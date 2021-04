Die Politik des Heroins und der Abzug der USA aus Afghanistan

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Die Biden-Administration hat einen Termin für den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan für den 11. September 2021 angekündigt, symbolisch genau zwei Jahrzehnte nach den spielverändernden 911-Anschlägen in New York und Washington. Das Pentagon und das Weiße Haus schweigen jedoch zu einem der Hauptgründe, warum die Mächtigen, die Washington kontrollieren, seit der fingierten Jagd nach einem ehemaligen CIA-Vertragsangestellten namens Osama bin Laden in Afghanistan geblieben sind.

Klar ist, dass die US-Regierung mit ihren Plänen für Afghanistan und den so genannten Abzug nicht gerade ehrlich ist. Das zuvor vereinbarte Datum des 1. Mai im Vergleich zum 11. September hat eindeutig nichts mit einem würdevolleren Abzug nach einem zwei Jahrzehnte andauernden Krieg zu tun, der die US-Steuerzahler mehr als 2 Billionen Dollar gekostet hat. Das Argument einiger US-Demokraten, dass ein vollständiger Abzug mit der brutalen Taliban-Kultur der Frauenfeindlichkeit die Rechte der afghanischen Frauen gefährden würde, ist eindeutig nicht das, was die US- und NATO-Soldaten mit ihrer Präsenz geschützt haben. Was steht also auf dem Spiel?

Private Söldnerbesatzung

Während das Pentagon sich mit einer direkten Antwort zurückgehalten hat, scheint es, dass das, was das Team Biden der Neokonservativen plant, eine „privatisierte“ US-Militärpräsenz ist. Einem Bericht von Jeremy Kuzmarov zufolge „verbleiben über 18.000 Auftragnehmer des Pentagon in Afghanistan, während die offiziellen Truppen 2.500 betragen. Joe Biden wird diese kleinere Gruppe von Soldaten abziehen, während er US-Spezialeinheiten, Söldner und Geheimdienstmitarbeiter zurücklässt – er privatisiert und verkleinert den Krieg, aber er beendet ihn nicht.“ Schon jetzt kommen in Afghanistan auf einen US-Soldaten sieben private Militärfirmen.

Der Einsatz privater Militärfirmen erlaubt es dem Pentagon und den US-Geheimdiensten, eine ernsthafte Kontrolle durch den Kongress zu vermeiden. In der Regel handelt es sich dabei um Veteranen der Special Forces, die als private Sicherheitsdienstleister oder Söldner weitaus mehr verdienen. Ihre Arbeit wird einfach als geheim eingestuft, so dass es fast keine Rechenschaftspflicht gibt. Die New York Times berichtet unter Berufung auf aktuelle und ehemalige US-Beamte, dass sich Washington „höchstwahrscheinlich auf eine undurchsichtige Kombination aus geheimen Special-Operations-Kräften, Auftragnehmern des Pentagons und verdeckten Geheimdienstmitarbeitern verlassen wird“, um Operationen in Afghanistan durchzuführen.

Die derzeitige afghanische Regierung unter Ashraf Ghani ist ebenso wie die von Hamid Karzai eine Schöpfung der Vereinigten Staaten. Ghani wird Washingtons Stellvertreter in Kabul bleiben. Sein Militär wird von den Vereinigten Staaten mit rund 4 Milliarden Dollar pro Jahr finanziert. Aber wofür?

Was in der öffentlichen Diskussion über die afghanische Truppenpräsenz fehlt, ist der 800 Pfund schwere Gorilla im Raum: Drogen, insbesondere Heroin.

Der 800-Pfund-Gorilla

Einige dieser privaten Glücksritter tun keine schönen Dinge. DynCorp ist einer der größten Auftragnehmer dort. Bis 2019 hatte DynCorp über 7 Milliarden Dollar an Regierungsaufträgen erhalten, um die afghanische Armee auszubilden und Militärbasen in Afghanistan zu verwalten. Eine der bekanntesten Aufgaben von DynCorp und anderen US-Söldnern in Afghanistan war es, die Zerstörung der afghanischen Mohnfelder zu „beaufsichtigen“, die schätzungsweise 93 % des weltweiten Heroins liefern. Es ist jedoch klar, dass das Opium und sein weltweiter Vertrieb eine Hauptaufgabe der CIA war, zusammen mit dem US-Militär, das den sicheren Lufttransport über Luftwaffenstützpunkte in Kirgisistan sowie in Afghanistan in die westlichen Heroinmärkte garantiert. DynCorp hat für diese Drogenbekämpfung wenig vorzuweisen, oder haben sie etwas anderes gemacht?

CIA, Mujahideen und afghanisches Opium

Als die USA Afghanistan zum ersten Mal besetzten und Vergeltung für die Rolle der Taliban bei der Unterstützung Osama bin Ladens bei den US-Anschlägen von 911 forderten, hatte eine strenge Anti-Opium-Politik der Taliban die Ernten auf fast Null reduziert. Im Oktober 2001, kurz vor der US-Invasion, bestätigte die UN, dass die Taliban die Opiumproduktion in Afghanistan von 3300 Tonnen im Jahr 2000 auf 185 Tonnen im Jahr 2001 reduziert hatten. Laut dem kanadischen Ökonomen und Historiker Michel Chossudovsky „wurden unmittelbar nach der Invasion im Oktober 2001 die Opiummärkte wiederhergestellt. Die Opiumpreise schossen in die Höhe. Anfang 2002 war der Inlandspreis für Opium in Afghanistan (in Dollar/kg) fast zehnmal höher als im Jahr 2000.“ Die anglo-amerikanische Invasion in Afghanistan hat den Drogenhandel erfolgreich wiederhergestellt. Der Guardian berichtete: „Im Jahr 2007 hatte Afghanistan mehr Land, auf dem Drogen angebaut wurden, als Kolumbien, Bolivien und Peru zusammen.“ Das war sechs Jahre nach Beginn der US-Militärbesetzung.

Innerhalb weniger Jahre der US-Besatzung unter Karzai erreichte die Opiumernte ein Rekordniveau. Einer der größten afghanischen Opium-Warlords war damals der Bruder von Karzai. Im Jahr 2009 schrieb die New York Times unter Berufung auf ungenannte US-Beamte: „Ahmed Wali Karzai, der Bruder des afghanischen Präsidenten und ein mutmaßlicher Akteur im boomenden illegalen Opiumhandel des Landes, erhält regelmäßige Zahlungen von der Central Intelligence Agency, und das schon seit acht Jahren.“ 2011 wurde Ahmed Karzai in seinem Haus in Helmland von einem seiner Leibwächter niedergeschossen. Helmland ist die größte Opiumprovinz in Afghanistan. Wenn Helmland ein Land wäre, wäre es der größte Opiumproduzent weltweit. War es Zufall, dass die CIA mindestens acht Jahre lang Geld an Karzai zahlte, oder hatte die Firma ein Interesse an den Geschäften von Karzai?

Während Washington und die CIA bestritten haben, den riesigen afghanischen Opiumhandel zu unterstützen, legt die Geschichte der CIA seit dem Vietnamkrieg mit Drogen-Warlords etwas anderes nahe. Wie Alfred W. McCoy während der Ära des Vietnamkriegs in seinem bahnbrechenden Buch „The Politics of Heroin in Southeast Asia“ dokumentierte, war die CIA eng mit Hmong-Stammesangehörigen in Laos verbunden, die in den Opiumhandel verwickelt waren. Sie behaupteten, es sei notwendig gewesen, um ihre Unterstützung zu verdoppeln. Später stellte sich heraus, dass die CIA Air America an der heimlichen Verschiffung von Opium aus dem Goldenen Dreieck beteiligt war.

Während des von den USA finanzierten Krieges der Mudschaheddin gegen die sowjetische Rote Armee in Afghanistan in den 1980er Jahren drückte die CIA angeblich ein Auge zu, als Osama bin Laden und Tausende von „afghanischen Arabern“ von ihm rekrutiert wurden. Afghanische Warlords wie Gulbuddin Hekmatyar bereicherten sich zusammen mit dem pakistanischen Geheimdienst ISI an den riesigen Gewinnen aus dem Drogenhandel. Sich vorzustellen, dass die CIA und private Söldnerarmeen wie DynCorp, die eng mit der Behörde verbunden sind, heute in die größte Opium- und Heroinquelle der Welt verwickelt sind, erfordert keinen großen Glaubenssprung.

Im Jahr 2018 machte Alfred McCoy eine vernichtende Anklage gegen den US-Krieg in Afghanistan. Er fragte: „Wie konnte die einzige Supermacht der Welt mehr als 16 Jahre lang ununterbrochen kämpfen – auf dem Höhepunkt des Konflikts mehr als 100.000 Truppen einsetzen, das Leben von fast 2.300 Soldaten opfern, mehr als eine Billion Dollar für ihre militärischen Operationen ausgeben, eine weitere Rekordsumme von 100 Milliarden Dollar für den ‚Aufbau von Nationen‘ ausgeben, eine Armee von 350.000 afghanischen Verbündeten finanzieren und ausbilden – und trotzdem nicht in der Lage sein, eines der verarmtesten Länder der Welt zu befrieden?“ Seine Antwort war, dass es bei der US-Präsenz nicht um Nation-Building oder Demokratie ging. Es ging um Heroin: „Während seiner drei Jahrzehnte in Afghanistan waren Washingtons militärische Operationen nur dann erfolgreich, wenn sie einigermaßen bequem in den illegalen Opiumhandel Zentralasiens passten“, klagte er an. „Die Opiumproduktion stieg von etwa 180 Tonnen im Jahr 2001 auf mehr als 3.000 Tonnen pro Jahr nach der Invasion und auf mehr als 8.000 im Jahr 2007.

Im Jahr 2017 erreichte die Opiumproduktion einen Rekord von 9.000 Tonnen. Nach mehr als 16 Jahren US-Militärbesetzung. Irgendwo hier ist eine sehr schmutzige und kriminelle Geschichte und die CIA sowie verwandte private militärische Auftragnehmer wie DynCorp scheinen mittendrin zu sein. Dies ist vielleicht der wahre Grund, warum Washington sich weigert, Afghanistan ehrlich zu verlassen. Wie Pepe Escobar betont, handelt es sich entgegen der Darstellung in den westlichen Medien, dass die Taliban den afghanischen Opiumhandel kontrollieren, „nicht um eine Operation der afghanischen Taliban. Die Schlüsselfragen – die von atlantischen Kreisen nie gestellt werden – sind, wer die Opiumernten kauft, sie zu Heroin raffiniert, die Exportrouten kontrolliert und sie dann mit riesigem Profit verkauft…“ Er verweist auf die NATO und merkt an, dass russische Bürger genauso „Kollateralschaden“ der afghanischen Heroin-Rattenlinie sind wie die Amerikaner. „Das russische Außenministerium verfolgt, wie Tonnen von Chemikalien illegal nach Afghanistan importiert werden, unter anderem aus ‚Italien, Frankreich und den Niederlanden‘, und wie die USA und die NATO absolut nichts tun, um die Heroin-Rattenlinie einzudämmen.“

Der US-Einsatz in Afghanistan, dem größten Opiumproduzenten der Welt, ist noch lange nicht zu Ende. Sie ändert lediglich ihre Form.