Die Normalisierung der neuen Normalität – was da ist wird bleiben

Damit etwas eine „neue“ Normalität ist, muss es ein gewisses Maß an einvernehmlicher Normalität erreichen. Was ist Normalität? Viele Menschen glauben, es sei das, was in der Mitte der sprichwörtlichen „Verlaufs“ liegt, d. h. die „Mehrheit“.

Stimmt das?

In meiner Praxis als Psychotherapeutin ist es mir sehr unangenehm, wenn ein Klient fragt, ob sein Verhalten „normal“ ist.

In der Regel antworte ich dann: „Nun, es ist wahrscheinlich das häufigste Verhalten“ oder, als negative Antwort, „Sie könnten ein Ausreißer sein und nicht viele da draußen verhalten sich auf diese Weise“. Diese Antwort ist nie sehr befriedigend. Es scheint, dass die Menschen „normal“ mit „was die meisten Menschen tun“ gleichsetzen.

Offensichtlich ist diese Analyse nicht sehr genau – wie oft haben Sie Ihre liebe Mutter sagen hören: „Wenn alle Ihre Freunde von einer Klippe springen würden, würden Sie es dann auch tun?“

Nach all dem muss ich leider sagen, dass in unserer Kultur normal zu sein bedeutet, das zu tun, was die meisten anderen auch tun (oder denken). Heute ist man „normal“, wenn man überall Masken trägt, oder normal, wenn man sich vor Covid fürchtet und sich in die Schlange für den neuesten Booster drängt.

Am Anfang mag es einen gewissen Anreiz geben, z. B. „Du wirst an Covid sterben, wenn du dich nicht impfen lässt“, aber wenn man den wahren Anreiz genau untersucht, ist es normalerweise nicht das, sondern die Tatsache, dass alle anderen oder fast alle anderen sich anpassen.

Sobald man diesen Punkt der Konformität oder „Normalität“ erreicht hat, gibt es nicht mehr viel zu tun, wenn man als Behörde versucht, die Menschen zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen.

In der Tat kann es oft gegen die Autorität arbeiten (Menschen durch eine Zwangsangstkampagne dazu zu bringen, sich zu fügen), weil es dann unmöglich werden kann, diese Massen dazu zu bringen, das loszulassen, was ihnen das Gefühl gibt, „normal“ zu sein (sich der Mehrheit anzupassen).

Selbst heute, da die Behörden die Maskenpflicht aufheben, entscheiden sich die Menschen dafür, die Lockerung der Maskenpflicht zu ignorieren und auf eigene Faust oder innerhalb ihrer Organisation (z. B. in einem Krankenhaus) zu entscheiden, dass sie weiterhin Masken tragen müssen.

In unserer Kultur sind viele Dinge normal geworden, die in früheren Jahren, Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten nicht normal waren. Wir erleben ständig, wie eine Welle vom „Unnormalen (oder Nichtvorhandenen) zum Normalen“ im Laufe der Jahre über uns schwappt.

Dinge, die nicht einvernehmlich waren oder von der Mehrheit akzeptiert wurden, sind erst dann normal geworden, als sie es wurden.

Das erste Beispiel, das mir in den Sinn kommt, sind Mobiltelefone, oder genauer gesagt „persönliche Mobiltelefone“. Ich erinnere mich daran, dass es in Hollywood, als ich in LA lebte, sehr trendy war, ein Telefon im Auto zu haben.

Normalerweise besaßen nur Ärzte oder einflussreiche Berufstätige solche Geräte. Mit der Zeit wurden sie aus verschiedenen Gründen immer beliebter und erreichten schließlich einen Grad an „Normalität“, als fast jeder ein Handy bei sich trug.

Uns fallen natürlich Tausende solcher Dinge ein. Wir können auch an eine gleiche Anzahl von Dingen denken, die früher besser waren und aus welchen Gründen auch immer ihre „Normalität“ verloren haben, z. B. Milch in Flaschen (in Glasflaschen!), die jeden Morgen persönlich auf die Veranda geliefert wird, oder Echtholzböden.

Dies sind Beispiele für „Dinge“, aber was ist mit Konzepten? Oder psychologischen Verhaltensweisen?

Ja, auch diese bewegen sich innerhalb und außerhalb dessen, was als normal angesehen wird. Aber bedenken Sie, wie ich bereits sagte, dass normal nicht „richtig“ oder „gesund“ bedeutet… ganz im Gegenteil. Die „nicht-matrifizierten“ Menschen, die in der Matrix im Untergrund lebten, waren für alle „matrifizierten“ Menschen „abnormal“, aber sie waren die psychologisch gesündesten – oder genauer gesagt: spirituell gesund.

Wir können heute sehen, wie viele Dinge, über die wir nicht glücklich sind, normal werden, „Dinge“ wie Masken, Impfbücher, Vorschriften usw. (die wir gleich besprechen werden), aber der wirkliche Schaden, den wir erleben und erleben werden, sind nicht so sehr die physischen Aspekte dieser Dinge, sondern die psychologischen und spirituellen Auswirkungen.

Wir konzentrieren uns auf die physischen Aspekte, die auch wichtig sind und in unserem Kampf für die Freiheit berücksichtigt werden müssen, aber die physischen Aspekte sind leichter zu bewältigen, sie sind offensichtlich und objektiv problematisch – Hirnschäden aufgrund von zu viel CO2-Aufnahme, der Verlust von Freiheiten an ein totalitäres Regime, die Reisebeschränkungen, der Verlust der Privatsphäre, medizinische Tyrannei usw.

Die tieferen Probleme dieses Angriffs auf die Menschheit sind weitaus verheerender, wirken sich mit der Zeit aus und sind viel schwerer zu erkennen.

Was haben wir also in unserer Kultur beobachtet, das es vor Covid nicht gab und das jetzt in großer Zahl vorhanden ist? Dinge, die von den „Normalos“ als „normal“ erkannt werden könnten.

Das Tragen von Masken ist wahrscheinlich das Offensichtlichste, und möglicherweise das am wenigsten Offensichtliche aus einer schädlichen psychologischen und spirituellen Perspektive. Digitale Ausweise, auf die wir durch dieses Covid-Fiasko vorbereitet werden, um völlig akzeptiert und normal zu werden.

Die digitale Währung ist eine andere, und ihre Vorbereitung hat schon vor langer Zeit begonnen, aber die Mühle wurde noch weiter geschmiert, damit sie sich leicht und normal in unsere Kultur und Gesellschaft einfügen kann. Online-Lernen, das eindeutig ein Trend auf allen Bildungsebenen ist.

Auch die Online-Arbeit wird immer üblicher und damit „normalisiert“. In der Tat scheint jede Art von Zusammenkunft jetzt auf eine Zoom-Sitzung reduziert zu werden, wodurch das psychologische und spirituelle Bedürfnis, sich mit anderen Menschen Schulter an Schulter zu berühren, ihnen physisch in die Augen zu sehen, anstatt in eine Kamera zu blicken, die dann eine digitale Darstellung eines Auges erzeugt, in das man blicken kann, zerstört wird.

Impfstoffe und Impfpässe sind natürlich noch weiter normalisiert worden. Nicht, dass es dazu viel bedurft hätte, denn die Kultur ist seit langem einer Gehirnwäsche unterzogen worden, die besagt, dass alle Impfungen, die Kinder erhalten, das Einzige sind, was sie in der Kindheit am Leben erhält, und dass jeder, der sich dieser Praxis widersetzt, dem Beelzebub persönlich gleichkommt.

Zu den subtileren „Normalitäten“, die uns auferlegt werden, gehört eine allgemeine Angst vor der Natur und unserer natürlichen Umgebung. Den Kindern wird eindeutig beigebracht, andere Kinder, Lehrer und jeden, der nicht maskiert ist, zu fürchten. Uns wird beigebracht zu glauben, dass es normal ist, das Leben selbst zu fürchten. Sicherlich wird eine völlig irrationale Angst vor dem Tod als normal angesehen.

Und allmählich werden wir mit der normalen Vorstellung vertraut gemacht, dass die Technologie uns möglicherweise eine todesfreie Lebenserfahrung bescheren wird, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen und die Bemühungen um eine solche Sache unterstützen. Warum irgendjemand das „normal“ finden sollte, ist mir schleierhaft, aber es wird auf jeden Fall aktiv propagiert, als ob der wahre Sinn des Lebens in einer künstlichen und technologischen Möglichkeit liegt, das Leben ewig zu erhalten.

Wie üblich kann ich mit einem kurzen Artikel wie diesem nur die Oberfläche dieser dunklen und abscheulichen Kreatur anreißen, die ihr Haupt aus dem Sumpf des menschlichen Schattens hebt. Das Problem ist jedoch, dass diese Normalität, von der ich spreche, uns aufgezwungen wird und nicht auf natürliche, organische Weise entsteht.

Die Menschen haben sich schon immer auf seltsame Weise in die Fremde gewagt – aber in der Regel kommen sie irgendwann wieder heraus und sagen: „Ups, das hat nicht funktioniert, was habe ich mir nur dabei gedacht?“ Aber nur, wenn das Wagnis organisch war, psychisch evolutionär – eine falsche Abzweigung, die im richtigen Moment korrigiert wurde. Was wir jetzt erleben, was wir in begrenztem Maße auch in der Vergangenheit mit seltsamen Experimenten wie dem Nationalsozialismus oder dem sowjetischen/marxistischen Kommunismus oder anderen totalitären „Experimenten“ erlebt haben, ist aus globaler Sicht (was nie zuvor geschehen ist) rein manipulativ. Uns wird vorgegaukelt, dass diese Dinge, die ich hier beschrieben habe, normal sind, NUR weil sie einvernehmlich sind.

Erst wenn eine Mehrheit zustimmt, dass sie normal sind, werden sie für normal erklärt. Aber diese Dinge sind nicht normal. Sie verstoßen gegen das Gefüge der Natur, des Geistes und, wenn man an solche Dinge glaubt, auch gegen Gott selbst. Wir scheinen dieses Maß an Normalität aus den Augen verloren zu haben und sehen „normal“ nur noch als „mehrheitlich“ an und glauben daher, dass es einfach keine große Sache ist – etwas, das man ständig hört, wenn es zum Beispiel darum geht, Masken zu tragen oder zu Hause vor dem Computerbildschirm unterrichtet zu werden.

„Setz einfach die verdammte Maske auf, was ist schon dabei?“ In Wirklichkeit ist es eine so große Sache, dass sie uns zur endgültigen Zerstörung der Menschheit führen kann. Das ist kein Scherz.

Auch wenn die meisten Menschen des Verweises auf den Nationalsozialismus in Diskussionen über die „Neue Normalität“ überdrüssig sind, ist der Nationalsozialismus in Deutschland Mitte des 20. Jahrhunderts nach wie vor ein relevanter und nützlicher Vergleich. In Peter Fritzsches Buch Hitlers erste hundert Tage beschreibt er eine spätere Manifestation der „neuen Hitler-Ordnung“ in Deutschland – das Dritte Reich. Hier wird beschrieben, wie ein Dissident aus dem politischen Gefängnis nach Hause zurückkehrt und wie er anschließend behandelt wird:

Der große Kampf, den Sozialdemokraten und Kommunisten im Februar und März gegen die Nationalsozialisten verloren, war einer, in dem die Nation erbittert gespalten war. Die Häftlinge, die Ende 1933 nach Hause zurückkehrten, nahmen Maß daran, wie schnell sich Deutschland von einem Land hochartikulierter Partisanen, die Fahnen schwenkten und Treueabzeichen anhefteten, in ein Land von Gläubigen und Konformisten verwandelt hatte, die aus nicht immer klaren oder überprüfbaren Gründen ihren Frieden mit dem neuen Regime gemacht hatten. Das war die Leistung der Nazis in den zwei kurzen Monaten zwischen den Reichstagswahlen am 5. März 1933 und dem Tag der deutschen Arbeit am 1. Mai. Die „48 Prozent“, die nicht für Hitler gestimmt hatten, verschwanden fast gänzlich aus dem Blickfeld, ihre Überreste wurden als „Asoziale“ behandelt, als Verursacher nationaler und sozialer Korruption, als ertrunkene Ratten im Meer.

Hier geht es um die psychologische Wirkung der Massenbildungspsychose. Ein Volk, das vorher „artikuliert“ und wahrscheinlich zu Debatten und kritischem Denken fähig war, wurde zu einem Volk, das im Wesentlichen hirntot und zu 100 % konform mit der Autorität des Nationalsozialismus war – und alle Arten, dieses Regime zu unterstützen oder in ihm zu leben, wurden für „normal“ erklärt.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die „48 Prozent, die nicht für Hitler gestimmt hatten, fast völlig aus dem Blickfeld verschwanden.“ Wo waren sie hin?

In unserer gegenwärtigen Situation denken wir gerne, dass wir, die wir uns als Freiheitskämpfer bezeichnen, niemals „verschwinden“ werden, aber können wir uns wirklich darauf verlassen? Werden sich viele von uns irgendwann anpassen? Werden wir irgendwann in den Zombie-Zustand verfallen?

Ich für meinen Teil (und ich bin mir sicher, dass es viele gibt, die mir dabei zustimmen) plane, auf diesem Hügel zu sterben. Aber können wir wirklich so sicher sein, dass wir nicht irgendwann dem Status quo, der „neuen Weltnormalität“ zum Opfer fallen und vom System aufgesogen werden und zu „ertrunkenen Ratten im Meer“ werden?

Der Gedanke daran lässt mich erschaudern. Aber die meisten von uns kennen das „Stockholm-Syndrom“, bei dem Gefangene selbstgefällig werden und sich sogar mit ihren Entführern und kriminellen Tätern verbünden.

Dieses Phänomen ist ein sehr tief verwurzelter menschlicher Zwang, der auf unserem Überlebensinstinkt beruht. Wenn wir alle Hoffnung schwinden sehen, werden wir uns ganz natürlich für diejenigen erwärmen, die die Macht und die Mittel haben, uns am Leben zu erhalten.

Ich denke dabei an Filme wie The Matrix und sogar an alberne Kost wie Demolition Man, in denen es einen blühenden Untergrund von „freien Menschen“ gibt, die durch den Überlebensdruck bis an den Rand des Zusammenbruchs belastet sind und fast wie Tiere leben, meist im Untergrund (das kollektive Unbewusste?) – und sicherlich nicht als normal angesehen werden.

Ist dies überhaupt eine Möglichkeit innerhalb der Grenzen des instinktiven Überlebenstriebs? Das ist schwer zu sagen. In den 30er und 40er Jahren gab es tatsächlich einen Widerstand gegen die Nazis. Er mag klein gewesen sein, aber er war definitiv vorhanden. Ich glaube, es gibt einen mindestens ebenso starken archetypischen Zwang, „frei zu sein oder zu sterben“.

Es scheint jedoch, dass dieser Archetyp, wenn er genug unter Druck gesetzt wird, zu kurz kommt. Ich nehme an, wir müssen erst noch sehen, wie es ihm angesichts des derzeitigen Angriffs auf den menschlichen Geist ergehen wird.