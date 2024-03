Washingtons neues Spiel in Afghanistan

Salman Rafi Sheikh

Nach einer zweijährigen Pause scheint Washington nach Afghanistan „zurückgekehrt“ zu sein, um vor allem den Vormarsch Chinas zu sabotieren. In der zweiten Februarwoche empfing China den afghanischen Botschafter in China und signalisierte damit Pekings Bereitschaft, das Taliban-Regime in Afghanistan anzuerkennen. Ende 2023 wird China auch das erste Land sein, das einen Botschafter in Afghanistan ernennt. Diese Entwicklungen finden vor dem Hintergrund statt, dass die Taliban erfolgreich dafür gesorgt haben, dass die gegen China gerichteten Terrorgruppen Islamischer Staat – Khorasan (IS-K) und Islamische Bewegung Ostturkestan (ETIM) keine Anschläge gegen chinesische Interessen in Afghanistan oder außerhalb Afghanistans verüben. Im Gegenteil, China hat seine Beziehungen zu den Taliban so gestaltet, dass das politische System der Taliban respektiert wird.

Im Gegensatz zu Washington und den meisten anderen westlichen Staaten äußert Peking keine Vorbehalte oder Kritik gegenüber dem ultraorthodoxen System der Taliban, der Verweigerung von Bildungsrechten für Frauen und der Einschränkung der Mobilität von Frauen. Peking betrachtet dies als interne Angelegenheit der Taliban. Im Gegenzug haben die Taliban nie Bedenken gegen Chinas Beziehungen zu seinen muslimischen Minderheiten geäußert. So konnten auch die wirtschaftlichen Beziehungen florieren. So unterzeichneten im Jahr 2023 mehrere chinesische Unternehmen mehrere Geschäftsverträge mit der Taliban-Regierung. Der bekannteste war ein Multimillionen-Dollar-Vertrag über Ölförderung mit einer Laufzeit von 25 Jahren und einem geschätzten Investitionswert von 150 Millionen US-Dollar im ersten Jahr und bis zu 540 Millionen US-Dollar in den folgenden drei Jahren.

Doch die Beziehungen, die durch dieses bilaterale Abkommen gereift sind, verärgern Washington – eine Frustration, die es in einem kürzlich veröffentlichten politischen Dokument mit dem Titel „Integrated Country Strategy: Afghanistan“ zum Ausdruck brachte. Darin wird das Taliban-Regime, das durch einen Deal mit Washington an die Macht kam, für das Leid der Menschen verantwortlich gemacht. Weiter heißt es, „räuberische Mächte“ wie China (und Russland) versuchten, „die USA zu benachteiligen“. Washington versucht also, Chinas Aufstieg zu stören, indem es die „Brutalität“ des Regimes hervorhebt. Im Gegensatz zu China, das die Anerkennung der politischen Kultur des Taliban-Regimes betont, ist Washington der Ansicht, dass „nachhaltige Sicherheit in Afghanistan nicht“ davon abhängt, „seine Feinde zu töten, sondern von der sinnvollen Beteiligung aller afghanischen Bürger am afghanischen Leben“.

Washington hat daher ein Interesse daran, das Ergebnis seines eigenen Abkommens mit den Taliban, den Doha-Pakt von 2020, der den Weg für die politische Rückkehr der Taliban nach Kabul ebnete, zunichte zu machen. Deshalb will es jene Gruppen stärken, die in Afghanistan weiterhin Gegenargumente zum Regime entwickeln können. Washington wolle daher „gleichzeitig beispiellose Mengen an humanitärer Hilfe in das Land pumpen, die Taliban davon überzeugen, internationale Wirtschaftsstandards zu übernehmen, und sich unermüdlich für Bildung einsetzen“. Hinzu komme die Bereitschaft Washingtons, „mit der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsaktivisten an vertrauensbildenden Maßnahmen zu arbeiten, um die sinnvolle Beteiligung eines breiten Spektrums afghanischer Bürger an den Diskussionen über die Zukunft Afghanistans zu unterstützen“.

Dabei könnte Washington sogar auf die Hilfe der Nachbarländer Afghanistans setzen, darunter der alte Verbündete der Taliban, Pakistan. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 haben sich die Beziehungen zwischen Kabul und Islamabad verschlechtert. Da 2023 mehr Selbstmordanschläge in Pakistan verübt wurden als jemals zuvor seit 2014, beschuldigte Pakistan das Taliban-Regime direkt, die Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) nicht ausgeschaltet zu haben und ihr zu erlauben, afghanisches Territorium für grenzüberschreitenden Terrorismus zu nutzen. Pakistan bezeichnet dies als Verstoß gegen die Bedingungen, denen die afghanischen Taliban im Doha-Pakt zugestimmt haben. Die Taliban wiederum bestreiten, dass der Pakt sie verpflichtet, gegen die TTP vorzugehen. Dies veranlasste Pakistan, sich an die USA zu wenden, um eine gemeinsame Position gegen die Taliban zu entwickeln. Kürzlich trafen sich hochrangige pakistanische Zivil- und Militärbeamte mit US-Beamten, darunter Außenminister Antony Blinken, um über Sicherheit und Terrorismus zu diskutieren.

Dementsprechend betont das US-Politikpapier, dass eines der wichtigsten politischen Ziele Washingtons darin besteht, „ein Afghanistan zu erreichen, das mit sich selbst und seinen Nachbarn in Frieden lebt und keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten oder ihre Partner darstellt“. Weiter heißt es in dem Dokument: „Es liegt daher im vitalen Interesse der USA, Druck auf die afghanische Führung, einschließlich der Taliban, auszuüben, damit Afghanistan seinen Verpflichtungen im Kampf gegen den Terrorismus nachkommt. Das Interesse der USA wird durch ein nachweisliches und nachhaltiges Engagement der „relevanten Behörden“ Afghanistans für ein solides Fundament von Rechtsstaatlichkeit und guter Regierungsführung, einschließlich fiskalischer Transparenz, weiter gestärkt, um gewalttätigen Extremismus, Radikalisierung und Bedrohungen für die Afghanen zu verhindern“.

Kurz: Washington möchte sich im Namen der Sicherheit wieder in Afghanistan einmischen. Das eigentliche Ziel besteht jedoch darin, zu verhindern, dass das sogenannte „räuberische“ China Afghanistan allein beherrscht. Ob die USA dieses Ziel erreichen können, ist alles andere als sicher. Ein kürzlich erschienener Bericht in Voice of America spiegelt diese fast unmögliche Situation wider. Demnach verbindet die Taliban mit China (und Russland) lediglich das gemeinsame Interesse, die USA in der Region einzudämmen – und herauszufordern. Wenn alle diese Akteure im Antiamerikanismus vereint sind – was nicht falsch ist -, dann bedeutet das, dass Washington in dieser Gleichung keinen besonderen Hebel hat, den es nutzen könnte, um sich wieder dauerhaft in Afghanistan einzumischen.

Es könnte allenfalls internationalen Druck auf die Taliban ausüben, gegen den Terrorismus vorzugehen, und Islamabad könnte sich im Moment Washington anschließen, wenn es darum geht, diese Position zu verteidigen. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass Islamabad selbst sehr eng mit Chinas Geopolitik der regionalen Konnektivität verbunden ist – ein Programm, das Pakistan und Afghanistan in einem eher politischen Sinne verbindet. Für Islamabad und angesichts seiner engen Beziehungen zu Peking kann China immer eine Alternative sein, um Druck auf die Taliban auszuüben, gegen Gruppen wie die TTP vorzugehen. Dies ist jetzt, da China das Taliban-Regime gewissermaßen anerkannt hat, viel eher möglich. Das bedeutet, dass Washington, auch wenn es wollte, keinen Partner in der Region hat, der bereit wäre, sich ausschließlich auf seine Seite gegen die Taliban und gegen China zu stellen.

Salman Rafi Sheikh, Analyst für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.