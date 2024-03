Wikileaks enthüllt die US-Finanzierung von Alexej Nawalny, während Washington seinen Tod ausnutzt

Autor: Brian Berletic

Die Nachricht vom Tod Alexej Nawalnys in einem russischen Gefängnis verbreitete sich sehr schnell in den westlichen Medien, während die Verurteilung Russlands wegen seines Todes von den Podien der westlichen Staats- und Regierungschefs ausging. Noch bevor eine Untersuchung eingeleitet werden konnte, kam der kollektive Westen zu dem Schluss, dass der russische Staat für den Tod Nawalnys verantwortlich war.

Die unverhältnismäßige Besorgnis von US-Präsident Joe Biden über den Tod eines russischen Staatsbürgers in einem russischen Gefängnis im Vergleich zum Schweigen von Präsident Biden über den Tod des amerikanischen Staatsbürgers Gonzalo Lira in einem ukrainischen Gefängnis wirft die Frage nach der Motivation für diese „Besorgnis“ auf.

Weit über die Heuchelei hinaus sind die USA und ihre Verbündeten weniger über den Tod Nawalnys besorgt, sondern vielmehr darüber, wie er zur Förderung ihrer außenpolitischen Ziele gegenüber Russland genutzt werden kann.

Die New York Times behauptet in einem Artikel mit dem Titel „Navalnys Tod erhöht die Spannungen zwischen den USA und Russland“:

Präsident Biden machte am Freitag den russischen Präsidenten Wladimir W. Putin persönlich für den Tod des inhaftierten russischen Dissidenten Aleksei A. Navalny verantwortlich und führte den Fall an, um die Republikaner im Repräsentantenhaus zu drängen, die Militärhilfe für die Ukraine in ihrem Krieg mit Moskau zu genehmigen.

Im Zuge der Ausschlachtung von Nawalnys Tod werden nicht nur die Umstände, sondern auch die Ereignisse in Nawalnys Leben verzerrt.

Viele Nachrichtenartikel trugen Schlagzeilen wie den CNN-Artikel „Putin sah in Nawalny, dem Oppositionsführer, dessen Namen er nicht zu nennen wagte, eine existenzielle Bedrohung„, den BBC-Artikel „Alexej Nawalny, Russlands schärfster Putin-Kritiker“ oder den Al Jazeera-Artikel „Alexej Nawalny: Ein Erzfeind, den Putin nicht beim Namen nennt und den der Kreml nicht einschüchtern kann„. Diese Artikel enthalten alle verschiedene Variationen des praktisch gleichen Narrativs, dass Nawalny eine prominente Oppositionsfigur, ein erfolgreicher Politiker und eine „existenzielle“ Bedrohung für die derzeitige russische Regierung sei.

Doch in Wirklichkeit könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Obwohl er in Russland aktiv war, befand sich Navalnys größte Unterstützerbasis in Washington, D.C. Und es sind die westlichen Medien selbst, die dies aufgedeckt haben.

Selbst in dem jüngsten Artikel von Al Jazeera, in dem versucht wird, die Leser davon zu überzeugen, dass Nawalny der „Erzfeind“ der russischen Regierung sei, wird weiter unten im Artikel zugegeben:

Laut einer Umfrage des in Moskau ansässigen Meinungsforschungsinstituts Levada Center vom Februar 2021 befürworten nur 19 Prozent der Russen Nawalnys Arbeit und 56 Prozent missbilligen, was er tut.

Wie kann eine Oppositionsfigur mit einer Zustimmungsrate von nur 19 % eine Regierung bedrohen, deren Führer, Präsident Wladimir Putin, eine Zustimmungsrate von über 80 % genießt?

Manch einer mag die Umfragedaten anzweifeln, schließlich hat das Levada Center, das beide Zahlen erstellt, seinen Sitz in Moskau. Das Levada Center wird jedoch von der US-Regierung über das National Endowment for Democracy (NED*) finanziert, wie auf der Website des NED zu lesen ist.

Die US-amerikanische NED* finanziert politische Oppositionsgruppen auf der ganzen Welt mit dem Ziel, in den Zielländern einen Regimewechsel herbeizuführen und daraus resultierende Klientelregime zu schaffen, die die Interessen der USA verfolgen, selbst auf Kosten der eigenen Interessen des Ziellandes.

Wir wissen das, weil auch die westlichen Medien dies zugegeben haben.

Der Guardian gab 2004 in einem Artikel mit dem Titel „US-Kampagne hinter den Unruhen in Kiew“ in Bezug auf die Straßenproteste in der Ukraine zu:

…die Kampagne ist eine amerikanische Schöpfung, eine ausgeklügelte und brillant durchdachte Übung in westlichem Branding und Massenmarketing, die in vier Ländern in vier Jahren eingesetzt wurde, um manipulierte Wahlen zu retten und unliebsame Regime zu stürzen. Die von der US-Regierung finanzierte und organisierte Kampagne, an der US-Beratungsunternehmen, Meinungsforscher, Diplomaten, die beiden großen amerikanischen Parteien und US-Nichtregierungsorganisationen beteiligt sind, wurde in Europa erstmals im Jahr 2000 in Belgrad eingesetzt, um Slobodan Milošević an der Wahlurne zu schlagen. Richard Miles, der US-Botschafter in Belgrad, spielte dabei eine Schlüsselrolle. Und letztes Jahr, als US-Botschafter in Tiflis, wiederholte er den Trick in Georgien, indem er Michail Saakaschwili darin schulte, wie man Eduard Schewardnadse zu Fall bringt. Zehn Monate nach dem Erfolg in Belgrad organisierte der US-Botschafter in Minsk, Michael Kozak, ein Veteran ähnlicher Operationen in Mittelamerika, insbesondere in Nicaragua, eine nahezu identische Kampagne, um zu versuchen, den weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zu stürzen.

In dem Artikel wird eingeräumt, dass die US-Regierung das National Democratic Institute und das International Republican Institute, beides Tochtergesellschaften der NED*, zur Organisation dieser politischen Einmischung eingesetzt hat.

Wenn die US-Regierung Organisationen entlang der Grenzen Russlands finanziert hat, stellt sich die nächste Frage: Wen hat die US-Regierung in Russland selbst finanziert?

Die Antwort lautet: Alexej Nawalny und das Netzwerk der politischen Opposition um ihn herum. In den zahlreichen Nachrufen, die kürzlich in den westlichen Medien veröffentlicht wurden, sind die Namen der politischen Organisationen aufgeführt, die Nawalny gegründet hat, darunter die Demokratische Alternative“ oder DA“.

Aus diplomatischen US-Depeschen, die von Julian Assange und seinem Wikileaks-Projekt veröffentlicht wurden, geht hervor, dass die „Demokratische Alternative“ von der US-Regierung über die National Endowment for Democracy finanziert wurde.

In einer Depesche vom November 2006 mit dem Titel „Ein Leitfaden für russische politische Jugendgruppen: Teil 1 von 2“ wird zugegeben, dass:

Mariya Gaydar, die Tochter des ehemaligen Premierministers Yegor Gaydar, führt die DA! (Demokratische Alternative). Sie setzt sich leidenschaftlich für die Demokratie ein, ist aber realistisch, was die Hindernisse angeht, mit denen sie konfrontiert ist. Gaydar sagte, DA! konzentriere sich auf überparteiliche Aktivitäten, um das politische Bewusstsein zu schärfen. Sie hat Mittel vom National Endowment for Democracy (Nationale Stiftung für Demokratie) erhalten, eine Tatsache, die sie nicht öffentlich macht, aus Angst, durch eine amerikanische Verbindung kompromittiert zu werden.

Die von Nawalny gegründete und von Gaydar geleitete „Demokratische Alternative“ wurde von der US-Regierung über die NED* finanziert und war Teil von Oppositionsnetzwerken, die von den USA aufgebaut wurden, um in Russland das zu tun, was die westlichen Medien zugeben, dass die USA bereits in den Nachbarländern Belarus, Ukraine und Georgien getan haben.

„Teil 2 von 2“ des diplomatischen US-Telegrams erwähnt sogar die Bemühungen der russischen Regierung, Oppositionsgruppen, darunter die von der NED* finanzierte Demokratische Alternative, „in die Bedeutungslosigkeit zu treiben„, weil Moskau darauf bedacht sei, „die orangefarbenen und rosafarbenen Revolutionen seiner Nachbarn zu vermeiden„, und bezieht sich damit auf die Regimewechsel-Operationen der US-Regierung in der Ukraine und Georgien.

Die westlichen Medien geben selbst zu, dass Alexej Nawalny die „Demokratische Alternative“ gegründet hat. US-Telegramme geben zu, dass die „Demokratische Alternative“ von der US-Regierung über die NED* finanziert wurde. Die westlichen Medien geben selbst zu, dass die US-Regierung Organisationen wie diese finanziert hat, um einen Regimewechsel in den Zielländern – in diesem Fall Russland – durchzuführen.

Alexej Nawalny unterstützte in Russland das, was die US-Regierung bereits 2003 in Georgien getan hatte, was schließlich dazu führte, dass von der NATO ausgebildete Truppen Russland 2008 angriffen, und was sie 2014 in der Ukraine wieder tat, was dazu führte, dass von der NATO bewaffnete und ausgebildete Truppen russischsprachige Ukrainer entlang der russischen Grenzen töteten und damit drohten, die Krim nach dem Referendum von 2014 anzugreifen, das zu ihrer Rückkehr nach Russland führte.

Ein weiteres Schlüsselelement der Versuche des Westens, Nawalnys Tod auszunutzen, ist der Versuch, ihn als einen pro-demokratischen, fortschrittlichen, liberalen Aktivisten darzustellen, obwohl er in Wirklichkeit – und auch das sagen die westlichen Medien selbst – nichts dergleichen war.

Dies wird sogar von den von der US-Regierung finanzierten Medien wie Radio Free Europe/Radio Liberty zugegeben. In ihrem Artikel aus dem Jahr 2021, „Nawalnys Versäumnis, sich von seiner nationalistischen Vergangenheit zu distanzieren, könnte seine Unterstützung schmälern„, geben sie zu:

Am 23. Februar hat die prominente Nichtregierungsorganisation Amnesty International Nawalny von ihrer Liste der „Gewissensgefangenen“ gestrichen, eine Bezeichnung, die Menschen vorbehalten ist, die wegen ihrer Person oder ihrer Überzeugungen inhaftiert sind. Amnesty erklärte, dass Nawalny, der aufgrund von Anschuldigungen inhaftiert ist, die er und seine Unterstützer als erfunden bezeichnen, um ihn zum Schweigen zu bringen, die Kriterien nicht erfüllt, weil er in der Vergangenheit Äußerungen getätigt hat, die nach Ansicht von Amnesty die „Schwelle zum Befürworten von Hass“ erreicht haben. Ein Großteil der Aufmerksamkeit konzentriert sich auf Nawalnys unverhohlene Unterstützung nationalistischer Anliegen in den späten 2000er Jahren, einschließlich seiner Auftritte beim Russischen Marsch, einer jährlichen Veranstaltung, die Ultranationalisten aller Couleur in Moskau versammelt, aber in den letzten Jahren an Größe verloren hat. Als Reaktion darauf schloss die liberale Jabloko-Partei Nawalny aus ihren Reihen aus, aber unter dem Banner einer neuen Gruppe namens Nationale Russische Befreiungsbewegung veröffentlichte er 2007 YouTube-Videos, in denen er sich als „zertifizierter Nationalist“ bezeichnete und eine kaum verhüllte Fremdenfeindlichkeit propagierte.

Und mit „Ultranationalisten“ meint die von der US-Regierung finanzierte Medienorganisation Neonazis.

Dies ist die wenig schmeichelhafte Realität von Nawalnys Politik und „Aktivismus“, eine Realität, die die westlichen Medien zuvor zugegeben haben und die dieselben westlichen Medien nun zu vertuschen versuchen.

Die wahre Geschichte von Nawalnys politischem Leben war die eines unpopulären und erfolglosen, vom Ausland finanzierten Aufruhrs mit giftigen Ideologien, die mit den Werten, die der Westen zu vertreten vorgibt, unvereinbar sind. Nach dem Tod Nawalnys versuchen seine US-Sponsoren, ihm jeden verbleibenden Wert abzuringen, den er noch haben könnte, um die US-Politik voranzutreiben, die darauf abzielt, die derzeitige russische Regierung zu unterwandern, einzukreisen und schließlich zu stürzen – eine Politik, die nicht auf „Freiheit und Demokratie“, sondern auf Gewalt, Einmischung und Unterwerfung setzt.

Nur wenn die Wahrheit vertuscht wird, kann der kollektive Westen hoffen, den Tod Nawalnys erfolgreich dazu zu nutzen, Russland als eine Bedrohung für die zivilisierte Welt darzustellen. Indem er aufdeckt, wer Nawalny im Leben wirklich war, können die Versuche des Westens, ihn nach seinem Tod zu instrumentalisieren, stattdessen als Warnung vor der US-Außenpolitik dienen, die die wahre Bedrohung für die zivilisierte Welt darstellt.

*-ist in Russland verboten