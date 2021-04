Die Russisch-Taliban-Kopfgeld-Verschwörungstheorie

Von Andrew Korybko

Amerikanischer politischer Analyst

Die sensationellen Behauptungen des US-Geheimdienstes im letzten Sommer, Russland zahle den Taliban Kopfgelder für jeden getöteten amerikanischen Soldaten, war von Anfang an eine stereotype Verschwörungstheorie, eine, die zum Zweck der Zufügung von strategischem Schaden für die diplomatischen Bemühungen der eurasischen Großmacht zur Beendigung dieses lang andauernden Krieges als Waffe eingesetzt wurde. All das habe ich damals in meinem Artikel „The Fake News About Russia & The Taliban Aims To Achieve Three Strategic Objectives“ (Die Fake News über Russland und die Taliban zielen darauf ab, drei strategische Ziele zu erreichen) erklärt, dem eine weitere Analyse über „The Truth About Russian-Taliban Ties Is As Intriguing As The Fake News About Them“ folgte. Meine Arbeit wurde inzwischen durch die jüngste Enthüllung bestätigt, dass die USA nur „geringes bis mäßiges Vertrauen“ in diese nun entlarvte Verschwörungstheorie hatten, was im Grunde genommen einem Eingeständnis gleichkommt, dass entweder alles erfunden war oder auf unzuverlässigen Gerüchten ohne jegliche handfeste Beweise beruhte.

Die postmoderne Reflexion von Beobachtern über die Lehren, die aus diesen diskreditierten Berichten gezogen werden können, offenbart einige relevante Einsichten. Die erste und offensichtlichste davon ist, dass man der US Intelligence Community nicht trauen kann, vor allem wenn es um ihre zunehmend wilden Anschuldigungen gegen Russland geht. Zweitens können solche Anschuldigungen für strategische Zwecke waffentauglich gemacht werden, wie die drei in der zuvor zitierten Analyse erläuterten, zu denen auch die Einmischung in die eigene Außenpolitik des gewählten Staatsoberhaupts gehört, insofern dies mit den damaligen Bemühungen des ehemaligen US-Präsidenten Trump um eine „Neue Entspannung“ mit Russland zusammenhing. Drittens gibt es ein globales Netzwerk von Wahrnehmungsmanagern in den Mainstream-Medien, die die Behauptungen der US Intelligence Community eifrig verstärken, sei es aus eigenem Antrieb oder vielleicht auch unter dem Einfluss (wenn nicht sogar auf direkten Befehl) amerikanischer Spione.

Aufbauend auf der letztgenannten Lektion untermauert diese Beobachtung die Behauptung, dass die Mainstream-Medien nicht mehr glaubwürdig sind. Im Gegensatz zu früheren Zeiten fungieren sie nicht mehr als eigentliche Journalisten, sondern eher als politische Aktivisten, vor allem im Bereich der Außenpolitik. Die Behauptungen der US Intelligence Community werden wie das Evangelium behandelt und können nicht öffentlich in Frage gestellt werden, um nicht zu riskieren, als sogenannter „russischer Aktivposten“ verleumdet zu werden, nur weil sie nach tatsächlichen Beweisen für solche skandalösen Anschuldigungen gefragt haben. Dies spricht für das objektive Fehlen einer freien Presse im modernen Amerika, wobei die sogenannte „vierte Gewalt“ heutzutage nicht mehr als auch nur halbwegs unabhängige Instanz existiert, sondern zu einem Instrument der permanenten Militär-, Geheimdienst- und diplomatischen Bürokratie des Landes („deep state“) geworden ist. Die Ironie an der Russisch-Taliban-Verschwörungstheorie ist, dass sie von niemand anderem entlarvt wurde als von demselben „tiefen Staat“, der sie zuerst erfunden hat.

Darüber hinaus sagte US-Präsident Biden selbst während seiner monumentalen Rede im Weißen Haus letzte Woche, in der er seine Entscheidung ankündigte, die amerikanischen Streitkräfte bis zum zwanzigsten Jahrestag der Terroranschläge vom 11.9. vollständig aus Afghanistan abzuziehen, dass „wir andere Länder – andere Länder in der Region – bitten werden, mehr zur Unterstützung Afghanistans zu geben, insbesondere Pakistan, sowie Russland, China, Indien und die Türkei. Sie alle haben einen bedeutenden Anteil an einer stabilen Zukunft für Afghanistan.“ Mit anderen Worten, er erkannte implizit die führende Rolle Russlands im afghanischen Friedensprozess an, die sein Sondergesandter für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, letzten Monat offiziell anerkannt hatte, nachdem er zum ersten Mal an der jüngsten Runde der Friedensgespräche in Moskau teilgenommen hatte. Es liegt auf der Hand: Wenn Präsident Biden wirklich der Meinung wäre, dass Russland Kopfgelder an die Taliban zahlt, um US-Soldaten zu töten, dann hätte er Russland nach dem Abzug im September dieses Jahres niemals öffentlich dazu aufgefordert, „mehr für Afghanistan zu tun“.

Diese entlarvte Verschwörungstheorie hat erfolgreich einem Zweck gedient und das ist, um die amerikanischen Köpfe vor den Wahlen im vergangenen Jahr zu verwirren, indem sie einige von ihnen fälschlicherweise zu denken geben, dass der ehemalige Präsident Trump zu „weich auf Russland“ war (vielleicht aufgrund der früheren diskreditiert Behauptungen, dass er heimlich eine „russische Marionette sein soll“), dass er Präsident Putin gewähren ließ die US-Soldaten von Taliban-Kopfgeldjäger töten zu lassen. Es war diese Verschwörungstheorie der US-Geheimdienstgemeinschaft selbst und nicht eine der Anschuldigungen, die sie damals und seitdem wegen angeblicher „russischer Einmischung“ erhoben haben, die einer tatsächlichen Einmischung in die demokratischen Prozesse Amerikas gleichkam. Umso ironischer ist es, dass sich US-Spione selbst aus dem Staub gemacht haben, als sie die Verschwörung einfach hätten am Laufen halten können, wenn sie es wirklich wollten, obwohl dies möglicherweise dazu gedacht war, es ihren Bürgern unter die Nase zu reiben, dass der „tiefe Staat“ jetzt vollständig die Kontrolle über das dystopische Höllenloch von Bidens Amerika innehat.