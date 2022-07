Die Regierung verfolgt Sie

Ja, die Regierung verfolgt Ihre Bewegungen. Sie müssen weder einen COVID-Pass auf Ihrem Telefon installiert haben, noch müssen Sie ein Krimineller sein. Der Markt für Standortdaten hat sich zu einem 12-Milliarden-Dollar-Markt entwickelt, der aktiv wächst.

Vor kurzem wurde bekannt, dass die Trump-Administration damit begonnen hat, mobile Daten im großen Stil zu verfolgen. Das Ministerium für Innere Sicherheit hat Informationen über mindestens 336.000 Datenpunkte im ganzen Land ins Visier genommen. Biden setzte die Verfolgung der Standorte von Amerikanern fort und erteilte der Zoll- und Grenzschutzbehörde im September letzten Jahres einen Auftrag über 20.000 Dollar.

Ein Unternehmen, Venntel, hat nach eigenen Angaben Zugang zu 250 Millionen Telefonen und Geräten. Gegenwärtig gibt es keine Beschränkungen für diesen Eingriff in die Privatsphäre, und die Regierung kann Sie und Ihre Familie legal verfolgen. Diese Informationen wurden von verschiedenen Behörden missbraucht, z. B. wurde der Aufenthaltsort von Personen verfolgt, die Abtreibungskliniken besuchten. Das US-Militär nutzte die Technologie sogar, um muslimische Bevölkerungsgruppen zu identifizieren.

„In den Vereinigten Staaten sind heute über 350 Millionen mobile Geräte in Gebrauch, und diese Zahl wächst exponentiell, da jeden Tag mehr Menschen mobile Geräte kaufen. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Personen, die in illegale Aktivitäten verwickelt sind, die mobile Technologie nutzen, um ihre kriminellen Ziele zu erreichen“, heißt es in einem Vertrag zwischen dem CBP und Venntel.

Sie können versuchen, die Standortbestimmung Ihres Geräts zu deaktivieren, aber das ist bei der Vielzahl von Apps, die wir täglich nutzen, äußerst schwierig. GPS? Verfolgt! Soziale Medien? Verfolgt! Verschiedene Suchmaschinen? Aber sicher!

Meiner Meinung nach verstößt dies gegen den Vierten Verfassungszusatz, der die Bürger vor unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durch die Regierung schützen soll.