstärkten Krankheit (VAED) nie zuvor beim Menschen eingesetzt wurde.

Und ein Impfstoff, der Kindern nie verabreicht werden musste, weil für sie kein Risiko bestand, durch das angebliche Covid-19-Virus ernsthaft zu erkranken. Wie die 521 Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in ganz Europa im Jahr 2020 zeigen, die seit dem Ausbruch der angeblichen Pandemie bis zum Ende des Jahres verzeichnet wurden.

Analyse der Auswirkungen

Eine Analyse der Auswirkungen der Regierungsberichte und ihrer Übereinstimmung mit der Prognose von Deagel liefert wertvolle Erkenntnisse über die potenziellen Folgen dieser beunruhigenden Trends. Der erschreckende Anstieg der überzähligen Todesfälle, insbesondere in der vollständig geimpften Bevölkerung, gibt Anlass zu großer Besorgnis und erfordert eine gründliche Untersuchung der zugrunde liegenden Faktoren, die diese Ergebnisse verursachen.

Die Tatsache, dass ein großer Teil der gemeldeten überzähligen Todesfälle in der vollständig geimpften Bevölkerung auftrat, wirft Fragen über die Wirksamkeit der Impfstoffe in Bezug auf einen angemessenen Schutz auf. Vor mindestens zwei Jahren waren weitere Untersuchungen erforderlich, um die möglichen Gründe für diesen unerwarteten Trend zu verstehen.

Außerdem gehen die Auswirkungen über den Bereich der öffentlichen Gesundheit hinaus.

Die Übereinstimmung zwischen den Zahlen der überzähligen Todesfälle und Deagels Vorhersage deutet auf das Potenzial für eine bedeutende demografische Verschiebung mit weitreichenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen hin.

Eine drastische Verringerung der Bevölkerungszahl kann sich unter anderem auf die Arbeitsmärkte, die sozialen Sicherungssysteme und die geopolitische Dynamik auswirken. Diese Auswirkungen zu verstehen und sich darauf vorzubereiten, ist für politische Entscheidungsträger, Interessengruppen und Einzelpersonen gleichermaßen wichtig.

Der drastische Bevölkerungsrückgang könnte den Eliten jedoch mit dem raschen Aufkommen der künstlichen Intelligenz (KI) zugute kommen.

Die Auswirkungen werfen auch umfassendere Fragen über die Gesamtstrategie und den Ansatz zur Bewältigung der globalen Gesundheitskrise auf. Wenn die übermäßige Zahl der Todesfälle in der geimpften Bevölkerung anhält, was nun schon seit mindestens zwei Jahren der Fall ist, müssen die derzeitigen Impfstrategien, Überwachungssysteme und die öffentliche Gesundheitspolitik unbedingt neu bewertet werden.

Aus diesen realen Ereignissen müssen Lehren gezogen werden, um künftige Entscheidungen zu treffen und weitere potenzielle Risiken für die öffentliche Gesundheit einzudämmen. Das Problem, das der einfache, hart arbeitende Mann und die einfache Frau haben, ist, dass es bei der Impfung insgesamt nie um die Gesundheit ging, sondern immer nur um die Schaffung von erheblichem Wohlstand.

Darüber hinaus unterstreicht die Übereinstimmung zwischen den Zahlen der überzähligen Todesfälle und der Prognose von Deagel die Notwendigkeit von Transparenz, Rechenschaftspflicht und weiteren unabhängigen Untersuchungen.

Gründliche Untersuchungen, umfassende Datenanalysen und von Fachleuten begutachtete Studien können Licht in die Faktoren bringen, die diese beunruhigenden Trends antreiben, und dazu beitragen, faktengestützte politische Maßnahmen und Interventionen zu entwickeln.

Ein offener Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Angehörigen der Gesundheitsberufe und politischen Entscheidungsträgern sind unerlässlich, um die Richtigkeit der Informationen und die Wirksamkeit der Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten.

Es lässt sich jedoch nicht mehr leugnen, dass die Auswirkungen der verschiedenen Regierungsberichte und ihre Übereinstimmung mit Deagels Prognose tiefgreifend sind und eine gründliche Untersuchung erfordern. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Machthaber in unserem besten Interesse handeln.

Die Wichtigkeit von Transparenz und Rechenschaftspflicht

Angesichts der hohen Zahl von Todesfällen und der möglichen Verwirklichung von Deagels Prognose sind Transparenz und Rechenschaftspflicht von größter Bedeutung.

Regierungen, Gesundheitsorganisationen und Aufsichtsbehörden müssen ehrliche und umfassende Daten zur Verfügung stellen, die ein klares Verständnis der Umstände dieser tragischen Ereignisse ermöglichen. Vollständige Transparenz wird eine gründliche Untersuchung der Faktoren ermöglichen, die zu den übermäßigen Todesfällen beitragen.

Aber das wird nicht geschehen, wenn die Öffentlichkeit nicht ein Lied davon singt und tanzt.

Schlussfolgerung

Das Auftauchen dieser in aller Stille veröffentlichten Regierungsberichte, in denen bestätigt wird, dass seit der massenhaften Einführung der Covid-19-Injektionen mehr als zwei Millionen Menschen gestorben sind, hat einen dunklen Schatten auf die vorherrschende Darstellung geworfen.

Diese Zahlen haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit Deagels apokalyptischer Entvölkerungsprognose für das Jahr 2025.

Natürlich bedeutet ein Anstieg der überzähligen Sterbefälle allein nicht zwangsläufig, dass die Länder unter Entvölkerung leiden werden. Dies hängt auch von den Geburtenraten ab.

Doch leider bestätigen die vertraulichen Pfizer-Dokumente, die die amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) 75 Jahre lang unter Verschluss zu halten versuchte, bis ein Bundesrichter ihr das Recht dazu verweigerte, dass die mRNA-Covid-19-Impfung einen erheblichen Einfluss auf Unfruchtbarkeit, Fehl- und Totgeburten und sogar Geburtsfehler hat.

Alles darüber können Sie hier nachlesen.

Unabhängige Untersuchungen und eine Verpflichtung zur Rechenschaftspflicht werden dazu beitragen, dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzuklären. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass unsere derzeitigen Führer den Kurs unserer Zukunft ändern werden. Wir müssen uns diesen Herausforderungen selbst stellen und erkennen, dass es Milliarden von uns gibt und buchstäblich nur eine Handvoll von ihnen.

Sie haben nur deshalb Macht, weil wir darauf konditioniert wurden, sie ihnen zu geben.

Doch angesichts des Aufkommens der künstlichen Intelligenz, der Bestätigung von Millionen überzähliger Todesfälle, die in engem Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung stehen, und der erheblichen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, die durch die ehemals vertraulichen Pfizer-Dokumente bestätigt wurden, ist es jetzt an der Zeit zu handeln, oder Deagels apokalyptische Entvölkerungsprognose wird schneller Realität, als Sie denken.