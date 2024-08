Der Gestank, der aus der Seine – der wahrscheinlich größten offenen Kanalisation der Welt – aufsteigt, ist die ächzende Wahrheit über die Doppelzüngigkeit und Anmaßung des Westens.

Die Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris am vergangenen Freitag löste eine weltweite Kontroverse aus. Den Organisatoren wurde vorgeworfen, Milliarden von Christen und Muslimen auf der ganzen Welt durch profane Darstellungen von Jesus Christus (einem im Islam verehrten Propheten) umgeben von Drag Queens zu beleidigen.

Es ging nicht nur um die angebliche Entweihung von Da Vincis ikonischem Abendmahlsbild. Die gesamte Eröffnungszeremonie der XXXIII. Olympiade war ein kitschiges Spektakel, das auf eine geschmacklose Gay-Pride-Veranstaltung reduziert zu sein schien. Die Organisatoren von Paris 2024 behaupteten, das Thema solle “Inklusivität” und humanitäre Toleranz vermitteln – obwohl sie sich später unterwürfig für die Beleidigung entschuldigten, was auf einen Fehler hindeutet.

Die Kontroverse setzte sich in der ersten Woche der Sportveranstaltungen fort, als der Triathlon, der in der Seine geschwommen wurde, zunächst wegen gefährlicher Verschmutzung abgesagt und dann trotz der Bedenken um die Sicherheit der Teilnehmer fortgesetzt wurde. Die Athleten beschwerten sich, dass sie gezwungen waren, durch Abwasser und rattenverseuchte Gewässer zu schwimmen, damit die französischen Organisatoren ihr Gesicht nicht durch ein PR-Desaster verlieren.

Das Verschmutzungsfiasko könnte als Metapher dafür dienen, wie sehr westliche Elitenpolitiker die Realitäten der heutigen Welt aus den Augen verloren haben. Keine noch so ausgefallene französische Parfümierung kann den Gestank hinter der billigen Politisierung der Spiele verbergen.

Nachdem mehr als 1,5 Milliarden Dollar für die angebliche Säuberung der Seine ausgegeben wurden, ist sie so stark verschmutzt wie nie zuvor, seit das öffentliche Baden in dem Fluss vor einem Jahrhundert verboten wurde.

Auch die westliche Politik ist zu einer trügerischen Farce und Parodie des Liberalismus geworden. Keine noch so große Schönfärberei kann den wuchernden Schutt aus Lügen und Korruption verbergen, der von den westlichen Hauptstädten ausgeht. Auf der einen Seite sprechen Politiker über die erhabenen Werte der Demokratie und einer auf Regeln basierenden Ordnung, während sie auf der anderen Seite Bomben auf Zivilisten abwerfen, deren Sprengköpfe mit Regenbogenfahnen bemalt sind. Oder sie sponsern Neonazi-Mörder in der Ukraine, die Gay-Pride-Logos tragen.

Die Menschheit durch den Sport zu vereinen, das soll das olympische Prinzip der modernen Spiele sein, die erstmals 1896 in Griechenland stattfanden und von dem Franzosen Pierre de Coubertin konzipiert wurden. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das wichtigste Sportereignis der Welt durch Kriege und geopolitische Ereignisse unterbrochen, insbesondere während der Jahre des Kalten Krieges, als die Spiele 1980 und 1984 boykottiert wurden. Trotz der Unwägbarkeiten im Laufe der Jahre gab es immer einen Anschein von Neutralität in der internationalen Politik.

Jetzt nicht mehr. Die aktuellen Olympischen Spiele in Paris sind in eklatanter Weise politisiert worden. Russland und Weißrussland wurden aufgrund des Konflikts in der Ukraine ausgeschlossen, nachdem das vom Westen dominierte Internationale Olympische Komitee seine “Solidarität mit der Ukraine” erklärt hatte.

Dies ist eine absolute Schande für das IOC und die Spiele. Die Heuchelei ist widerlich. Es wurde nie in Erwägung gezogen, die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten wegen der vielen illegalen Kriege zu verbieten, an denen sie beteiligt waren, von der Invasion und Besetzung des Irak und Afghanistans bis hin zu anderen Aggressionen.

Der Krieg in der Ukraine ist wohl ein Stellvertreterkrieg, den die USA und ihre NATO-Verbündeten gegen Russland führen. Die Geschichte des Konflikts deutet auf westliche Verantwortung und kalkulierte Provokation hin. Den Konflikt allein auf die “russische Aggression” zurückzuführen, ist eine zweifelhafte politische Position, die der Westen vertritt, die aber von vielen anderen Nationen nicht geteilt wird.

Es ist ein Missbrauch seiner Legitimation, wenn das IOC eine parteiische Position zum Ukraine-Krieg einnimmt.

Die Doppelmoral ist unverschämt, wenn man bedenkt, dass es Israel freisteht, seine nationale Delegation ohne offizielle Vorbehalte zu den Olympischen Spielen zu schicken. Der Internationale Gerichtshof hat jedoch entschieden, dass die israelischen Kampfhandlungen in Gaza einen Völkermord darstellen. Es ist ein erbärmliches Schauspiel, wenn israelische Athleten ungehindert an den Spielen teilnehmen können, während ihr Staat in den vergangenen neun Monaten unerbittlicher Gewalt über 40 000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet hat. Die westlichen Hauptstädte haben dem israelischen Regime diplomatische Rückendeckung und entscheidende militärische Unterstützung gegeben, um diesen Völkermord durchzuführen. Die entsetzlichen Massaker im Gazastreifen, bei denen Flüchtlingslager in die Luft gesprengt und ganze Familien kaltblütig abgeschlachtet werden, gehen unvermindert weiter, während die Spiele in der ganzen Welt im Fernsehen übertragen werden.

Die Gegenüberstellung dieser vom Westen unterstützten Barbarei in Gaza mit den Spielen, die für “Vielfalt und Toleranz” werben, ist einfach zu widerlich und pervers. In der Tat könnte man ohne jeden Zweifel sagen, dass die Olympischen Spiele in Paris angesichts der Abscheulichkeit des Massenmords in Gaza moralisch verwerflich sind.

Dass die Organisatoren der Pariser Veranstaltung versuchen, ihr Vorgehen mit einem Mäntelchen der vermeintlich anspruchsvollen Inklusion und Humanität zu überziehen, ist doppelt obszön. Die moralische Dekadenz zeigt sich in den blasphemischen Beleidigungen religiöser Überzeugungen. Nichts ist heilig, so scheint es, außer westlichen Vorstellungen von Elitismus. Kritik ist nicht erlaubt, ohne sich dem Vorwurf der Bigotterie und Transphobie auszusetzen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich damit gebrüstet, dass die Spiele von Paris eine “verrückte Idee sind, die verwirklicht wird”. Das kann man mit absoluter Verachtung wiederholen.

Macron und andere westliche politische Führer sind mit narzisstischen Vorstellungen belastet, dass sie edle Werte der “liberalen Demokratie” vertreten.

Und das, obwohl Macron und seine westlichen Mitstreiter das Gemetzel in der Ukraine und im Gazastreifen rücksichtslos angeheizt haben. Und dann haben sie auch noch die Frechheit, Russland und Belarus von den Spielen auszuschließen.

Das erbauliche Konzept der Olympischen Spiele ist zu einer grellen Propagandashow degradiert worden, die darauf abzielt, den Anschein westlicher Tugendhaftigkeit zu fördern.

In Wirklichkeit handelt es sich jedoch nicht um eine Demonstration vermeintlicher Toleranz und Inklusivität, sondern vielmehr um die Auferlegung einer verdrehten westlichen Eliteideologie auf die Mehrheit der Menschheit.

Man kann sich darüber streiten, ob die Beleidigung des Christentums und des Islams eine unglückliche Fehlinterpretation der französischen künstlerischen Freiheit war.

Unbestreitbar ist jedoch die abscheuliche Heuchelei, die angesichts des vom Westen unterstützten Völkermords in Gaza und der Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine an den Tag gelegt wurde.

Kein Wunder, dass viele Menschen auf der ganzen Welt das übliche Interesse an den “Jeux Olympiques” verloren haben. Die Veranstaltung in Paris hat wegen ihrer billigen und schmutzigen Politisierung einen Großteil der Weltöffentlichkeit verprellt.

Der Gestank, der aus der Seine – der wahrscheinlich größten offenen Kanalisation der Welt – aufsteigt, ist die stöhnende Realität, die die Doppelzüngigkeit und die Anmaßungen des Westens entlarvt.