Die Säuberung: Call Me Ishmael

In den letzten 27 Jahren war ich Professor am Boston College und unterrichtete Tausende von Studenten in einer Mischung aus Literatur- und Schreibkursen. Dann kamen die Auffrischungsimpfungen auf den Markt.

Als die ersten Impfstoffe auf den Markt kamen, haben meine Frau und ich uns impfen lassen. Wir hatten starke Vorbehalte gegenüber den mRNA-Impfstoffen und eigentlich beschlossen, uns nicht impfen zu lassen. Meine Impfung war jedoch eine Bedingung für meine Anstellung. Wir wägten unsere Entscheidung sorgfältig ab. Es ging um J&J oder um den Vorruhestand.

Wir waren darauf vorbereitet, mit allem zu leben, was die Götter für uns bereithielten, und hatten uns sogar schon Gedanken darüber gemacht, wie wir die Stunden auffüllen könnten. Wie es der Zufall wollte, war der an diesem Tag der angebotene Impfstoff von J&J.

Wir setzten uns hin und krempelten unsere Ärmel hoch.

Spätere Informationen über die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen des Impfstoffs, sowohl des J&J als auch der anderen, ließen uns bereuen, dass wir uns die Spritze geben ließen. Aber es war getan. Und ich konnte meine Arbeit behalten.

Anfang Dezember letzten Jahres gab es, wenn überhaupt, nur wenige Universitäten, die eine Auffrischungsimpfung vorschrieben. Dann geschah etwas. Die CDC sendete eines ihrer Rauchzeichen aus, oder Dr. Rachel brach im Fernsehen wieder zusammen. Wie dem auch sei, die Universitäten folgten den wissenschaftlichen Erkenntnissen und erließen eine Auffrischungsvorschrift.

Ich begann im Frühjahrssemester zu unterrichten und hoffte, dass die Verwalter und die Ärzte, die ihnen ins Ohr flüsterten, zur Vernunft kommen würden, wenn im Laufe der Wochen immer mehr Informationen über die Sinnlosigkeit der Auffrischungsimpfung ans Licht kämen. Das nennt man Selbsttäuschung.

Jede zweite Woche erhielt ich eine E-Mail, in der ich aufgefordert wurde, meinen Impfpass zu aktualisieren. Ich habe sie ignoriert. Am Boston College hatten Eltern, Studenten und Ehemalige eine Petition verfasst, die von etwa 900 Personen unterzeichnet wurde.

Dies und die Berichte über Studenten, die an Herzmuskelentzündung litten – ich hatte einen Studenten, dem die Auffrischungsimpfung erlassen wurde, weil die Erstimpfung etwas mit seinem Herzmuskel angerichtet hatte – ließen mich hoffen, dass die Auffrischungsimpfung abgeschafft oder zumindest auf „Ermutigung“ heruntergeschraubt werden würde.

Dem war nicht so. Ein Merkmal von Menschen, die nicht wissen, was sie tun, ist, dass sie immer noch einen draufsetzen.

Und das taten sie auch.

Acht Monate nach der Impfung erkrankten meine Frau und ich an einem Covid-Durchbruch. Der Virus verlief mild, wir fühlten uns ein oder zwei Tage lang müde. Natürlich haben wir sofort mit der Einnahme von Ivermectin begonnen. Und natürlich haben wir das Virus an zwei andere vollständig geimpfte Personen weitergegeben.

Ich wusste, dass einige Forscher der Meinung waren, dass eine Auffrischungsimpfung bestenfalls sinnlos, schlimmstenfalls sogar schädlich sei, wenn man geimpft wurde und dann an Covid erkrankte.

Die Äußerungen von Albert Bourla, CEO von Pfizer und Weltbürger, als er sagte, die Impfstoffe böten nur „begrenzten Schutz“ gegen die Omikron-Variante, unterstrichen meinen „Widerstand“.

Ich war überzeugt, dass „die Wissenschaft“ auf meiner Seite war.

Der Dekan beharrte darauf, dass „die Wissenschaft“ auf seiner Seite sei. Ich werde ihn für sich selbst sprechen lassen: „Wenn Sie der Personalabteilung nicht bis Freitag, den 25. Februar, den Nachweis erbringen, dass Sie Ihre COVID-Auffrischungsimpfung erhalten haben, werden Sie ohne Bezahlung suspendiert und Ihre Vertragsverlängerung ist gefährdet.“

Das ist ein Ton, wie ihn Tyrannen gegenüber widerspenstigen Kindern anschlagen. Macht korrumpiert.

Nun, ich war erledigt. Die Schule und der Fachbereich behaupteten, ich hätte meine Studenten im Stich gelassen. Dies setzt voraus, dass die Universität keine anderen Optionen hatte. Sie hatten mindestens zwei, von denen eine darin bestanden hätte, mich jedes Mal, wenn ich auf dem Campus auftauchte, zu einem PCR-Test zu zwingen.

Aber sie hatten andere Ideen.

Daraufhin erhielt ich einen FedEx-Brief vom Präsidenten der Universität, in dem er erklärte, dass „meine Weigerung [eine COVID-19-Auffrischungsimpfung zu erhalten] die Gesundheit und das Wohlergehen unserer akademischen Gemeinschaft gefährdet“, eine Aussage, die den epidemiologischen Fakten so sehr widerspricht, dass sie lächerlich ist.

Aber das ist es, womit wir es zu tun haben.

Dies ist meine kleine Geschichte, eine von Tausenden. Hier geht es nicht um Wissenschaft. Wenn es um Wissenschaft ginge, hätten wir nie versucht, unsere Wirtschaft lahmzulegen. Hier geht es um Macht und Politik. Die Mandate sind nur eine weitere Facette der politischen Korrektheit, die unsere Universitäten lähmt.