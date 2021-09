Die Pandemie löste eine „Lawine“ von psychischen Problemen von Kindern und Jugendlichen aus – und sie können nirgendwo hin

Seit dem Ausbruch der Pandemie haben Kinderkrankenhäuser im ganzen Land einen „kometenhaften“ Anstieg der Zahl der Kinder erlebt, die psychische Hilfe benötigen.

Erschwerend kommt hinzu, dass Krankenhäuser, die schon vor der Pandemie Schwierigkeiten hatten, die Nachfrage nach psychosozialen Diensten zu befriedigen, dank COVID nun mit noch weniger Ressourcen – wie Krankenhausbetten, Leistungserbringern, Therapeuten und Beratern – auskommen müssen.

Die psychische Gesundheit junger Menschen verschlechterte sich während der Pandemie, als der Heimkoller die Familienkonflikte verstärkte und die geschlossenen Schulen die Kinder von Aktivitäten und Gleichaltrigen isolierten.

Der Washington Post zufolge wurden von Juni letzten Jahres bis zum späten Frühjahr 2021 durchschnittlich fünf Kinder pro Woche wegen einer Überdosis Paracetamol, Opiaten, Antidepressiva und Ritalin in das Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät der East Carolina University in Greenville, North Carolina, eingeliefert.

Normalerweise werden im Krankenhaus nur fünf Kinder pro Monat behandelt.

Im Mai rief das Children’s Hospital in Colorado den „Notstand“ aus, da sich die Zahl der Kinder, die wegen Angstzuständen behandelt werden, verdoppelt, die Zahl der Depressionen verdreifacht und die Zahl der Drogenmissbrauchsfälle und Essstörungen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie zugenommen hat.

„Wir haben wirklich noch nie so einen rasanten Anstieg bei Kindern mit psychischen Problemen und deren Schweregrad erlebt“, sagte Jenna Glover, Leiterin der Psychologieausbildung am Children’s Hospital Colorado. „Das habe ich in meiner gesamten Laufbahn noch nie erlebt.

In anderen Krankenhäusern war der Anstieg noch größer. Im Januar verzeichnete das Wolfson Children’s Hospital in Jacksonville, Florida, einen 300-prozentigen Anstieg der Zahl der verhaltensbedingten Notfallaufnahmen seit April 2020.

Von Januar bis April 2021 stieg die Zahl der Besuche in Notaufnahmen für verhaltensbedingte Erkrankungen um 72 % gegenüber dem gleichen Zeitraum vor zwei Jahren, so das Krankenhaus.

Die Centers for Disease Control and Prevention stellten fest, dass die Besuche in der Notaufnahme wegen vermuteter Selbstmordversuche im Februar und März 2021 bei Mädchen im Vergleich zu 2019 um mehr als 50% und bei Jungen um mehr als 4% höher waren.

„Im letzten Jahr hat es eine Lawine von sehr schwer depressiven und ängstlichen Kindern und Jugendlichen gegeben“, sagte die Kinderpsychiaterin Michelle Guchereau aus San Francisco. Es sei „herzzerreißend“ und „überwältigend“, einige davon abweisen zu müssen, sagte sie.

Von April bis Oktober 2020 verzeichneten die US-Krankenhäuser einen Anstieg der Zahl der 12- bis 17-jährigen Kinder, die wegen ihrer psychischen Gesundheit Hilfe suchten, um 31 %, und einen Anstieg um 24 % bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren.

Im März dieses Jahres meldete das Seattle Children’s Hospital, dass jede Nacht ein oder zwei Patienten wegen eines Selbstmordversuchs behandelt werden. Das Krankenhaus nahm Kinder in der Notaufnahme auf, weil keine pädiatrischen psychiatrischen Betten verfügbar waren.

Aus einem Bericht des Bundesstaates Massachusetts geht hervor, dass 39 % der pädiatrischen Patienten, die im Jahr 2020 wegen psychischer Probleme in die Notaufnahme kamen, Betten in der Notaufnahme belegten, weil keine pädiatrischen Betten zur Verfügung standen.

Während der Pandemie erreichte das Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago einen Punkt, den die Notfallmedizinerin Dr. Jennifer Hoffmann als „Krisenpunkt“ bezeichnete. Die Zahl der Besuche in der Notaufnahme im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit war so hoch, dass eine Reaktion ausgelöst wurde, die normalerweise dem Katastrophenmanagement vorbehalten ist.

„Sie ermöglicht eine Koordinierung auf höchster Führungsebene, um die Krise der psychischen Gesundheit von Kindern zu bewältigen“, so Hoffmann.

Hoffmanns Krankenhaus musste auch Kinder in der Notaufnahme unterbringen oder sie in medizinische Betten einweisen, wo sie manchmal tagelang warteten, bis ein psychiatrisches Bett frei wurde.

Kollege Dr. John Walkup, Vorsitzender der Pritzker-Abteilung für Psychiatrie und Verhaltensmedizin des Krankenhauses, sagte, die Pandemie habe die seit langem bestehenden Zugangsprobleme noch verschärft.

„Wir hatten in den Vereinigten Staaten noch nie ein adäquates psychiatrisches Gesundheitssystem für Kinder – noch nie – und so nimmt man ein unzureichendes System, um damit zu beginnen, und dann bringt man plötzlich Kinder, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, … in eine sehr schwierige Lebenssituation. Und dann hat man eine Zugangskrise“, sagte Walkup.

Viele der Kinder, die Walkups Krankenhaus in der Notaufnahme behandelte, hatten ein psychisches Problem, das vor der Pandemie nie diagnostiziert oder nur unzureichend behandelt wurde. Wenn sie jetzt Hilfe suchen, können sie keinen regulären Termin bei einem Therapeuten bekommen. Schon vor der Pandemie zeigten Studien, dass es manchmal Monate dauern kann, bis man einen ersten Termin bekommt.

„Wenn man diesen Kindern die Schule, die familiäre Unterstützung, die Einkommensunterstützung, die Nahrungsmittelunterstützung, die Wohnunterstützung wegnimmt oder wenn sie einen Verwandten verlieren, dann werden diese Kinder wirklich in hohem Maße symptomatisch“, sagte Walkup.

Zach Zaslow, leitender Direktor für Regierungsangelegenheiten am Children’s Hospital Colorado, sagte, dass sein Krankenhaus Kinder in der Notaufnahme oder in der stationären Abteilung unterbringt, nicht weil es das Beste für die Kinder ist, sondern weil es buchstäblich keinen anderen Ort gibt, an den sie gehen können“.

„Manchmal werden sie an Einrichtungen außerhalb des Staates überwiesen, um die nötige Pflege zu erhalten, wodurch die Familien auseinandergerissen werden“, so Zaslow. „Und das kann auch für die Kinder traumatisierend sein“.

Großbritannien erlebt eine ähnliche Krise

Das Vereinigte Königreich erlebt eine ähnliche Krise in der pädiatrischen Psychiatrie: Ein Drittel der Betten in Akutkrankenhäusern in Teilen Englands sind inzwischen mit gefährdeten Kindern belegt, die keine akute medizinische Versorgung benötigen, aber nirgendwo anders hingehen können, warnten Sicherheitsexperten.

Ärzte sagen, dass sie sich wie teure „Babysitter“ für gefährdete Kinder fühlen, von denen viele in Pflege sind, deren Unterbringung aber wegen ihres gewalttätigen und selbstschädigenden Verhaltens gescheitert ist.

Andere haben schwere neurologische Entwicklungsstörungen oder Essstörungen und benötigen eine spezielle Behandlung, die auf normalen Kinderstationen nicht möglich ist, wo sie manchmal monatelang „festsitzen“.

Immer häufiger wird die Polizei gerufen, um die Kinder zu bändigen oder sie zurückzubringen, wenn sie weggelaufen sind, und Kinderärzte haben mit gefährdeten Kindern zu tun, die zwar nicht körperlich krank sind, aber ein so herausforderndes Verhalten zeigen, dass sie in anderen Einrichtungen nicht betreut werden können.

Mehr als zwei Drittel der Bezirke in den USA haben keinen Psychiater

Wie die Washington Post berichtet, sind das Problem und seine Auswirkungen komplex.

Ein Artikel im Academic Pediatrics Journal untersuchte die Hindernisse bei der Behandlung psychosozialer Probleme von 2004 bis 2013 und stellte fest, dass Kinderärzte schon vor der Pandemie mit der Betreuung von Kindern mit psychischen Problemen überfordert waren.

Psychologen berichteten von einem Anstieg der Nachfrage nach Dienstleistungen für Kinder unter 13 Jahren um 30 % und für Jugendliche um 16 %. In einem Krankenhaus in Michigan haben sich die Einweisungen von Jugendlichen mit Essstörungen während der Pandemie mehr als verdoppelt.

Am 9. September lebten mehr als 124 Millionen Amerikaner in Gebieten mit Fachkräftemangel im Bereich der psychischen Gesundheit, und das Land benötigt mindestens 6.500 weitere Fachkräfte, um die Lücken zu schließen.

Derzeit gibt es in den USA durchschnittlich nur 9,75 Kinderpsychiater pro 100.000 Kinder unter 19 Jahren. Der unzureichende Zugang zu Kinder- und Jugendpsychiatern ist seit langem ein Anliegen von Kinderärzten und Familien. Nach Angaben der American Academy of Child and Adolescent Psychiatry werden mehr als viermal so viele Ärzte benötigt, wie zur Verfügung stehen.

Die Wartezeiten für neue Termine können viele Monate betragen, und die Familien müssen unter Umständen aus eigener Tasche zahlen oder weite Strecken zurücklegen, da sich die Psychiater in den Großstädten versammeln. In mehr als zwei Dritteln der US-Bezirke gibt es überhaupt keinen Psychiater.

Laut The Guardian wurden Einrichtungen, die psychiatrische Dienste für Kinder anbieten, von den jeweiligen lokalen und nationalen Regierungen systematisch untergraben und unterfinanziert – obwohl erfolgreiche Ergebnisse zu einer geringeren Nachfrage nach Diensten für Erwachsene führen, was dem britischen National Health Service erhebliche Ausgaben ersparen könnte.

Diejenigen, die die Macht haben, das System der psychischen Gesundheit zu überarbeiten und zu erweitern, tun dies einfach nicht.