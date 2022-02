Die Polizei der Gedankenkontrolle: Der Krieg der Regierung gegen Gedankenverbrecher und Wahrheitsverkünder

„In einer Zeit der Täuschung ist es ein revolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen“ – George Orwell

Die US-Regierung, die in einer Sprache der Gewalt spricht, hat Angst vor ihren Bürgern.

Wir haben es mit einer Regierung zu tun, die so machthungrig und paranoid ist und Angst hat, ihre Macht zu verlieren, dass sie sich gegen jeden verschwört, der es wagt, ihre Autorität in Frage zu stellen.

Wir alle sind in Gefahr.

In den letzten Jahren hat die Regierung den Begriff „inländischer Terrorist“ austauschbar mit „regierungsfeindlich“, „extremistisch“ und „Terrorist“ verwendet, um jeden zu beschreiben, der irgendwo in einem sehr breiten Spektrum von Standpunkten liegt, die als „gefährlich“ angesehen werden könnten. Die Auswirkungen sind so weitreichend, dass fast jeder Amerikaner in Worten, Taten, Gedanken oder durch Assoziationen zu einem Extremisten wird.

Im jüngsten Angriff der Regierung auf diejenigen, die die Regierung kritisieren – ganz gleich, ob sich diese Kritik in Worten, Taten oder Gedanken manifestiert – hat die Biden-Administration diejenigen, die „falsche oder irreführende Erzählungen und Verschwörungstheorien sowie andere Formen von Fehlinformationen“ verbreiten, mit Terroristen verglichen.

Der nächste Teil ist der Knackpunkt.

Im jüngsten Terrorismus-Bulletin des Heimatschutzministeriums heißt es: „Diese Bedrohungsakteure versuchen, die gesellschaftlichen Spannungen zu verschärfen, um Zwietracht zu säen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die staatlichen Institutionen zu untergraben, um Unruhen zu schüren, die möglicherweise zu Gewalttaten führen könnten.“

Die Regierung kümmert sich nicht darum, ob das, was Sie weitergeben, Fakt oder Fiktion oder irgendetwas dazwischen ist. Was sie interessiert, ist, ob das, was Sie teilen, das Potenzial hat, die Menschen dazu zu bringen, selbst zu denken und dabei die Propaganda der Regierung zu hinterfragen.

Machen Sie sich bereit für die nächste Phase im Kampf der Regierung gegen Gedankenverbrechen und Wahrheitsverkünder.

Seit Jahren setzt die Regierung alle Waffen ihres riesigen Arsenals ein – Überwachung, Bedrohungsanalysen, Fusionszentren, Programme zur Verbrechensvorbeugung, Gesetze gegen Hassverbrechen, militarisierte Polizei, Abriegelungen, Kriegsrecht usw. -, um potenzielle Staatsfeinde aufgrund ihrer Ideologien, Verhaltensweisen, Zugehörigkeiten und anderer Merkmale, die als verdächtig oder gefährlich gelten könnten, ins Visier zu nehmen.

Wenn Sie beispielsweise an Ihre verfassungsmäßigen Rechte glauben und diese ausüben (d. h. Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, freie Religionsausübung, das Recht, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, die Ihre politischen Ansichten teilen, die Regierung zu kritisieren, eine Waffe zu besitzen, einen Durchsuchungsbefehl zu verlangen, bevor Sie befragt oder durchsucht werden, oder jede andere Aktivität, die als potenziell regierungsfeindlich, rassistisch, bigott, anarchistisch oder souverän angesehen wird), könnten Sie ganz oben auf der Terrorismus-Beobachtungsliste der Regierung stehen.

Wie ein Leitartikel der New York Times warnt, sind Sie in den Augen der Polizei möglicherweise ein regierungsfeindlicher Extremist (auch bekannt als inländischer Terrorist), wenn Sie befürchten, dass die Regierung Ihre Schusswaffen konfiszieren will, wenn Sie glauben, dass die Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch steht und die Regierung bald das Kriegsrecht ausrufen wird, oder wenn Sie ungewöhnlich viele politische und/oder ideologische Autoaufkleber an Ihrem Wagen anbringen.

Einem aktuellen Bericht des FBI zufolge könnten Sie auch als Bedrohung durch den inländischen Terrorismus eingestuft werden, wenn Sie Verschwörungstheorien vertreten, insbesondere wenn Sie „versuchen, Ereignisse oder Umstände als Ergebnis einer Gruppe von Akteuren zu erklären, die im Verborgenen arbeiten, um sich selbst auf Kosten anderer Vorteile zu verschaffen“, und „in der Regel im Widerspruch zu offiziellen oder vorherrschenden Erklärungen von Ereignissen stehen“.

Mit anderen Worten: Wenn Sie es wagen, Ansichten zu vertreten, die im Gegensatz zu denen der Regierung stehen, können Sie durchaus verdächtigt werden, ein inländischer Terrorist zu sein und entsprechend behandelt werden.

Diese jüngste Salve der Regierung gegen Verbraucher und Verbreiter von „Falsch- und Fehlinformationen“ weitet das Netz auf jeden aus, der Ideen vertritt, die der offiziellen Darstellung der Regierung zuwiderlaufen.

Man muss kein Joe Rogan sein, der COVID-19 in Frage stellt, um als Extremist beschimpft, gelöscht und eingestuft zu werden.

Es gibt ein ganzes Spektrum von Verhaltensweisen, die von Gedankenverbrechen und Hassreden bis hin zum Whistleblowing reichen und für eine Verfolgung (und strafrechtliche Verfolgung) durch den Tiefen Staat in Frage kommen.

Es reicht schon aus, diesen Artikel auf Facebook zu liken oder zu teilen, ihn auf Twitter zu retweeten oder ihn oder andere Artikel zu lesen, die sich auf staatliches Fehlverhalten, Überwachung, polizeiliches Fehlverhalten oder bürgerliche Freiheiten beziehen, um als eine bestimmte Art von Person mit bestimmten Interessen eingestuft zu werden, die eine bestimmte Art von Denkweise widerspiegeln, die dazu führen könnte, dass Sie sich in einer bestimmten Art von Aktivitäten engagieren, und die Sie daher ins Fadenkreuz staatlicher Ermittlungen als potenzieller Unruhestifter, auch bekannt als Extremist, bringt.

Wie die Washington Post berichtet, wurde Ihnen wahrscheinlich bereits ein farbcodierter Bedrohungswert zugewiesen – grün, gelb oder rot -, so dass die Polizei vorgewarnt ist, dass Sie möglicherweise ein Unruhestifter sind, je nachdem, ob Sie eine Karriere beim Militär hinter sich haben, einen als bedrohlich empfundenen Kommentar auf Facebook gepostet haben, an einer bestimmten Krankheit leiden oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der möglicherweise ein Verbrechen begangen hat.

Mit anderen Worten, Sie könnten bereits in einer Regierungsdatenbank als potenziell regierungsfeindlich gekennzeichnet sein – zum Beispiel in der Datenbank Main Core, die Personen identifiziert und verfolgt, die nicht dazu neigen, im Gleichschritt mit dem Diktat des Polizeistaats zu marschieren.

Wie The Intercept berichtete, haben das FBI, die CIA, die NSA und andere Regierungsbehörden zunehmend in Überwachungstechnologien für Unternehmen investiert, die verfassungsrechtlich geschützte Äußerungen auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram auswerten können, um potenzielle Extremisten zu identifizieren und vorherzusagen, wer sich in Zukunft regierungsfeindlich verhalten könnte.

Was viele Amerikaner falsch machen, ist die naive Annahme, dass man etwas Illegales oder Schädliches tun muss, um markiert und für irgendeine Form der Intervention oder Inhaftierung ins Visier genommen zu werden.

Tatsächlich reicht es heutzutage aus, bestimmte Schlüsselwörter zu verwenden, im Internet zu surfen, mit dem Handy zu kommunizieren, zu hinken oder zu stottern, Auto zu fahren, in einem Hotel zu wohnen, an einer politischen Kundgebung teilzunehmen, sich in den sozialen Medien zu äußern, sich geisteskrank zu zeigen, im Militär zu dienen, einem Strafverfolgungsbeamten zu widersprechen, sich bei der Arbeit krank melden, Material in einem Baumarkt kaufen, Flug- oder Bootsfahrunterricht nehmen, verdächtig erscheinen, verwirrt oder nervös wirken, zappeln oder pfeifen oder schlecht riechen, in der Öffentlichkeit mit einer Spielzeugwaffe oder etwas, das einer Waffe auch nur im Entferntesten ähnelt (z. B. einer Wasserdüse oder einer Fernbedienung oder einem Gehstock), einen Polizeibeamten anstarren, die Autorität der Regierung infrage stellen oder den Anschein erwecken, für Waffen oder die Freiheit zu sein.

Am anderen Ende des Spektrums stehen diejenigen, die wie Julian Assange Fehlverhalten der Regierung anprangern, das die Öffentlichkeit wissen sollte.

Assange, der Gründer von WikiLeaks – einer Website, die geheime Informationen, Nachrichtenlecks und Verschlusssachen aus anonymen Quellen veröffentlicht – wurde am 11. April 2019 unter dem Vorwurf verhaftet, der Geheimdienstanalystin der US-Armee, Chelsea Manning, geholfen zu haben, Zugang zu mehr als 700 000 geheimen Militärdokumenten zu erhalten und diese an die Öffentlichkeit zu bringen, in denen die US-Regierung und ihr Militär als rücksichtslos, unverantwortlich und verantwortlich für den Tod Tausender von Zivilisten dargestellt werden.

Zu dem durchgesickerten Manning-Material gehörten das Video Collateral Murder (April 2010), die Afghanistan-Kriegsprotokolle (Juli 2010), die Irak-Kriegsprotokolle (Oktober 2010), eine Viertelmillion diplomatischer Kabel (November 2010) und die Guantánamo-Akten (April 2011).

Das Leck bei „Collateral Murder“ enthielt Videoaufnahmen von zwei US-Hubschraubern des Typs AH-64 Apache, die an einer Reihe von Luft-Boden-Angriffen beteiligt waren, während die Besatzung über einige der Opfer lachte. Zu den Opfern gehörten zwei Reuters-Korrespondenten, die niedergeschossen wurden, nachdem ihre Kameras fälschlicherweise für Waffen gehalten wurden, sowie ein Fahrer, der anhielt, um einem der Journalisten zu helfen. Die beiden Kinder des Fahrers, die sich zufällig in dem Lieferwagen befanden, als dieser von den US-Streitkräften beschossen wurde, erlitten schwere Verletzungen.

In wahrer Orwell’scher Manier möchte uns die Regierung glauben machen, dass Assange und Manning die wahren Verbrecher sind, weil sie es gewagt haben, die Schattenseiten der Kriegsmaschinerie aufzudecken.

Seit seiner Verhaftung im April 2019 ist Assange in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt – bis zu 23 Stunden am Tag in Einzelhaft – und wartet auf seine Auslieferung an die USA, wo er im Falle einer Verurteilung zu 175 Jahren Haft verurteilt werden könnte.

So geht der Polizeistaat mit denjenigen um, die seinen Würgegriff der Macht in Frage stellen.

Aus diesem Grund fürchtet die Regierung eine selbständig denkende Bevölkerung. Denn eine Bürgerschaft, die selbständig denkt, ist eine Bürgerschaft, die informiert, engagiert und bereit ist, die Regierung für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen, was wiederum bedeutet, dass die Regierung transparent und rechenschaftspflichtig ist.

Schließlich sind wir Bürger und keine Untertanen. Für diejenigen, die den Unterschied zwischen den beiden nicht ganz verstehen und die nicht wissen, warum Transparenz für eine gesunde verfassungsmäßige Regierung so wichtig ist, erklärt Manning es gut:

Wenn Informationsfreiheit und Transparenz unterdrückt werden, werden oft schlechte Entscheidungen getroffen, und es kommt zu herzzerreißenden Tragödien – allzu oft in einem atemberaubenden Ausmaß, sodass sich die Gesellschaft fragt: Wie konnte das passieren? … Ich glaube, wenn die Öffentlichkeit nicht einmal den grundlegendsten Zugang zu dem hat, was ihre Regierungen und Militärs in ihrem Namen tun, dann hört sie auf, am Akt der Staatsbürgerschaft beteiligt zu sein. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen Bürgern, die vom Staat geschützte Rechte und Privilegien haben, und Untertanen, die unter der vollständigen Kontrolle und Autorität des Staates stehen.

Aus diesem Grund ist der Erste Verfassungszusatz so wichtig. Er gibt den Bürgern das Recht, frei zu sprechen, friedlich zu protestieren, sta*atliches Fehlverhalten aufzudecken und die Regierung zu kritisieren, ohne Angst vor Verhaftung, Isolation oder anderen Strafen zu haben, die gegen Whistleblower wie Edwards Snowden, Assange und Manning verhängt wurden.

Die Herausforderung besteht darin, die Regierung für die Einhaltung der Gesetze zur Rechenschaft zu ziehen.

Vor etwas mehr als 50 Jahren entschied der Oberste Gerichtshof der USA in der Rechtssache Vereinigte Staaten gegen Washington Post Co. mit 6:3 Stimmen gegen die Versuche der Nixon-Regierung, die Washington Post und die New York Times unter Berufung auf die nationale Sicherheit daran zu hindern, geheime Pentagon-Papiere über den amerikanischen Kriegseintritt in Vietnam zu veröffentlichen.

Richter William O. Douglas bemerkte zu dem Urteil: „Die Presse wurde geschützt, damit sie die Geheimnisse der Regierung aufdecken und das Volk informieren kann. Nur eine freie und ungehemmte Presse kann die Täuschung der Regierung wirksam aufdecken. Und zu den wichtigsten Aufgaben einer freien Presse gehört es, die Regierung daran zu hindern, das Volk zu täuschen und es in ferne Länder zu schicken, um dort an fremdem Fieber und fremden Schüssen und Granaten zu sterben.“

Spulen Sie bis in die Gegenwart vor, und wir werden Zeuge eines weiteren Kräftemessens, diesmal zwischen Assange und dem „Tiefen Staat“, der das Recht des Volkes, über das Fehlverhalten der Regierung Bescheid zu wissen, gegen die Macht des militärisch-industriellen Komplexes ausspielt.

Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob Whistleblower und Journalisten zu einer von der Verfassung geschützten Gruppe gehören. Es ist eine Debatte darüber, wie lange „wir, das Volk“ noch eine von der Verfassung geschützte Gruppe sein werden.

Bei der derzeitigen Entwicklung wird es nicht mehr lange dauern, bis jeder, der daran glaubt, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, als „Extremist“ abgestempelt und in eine Unterklasse verbannt wird, die nicht dazugehört, die ständig überwacht und zusammengetrieben wird, wenn die Regierung es für nötig hält.

Wir sind jetzt fast an diesem Punkt angelangt.

Letztendlich werden wir alle in den Augen der Regierung potenzielle Verdächtige, Terroristen und Gesetzesbrecher sein.

Parteipolitik hat in dieser Debatte nichts zu suchen: Amerikaner aller Couleur täten gut daran, sich daran zu erinnern, dass diejenigen, die die Motive der Regierung in Frage stellen, einen notwendigen Gegenpol zu denjenigen bilden, die blindlings den Entscheidungen der Politiker folgen würden.

Wir müssen nicht mit jeder Kritik an der Regierung einverstanden sein, aber wir müssen das Recht jedes Einzelnen verteidigen, sich frei zu äußern, ohne Angst vor Strafe oder der Androhung von Verbannung.

Vergessen Sie nie: Die Architekten des Polizeistaats wollen unterwürfige, willfährige, kooperative, gehorsame, sanftmütige Bürger, die nicht widersprechen, die Autorität der Regierung nicht in Frage stellen, sich nicht gegen staatliches Fehlverhalten aussprechen und nicht aus der Reihe tanzen.

Was der erste Verfassungszusatz schützt – und was eine gesunde konstitutionelle Republik erfordert – sind Bürger, die routinemäßig von ihrem Recht Gebrauch machen, der Macht die Wahrheit zu sagen.

Das Recht, sich gegen staatliches Fehlverhalten auszusprechen, ist die Freiheit schlechthin.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ (Die Tagebücher von Erik Blair) deutlich gemacht habe, erleben wir einmal mehr George Orwells „1984“, das in erschreckenden Details schildert, wie totalitäre Regierungen die Macht der Sprache einsetzen, um die Massen zu manipulieren.

In Orwells dystopischer Zukunftsvision beseitigt der Große Bruder alle unerwünschten und unnötigen Wörter und Bedeutungen und geht sogar so weit, dass er routinemäßig die Geschichte umschreibt und „Gedankenverbrechen“ bestraft.

Ähnlich wie die heutigen Zensoren in den sozialen Medien und die Polizeibehörden in der Zeit vor der Kriminalisierung dienen Orwells Gedankenpolizisten als Augen und Ohren des Großen Bruders, während die anderen Regierungsbehörden in den Bereichen Wirtschaft (Rationierung und Verhungern), Recht und Ordnung (Folter und Gehirnwäsche) sowie Nachrichten, Unterhaltung, Bildung und Kunst (Propaganda) hausieren gehen.

Orwells Großer Bruder bedient sich des Neusprechs, um unerwünschte Wörter zu eliminieren, unorthodoxe Bedeutungen zu entfernen und unabhängiges, nicht von der Regierung genehmigtes Denken gänzlich überflüssig zu machen.

Wir befinden uns heute an der Schnittstelle zwischen OldSpeak (wo Worte eine Bedeutung haben und Ideen gefährlich sein können) und Newspeak (wo nur das erlaubt ist, was „sicher“ und von der Mehrheit „akzeptiert“ ist). Die Machtelite hat ihre Absichten klargemacht: Sie wird jedes Wort, jeden Gedanken und jede Äußerung, die ihre Autorität infrage stellen, verfolgen und verfolgen lassen.