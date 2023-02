Die New York Times ist Orwells Ministerium für Wahrheit

Edward Curtin

„Ingsoc. Die heiligen Grundsätze von Ingsoc: Neusprech, Doppelsprech, die Veränderbarkeit der Vergangenheit.“ – George Orwell, 1984

Als der heutige Tag anbrach, blickte ich aus dem Fenster in das kalte Grau mit kleinen Schneeflecken, die den gefrorenen Boden bedeckten. Als leichter Schneefall einsetzte, spürte ich eine tiefe Trauer in meiner Seele, denn ich erinnerte mich an einen anderen verschneiten Tag im Jahr 1972, als ich mit der Nachricht von Richard Nixons brutalen Weihnachtsbombardements auf Nordvietnam aufwachte, bei denen mehr als hundert B-52-Bomber Welle über Welle Tod und Zerstörung auf Hanoi und andere Teile Nordvietnams abwarfen. Ich dachte an den Krieg, den die Vereinigten Staaten jetzt mittels der Ukraine gegen Russland führen, und daran, dass es, wie im Krieg der USA gegen Vietnam, nur wenige Amerikaner zu interessieren scheint, bis es zu spät ist. Das deprimierte mich.

Kurz darauf wurde ich von einem Leitartikel des Editorial Board der New York Times begrüßt:

„A Brutal New Phase of the War in Ukraine“

Es ist ein Stück Propaganda, das so offensichtlich ist, dass nur diejenigen, die verzweifelt sind und unverhohlene Lügen glauben, nicht vor Lachen umfallen würden. Doch es ist nicht zum Lachen, denn die NYT befürwortet eine Ausweitung des Krieges, mehr tödliche Waffen für die Ukraine und eine Eskalation der Kämpfe, was einen Atomkrieg riskiert. Ihr Titel ist also treffend, weil es die Brutalität fördert. Das hat mich verärgert.

Die Redaktion der Times erklärt uns, dass Präsident Putin, wie Hitler, verrückt ist. „Wie der letzte europäische Krieg ist auch dieser hauptsächlich der Wahnsinn eines Mannes.“ Russland und Putin seien „grausam“, führten einen „regelrechten Horror“ mit Raketenangriffen auf zivile Ziele, seien „verzweifelt“, verfolgten Putins „Wahnvorstellungen“, führten einen „schrecklichen und nutzlosen Krieg“, verübten „Gräueltaten“, seien verantwortlich für „Mord, Vergewaltigung und Plünderung“ usw.

Auf der anderen Seite hat „eine heldenhafte Ukraine“ „wiederholte und entscheidende Siege gegen die russischen Streitkräfte errungen“, die „weit über 100.000 getötete und verwundete russische Soldaten“ verloren haben, so die „zuverlässige“ Quelle, der Vorsitzende des US-Generalstabs, General Mark A. Milley. Zu diesem rosigen Bericht kommt noch hinzu, dass die Ukrainer anscheinend keine Opfer zu beklagen haben, da die bequemen Redaktionsmitglieder der Times von ihren Tastaturen in der Eighth Avenue aus keine nennen. Wenn man einen US-Krieg unterstützt, wie es immer der Modus Operandi der Times als Stenograf der Regierung war, gehört es zum schlechten Ton, die toten Bauern zu erwähnen, die zur Verwirklichung der Träume der Imperialisten eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für die Gräueltaten, die von diesen Kräften begangen wurden, weshalb auch sie weggelassen wurden. Neonazis, das Asowsche Bataillon? Auch sie haben wohl nie existiert, denn sie werden nicht erwähnt.

Doch nach Ansicht der geschätzten Leitartikler handelt es sich nicht um einen Stellvertreterkrieg der USA, der von den USA/NATO mittels der Ukraine geführt wird, „um Russland seiner Bestimmung und Größe zu berauben“. Nein, es handelt sich einfach um eine russische Aggression, die von der „Propagandamaschinerie des Kremls“ unterstützt wird, die „falsche Erzählungen über einen heldenhaften russischen Kampf gegen die Kräfte des Faschismus und der Ausschweifung“ verbreitet hat. Die USA/NATO waren „entsetzt über die grobe Verletzung der Nachkriegsordnung“, so wird uns lachhaft erzählt, und kamen der Ukraine zu Hilfe, als „Herr Putin die Ukraine mit immer mehr Menschenleben, Ressourcen und Grausamkeiten überzog“.

Nirgendwo in dieser Hetzrede des Propagandaboards der Times – und hier wird das ganze Spiel für jeden mit ein wenig historischem Gespür verraten – wird der von den USA eingefädelte Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 erwähnt. Er hat einfach nicht stattgefunden. Ist nie passiert. Magie durch Unterlassung. Die USA und die ukrainische Regierung, die von dem Marionettenschauspieler „Präsident Wolodymyr Zelensky“ geführt wird, sind laut der Times völlig unschuldig. (Man beachte auch, dass Präsident Putin in dieser vierseitigen Hetzschrift nirgends mit seinem Titel angesprochen wird, so als wolle man sagen, dass „Mr. Putin“ illegitim und Zelensky das Wahre sei).

Alle Probleme rühren aus der Zeit, als „Herr Putin die Krim eroberte und 2014 einen Sezessionskonflikt in der Ostukraine schürte“.

Nirgendwo wird erwähnt, dass die USA/NATO seit Jahren Truppen und Waffen bis an die Grenzen Russlands verlegen, dass George W. Bush die USA aus dem Vertrag über den Schutz vor ballistischen Raketen herausgeholt hat und dass Trump dasselbe mit dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen getan hat, dass die USA in Polen und Rumänien so genannte Raketenabwehrstellungen errichtet und ihr Recht auf einen nuklearen Erstschlag geltend gemacht haben, dass trotz gegenteiliger Versprechen an Russland immer mehr Länder in die NATO-Osterweiterung einbezogen wurden, dass mehr als 15.000 meist russischsprachige Menschen in der Ostukraine von ukrainischen Streitkräften in den Jahren vor Februar 2022 getötet wurden, dass die Minsker Vereinbarungen Teil eines Betrugs waren, um Zeit für die Aufrüstung der Ukraine zu gewinnen, dass die USA alle Aufrufe Russlands, seine Grenzen und seine Integrität zu respektieren, zurückgewiesen haben, dass die USA/NATO Russland mit Militärstützpunkten umzingelt haben, dass es nach dem Putsch auf der Krim eine Abstimmung gab, dass die USA seit Jahren über Sanktionen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen, usw. Kurz gesagt, all die Gründe, aus denen sich Russland seit Jahrzehnten angegriffen fühlte und die USA sich gegenüber seinen Appellen, über diese Bedrohungen seiner Existenz zu verhandeln, taub stellten. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass die Vereinigten Staaten mit Nachdruck reagieren würden, wenn sich die Situation umkehren würde und Russland Truppen und Waffen in Mexiko und Kanada stationiert hätte.

Dieser Leitartikel ist Propaganda durch Unterlassung und schrille Dummheit durch Auftrag.

Der Leitartikel hat alle Fakten „falsch“, und das nicht zufällig. Die Zeitung behauptet zwar, dass die Behauptungen ihrer Meinungsjournalisten von denen der Nachrichtenredaktion getrennt sind, doch ihre Behauptungen spiegeln die tägliche Flut von Unwahrheiten auf ihren Titelseiten wider, wie z. B.:

– Die Ukraine gewinnt auf dem Schlachtfeld.

– „Russland stehen Jahrzehnte der wirtschaftlichen Stagnation und des Rückschritts bevor, selbst wenn der Krieg bald beendet wird.

– Dass am 14. Januar im Rahmen seiner grausamen Angriffe auf zivile Ziele eine russische Rakete in ein Wohnhaus in Dnipro einschlug und viele Menschen tötete.

– Nur ein Mann kann diesen Krieg beenden – Wladimir Putin – denn er hat ihn begonnen.

– Bisher haben die USA und ihre Verbündeten gezögert, schwere Waffen in die Ukraine zu schicken, „aus Angst vor einer Eskalation des Konflikts in einen totalen Ost-West-Krieg“.

– Russland sei verzweifelt, da Putin „seine Wahnvorstellungen“ verfolge.

– Putin ist „von jedem isoliert, der es wagen würde, seiner Macht die Wahrheit zu sagen“.

– Putin begann 2014 mit dem Versuch, die Grenzen der Ukraine mit Gewalt zu verändern.

– In den letzten 11 Monaten hat die Ukraine wiederholt entscheidende Siege gegen die russischen Streitkräfte errungen …. Der Krieg befindet sich in einer Patt-Situation.“

– Das russische Volk ist der Propagandamaschinerie des Kremls ausgeliefert, die falsche Narrative verbreitet.“

Das ist eine Expertenmeinung für Dummies. Ein riesiges Lügengespinst, wie Harold Pinter in seiner Nobelpreisrede sagte. Die Kriegseskalation, für die die Leitartikler werben, besteht in ihren Worten darin, „dass diesmal westliche Waffen gegen ein verzweifeltes Russland antreten“, als ob die USA/NATO in der Ukraine nicht über CIA- und Spezialkräfte, sondern nur über Waffen verfügten, und als ob „diesmal“ bedeuten würde, dass dies in den letzten neun Jahren nicht der Fall war, als die USA das ukrainische Militär und die Waffen für genau diesen Kampf aufbauten.

Es ist ein Kampf, den sie in den kommenden Tagen verlieren werden. Russland war siegreich, ist und wird siegreich sein.

Alles in diesem Leitartikel ist unaufrichtig. Plumpe Propaganda: die Guten gegen die Bösen. Putin ein weiterer Hitler. Die Guten gewinnen, genau wie in Vietnam, bis die Realität eintrat und man zugeben musste, dass sie nicht die Guten waren (und auch nicht gewonnen haben). Die Geschichte wiederholt sich.

Wenig hat sich geändert, und so war mein morgendliches Gefühl der Trauer, als ich mich an Nixons und Kissingers Grausamkeiten zu Weihnachten 1972 erinnerte, angemessen. Damals wie heute sind wir einem riesigen Lügengespinst ausgesetzt, das von den Medienkonzernen für ihre Bosse verbreitet wird, während die USA ihre zum Scheitern verurteilten Bemühungen um die Kontrolle der Welt fortsetzen. Es ist nicht Russland, das jetzt verzweifelt ist, sondern Propagandisten wie die Verfasser dieses schrillen und dummen Leitartikels. Es ist nicht das russische Volk, das aufwachen muss, wie sie behaupten, sondern das amerikanische Volk und diejenigen, die immer noch an dem Mythos festhalten, dass die New York Times Corporation ein Organ der Wahrheit ist. Sie ist das Ministerium für Wahrheit mit ihrem Neusprech, ihrer Doppelzüngigkeit und ihren Bemühungen, die Vergangenheit zu verändern.

Lassen wir Harold Pinter das letzte Wort sprechen: