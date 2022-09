Die Rede von Meloni zeigt, warum der Mainstream durchdreht

Nach Melonis Sieg bei den Parlamentswahlen ging das Video ihrer Rede aus dem Jahr 2019 in den sozialen Medien viral. Aus ihrer Botschaft geht klar hervor, warum das politische Establishment Giorgia Meloni und den kommenden Sturm von Politikern wie ihr, die Wahlen auf der ganzen Welt gewinnen, fürchtet.

„Bitte beantworten Sie mir diese Fragen“, sagte sie, wie aus dem Italienischen übersetzt. „Es geht um das, was wir heute hier tun.“

„Warum ist die Familie ein Feind?“, fragte sie. „Warum ist die Familie so furchterregend? Auf all diese Fragen gibt es eine einzige Antwort. Weil sie uns definiert. Weil sie unsere Identität ist.“

„Denn alles, was uns definiert, ist jetzt ein Feind für diejenigen, die wollen, dass wir keine Identität mehr haben und einfach perfekte Konsumsklaven sind“, fuhr sie fort. „Und so greifen sie die nationale Identität an, sie greifen die religiöse Identität an, sie greifen die Geschlechtsidentität an, sie greifen die Familienidentität an.“

„Ich kann mich nicht als Italienerin, Christin, Frau, Mutter definieren. Nein“, sagte sie.

„Ich muss Bürger x, Geschlecht x, Elternteil 1, Elternteil 2 sein“, fuhr sie fort. „Ich muss eine Nummer sein. Denn wenn ich nur eine Nummer bin, wenn ich keine Identität und keine Wurzeln mehr habe, dann werde ich der perfekte Sklave sein, der den Finanzspekulanten ausgeliefert ist. Der perfekte Konsument.“

„Das ist der Grund, warum wir so viel Angst machen“, fügte sie hinzu. „Das ist der Grund, warum dieses Ereignis so viel Angst hervorruft. Weil wir keine Nummern sein wollen. Wir werden den Wert des menschlichen Wesens verteidigen. Jedes einzelne menschliche Wesen. Denn jeder von uns hat einen einzigartigen genetischen Code, der nicht wiederholbar ist. Und ob es uns gefällt oder nicht, das ist heilig.“

„Wir werden ihn verteidigen“, sagte Meloni. „Wir werden Gott, unser Land und unsere Familie verteidigen.“

„Diese Dinge, vor denen sich die Menschen so sehr ekeln“, fuhr sie fort. „Wir werden es tun, um unsere Freiheit zu verteidigen. Denn wir werden niemals Sklaven und einfache Verbraucher sein, die der Gnade von Finanzspekulanten ausgeliefert sind. Das ist unsere Aufgabe. Deshalb bin ich heute hierher gekommen.“

Chesterton schrieb vor mehr als einem Jahrhundert: „Feuer werden entfacht werden, um zu bezeugen, dass zwei und zwei vier ergibt. Schwerter werden gezogen werden, um zu beweisen, dass die Blätter im Sommer grün sind“, sagte sie. „Diese Zeit ist gekommen. Wir sind bereit. Thank you.“

**

Bemerkenswert ist das Meloni im April 2021 für die Einführung des „Green Pass“ in Italien war. Also für die totale Kontrolle und Überwachung der Bürger. Es ist daher abzuwarten, wie sich das Ganze nun entwickeln wird. Arbeitete sie für das Volk oder ziehen auch wieder dunkle Gestalten im Hintergrund die Fäden?