Die Weißhelme hängen sich erwartungsgemäß an die aktuellen schweren Erdbeben in Syrien und der nahen Türkei dran. In einem Video bei Twitter reden sie über das 7,8-Magnitudenskala-Erdbeben. Dumm nur, dass die Truppe zuvor im Syrienkrieg immer wieder verlauten ließ, „Fassbomben“ würden Erdbeben dieser Stärke in Syrien auslösen und das fünfzig Mal am Tag.