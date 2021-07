Die Putin-Doktrin? Wie die Ideen eines von den Sowjets verfemten Denkers des 20. Jahrhunderts helfen, Russlands neue Außenpolitik zu gestalten

In den letzten Jahren hat Wladimir Putin mehrmals die Ideen von Lew Gumilew – einem der Väter des modernen Eurasianismus – im Zusammenhang mit der Rolle von Zivilisation und kulturellen Faktoren in der russischen Innenpolitik erwähnt.

In einem Artikel, der sich angeblich mit der Ukraine befasst und letzte Woche veröffentlicht wurde, erweiterte der russische Präsident Gumilews anfängliches Argument und skizzierte, was wir nun als Putins zivilisatorische Doktrin in den internationalen Beziehungen bezeichnen könnten.

Bevor ich die Kernpunkte dieser Doktrin und ihre möglichen internationalen Konsequenzen analysiere, möchte ich einen Schritt zurückgehen und kurz ihre Wurzeln nachzeichnen. Warum Gumilew, und warum jetzt?

Lew Gumilew war der Sohn der russischen Literaturikone Anna Achmatowa und Nikolaj Gumilew, einem zaristischen Offizier und Dichter. Er wurde ein prominenter Sozialgeograph, Ethnograph und Anthropologe, dessen Arbeit sich auf die Rolle von Kultur, Geschichte, Geographie und Spiritualität im Prozess der Bildung der russischen Nation konzentrierte. Er war ein Verfechter der russischen Einzigartigkeit und Größe.

Solche Gedanken waren bei den Führern der multinationalen Sowjetunion nicht beliebt und die Behörden lehnten seine Ideen ab, während sie die meisten seiner Texte aus der Veröffentlichung verbannten. In den Jahren der Perestroika, in den späten 1980er Jahren, erlangte er schließlich die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit.

Eine einzigartige Zivilisation zu sein, schließt laut Gumilew weder die Akzeptanz europäischer Werte noch politische Multipolarität aus. Seine Ansichten bieten eine Vorlage, wie der britische Journalist Charles Clover in der Financial Times argumentiert hat, „für eine Synthese aus Nationalismus und Internationalismus, die die Gründungsidee eines neuen Eurasiens bilden könnte, einer einzigartigen politischen Einheit, die in etwa die gleichen Grenzen hat wie die UdSSR.“ Gumilevs Russland hat sein eigenes großes Schicksal, sollte aber offen für einen interzivilisatorischen Dialog sein. Dies steht in krassem Gegensatz zu einigen extremeren und geschlossenen Versionen des Neo-Eurasianismus.

Für einen konservativen Politiker wie Wladimir Putin, der Russland in einer Zeit weltweiter Turbulenzen führt, diente Gumilews Mischung aus kulturell und spirituell begründeter Prophezeiung russischer Größe als gute Grundlage für Putins Vorschlag, dass die zivilisatorische Einzigartigkeit Russlands nicht nur in der nationalen, sondern auch in der internationalen Agenda genutzt werden kann. So schlug Putin vor, dass die russische Zivilisation ein Bezugsrahmen für die Beziehungen zu den Nachbarländern werden kann.

Mit anderen Worten, er schlug vor, dass Geschichte, Kultur und Glaube de facto grundlegende alternative Bindungen sind, die Russland, die Ukraine und Weißrussland zusätzlich, abwechselnd oder sogar im Gegensatz zur Ebene der zwischenstaatlichen Beziehungen vereinen.

Im Wesentlichen stellte Putin vier Thesen auf. Erstens erkannte er an, dass die Geschichte in den internationalen Beziehungen eine große Rolle spielt, da „Russen, Ukrainer und Weißrussen alle Nachkommen der alten Rus sind, die der größte Staat in Europa war“, was eine sehr starke verbindende Grundlage für ihre Staatlichkeit und die Bildung einer Nation darstellt. Zweitens, die Tatsache, dass die russische Zivilisation gleichzeitig drei Nationen umfasste und die sowjetische Politik dies unterbrochen hat: „[…] die sowjetische Nationalpolitik sicherte auf staatlicher Ebene die Bestimmung über drei getrennte slawische Völker: Russen, Ukrainer und Weißrussen, statt der großen russischen Nation ein dreifaches Volk, bestehend aus Welikorussen, Malorussen und Weißrussen.“ Drittens argumentiert er, dass […] die moderne Ukraine ein reines Produkt der Sowjetzeit sei: „Wir wissen“, schreibt Putin, „und erinnern uns gut daran, dass sie – zu einem wesentlichen Teil – auf dem Boden des historischen Russlands geformt wurde.“ Schließlich schlug er vor, dass die kulturelle, geistige und historische Einheit durch die derzeitigen ukrainischen politischen Eliten gestört wird.

Ich überlasse es den Historikern, Anthropologen und Soziologen, Putins historische Behauptungen über die vergangenen Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine zu diskutieren, und ich bin mir sicher, dass seine Argumente unter ihnen eine Menge hitziger Debatten auslösen werden.

Was jedoch aus der Perspektive der internationalen Beziehungen am interessantesten ist, sind die Ideen, die die Grundlage von Putins neuer russischer IR-Doktrin bilden, die Zivilisation als einen starken Bezugsrahmen in den zwischenstaatlichen Beziehungen behandelt. In den Fällen von Russland, der Ukraine und Weißrussland können Kulturen andere formale Assoziationen übersteigen. „Russen, Ukrainer und Weißrussen“, schreibt Putin, „sind [alle] die Erben der alten Rus, die der größte Staat in Europa war.“ Hier wird suggeriert, dass zivilisatorische Bindungen stabiler, tiefer und sogar menschlicher sein könnten als zwischenstaatliche Beziehungen, die auf nationalen Interessen beruhen und von der aktuellen politischen Führung der drei Länder vermittelt werden.

Putins Artikel eröffnet mindestens vier miteinander verbundene Interpretationsmöglichkeiten, wie sich Russland international verhalten und seine Beziehungen zur unmittelbaren Nachbarschaft gestalten könnte.

Es könnte darauf hindeuten, dass Russland sich anderen mächtigen Akteuren wie China, Indien, Iran und anderen „revisionistischen Staaten“ anschließt, die die Weltpolitik als Eintritt in eine neue Ära betrachten, die durch die Vielfalt kultureller und zivilisatorischer Diskurse definiert wird, in der die Zivilisation zu einem der entscheidenden Elemente in der neuen Struktur der internationalen Beziehungen wird (neben Staaten, internationalen Organisationen und dem Recht sowie regionalen/globalen sozialen Bewegungen).

Es könnte darauf hindeuten, dass der russische Führer glaubt, dass die lange Periode der letzten drei Jahrhunderte, in der der Westen eine dominante wirtschaftliche, kulturelle und politische Kraft war, nicht nur zu Ende geht, sondern durch ein neues Paradigma ersetzt wird. Dieses Paradigma zeichnet sich durch das Aufkommen des zivilisatorischen Modells der internationalen Beziehungen und des regionalen Dialogs aus, in dem kulturelle/zivilisatorische Ähnlichkeiten und Unterschiede möglicherweise globale Muster der Zusammenarbeit, Konfrontation und Abhängigkeit beeinflussen werden.

Es kann auch bedeuten, dass in der Welt der Zivilisationen einige kleinere und mittelgroße Staaten (wie Weißrussland oder die Ukraine) entscheidende Entscheidungen treffen müssen, die die gegenwärtige Form der Geopolitik, die auf Machtbeziehungen basiert, umgestalten und an ein Modell anpassen können, das auf der Zugehörigkeit zu einer regional oder global dominanten Zivilisation beruht.

In Anbetracht der Tatsache, dass Zivilisationen zu einem wesentlichen Element der globalen Politik werden, werden Russland, die Ukraine und Weißrussland die Quadratur des Kreises zwischen rationalen und kulturellen/spirituellen Faktoren, die den sich entwickelnden zwischenstaatlichen Dialog mit der Ukraine und Weißrussland beeinflussen, finden müssen.

Diese Notwendigkeit ergibt sich, weil Zivilisationen religiöse, kulturelle, unbewusste und historische Überlegungen umfassen – wie in Putins Papier beschrieben -, die zu einem wichtigen Faktor bei der politischen Entscheidungsfindung werden können. Zivilisationen beruhen auf dem Glauben ihrer Teilnehmer, sich einem bestimmten Strom der Geschichte anzuschließen. Während das endgültige historische Ziel unklar ist, bildet ein eingebettetes Gefühl der Zugehörigkeit die Basis, auf der die Mitglieder einer Zivilisation ihren Sinn für das Ziel gründen. Die Entscheidung, zusammen oder getrennt zu sein (im Falle der Ukraine und Weißrusslands), ist also eher die Entscheidung der Menschen als die des politischen Establishments des jeweiligen Tages.

Es bleibt abzuwarten, ob es Putins Absicht war, einen Rahmen für einen kohärenten zivilisationsbasierten Ansatz – eine Doktrin der internationalen Beziehungen – zu skizzieren, der mit der Ukraine und Weißrussland beginnt und dann auf andere Länder übertragen wird. Fürs Erste hat uns sein Artikel eine Menge Stoff zum Nachdenken geliefert, wenn es um die Verschiebung von Russlands Ansatz gegenüber seiner unmittelbaren Nachbarschaft geht.