Die Schafe auf den Krieg vorbereiten

In der letzten Ausgabe haben wir darauf hingewiesen, wie das Vereinigte Königreich (das Militär zusammen mit den Presstituierten) und Australien (die Presstituierten) ihre Länder auf einen Krieg mit Russland vorbereiten. Die Schweden taten das selbe, und jetzt betreiben die Holzpantoffeln die gleiche Manie. Bald wird die ganze EU dabei sein.

Nun, ich weiß, was Ihr denkt. Die Briten? Ja, das sind doch die Leute, die Dosenfleisch für gehobene Küche halten. Und das war NACHDEM sie die halbe Welt beherrscht haben. Könnt Ihr Euch vorstellen, in eine toll gut bestückte Buffethalle zu kommen, mit jeder nur vorstellbaren Küche – argentinisches Steak, Thai Coconut Curry, Sushi, Lasagne, Knoblauch-Prawns – und Ihr sagt „Nö, ich nehme das Dosenfleisch mit Bohnen, danke.“ Also lege ich die Briten und ihre Entscheidungsfähigkeiten zum Stapel „fragwürdig“.

Das gleiche gilt für die Ozzies. Warum? Ganz einfach. Das sind genau jene Menschen, die sich entschieden haben, mit acht der zehn gefährlichsten Tiere der Welt zu leben, und da habe ich die Politiker noch gar nicht dazu gezählt, also… Aber es ist eindeutig eine Marketingstrategie. Die Koordinierung hat alle Markenzeichen der COVID Betrugsstrategie. Und schaut, es sind die selben Spieler. Als Nächstes kommen Kanada und Neuseeland. Darauf verwette ich Nancy Pelosis Aktienpaket.

„Die Niederlande sollten sich besser vor Krieg fürchten, und unsere Gesellschaft sollte sich darauf vorbereiten… Russland wird stärker“, sagte Generalleutnant Martin Wijnen, Kommandant der niederländischen Armee in einem Interview mit der Zeitung De Telegraaf.

Es ist die selbe Methode, die sie bei COVID benutzt haben. Fang damit an, die Leute zu terrorisieren, weise auf das Problem hin und liefere eine „Lösung“. Wenn wir die Ziele des WEF erfüllen wollen (eindeutig und wiederholt wurde auf Bevölkerungsreduzierung hingewiesen), dann gibt es keinen besseren Weg als Krieg. Die Ukraine war das Pilotprojekt. Es geht ganz eindeutig nicht ums Gewinnen. Das wäre ohnehin nicht passiert, und leider wusste das der militärisch-industrielle Komplex. Diesen Psychopathen bedeutet es nichts, dass über eine Million Ukrainer tot sind, und jetzt möchten sie offensichtlich Frauen einberufen. Ihr wisst schon, Gleichheit und all das. Geschlechter sind fließend, stimmt’s?

Das bringt mich zu etwas anderem, das ich für erwähnenswert halte. Eine US-Person, die anonym bleiben soll, sagt neulich etwas zu mir, und ich dachte, das fasst gut zusammen, wie ignorant und naiv viele Leute sind.

Er sagte zu mir: „Sollen sich die Araber dort gegenseitig bekriegen, und unser Militär wird diesem unterentwickelten Volk eine Lektion erteilen.“ Für mich ist es schockierend, wie schlecht informiert viele im Westen sind. Wie unwissend, was die viele Arten der Kriegsführung betrifft.

Da wäre zunächst der Iran, ein Land mit 90 Millionen Einwohnern und einer wahrlich formidablen Streitmacht, mit weltweit fortschrittlicher Technologie und daher auch mit Raketen. Sie könnten Israel vollkommen dem Erdboden gleichmachen, wenn sie wollten. Und die Türkei, Russland und natürlich China haben wir noch gar nicht erwähnt.

Was für mich besonders schockierend ist, dass dieser Herr nicht über das hinaus sieht, was er in den Nachrichten hört und zwei und zwei zusammenzählt. Man schaue sich die offene Grenze in den USA an. Jene Grenze, die absichtlich seit vielen Jahren ganz weit offen steht. Eben jene, über die derzeit geschätzte 12.000 Illegale einströmen… TÄGLICH. Da muss ich die Frage stellen: Wie viele Hisbollah-Kämpfer sind nicht in Gaza, Syrien oder dem Nahen Osten, sondern in den USA? Kommt schon, Leute. Denkt nach. Und nein, es geht nicht nur um Hisbollah.

Wir haben gesagt, dass die Ozzies und die Kiwis das spitze Ende des westlichen Speeres sind, um das Hornissennest zu ärgern. Und schon geht’s los…

„Zusammen sind wir besser als getrennt“, sagte Neuseelands Verteidigungsministerin Judith Collins.

Die Richtung zur Arbeit im Gleichschritt wird jetzt umgesetzt (so wie bei den COVID Lockdowns, echt. Lustig, nicht wahr!)

Australiens Verteidigungsminister Richard Marles sagte, es würde „eine zunehmende Integration unserer Militärkräfte kommen, einschließlich gemeinsamer Kapazitäten, Austausch von Führungsoffizieren und eine stärkere Teilnahme an Kriegsmanövern“.

Ich erwarte, dass die Kriegstreiberei in Kürze ernsthaft anfängt. Die USA haben bereits begonnen, in ihrem Hinterhof Waffen aufzustocken.

Wie sich die USA auf eine chinesische Invasion Taiwans vorbereiten

Denkt daran, Leute. Alle Kriege sind Bankerkriege, und die Banker haben beschlossen, dass wir in den Krieg ziehen.

Die Flachpfeifen in den Parlamenten (die Politiker) werden mitmachen und ihren Teil spielen, und die MSM Propagandamaschine wird das endlose, unaufhörliche Narrativ vom „bösen [hier Russland, China, Iran o.ä. einsetzen]“ verbreiten.

Aber damit die Bevölkerung so richtig mitgeht, dürfen wir eine oder zwei False Flags erwarten. Sie müssen erreichen, dass die Menschen Angst um ihr Leben haben. Nur dann werden sie voll entschlossen sein, ihre Söhne und Töchter in den Fleischwolf zu schicken.