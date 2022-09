Die New York Times über die Ukraine: Vietnam Déjà Vu

Ray McGovern

Die New York Times ist voll auf Krieg in der Ukraine eingestellt. Es ist schwierig, diesen Boulevardjournalismus zu erklären, aber die so genannte „Zeitung der Rekorde“ hat dasselbe bei Vietnam getan (siehe unten). Mit anderen Worten: Die Gray Lady hurt wieder herum.

Es mag sein, wie einige behaupten, dass die NYT noch nie einen Krieg erlebt hat, in den sie die USA nicht hineinziehen wollte – oder, wenn sie einmal drin waren, eskalieren lassen wollte. Wie wahr das auch sein mag, ich kann immer noch nicht herausfinden, warum das so ist – warum schon wieder.

Angesichts der Tatsache, dass vier ukrainische Oblaste kurz vor dem Anschluss an Russland stehen und der launische ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij haarsträubende Drohungen ausstößt, sie – und die Krim – zurückzunehmen, glaubt die Times vielleicht, dass sie entschlossen handeln muss, um es Präsident Biden so schwer wie möglich zu machen, sich vernünftig zu verhalten.

Der Guardian berichtete gestern, dass „Zelensky geschworen hat, das gesamte Land zu befreien, als Russland mit seinem angeblichen Referendum in den besetzten Gebieten der Ukraine fortfuhr …“ Zelensky sagte, die ukrainischen Streitkräfte würden die russischen Streitkräfte vertreiben und „jeden Schlag des Aggressors“ zurückschlagen. Er versprach, dass die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über die südliche Region Cherson und den östlichen Donbas, zu dem die Provinz Luhansk und die Krim gehören, zurückgewinnen würden.

Dies erinnert an Zelenskys Präsidialerlass Nr. 117 vom 24. Februar 2021 zur „Genehmigung der Strategie zur Räumung und Wiedereingliederung des vorübergehend besetzten Gebiets der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol“, der den entscheidenden Anstoß zu den wachsenden Spannungen in der und um die Ukraine gab.

Zelensky erklärte nicht, wie die Ukraine dies erreichen wollte, außer durch einen Krieg der USA/NATO mit Russland. Genau das ist der Knackpunkt.

Muss Biden vor den Zwischenwahlen hart auftreten?

Die Times scheint darauf aus zu sein, das Vorspiel zu den Zwischenwahlen zu ihrem Vorteil zu nutzen. Wenn die Vergangenheit ein Prolog ist, will die Times Biden davon abhalten, das einzig Vernünftige zu tun: Zelensky aufzufordern, die extreme Rhetorik einzustellen und mit den Russen zu reden.

Die Times befürchtet vielleicht, dass ein Erwachsener in den Raum kommt und Präsident Biden davon überzeugt:

dass er sich nicht weiter von Zelensky und seinen neokonservativen Anhängern an der Nase herumführen lassen muss;

dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnt, trotz der jüngsten Erfolge auf dem Schlachtfeld;

dass die USA Russland nicht ernsthaft „schwächen“ können, ohne einen größeren Krieg zu riskieren;

dass an der Sanktionsfront deutsche Politiker möglicherweise nicht widerstehen können, den Hahn für North Stream 2 aufzudrehen, damit die europäische Wirtschaft und die Menschen in Europa in diesem Winter nicht erfrieren.

Beschämend

Die New York Times, die nie zur Rechenschaft gezogen wurde, weil sie die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak als unumstößliche Tatsache darstellte und den Angriffskrieg der USA und Großbritanniens ab März 2003 bejubelte, scheint zu glauben, dass sie einen Freibrief hat, den russischen Präsidenten Wladimir Putin genauso zu dämonisieren, wie sie es vier Jahrzehnte zuvor mit Saddam Hussein – und Ho Chi Minh, um Himmels Willen – getan hat.

Am Wochenende hat die Times ihre Berichterstattung so ausgerichtet, dass die Leser zu dem Schluss kommen, Putin sei eine Art Monster, mit dem man unmöglich verhandeln könne. Die Reporter der NYT und auch die Meinungsmacher verlassen sich mal auf ukrainische Beamte, mal auf US-Geheimdienstmitarbeiter. Das alles zusammen ergibt wirklich eine Travestie.

Am Samstag zum Beispiel erklärt uns der Meinungsautor David Brooks, Putin sei „ein tief verwundeter Tiger“. Und (hören Sie sich das an!): Brooks fährt fort: „Diese Woche erfuhr ich ein wenig darüber, wie amerikanische Beamte über diese Situation denken … Mir wurde gesagt, dass zwischen 80.000 und 110.000 russische Soldaten in den letzten sieben Monaten getötet oder verwundet wurden … die Moral ist schrecklich … die Russen sind in der Defensive oder ziehen sich zurück.“ [Erinnert mich daran, wie viele Vietcong wir laut früheren „amerikanischen Offiziellen“ getötet und verwundet haben.]

Maureen Dowd war am Sonntag nicht zu übertreffen. Ihr Artikel auf der NYT-Website zeigt ein Foto von Putin, der mit den Zähnen knirscht, unter dem Titel „Solo Soulless Saboteurs“ (der andere „Saboteur“ ist Donald Trump). Putin ist ein „größenwahnsinniger Superschurke“, ein „Schläger“, „aus den Angeln gehoben“, und dann Dowds Fazit: „Niemand kann mit jemandem umgehen, der so unmenschlich ist.“ Haben Sie das verstanden?

Dowd ist bemüht, Russlands Angriff auf die Ukraine als „unprovoziert“ zu bezeichnen – ein Zeichen von Naivität oder schlichter Unehrlichkeit:

„Amerika hat seine eigene Geschichte, in der es sich selbst in die Kriege in Vietnam und im Irak hineingelogen hat [sie erwähnt nicht, wie die NY Times für beide Kriege den Boden bereitet hat] und dann das Töten junger Soldaten verlängert hat, um das Ego männlicher Politiker zu befriedigen.

Vietnam

Die Times begrüßte die Resolution zum Golf von Tonkin 1964 als Beweis für „unsere gemeinsame Entschlossenheit, die Sache der Freiheit in Südostasien zu unterstützen … gegen das wahnsinnige Abenteuer der nordvietnamesischen Kommunisten … Die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten, die Unabhängigkeit Südvietnams zu sichern, kann, wenn sie jemals zuvor angezweifelt wurde, jetzt von den Kommunisten im Norden oder ihren Verbündeten nicht mehr angezweifelt werden.“

Die „Vergeltung“ der USA kam schnell, obwohl der nordvietnamesische „Überfall“ im Golf am 4. August nie stattgefunden hatte und obwohl – wie Präsident Lyndon Johnsons nationaler Sicherheitsberater McGeorge Bundy später gegenüber NPR erklärte – er Johnson vor den zweifelhaften Beweisen dafür gewarnt hatte.

David Halberstam von der Times warnte: „Ein Rückzug bedeutet, dass das Ansehen der Vereinigten Staaten in der ganzen Welt sinken wird, und es bedeutet, dass der Druck des Kommunismus auf den Rest Südostasiens zunehmen wird.“

Dieses Thema zog sich wie ein roter Faden durch die Medienberichterstattung über Vietnam und war 1970 Gegenstand einer umfassenden Studie von Professor Susan Welch von der University of Illinois. Es war ein Thema, das dazu beitrug, die „Probleme“ in Indochina in den Köpfen der Amerikaner zu verankern. Es trug dazu bei, so Welch, „dass die Leserschaft den Krieg als einen Kampf zwischen dem Kommunismus und der freien Welt betrachtete“.

Welch fügte hinzu, dass unsere großen Zeitungen die Ansicht verbreiteten, dass „der einzige Ausweg aus der Krise … ein militärischer Sieg über die Streitkräfte von Ho Chi Minh“ sei. Mit anderen Worten: keine Verhandlungen.

Eigentlich war die amerikanische Öffentlichkeit bereits zu dem Schluss gekommen, dass der Krieg ein Fehler war, aber da sie so viele Jahre lang über unsere „lebenswichtigen Interessen“ in Vietnam indoktriniert worden war, nahm der Widerstand erst richtig Fahrt auf, als es schon zu spät war.

Und heute ist es für die Medien des Establishments wieder ein Déjà-vu, um Yogi Berra zu zitieren – wieder.