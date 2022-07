Impfstoffe sind das Problem, nicht das Heilmittel

Falls noch immer der Verdacht besteht, dass das rationale Denken die öffentliche Gesundheit steuert, sollte dieser Bericht diese Vorstellung ausräumen.

Ein Artikel von F. William Engdahl mit dem Titel Toxikologie gegen Virologie: The Rockefeller Institute and the Criminal Polio Fraud (Das Rockefeller-Institut und der kriminelle Polio-Betrug) zeichnet die Ursprünge des vom Rockefeller-Monopol für medizinische Forschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichteten Gebäudes der Virologie nach. Die Entstehung der Virologie als Fachgebiet und ihr exponentielles Wachstum haben eine offensichtliche und bedeutende Bedeutung für den heutigen Glauben an Viren als Ursache von Krankheiten.

Der Artikel schildert, wie das Rockefeller-Institut 1901 aus dem Vermögen der Standard Oil gegründet wurde, um Amerikas erstes biomedizinisches Forschungsinstitut zu werden, und wie es die Kontrolle über die medizinische Ausbildung und den Informationsfluss an die medizinischen Fachkräfte sowie Einfluss auf die Gesetzgeber gewann. Durch großzügige Zuwendungen übte der Direktor Simon Flexner eine enorme Macht über Universitäten und medizinische Fakultäten aus und gewann die Kontrolle über deren Lehrpläne bis hin zur Auswahl der Professoren. Auf die gleiche Weise kontrollierte Flexner auch die American Medical Association (AMA), deren willfähriger Leiter, George H. Simmons, auch der einflussreiche Herausgeber der Zeitschrift war. Die Vereinigung ermöglichte es Flexner, unwidersprochen Artikel und Studien zu veröffentlichen, die die Interessen der Rockefeller-Medikamente bei 80.000 amerikanischen Ärzten förderten.

In den frühen 1900er Jahren nannte Flexner eine häufig in den Sommermonaten auftretende Kinderkrankheit, die als „infantile Paralyse“ bekannt und durch hohes Fieber, Darmentzündung, Schmerzen in den Extremitäten und Lähmungen gekennzeichnet war, Poliomyelitis – eine Entzündung der grauen Substanz des Rückenmarks.

Im Jahr 1909 veröffentlichte Flexner im AMA-Journal einen Artikel, in dem er behauptete, er und ein Kollege hätten einen Erreger isoliert, der dafür verantwortlich sei, und nannte ihn Poliomyelitis-Virus. Diese Behauptung war nichts weiter als eine lose Vermutung ohne solide wissenschaftliche Grundlage.

Bis 1911 hatten Flexner und das Rockefeller-Institut erreicht, dass die Symptome der Kinderlähmung als „ansteckende, infektiöse Krankheit, die durch ein durch die Luft übertragenes Virus verursacht wird“ in das US-Gesundheitsgesetz aufgenommen wurden, wodurch jede ernsthafte Untersuchung alternativer Erklärungen für die lähmende Krankheit, wie die Exposition gegenüber chemischen Pestiziden oder anderen Toxinen, unterbunden wurde.

Nachdem das Rockefeller-Institut das Konzept, dass die Kinderlähmung durch ein „infektiöses Virus“ verursacht wurde, verankert hatte, war es nur noch ein kleiner Schritt, um zu behaupten, dass auch Pocken, Mumps, Masern und Gelbfieber durch bestimmte „Viren“ verursacht wurden.

Ab 1945 wurden in den USA explosionsartig viele Kinder mit Polio diagnostiziert und ins Krankenhaus eingeliefert, aber weniger als ein Prozent wurden mittels Blut- oder Urinproben getestet; mehr als 99 Prozent wurden anhand der Symptome diagnostiziert.

Zu dieser Zeit wurde DDT von der US-Regierung für den allgemeinen Gebrauch zugelassen. Im Jahr 1943 war es für die Verwendung bei US-Soldaten zur Bekämpfung von Kopfläusen, Mücken und anderen Insekten zugelassen worden. Nach dem Krieg waren die Chemieunternehmen auf der Suche nach neuen Märkten, und DDT wurde als „Wundermittel“ für die Landwirtschaft und den allgemeinen Hausgebrauch beworben. Und das, obwohl Forscher der Regierung, die die kumulative Toxizität von DDT untersuchten, 1944 zu dem Schluss kamen: Die Toxizität von DDT in Verbindung mit seiner kumulativen Wirkung und seiner Resorbierbarkeit über die Haut stellt bei seiner Verwendung ein eindeutiges Gesundheitsrisiko dar.

Warnungen wurden ignoriert und Berichte unterdrückt, und zwischen 1945 und 1952 verzehnfachte sich die DDT-Produktion, da die Städte Strände, Parks und Schwimmbäder damit besprühten. Das US-Landwirtschaftsministerium riet Landwirten, ihre Milchkühe in einer Lösung aus DDT und dem noch giftigeren BHC (Benzolhexachlorid) zu waschen. In den späten 1940er Jahren wurden Amerikas Feldfrüchte und Obstplantagen von der Küste bis zum Horizont mit DDT besprüht. Hausfrauen wurden dazu angehalten, ihre Küchen mit einem DDT-Aerosol zu besprühen, ebenso wie die Zimmer und Matratzen ihrer Kinder.

Die offiziell gemeldeten Poliofälle stiegen von etwa 25.000 im Jahr 1943 auf 280.000 im Jahr 1952.

Ende 1950 und 1951 sagte Dr. Morton Biskind, ein Arzt, der Hunderte von DDT-Vergiftungen behandelt hatte, vor dem US-Repräsentantenhaus über den möglichen Zusammenhang zwischen paralytischer Kinderlähmung und Toxinen aus. Er erklärte, dass die auffälligsten Merkmale einer DDT-Vergiftung Gastroenteritis, wiederkehrende nervöse Symptome und extreme Muskelschwäche waren.

Er sagte: „Die Einführung des Insektizids DDT für den unkontrollierten allgemeinen Gebrauch durch die Öffentlichkeit und die Reihe von noch tödlicheren Substanzen, die darauf folgten, hat kein Gegenstück in der Geschichte…. Dies ist umso erstaunlicher, als zum Zeitpunkt der Freigabe von DDT für den öffentlichen Gebrauch in der medizinischen Fachliteratur bereits zahlreiche Daten vorlagen, aus denen hervorging, dass dieser Wirkstoff für viele verschiedene Tierarten extrem giftig war, dass er sich im Körperfett anreicherte und dass er in der Milch auftauchte.

1952 sagte auch Dr. Ralph R. Scobey vor dem Kongress im Rahmen einer Untersuchung über die möglichen Gefahren von Chemikalien in Lebensmitteln aus. Scobey kritisierte die voreilige Einschätzung des Rockefeller-Instituts, dass die Kinderlähmung durch einen Virus verursacht wird und somit ansteckend ist. Er wies auf die Tatsache hin, dass die Polioforschung ein halbes Jahrhundert lang nur in eine Richtung ging und Studien über autochthone (aus dem Inneren stammende) chemische Substanzen ausschloss.

Anfang der 1950er Jahre erkannten die Landwirte die schwerwiegenden Auswirkungen von DDT auf ihr Vieh, und Anhörungen des US-Senats zum Thema DDT und Polio im Jahr 1951 führten zu einem deutlichen Rückgang des Einsatzes dieser giftigen Chemikalie. Zwischen 1952 und 1955 gingen die Poliofälle von Jahr zu Jahr zurück.

Dies verhinderte jedoch nicht, dass der Salk-Impfstoff, der seit 1953 entwickelt und vom Rockefeller-Institut finanziert wurde, 1956 massenhaft eingesetzt wurde. Lähmungen und Todesfälle als Folge des Impfstoffs wurden unter den Teppich gekehrt, und die Fälle von polioähnlichen Rückenmarksnervenkrankheiten – akute schlaffe Lähmung, chronisches Müdigkeitssyndrom, Enzephalitis, Meningitis, Guillain-Barré-Syndrom und Muskelsklerose – nahmen zu.

In seinem Buch The Real Anthony Fauci beschreibt Robert F. Kennedy Jr., wie nach Faucis bahnbrechendem Treffen mit Bill Gates im Jahr 2000 Gates „gegen Polio in Indien in den Krieg zog“. Gates übernahm die Kontrolle über das indische Impfstoffaufsichtsgremium, das National Advisory Board (NAB), und unter seiner Kontrolle ordnete das NAB eine Flut von 50 Polio-Impfungen für jedes Kind in mehreren indischen Schlüsselprovinzen vor dem fünften Lebensjahr an. Das Ergebnis war, dass zwischen 2000 und 2017 eine verheerende Epidemie von akuter schlaffer Myelitis – eine Krankheit, die früher als „Polio“ klassifiziert wurde – 491.000 Kinder in diesen Provinzen lähmte, und zwar in direktem Verhältnis zu der Anzahl der Polio-Impfstoffe, die Gates‘ Schergen in jedem Gebiet verabreichten.

In dem Buch räumt RFK mit dem Mythos auf, dass Impfstoffe eine Schlüsselrolle beim dramatischen Rückgang von Infektionskrankheiten in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts spielten.

Er informiert uns, dass sowohl die Wissenschaft als auch die Geschichte diese populäre Orthodoxie widerlegen; dass eine umfassende Studie der CDC und der Johns Hopkins Wissenschaftler im Jahr 2000, die in der Zeitschrift Pediatrics veröffentlicht wurde, zu dem Schluss kam: Die Impfung ist nicht der Grund für den beeindruckenden Rückgang der Sterblichkeitsrate bei [Infektionskrankheiten] in der ersten Hälfte des [20.] Jahrhunderts, der zu fast 90 Prozent vor 1940 stattfand, als nur wenige Antibiotika oder Impfstoffe verfügbar waren“.